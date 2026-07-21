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ZDF-Programmchronik 2025

ZDF-Programmchronik 2025

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Quelle: ZDF

Kulturreportage:

Aspekte(UT/HD)
Kulturreportage mit Katty Salié, Jo Schück und Salwa Houmsi
Redaktionsleitung: Daniel Fiedler
34 Sendungen (0,680 Mio., 6,4% MA)

13 Fragen (UT/HD)
Nach der Bundestagswahl - Wird jetzt alles besser?
Redaktion: Stefan Münker
7.3.2025 (0,293 Mio., 4,7% MA)

Literatur:

Das Literarische Quartett (UT/HD)
mit Thea Dorn
Redaktion: Matthias Hügle, Christian Bitzer, Daniel Fiedler
6 Sendungen (0,545 Mio., 5,2% MA)
7.2.2025 (0,520 Mio., 4,7% MA)
21.3.2025 (0,675 Mio., 6,8% MA)
16.5.2025 (0,593 Mio., 5,8% MA)
12.9.2025 (0,522 Mio., 5,4% MA)
10.10.2025 (0,491 Mio., 4,4% MA)
5.12.2025 (0,474 Mio., 5,3% MA)

Das Literarische Quartett spezial - U21 (UT/HD)
mit Thea Dorn
Redaktion: Annette Spohn, Daniel Fiedler
17.10.2025 , 45 Min. (0,265 Mio., 4,4% MA)

dein Buch - Das Beste von der Leipziger Buchmesse (UT/HD)
Redaktion: Maren Beuscher/Matthias Hügle
1.4.2025, 180 Min. (0,147 Mio., 5,4% MA)

dein Buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse 2025 auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat (UT/HD)
Redaktion: Annette Spohn, Stefan Gagstetter
19.10.2025 (0,155 Mio., 4,1% MA)

Bitte um Rückruf – Interview mit einer Schriftstellerin(UT/HD)
Film der Mainzer Stadtschreiberin Julia Schoch
Redaktion: Dr. Susanne Becker, Dr. Michael Schmitt
9.3.2025 (3sat 16.3.2025)
(0,217 Mio., 4,1% MA)

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2025 (UT)
Die Verleihung an den Historiker Karl Schlögel
Live aus der Frankfurter Paulskirche
Redaktion Ralf Rättig
19.10.2025 (0,325 Mio., 4,2% MA)

Dokumentationen:

Karl – der Mann hinter der Maske (UT/HD)
Film von Gero von Boehm
Redaktion: Wolfgang Horn
30.7.2025 (0,654 Mio., 8,2% MA)

Zum Tode von Georg Stefan Troller
Georg Stefan Troller – Ein Leben (UT/HD)
Redaktion: Werner von Bergen
28.9.2025 (0,338 Mio., 6,2% MA)

Kultur, Krawall und Klassiker  (UT/HD)
Das Beste aus 60 Jahren aspekte (60 Min.)
Film von Jutta Louise Oechler
Redaktion: Daniel Fiedler
3.10.2025 (0,161 Mio., 3,0% MA)

Musik:

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2025  (UT/HD/5.1)
Live aus Wien
Wiener Philharmoniker
Wiener Staatsballett
Musikalische Leitung: Riccardo Muti
Regie: Michael Beyer
Redaktion: Lora Ganeva
1.1.2025 (2,735 Mio.; 21,8% MA)

Andrea Bocelli: Sommernacht in der Toskana (UT/HD/5.1)
Regie: Sam Wrench
Redaktion: Robert Reiter
18.4.2025 (Wh. 3sat 5.7.2025)
(0,850 Mio.; 6,2% MA)

Europakonzert 2025 aus Bari in Italien (UT/HD)
mit den Berliner Philharmonikern
Musikalische Leitung: Riccardo Muti
Regie: Henning Kasten
Redaktion: Dr. Elke Schwenck
11.5.2025 (0,272 Mio., 4,4% MA)

Song Trip (HD)
Fünf Folgen
Redaktion: Jule Broda, Daniel Konhäuser
Max Giesinger x Mongolei                                    
Film von Juliane Taudt und Anna Bolenius
4.7.2025 (0,430 Mio, 4,6% MA)
LEA x Trinidad                                                       
Film von Max Langfeld
11.7.2025 (0,435 Mio., 5,2% MA)
Juli x Marokko                                                                    
Film von Juliane Taudt
18.7.2025 (0,441 Mio., 5,1% MA))
01099 x Albanien                                                    
Film von Juliane Taudt
25.7.2025 (0,421 Mio.; 4,4% MA)
Alice Merton x Island                                                         
Film von Juliane Taudt und Anna Bolenius
1.8.2025 (0,466 Mio., 4,6% MA)

Neuschwanstein Konzerte 2025 – Die Highlights (UT/HD)
Regie: Andreas Morell
Redaktion: Jule Broda, Lora Ganeva
Elīna Garanča (Mezzosopran)
HAUSER (Cello)
Klaus Florian Vogt (Tenor)
Golda Schultz (Sopran)
Rolando Villazón (Tenor)
Ludovic Tézier  (Bariton)
Jonathan Tetelman  (Tenor)
Chelsea Zurflüh (Sopran)
3.10.2025 (0,468 Mio., 4,6% MA)

OPUS KLASSIK 2025 (UT/HD)
Moderation: Désirée Nosbusch
Musikalische Leitung: Anu Tali
Regie: Andrea Achterberg
Redaktion: Lora Ganeva, Jörg Hitzemann, Sonja Schneider
Fabian Köster
Emily D’Angelo (Mezzosopran)
Benjamin Bernheim (Tenor)
Asya Fateyeva (Saxophon)
Lang Lang (Klavier)
Lautten Compagney Berlin
Louis Philippson (Klavier)
Hayato Sumino (Klavier)
Lucienne Renaudin Vary (Trompete)
Leia Zhu (Violine)
Konzerthausorchester Berlin
12.10.2025 (Wh. 3sat 2.11.2025)
(0,905 Mio., 6,9% MA)

Adventskonzert aus Dresden (UT/HD)
Moderation: Stephanie Stumph
Musikalische Leitung:  Nicholas Collon
Regie: Elisabeth Malzer
Redaktion: Jörg Hitzemann, Sonja Schneider
Elsa Dreisig (Sopran)
Benjamin Bernheim (Tenor)
Daniel Hope (Violine)
Sächsischer Staatsopernchor
Dresdner Kreuzchor
Sächsische Staatskapelle Dresden
30.11.2025 (1,611 Mio; 9,2% MA)

Weihnachten mit dem Bundespräsidenten (UT/HD/DGS) 
Ein festliches Konzert aus Altötting
Moderation: Johannes B. Kerner
Musikalische Leitung: Joseph Bastian
Regie: Michael Maier
Redaktion: Katja Bäuerle, Holger Faber
Howard Carpendale
Valerie Eickhoff (Sopran)
LEA
Regensburger Domspatzen
Münchner Symphoniker
24.12.2025 (0,721 Mio., 7,0% MA)

Silvesterkonzert aus der Semperoper Dresden 2025 (UT/HD)
Musikalische Leitung: Andrés Orozco-Estrada
Regie: Julia Möller
Redaktion: Jörg Hitzemann, Dr. Elke Schwenck
Pretty Yende (Sopran)
Benjamin Appl (Tenor)
Gautier Capuçon (Cello)
Sächsische Staatskapelle Dresden
31.12.2025 (1,513 Mio., 9,4% MA)

YouTube und Streamingportal/zdfkultur.de: 

UNBUBBLE - 13 Fragen 
Redaktion: Stefanie Heidbrink, Dr. Stefan Münker 
Redaktion Social Media: Laura Díaz 
Moderation: Jo Schück, Salwa Houmsi 
17 Folgen 

UNBUBBLE – Neue Content Routen 
Redaktion: Leonie Steinfeld, Annelina Stahmer, Laura Díaz, Schahrzad Zamankhan, Lisa Reisch 
11 Folgen 

Instagram:

Around the word 
Redaktion: Laura Díaz 

Das ist also Kunst 
Redaktion: Laura Díaz 

Streamingportal: 

Masterclass | Creating Cinema 
Filmtalk mit K.S. Elias 
Redaktion: Dr. Susanne Becker 
6 Folgen, 8.3.2025 
Mit:  
Ilker Catak, Regisseur, Drehbuchautor                    113 min 
Julia Daschner, Kamerafrau                                     113min 
Annette Focks, Filmkomponistin                              72min   
Maria Furtwängler, Schauspielerin, Produzentin      64min 
Christian Schwochow, Regisseur                            104min 
Heide Schwochow, Drehbuchautorin                       84min 

Take Over – Drei Tage raus mit Hubertus Koch 
Regie: André Krummel 
Redaktion: David Henry, Vanessa Olivier 
3 Folgen 
Ab 9.1.2025 

Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge 
Regie und Buch: Carolin Genreith 
Redaktion: Lisa Reisch, Vanessa Olivier 
5 Folgen  
Ab 1.11.2025 

Spiked: Unsichtbarer Traum (Kooperation ZDFkultur und Die Spur) 
Buch und Regie: Janina Findeisen, Birgit Tanner 
Redaktion: Nina Behlendorf, Lisa Reisch, Renate Wolter 
2 Folgen 
Ab 5.11.2025 
 
Atomino Sessions Chemnitz                                            
Aus dem Atomino Club in Chemnitz 
Regie: Martin Groß 
Redaktion: Jule Broda, Holger Faber  
4 Folgen, 6.6.2025 
Jassin
Hinterlandgang
Ätna
Alexander Scheer/ Andreas Dresen und Band 

JazzBaltica 2025 (HD)
Regie: Volker Weicker 
Redaktion: Jan Bäumer, Holger Faber 
HD, stereo, 
1 Folge, 26.6.2025 
Mare Nostrum 
3 Folgen, 27.6.2025 
Peter Somuah
Michael Wollny Trio
Electro Deluxe 
5 Folgen, 28.6.2025 
De Camino al Camino 
Latvian Radio BigBand
Michel Schroeder Ensemble
Jonas Walls Umbaji
Nils Wülker & Arne Jansen 
5 Folgen, 29.6.2025 
Familienkonzert mit Katja Riemann 
NDR Bigband – Luigi Grasso
Shuteen Erdenebaatar
Janning Trumann NY Quartett
Les Égarés 

Berlinale 2025, ZDF
Die Eröffnung
Moderation: Desiree Nosbusch
Redaktion: Daniel Fiedler, Christian Bitzer
13.2.2025, 64 Min.

Berlinale 2025, 3sat
Die Preisverleihung
Moderation: Desiree Nosbusch
Redaktion: Daniel Fiedler
22.2.2025, 77 Min.

Das Beste von der Leipziger Buchmesse
Livestream und On demand von der Leipziger Buchmesse, 27.3.-30.3.2025
Redaktion: Judith Aretz

YouTube:

unbubble:

13 Fragen
Redaktion: Stefanie Heidbrink. Formatentwicklung: Vanessa Olivier.
Redaktion Social Media: Leonie Steinfeld
Moderation: Jo Schück, Salwa Houmsi
17 Folgen

TonBild
(AD) Audiodeskription (Hörfilm)(HD): HDTV
(Dolby Surround): Dolby Surround)(schwarz-weiß): schwarz-weiß
(Mo): Mono(UT): Videotext-Untertitel
(5.1.) Dolby Digital 5.1(4:3): 4:3)
DGS(DGS) Gebärdensprache
OTOriginalton (Zweikanalton)

Programmchroniken der Senderfamilie

  1. ZDF-Logo

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  2. Logo ZDFneo

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  4. "3sat": Senderlogo ab Februar 2019

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  5. Senderlogo ARTE

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  6. Senderlogo KiKA

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  7. Senderlogo phoenix (2019)

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  8. Logo von funk.net

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