ZDF-Programmchronik 2025
Kulturreportage:
Aspekte(UT/HD)
Kulturreportage mit Katty Salié, Jo Schück und Salwa Houmsi
Redaktionsleitung: Daniel Fiedler
34 Sendungen (0,680 Mio., 6,4% MA)
13 Fragen (UT/HD)
Nach der Bundestagswahl - Wird jetzt alles besser?
Redaktion: Stefan Münker
7.3.2025 (0,293 Mio., 4,7% MA)
Literatur:
Das Literarische Quartett (UT/HD)
mit Thea Dorn
Redaktion: Matthias Hügle, Christian Bitzer, Daniel Fiedler
6 Sendungen (0,545 Mio., 5,2% MA)
7.2.2025 (0,520 Mio., 4,7% MA)
21.3.2025 (0,675 Mio., 6,8% MA)
16.5.2025 (0,593 Mio., 5,8% MA)
12.9.2025 (0,522 Mio., 5,4% MA)
10.10.2025 (0,491 Mio., 4,4% MA)
5.12.2025 (0,474 Mio., 5,3% MA)
Das Literarische Quartett spezial - U21 (UT/HD)
mit Thea Dorn
Redaktion: Annette Spohn, Daniel Fiedler
17.10.2025 , 45 Min. (0,265 Mio., 4,4% MA)
dein Buch - Das Beste von der Leipziger Buchmesse (UT/HD)
Redaktion: Maren Beuscher/Matthias Hügle
1.4.2025, 180 Min. (0,147 Mio., 5,4% MA)
dein Buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse 2025 auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat (UT/HD)
Redaktion: Annette Spohn, Stefan Gagstetter
19.10.2025 (0,155 Mio., 4,1% MA)
Bitte um Rückruf – Interview mit einer Schriftstellerin(UT/HD)
Film der Mainzer Stadtschreiberin Julia Schoch
Redaktion: Dr. Susanne Becker, Dr. Michael Schmitt
9.3.2025 (3sat 16.3.2025)
(0,217 Mio., 4,1% MA)
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2025 (UT)
Die Verleihung an den Historiker Karl Schlögel
Live aus der Frankfurter Paulskirche
Redaktion Ralf Rättig
19.10.2025 (0,325 Mio., 4,2% MA)
Dokumentationen:
Karl – der Mann hinter der Maske (UT/HD)
Film von Gero von Boehm
Redaktion: Wolfgang Horn
30.7.2025 (0,654 Mio., 8,2% MA)
Zum Tode von Georg Stefan Troller
Georg Stefan Troller – Ein Leben (UT/HD)
Redaktion: Werner von Bergen
28.9.2025 (0,338 Mio., 6,2% MA)
Kultur, Krawall und Klassiker (UT/HD)
Das Beste aus 60 Jahren aspekte (60 Min.)
Film von Jutta Louise Oechler
Redaktion: Daniel Fiedler
3.10.2025 (0,161 Mio., 3,0% MA)
Musik:
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2025 (UT/HD/5.1)
Live aus Wien
Wiener Philharmoniker
Wiener Staatsballett
Musikalische Leitung: Riccardo Muti
Regie: Michael Beyer
Redaktion: Lora Ganeva
1.1.2025 (2,735 Mio.; 21,8% MA)
Andrea Bocelli: Sommernacht in der Toskana (UT/HD/5.1)
Regie: Sam Wrench
Redaktion: Robert Reiter
18.4.2025 (Wh. 3sat 5.7.2025)
(0,850 Mio.; 6,2% MA)
Europakonzert 2025 aus Bari in Italien (UT/HD)
mit den Berliner Philharmonikern
Musikalische Leitung: Riccardo Muti
Regie: Henning Kasten
Redaktion: Dr. Elke Schwenck
11.5.2025 (0,272 Mio., 4,4% MA)
Song Trip (HD)
Fünf Folgen
Redaktion: Jule Broda, Daniel Konhäuser
Max Giesinger x Mongolei
Film von Juliane Taudt und Anna Bolenius
4.7.2025 (0,430 Mio, 4,6% MA)
LEA x Trinidad
Film von Max Langfeld
11.7.2025 (0,435 Mio., 5,2% MA)
Juli x Marokko
Film von Juliane Taudt
18.7.2025 (0,441 Mio., 5,1% MA))
01099 x Albanien
Film von Juliane Taudt
25.7.2025 (0,421 Mio.; 4,4% MA)
Alice Merton x Island
Film von Juliane Taudt und Anna Bolenius
1.8.2025 (0,466 Mio., 4,6% MA)
Neuschwanstein Konzerte 2025 – Die Highlights (UT/HD)
Regie: Andreas Morell
Redaktion: Jule Broda, Lora Ganeva
Elīna Garanča (Mezzosopran)
HAUSER (Cello)
Klaus Florian Vogt (Tenor)
Golda Schultz (Sopran)
Rolando Villazón (Tenor)
Ludovic Tézier (Bariton)
Jonathan Tetelman (Tenor)
Chelsea Zurflüh (Sopran)
3.10.2025 (0,468 Mio., 4,6% MA)
OPUS KLASSIK 2025 (UT/HD)
Moderation: Désirée Nosbusch
Musikalische Leitung: Anu Tali
Regie: Andrea Achterberg
Redaktion: Lora Ganeva, Jörg Hitzemann, Sonja Schneider
Fabian Köster
Emily D’Angelo (Mezzosopran)
Benjamin Bernheim (Tenor)
Asya Fateyeva (Saxophon)
Lang Lang (Klavier)
Lautten Compagney Berlin
Louis Philippson (Klavier)
Hayato Sumino (Klavier)
Lucienne Renaudin Vary (Trompete)
Leia Zhu (Violine)
Konzerthausorchester Berlin
12.10.2025 (Wh. 3sat 2.11.2025)
(0,905 Mio., 6,9% MA)
Adventskonzert aus Dresden (UT/HD)
Moderation: Stephanie Stumph
Musikalische Leitung: Nicholas Collon
Regie: Elisabeth Malzer
Redaktion: Jörg Hitzemann, Sonja Schneider
Elsa Dreisig (Sopran)
Benjamin Bernheim (Tenor)
Daniel Hope (Violine)
Sächsischer Staatsopernchor
Dresdner Kreuzchor
Sächsische Staatskapelle Dresden
30.11.2025 (1,611 Mio; 9,2% MA)
Weihnachten mit dem Bundespräsidenten (UT/HD/DGS)
Ein festliches Konzert aus Altötting
Moderation: Johannes B. Kerner
Musikalische Leitung: Joseph Bastian
Regie: Michael Maier
Redaktion: Katja Bäuerle, Holger Faber
Howard Carpendale
Valerie Eickhoff (Sopran)
LEA
Regensburger Domspatzen
Münchner Symphoniker
24.12.2025 (0,721 Mio., 7,0% MA)
Silvesterkonzert aus der Semperoper Dresden 2025 (UT/HD)
Musikalische Leitung: Andrés Orozco-Estrada
Regie: Julia Möller
Redaktion: Jörg Hitzemann, Dr. Elke Schwenck
Pretty Yende (Sopran)
Benjamin Appl (Tenor)
Gautier Capuçon (Cello)
Sächsische Staatskapelle Dresden
31.12.2025 (1,513 Mio., 9,4% MA)
YouTube und Streamingportal/zdfkultur.de:
UNBUBBLE - 13 Fragen
Redaktion: Stefanie Heidbrink, Dr. Stefan Münker
Redaktion Social Media: Laura Díaz
Moderation: Jo Schück, Salwa Houmsi
17 Folgen
UNBUBBLE – Neue Content Routen
Redaktion: Leonie Steinfeld, Annelina Stahmer, Laura Díaz, Schahrzad Zamankhan, Lisa Reisch
11 Folgen
Instagram:
Around the word
Redaktion: Laura Díaz
Das ist also Kunst
Redaktion: Laura Díaz
Streamingportal:
Masterclass | Creating Cinema
Filmtalk mit K.S. Elias
Redaktion: Dr. Susanne Becker
6 Folgen, 8.3.2025
Mit:
Ilker Catak, Regisseur, Drehbuchautor 113 min
Julia Daschner, Kamerafrau 113min
Annette Focks, Filmkomponistin 72min
Maria Furtwängler, Schauspielerin, Produzentin 64min
Christian Schwochow, Regisseur 104min
Heide Schwochow, Drehbuchautorin 84min
Take Over – Drei Tage raus mit Hubertus Koch
Regie: André Krummel
Redaktion: David Henry, Vanessa Olivier
3 Folgen
Ab 9.1.2025
Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge
Regie und Buch: Carolin Genreith
Redaktion: Lisa Reisch, Vanessa Olivier
5 Folgen
Ab 1.11.2025
Spiked: Unsichtbarer Traum (Kooperation ZDFkultur und Die Spur)
Buch und Regie: Janina Findeisen, Birgit Tanner
Redaktion: Nina Behlendorf, Lisa Reisch, Renate Wolter
2 Folgen
Ab 5.11.2025
Atomino Sessions Chemnitz
Aus dem Atomino Club in Chemnitz
Regie: Martin Groß
Redaktion: Jule Broda, Holger Faber
4 Folgen, 6.6.2025
Jassin
Hinterlandgang
Ätna
Alexander Scheer/ Andreas Dresen und Band
JazzBaltica 2025 (HD)
Regie: Volker Weicker
Redaktion: Jan Bäumer, Holger Faber
HD, stereo,
1 Folge, 26.6.2025
Mare Nostrum
3 Folgen, 27.6.2025
Peter Somuah
Michael Wollny Trio
Electro Deluxe
5 Folgen, 28.6.2025
De Camino al Camino
Latvian Radio BigBand
Michel Schroeder Ensemble
Jonas Walls Umbaji
Nils Wülker & Arne Jansen
5 Folgen, 29.6.2025
Familienkonzert mit Katja Riemann
NDR Bigband – Luigi Grasso
Shuteen Erdenebaatar
Janning Trumann NY Quartett
Les Égarés
Berlinale 2025, ZDF
Die Eröffnung
Moderation: Desiree Nosbusch
Redaktion: Daniel Fiedler, Christian Bitzer
13.2.2025, 64 Min.
Berlinale 2025, 3sat
Die Preisverleihung
Moderation: Desiree Nosbusch
Redaktion: Daniel Fiedler
22.2.2025, 77 Min.
Das Beste von der Leipziger Buchmesse
Livestream und On demand von der Leipziger Buchmesse, 27.3.-30.3.2025
Redaktion: Judith Aretz
YouTube:
unbubble:
13 Fragen
Redaktion: Stefanie Heidbrink. Formatentwicklung: Vanessa Olivier.
Redaktion Social Media: Leonie Steinfeld
Moderation: Jo Schück, Salwa Houmsi
17 Folgen
Redaktion Zeitgeschichte:
Terra X History (Sonntag, 23.45 Uhr)
51 Sendungen (Inkl. 14 Wiederholungen)
Formatverantwortung: Michael Renz
0,833 Mio., 10,6 % MA
Etikette Royal. Die Do‘s and Don‘ts der Royals (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
5.1.2025 (0,814 Mio., 8,4% MA)
Die Hunde der Mächtigen – und eine Katze (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
12.1.2025 (1,297 Mio., 14,8% MA)
Mörderische Stars(UT/HD)
Reich, berühmt und kriminell
Redaktion: Anja Greulich
19.1.2025 (1,325 Mio., 15,6% MA)
Roadtrip 1945 (45‘-Fassung, 22.15 Uhr) (Wh.) (UT/HD)
Kriegsende
Redaktion: Stefan Gierer, Kai Jostmeier, Stefan Mausbach
26.1.2026 (1,948 Mio., 10,5% MA)
Tabu – Was es in der DDR nicht geben durfte (UT/HD)
Redaktion: Mario Sporn
2.2.2025 (0,891 Mio., 11,3% MA)
Deutschlands Kampf um die Freiheit. (01.00 Uhr) (Wh.) (UT/HD)
Der große Test
Redaktion: Bernd Mütter
9.2.2025 (0,261 Mio., 4,8% MA)
Kampf im Klassenzimmer – Ost und West (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Stefan Mausbach, Steffi Schöbel
16.2.2025 (0,330 Mio., 6,4% MA)
Putins Blutspur – Chronik eines Krieges (3) (UT/HD)
Redaktion: Alexander Berkel
2.3.2025 (0,720 Mio., 9,7% MA)
Wilde Zeiten. Das letzte Jahr der DDR (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
9.3.2025 (0,799 Mio., 10,1% MA)
Bomben auf Deutschland – Ein Verbrechen? (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
16.3.2025 (0,915 Mio., 11,5% MA)
Die Killer des Kremls (UT/HD)
Moskaus mysteriöse Morde
Redaktion: Winfried Laasch
23.3.2025 (0,956 Mio., 12,2% MA)
Hans Zimmer. Der Rebell von Hollywood (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
30.3.2025 (0,454 Mio., 9,0% MA)
Spionage, Sabotage, Fake News – Putins Krieg (UT/HD)
Redaktion: Alexander Berkel
6.4.2025 (0,982 Mio. 12,8% MA)
Most wanted. Geld, Gier, Größenwahn (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Ursula Nellessen
13.4.2025 (0,370 Mio., 9,0% MA)
Freddie Mercury – Sein Leben in zehn Bildern (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
20.4.2025 (0,968 Mio., 8,2% MA)
Legendäre Scheidungen – teuer, schmutzig und skurril (UT/HD)
Redaktion: Ursula Nellessen
27.4.2025 (1,103 Mio., 14,0% MA)
Hitlers letzte Tage. Das Ende im Bunker (UT/HD)
Redaktion: Ursula Nellessen
4.5.2025 (1,162 Mio., 14,5% MA)
Bittbriefe an den Papst. Pius XII. und der Holocaust (UT/HD)
Redaktion: Ursula Nellessen
11.5.2025 (1,127 Mio., 15,1% MA)
Freddy Quinn – Eine deutsche Legende (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
18.5.2025 (0,992 Mio., 14,2% MA)
Autokraten im Aufwind? Von Putin bis Trump (UT/HD)
Redaktion: Friedrich Scherer
25.5.2025 (0,929 Mio., 14,2% MA)
Wir Deutschen und die Bundeswehr (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Stefan Brauburger
1.6.2025 (0,364 Mio., 7,5% MA)
Krawatte war gestern. Mode in Ost und West (UT/HD)
Redaktion: Michael Funken
8.6.2025 (1,113 Mio., 8,2% MA)
Tod im Meer – Die großen Schiffsunglücke (UT/HD)
Redaktion: Friedrich Scherer
15.6.2025 (1,172 Mio., 15,0% MA)
Selling Hitler. Das Geschäft mit der bösen Vergangenheit (UT/HD)
Redaktion: Stefan Gierer
22.6.2025 (0,875 Mio., 12,6% MA)
Top Spione – Die großen Geheimagenten (UT/HD)
Redaktion: Michael Funken
29.6.2025
Vertreibung 1945 – Deutsche auf der Flucht (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
6.7.2025 (0,911 Mio., 11,6% MA)
Miss Germany. Wer ist die Schönste im Land? (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
13.7.2025 (0,742 Mio., 9,9% MA)
Deutschland, deine Schlager. 1945 bis 1979 (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
20.7.2025 (0.879 Mio., 11,2% MA)
Deutschland, deine Schlager. 1980 bis heute (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
27.7.2025 (0,732 Mio., 10,2% MA)
Die Windsors. Charles und Diana. Gefährliche Ehe (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Carl-Ludwig Paeschke
3.8.2025 (0,856 Mio., 10,4% MA)
Die Windsors. Eine neue Generation (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich, Carl-Ludwig Paeschke
10.8.2025 (0,809 Mio., 10,9% MA)
Speis und Trank in Ost und West (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
17.8.2025 (0,988 Mio., 13,8% MA)
Unsere Fußballhelden (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Winfried Laasch
24.8.2025 (0,345 Mio., 8,1% MA)
Diana und Dodi – Die Prinzessin und der Playboy (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
31.8.2025 (1,017 Mo., 13,0% MA)
Berühmte Kranke (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
7.9.2025 (0,870 Mio., 10,8% MA)
Hitlers Hauptquartiere. Kommandozentralen des Bösen (UT/HD)
Redaktion: Alexander Berkel
14.9.2025 (0,812 Mio., 10,5% MA)
Putins Lehrjahre – Vom Hinterhof an die Macht (UT/HD)
Redaktion: Stefan Gierer, Michael Renz
21.9.2025 (0,617 Mio., 7,8% MA)
Die verrückte Suche nach dem Nazischatz (UT/HD)
Redaktion: Stefan Mausbach, Stefan Brauburger
28.9.2025 (0,720 Mio., 9,2% MA)
Leben an der deutsch-deutschen Grenze (UT/HD)
Redaktion: Friedrich Scherer
5.10.2025 (0,678 Mio., 8,6% MA)
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin (Wh.) (UT/HD)
Redaktion: Ursula Nellessen
12.10.2025 (0,373 Mio., 6,0% MA)
Tiere im Krieg – Begleiter und Beschützer (UT/HD)
Redaktion: Winfried Laasch
19.10.2025 (0,928 Mio., 10,9% MA)
Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
26.10.2025 (0,289 Mio., 6,1% MA)
Zeichen des Bösen – Die fatale Macht der Symbole (UT/HD)
Redaktion: Peter Hartl
2.11.2025 (0,862 Mio., 10,8% MA)
Jüdischer Widerstand – Nicht wie Lämmer zur Schlachtbank (UT/HD)
Redaktion: Friedrich Scherer
9.11.2025 (0,769 Mio., 9,1% MA)
Rechte Frauen – Weiblich, national, radikal (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich, Michael Renz
16.11.2025 (0,712 Mio., 8,9% MA)
Ausbeutung nach Plan – Zwangsarbeit im DDR-Gefängnis (UT/HD)
Redaktion: Mario Sporn
23.11.2025 (0,780 Mio., 9,8% MA)
Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West (UT/HD)
Redaktion: Mario Sporn
30.11.2025 (1,086 Mio., 13,0% MA)
Mythos Disco – Nachtleben in Ost und West (Wh.)(UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
7.12.2025 (0,312 Mio., 6,4% MA)
Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte (UT/HD)
Redaktion: Anja Greulich
14.12.2025 (0,973 Mio., 11,3% MA)
Das geteilte Fest – Weihnachten in Ost und West (UT/HD)
Redaktion: Friedrich Scherer
21.12.2025 (0,938 Mio., 10,4% MA)
Die Prinzen von Wales – Kampf um die Krone (UT/HD)
Redaktion: Annette Köhler
28.12.2025 (0,928 Mio., 10,7% MA)
Terra X History (Dienstag 20.15 Uhr)
5 Sendungen
Leitung: Stefan Brauburger
Terra X History: Roadtrip 1945 (90‘- Fassung) (UT/HD)
Film von Gabriele Rose und Andrea Mokosch
Redaktion: Stefan Gierer, Kai Jostmeier, Stefan Mausbach
29.4.2025 (1,81 Mio., 7,9 % MA)
ZDFroyal: Royal Family – Englands königliche Geschwister (UT/HD)
Film von Annette von der Heyde
Redaktion: Ursula Nellessen
5.8.2025 (2,61 Mio., 11,9 % MA)
ZDFroyal: Royal Family – Hollands königliche Geschwister (UT/HD)
Film von Julia Melchior
Redaktion: Ursula Nellessen
12.8.2025 (2,51 Mio., 12,5 % MA)
Terra X History: Der Pate von St. Petersburg. Putins Aufstieg zur Macht (UT/HD)
Film von Johannes Müller
Redaktion: Stefan Gierer, Stefan Mausbach, Michael Renz
23.9.2025 (1,94 Mio., 8,5 % MA)
Terra X History: Weltberühmt und depressiv (UT/HD)
Von Sisi bis Adenauer
Film von Kai Christiansen, Michaela Kirst und Jutta Pinzler
Redaktion: Stefan Mausbach, Ursula Nellessen
21.10.2025 (2,21 Mio., 9,4 % MA)
Einzeldokus der Redaktion Zeitgeschichte
5 Sendungen
Leitung: Stefan Brauburger
Terra X History
Hans Rosenthal – Zwei Leben in Deutschland (UT/HD)
Film von Kai Christiansen
Redaktion: Peter Hartl
7.4.2025 (4,44 Mio., 19,3 % MA)
Terra X History
Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima (UT/HD)
Film von Dirk van den Berg und Pascal Verroust
Redaktion: Alexander Berkel, Stefan Mausbach
6.8.2025 (0,98 Mio., 7,3 % MA)
Terra X History
An einem Tag im September. Die Dokumentation (UT/HD)
Film von Roland May und Stefan Brauburger
Redaktion: Annette von der Heyde
15.9.2025 (2,49 Mio., 12,9 % MA)
XY history: Tödliche Verführung – Verliebt in einen Mörder (UT/HD)
Film von Utta Seidenspinner und Dirk Kämper
Redaktion: Stefan Mausbach und Alexandra Reuter
24.9.2025 (2,46 Mio., 10,9 % MA)
XY history: Tödliche Entscheidung – Der Banküberfall von München 1971 (UT/HD)
Film von Utta Seidenspinner und Dirk Kämper
Redaktion: Stefan Mausbach und Alexandra Reuter
24.9.2025 (2,43 Mio., 10,8 % MA)
Streaming-Portal
3 Miniserien und 1 Interviewprojekt
Leitung: Stefan Brauburger
Terra X History: Roadtrip 1945 (UT/HD)
3 Filme von Gabriele Rose und Andrea Mokosch
Redaktion: Stefan Gierer, Kai Jostmeier, Stefan Mausbach
(1) Kriegsende
(2) Trümmerland
(3) Wolfszeit
ab 26.1.2025
Terra X History: Deepfake Diaries (UT/HD)
5 Filme von Christian Bock, Nina Koshofer, Judith Voelker, Franziska Wiest
Redaktion: Stefan Gierer, Alexandra Reuter
(1) Oskar Schindler: Der heimliche Held
(2) Rudi Dutschke: Das Gesicht der 68er
(3) Otto von Bismarck: Der Eiserne Kanzler
(4) Rosa Luxemburg: Ein Leben für die Revolution
(5) Georg Elser: Einer gegen Hitler
ab 30.4.2025
Terra X History: Putin: Der Pate von St. Petersburg (UT/HD)
3 Filme von Johannes Müller
Redaktion: Stefan Gierer, Stefan Mausbach, Michael Renz
(1) Agent
(2) Zar
(3) Schattenmann
ab 20.9.2025
ZEUGNISSE – Interviews mit Holocaust-Überlebenden (UT/HD)
19 Interviews
Redaktion: Stefan Brauburger, Stefan Mausbach
Redaktion Terra X:
Terra X (UT/HD/AD)
Insgesamt: 54 Sendungen
2,95 Mio., 13,4 % MA
Davon 44 Sendungen von der Redaktion Terra X
Säugetiere
Redaktion: Susanne Hillmann
6 Folgen (3,499 Mio., 13,9% MA)
Kälte
Film von Will Lawson
Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille
1.1.2025 (3,302 Mio, 13,1% MA)
Hitze
Film von Rob Pilley
Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille
5.1.2025 (3,598 Mio., 14,5% MA)
Wald
Film von Justine Allan
Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille
12.1.2025 (3,745 Mio., 14,8% MA)
Wasser
Film von Daniel Rasmussen
Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille
19.1.2025 (3,703 Mio., 14,0% MA)
Nacht
Film von Stuart Armstrong
Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille
26.1.2025 (3,725 Mio., 14,9% MA
Neue Wildnis
Film von Lydia Baines
Deutsche Bearbeitung: Axel Gomille
2.2.2025 (3,704 Mio., 14,7% MA)
Unser Leben
2 Filme von Luise Wagner (3,786 Mio., 14,8% MA)
Redaktion: Katharina Kohl
Wie es beginnt
9.2.2025 (3,767 Mio., 14,9% MA)
Wie wir sterben
16.2.2025 (3,804 Mio., 14,6% MA)
Was die Welt besser macht
3 Filme (3,096 Mio., 13,4% MA)
Redaktion: Claudia Moroni
Frieden
Film von M. Carazo Mendez, L. Claus, E. Schötteldreier
30.3.2025 (3,212 Mio., 13,6% MA)
Freiheit
Film von N. Koshofer, M. Carazo Mendez, L. Claus, E. Schötteldreier
6.4.2025 (3,094 Mio., 13,3% MA)
Gerechtigkeit
Film von Sabine Klauser und Leonard Claus
13.4.2025 (2,984 Mio., 13,2% MA)
Kielings wilde Welt
3 Filme von Iris Gesang und Tanja Dammertz (2,154 Mio., 13,2% MA)
Redaktion: Tina Weimer
Vogelparadiese
18.4.2025 (2,675 Mio., 13,8% MA)
Säugetierparadiese
20.4.2025 (2,778 Mio., 15,2% MA)
Wasserparadiese
24.12.2025 (1,010 Mio., 9,0% MA)
Die letzten Geheimnisse des Orients – Rückkehr nach Syrien
Schatzkammer der Menschheit
Film von Katrin Sandmann und Daniel Gerlach
Redaktion: Heike Schmidt
27.4.2025 (3,049 Mio., 14,0% MA)
Musik
2 Filme (2,497 Mio., 11,8% MA)
Redaktion: Claudia Moroni
Große Gefühle
Film von Florian Hartung
4.5.2025 (2,770 Mio., 12,1% MA)
Macht der Klänge
Film von Schyda Vasseghi und Maxine Brückner
11.5.2025 (2,224 Mio., 11,5% MA)
Faszination Wasser
2 Filme (2,704 Mio., 12,7% MA)
Redaktion: Ricarda Schlosshan
Höhlen
Film von Jakob Kneser
8.6.2025 (2,441 Mio., 11,9% MA)
Seen
Film von Claudia Ruby
15.6.2025 (2,966 Mio., 13,5% MA)
'Titan' - Todesfahrt zur 'Titanic'
Film von P. Gordon, N. Dubois und A. Wanderer
Deutsche Fassung: Beetz Brothers Film Production
Redaktion: Thomas Kramer
22.6.2025 (3,096 Mio., 14,9% MA)
Das Grab der Schamanin - Ein Geheimnis aus der Steinzeit
Film von Christian Stiefenhofer
Redaktion: Ruth Omphalius
29.6.2025 (2,295 Mio., 13,1% MA)
Der Schatz des Piraten
Film von Tilmann Remme
Redaktion: Heike Schmidt
6.7.2025 (3,084 Mio., 14,8% MA)
Schrecken der Meere - Das Rätsel der Monsterwellen
Film von Fabian Korbinian Wolf
Redaktion: Sebastian Nuß, Tina Weimer
13.7.2025 (2,883 Mio., 15,1% MA)
Die Flotte der Cäsaren
Film von Peter Prestel
Redaktion: Heike Schmidt
20.7.2025 (2,575 Mio., 13,3% MA)
Giganten der Kunst II
3 Filme (2,402 Mio., 12,3% MA)
Redaktion: Sonja Trimbuch
Caspar David Friedrich
Film von Christian Stiefenhofer
3.8.2025 (2,744 Mio., 12,9% MA)
Gustav Klimt
Film von Christian Stiefenhofer
10.8.2025 (2,399 Mio., 13,3% MA)
Frida Kahlo
Film von Gunnar Mergner
17.8.2025 (2,064 Mio., 10,7% MA)
Unter Dinos: Geheimnisse der Urzeit
6 Folgen (2,459 Mio., 11,6% MA)
Redaktion: Katharina Kolvenbach
Deutsche Fassung: Ruth Omphalius
Das Waisenkind
Film von Tom Hewitson
24.8.2025 (2,740 Mio., 13,5% MA)
Der Vater
Film von Stephen Cooter
31.8.2025 (2,380 Mio., 12,4% MA)
Das Rudel
Film von Tom Hewitson
7.9.2025 (2,329 Mio., 11,9% MA)
Die Insel der Giganten
Film von Owen Gower
14.9.2025 (2,528 Mio., 10,9% MA)
Beste Freunde
Film von Stephen Cooter
21.9.2025 (2,350 Mio., 10,8% MA)
Die große Reise
Film von Owen Gower
28.9.2025 (2,424 Mio., 10,8% MA)
Chemie des Kochens
2 Filme von M. Villetelle, K. Adick, A. Sommer und K. Brüssel (2,936 Mio., 12,8% MA)
Redaktion: Katharina Kohl, Johannes Geiger
Wasser
5.10.2025 (2,766 Mio., 12,0% MA)
Feuer
12.10.2025 (3,106 Mio., 13,6% MA)
Welten-Saga
2 Filme von Gero von Boehm (3,290 Mio., 13,7% MA)
Redaktion: Friederike Haedecke und Thomas Kramer
Die Schätze Chinas
19.10.2025 (3,228 Mio., 13,9% MA)
Die Schätze Indonesiens
26.10.2025 (3,351 Mio., 13,6% MA)
Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Film von Niobe Thompson
Deutsche Fassung: Jens Monath
Redaktion: Jens Monath
2.11.2025 (3,009 Mio., 12,4% MA)
Orcas der Antarktis – Jäger im Eis
Film von V. Coates und M. Wheeler
Deutsche Fassung: Uta von Borries
Redaktion: Friederike Haedecke
9.11.2025 (3,174 Mio., 13,3% MA)
Expedition Anden
2 Filme von Mona Garzón und Ole Gurr (3,586 Mio., 14,9% MA)
Redaktion: Jens Monath
Gebirge in Bewegung
16.11.2025 (3,693 Mio., 15,4% MA)
Die Kraft von Wind und Wasser
23.11.2025 (3,479 Mio., 14,4% MA)
Sebastian Ströbel – Meine Arktis
2 Filme von David Enge (2,114 Mio., 10,8% MA)
Redaktion: Thomas Kramer
Zerbrechliches Paradies (60 min.)
25.12.2025 (2,364 Mio., 12,6% MA)
Im Bann der Polarnacht
30.12.2025 (1,777 Mio., 8,5% MA)
Der Geheimcode der Maria Stuart
Film von Augustin Viatte
Deutsche Bearbeitung: Michael Petsch
Redaktion: Johannes Geiger
28.12.2025 (2,531 Mio., 10.8% MA)
Einzelthemen der Redaktion Terra X
Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus
Film von Eva-Maria Gfirtner und Judith Adlhoch
Redaktion: Thomas Kramer
16.9.2025 (1,48 Mio., 9,8 % MA)
Natur – Die Geschichte unseres Planeten (online only)
Film von Yann Arthus-Bertand
Deutsche Fassung: Jens Monath
Redaktion: Jens Monath
Redaktion Naturwissenschaft und Technik:
Terra X
Insgesamt 54 Sendungen
Davon 10 Sendungen von der Redaktion Naturwissenschaft und Technik
Faszination Erde – mit Hannah Emde (HD/UT/AD/DGS)
Redaktion und Leitung: Tobias Schultes
6 Sendungen (3,445 Mio., 14,3% MA)
Ägypten – Natur schreibt Geschichte
Film von Iris Zink
9.3.2025 (3,825 Mio., 15,2% MA)
Peru – Ein Land, vier Welten
Film von Eva-Maria Rauert und Meike Seibert
16.3.2025 (3,757 Mio., 15,2% MA)
Südafrika – das umkämpfte Paradies
Film von Elisabeth zu Eulenburg
23.3.2025 (3,839 Mio., 15,3% MA)
Neuseeland – Lizenz zum Töten
Film von Iris Zink und Frank Siegwart
7.12.2025 (3,216 Mio., 13,7% MA)
Kasachstan – Die Steppe lebt
Film von Nora Bergenthal
14.12.2025 (3,317 Mio., 14,4% MA)
Costa Rica – Das pure Leben?
Film von Hanna Kotarba und Meike Seibert
21.12.2025 (2,728 Mio., 12,0% MA)
Der große Terra X-Jahresrückblick 2025 (HD/UT/AD/DGS)
Film von Juri Köster
Redaktion: Christina Schrader
30.11.2025 (3,294 Mio., 14,2% MA)
Die großen Fragen (HD/UT/AD/DGS)
3 Filme von Alexander Hogh und Kerstin Horner (3,039 Mio., 13,8% MA)
Redaktion: Hanna Kotarba und Tobias Schultes
Haben wir eine Seele?
18.5.2025 (3,028 Mio., 13,8% MA)
Gibt es das Schicksal?
25.5.2025 (3,159 Mio., 14,0% MA)
Sind wir allein?
1.6.2025 (2,931 Mio., 13,7% MA)
Terra X Harald Lesch (HD/UT/AD/DGS)
Leitung: Tobias Schultes
Moderation: Harald Lesch
12 Sendungen (1,27 Mio., 9,3 % MA)
… und wie intelligent wir wirklich sind
Film von Johannes von Kalckreuth
Redaktion: Christina Schrader
7.1.2025 (1,385 Mio., 9,4% MA)
… und das Leben auf dem Supervulkan
Film von Juri Köster
Redaktion: Christina Schrader
18.2.2025 (1,477 Mio., 10,3% MA)
…und warum wir nach den Sternen greifen
Film von Liang Zhao und Jana Steuer
Redaktion: Tobias Schultes
18.3.2025 (1,264 Mio., 9,5% MA)
…und die Medizin nach Maß
Film von Sabine Bier
Redaktion: Christina Schrader
15.4.2025 (1,240 Mio., 9,8% MA)
…und Hund, Katze, Mensch
Film von Johannes von Kalckreuth
Redaktion: Christina Schrader
13.5.2025 (1,300 Mio., 9,9% MA)
…und unser täglich Wasser
Film von Johannes von Kalckreuth
Redaktion: Christina Schrader
24.6.2025 (1,069 Mio., 7,2% MA)
Wütendes Wetter – Warum tun wir nichts?
Film von Christina Haak, Frank Siegwart, Liyang Zhao
Redaktion: Tobias Schultes
29.7.2025 (1,487 Mio., 11,0% MA)
Freundliches Klima – so kriegen wir’s hin
Film von Christina Haak, Frank Siegwart, Liyang Zhao
Redaktion: Tobias Schultes
5.8.2025 (1,363 Mio., 10,2% MA)
…und die Superkraft des Allerkleinsten
Film von Juri Köster
Redaktion: Christina Schrader
2.9.2025 (1,133 Mo., 8,5% MA)
…und der Kampf gegen Depressionen
Film von Michaela Kirst, Jutta Pinzler
Redaktion: Eva-Maria Rauert
21.10.2025 (1,476 Mio., 11,3% MA)
…und die Wahrheit über UFOs
Film von Ragna Wolf
Redaktion: Hanna Kotarba
4.11.2025 (0,951 Mio., 7,3% MA)
…und sein persönlicher Jahresrückblick 2025
Film von Juri Köster
Redaktion: Christina Schrader
9.12.2025 (1,095 Mio., 7,7% MA)
Redaktion NANO:
Precht (UT/HD)
Regie: Gero von Boehm
Redaktion: Johannes Steinbronn
6 Sendungen (0,57 Mio., 7,3 % MA)
Wer regiert in der Demokratie?
Richard David Precht im Gespräch mit Erica Benner
16.2.2025 (0,582 Mio., 7,1% MA)
Das Ende des Westens. Die Weltordnung der Zukunft
Richard David Precht im Gespräch mit Ivan Krastev
30.3.2025 (0,795 Mio., 9,7% MA)
Erschöpfte Gesellschaft – Verlustängste statt Zuversicht
Richard David Precht im Gespräch mit Andreas Reckwitz
1.6.2025(0,446 Mio., 5,8% MA)
Transhumanismus – Leben ohne Leid
Richard David Precht im Gespräch mit David Pearce
24.8.2025 (0,359 Mio., 5,3% MA)
Soziale Ungleichheit – Sprengstoff für die Demokratie?
Richard David Precht im Gespräch mit Martyna Linartas
26.10.2025 (0,819 Mio., 10,4% MA)
Ist unsere Zivilisation noch zu retten, T.C. Boyle?
Richard David Precht im Gespräch mit T. C. Boyle
7.12.2025 (0,428 Mio., 5,2% MA)
Redaktion Wissen:
Terra Xplore (UT/HD)
Mit Jasmina Neudecker, Leon Windscheid und Eric Mayer
Redaktion: Swea Schilling
34 Sendungen (1,16 Mio., 7,4 % MA)
Deutscher Zukunftspreis 2025 (UT/HD)
Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation
Redaktion: Volker Erbert, Harald Platz
19.11.2025 (1,20 Mio., 7,3 % MA)
Aktion Mensch – Glückszahlen der Woche (UT/HD/DGS im Streaming-Portal)
Redaktion: Swea Schilling
Moderation: Rudi Cerne
52 Sendungen (1,58 Mio., 9,2 % MA)
einfach Mensch (UT/HD/DGS im Streaming-Portal)
Aktion Mensch aktuell und Gewinner der Aktion Mensch-Lotterie
Redaktion: Swea Schilling, Markus Fuchs, Jan Manuel Müller
47 Sendungen (Inkl. 2 Wiederholungen) (0,47 Mio., 8,3 % MA)
Redaktion Religion und Leben:
37° (UT/AD/HD/DGS im Streaming-Portal)
37 Sendungen (1,70 Mio., 10,0 % MA)
Glücklich auf der Insel?
Freiberufler auf Madeira
Film von Jessica Szczakiel
Redaktion: Ulrike Schenk
7.1.2025 (1,726 Mio., 9,5% MA)
Schutzlos ausgeliefert
Frauen zwischen Straße und Notunterkunft
Film von Anne Kauth
Redaktion Ulrike Schenk
14.1.2025 (2,422 Mio., 13,5% MA)
Dickes Konto, noble Ziele
Wenn Reiche ihre Millionen teilen
Film von Yves Schurzmann
Redaktion: Annette Heinrich
21.1.2025 (2,443 Mio., 13,7% MA)
Leben nach dem Missbrauch
Film von Nathalie Suthor
Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert
28.1.2025 (1,516 Mio., 8,1% MA)
Stuntfrauen – Spiel mit dem Risiko
Film von Volker Schmidt-Sondermann
Redaktion: Marina Fuhr
4.2.2025 (1,993 Mio., 9,9% MA)
Ein Hof zum Leben und Sterben
Zuflucht für Schwerkranke und Trauernde
Film von Christina-Maria Pfersdorf
Redaktion: Simone Grabs
18.2.2025 (1,829 Mio., 10,8% MA)
Türsteher – die Mächtigen der Nacht
Film von Lotta Pommerien
Redaktion: Wolfgang Danner
4.3.2025 (1,669 Mio., 10,1% MA)
Wechseljahre: heißkalt erwischt
Film von Caroline Haertel und Mirjana Momirovic
Redaktion: Annette Heinrich
18.3.2025 (1,782 Mio., 11,0% MA)
Letzte Chance für Schulabbrecher
Film von Nadja Kölling
Redaktion: Ulrike Schenk
25.3.2025 1,717 Mio., 10,6% MA)
Vergiftete Kindheit
Wenn Alkohol Familien belastet
Film von Laetitia von Baeyer-Nickol
Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert
1.4.2025 (1,995 Mio., 9,5% MA)
Kreative Köpfe, große Träume
Nachhaltig wirtschaften
Film von Julia Kaulbars
Redaktion: Marina Fuhr
15.4.2025 (1,701 Mio., 10,9% MA)
Im Kopf geht der Krieg weiter
Überleben nach dem Einsatz
Film von Pia Busch-Kollonitsch
Redaktion: Wolfgang Danner
22.4.2025 (1,531 Mio., 8,5% MA)
Ererbtes Trauma – Julien und der Schmerz der Anderen
Film von Tina Soliman und Torsten Lapp
Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert
29.4.2025 (1,445 Mio., 8,8% MA)
Stresstest gemeinsame Wohnung
Film von Jana Lindner
Redaktion: Marina Fuhr
13.5.2025 (1,969 Mio., 11,9% MA)
Wenn Haustiere alt werden
Moppis letzter Sommer
Film von Jana Matthes und Andrea Schramm
Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert
20.5.2025 1,510 Mio., 9,0% MA)
Rente? Reicht nicht!
Film von Gregor Eppinger
Redaktion: Ulrike Schenk
3.6.2025 (2,265 Mio., 13,5% MA)
Weiblich, Ü50, viele Liebhaber
Film von Max Damm
Redaktion: Wolfgang Danner
10.6.2025 (1,858 Mio., 11,5% MA)
Adrenalin pur. Wenn Frauen ans Limit gehen
Film von Bettina Wobst
Redaktion: Annette Heinrich
17.6.2025 (1,669 Mio., 10,6% MA)
Vom Straßenjungen zum Streetworker
Film von Tine Kugler und Günther Kurth
Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert
24.6.2025 (1,389 Mio., 7,8% MA)
Auf der Walz
Drei Jahre ohne Handy
Film von Timo Gramer und Daniel Hartung
Redaktion: Ulrike Schenk
1.7.2025 (1,645 Mio., 9,9% MA)
Zwischen Not und Neustart
Film von Angela Giese
Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert
8.7.2025 (1,776 Mio., 10,1% MA)
Weniger Haben, mehr Sein
Menschen zwischen Konsum und Verzicht
Film von Silvia Kaiser
Redaktion: Wolfgang Danner
29.7.2025 (2,019 Mio., 12,0% MA)
Euer Schmutz ist unser Job
Reinigungskräfte im Einsatz
Film von Ann-Kristin Danzenbächer
Redaktion: Wolfgang Danner
5.8.2025 (1,973 Mio., 12,0% MA)
Alles Lüge, alles Fake – Liebesbetrug im Netz
Film von Marion Mück-Raab und Kim Esther Uhlich
Redaktion: Annette Heinrich
12.8.2025 (1,879 Mio., 11,9% MA)
Mein widerspenstiges Herz
Film von Rahel Rätze und Robin Fischer
Redaktion: Ulrike Schenk
19.8.2025 (1,568 Mio., 9,9% MA)
Digital abgehängt
Film von Ilona Kalmbach und Sabine Jainski
Redaktion: Marina Fuhr
26.8.2025 (1,985 Mio., 11,2% MA)
Vergewaltigt: Leben mit dem Trauma
Film von Sanja Hardinghaus
Redaktion: Uschi Hansen
2.9.2025 (1,608 Mio., 10,1% MA)
Staatenlos
Kein Pass, keine Rechte
Film von Maike Conway
Redaktion: Marina Fuhr
9.9.2025 (1,440 Mio., 9,0% MA)
Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne
Film von Janina Heckmann und Thomas Rosenberg
Redaktion: Maria Trübswetter
23.9.2025 (1,176 Mio., 7,1% MA)
Der Kiosk: Kaffee, Bier und Emotionen
Film von Daniel Hartung
Redaktion: Ulrike Schenk
30.9.2025 (1,715 Mio., 10,5% MA)
Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival
Film von Broka Herrmann
Redaktion: Wolfgang Danner
14.10.2025 (1,523 Mio., 9,0% MA)
Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Film von Max Rachals und Andrea Wörle
Redaktion: Marina Fuhr
21.10.2025 (1,603 Mio., 10,1% MA)
Streetworker – Zwischen Asphalt und Hoffnung
Film von Anabel Münstermann
Redaktion: Marina Fuhr
4.11.2025 (1,176 Mio., 7,5% MA)
Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo
Film von Daniel Sager
Redaktion: Ulrike Schenk
18.11.2025 (1,523 Mio., 9,3% MA)
Tatort Land: Rettung aus häuslicher Gewalt
Film von Pia Osterhaus
Redaktion: Annette Heinrich
25.11.2025 (1,524 Mio., 9,4% MA)
Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar
Film von Johannes Meier und Paul Hartmann
Redaktion: Wolfgang Danner
2.12.2025 (1,272 Mio., 6,3% MA)
Mein Freund, der Feind
Film von Thorsten Eppert und Jan Tenhaven
Redaktion: Wolfgang Danner
9.12.2025 (1,097 Mio., 6,2% MA)
37° Leben (UT/HD)
51 Sendungen (Inkl. 1 Wiederholung) (0,36 Mio., 6,4 % MA)
Ich will keine Kinder
Film von Tim Hamelberg und Laetitia Baeyer-Nickol
Redaktion: Harald Hamm
5.1.2025 (0,319 Mio., 5,7% MA)
Auch mein Fußball! Frauen im Stadion
Film von Kristian Sommer
Redaktion: Harald Hamm
12.1.2025 (0,383 Mio., 6,6% MA)
Tradwives
Film von Markus Haist
Redaktion: Ulrich Hansen
19.1.2025 (0,536 Mio., 8,4% MA)
Der Nazi in meiner Familie
Film von Ole Siebrecht
Redaktion: Rita Döbbe
26.1.2025 (0,475 Mio., 8,1% MA)
Abnehmen durch Magen-OP: Langer Weg durch dick und dünn
Film von Valerie Albert und Ziyad Farman
Redaktion: Ulrich Hansen
2.2.2025 (0,334 Mio., 5,1% MA)
Stein für Stein gegen das Vergessen
Film von Nathalie Suthor
Redaktion: Dirk Heihoff
9.2.2025 (0,427 Mio., 7,0% MA)
Zwischen Neuanfang und Krieg: Ukrainerinnen in Deutschland
Film von Silke Meya und Laura Mentgen
Redaktion: Rita Döbbe
16.2.2025 (0,486 Mio., 8,3% MA)
Männer im Kreißsaal - von Hebammen und Frühchenpflegern (Wh.)
Film von Lotta Pommerien
Redaktion: Harald Hamm
23.2.2025 (0,482 Mio., 8,2% MA)
Hält meine Beziehung das aus? Mein Partner ist krank (1/2)
Film von Annette Kanis
Redaktion: Rita Döbbe
2.3.2025 (0,379 Mio., 6,4% MA)
Dating im Doppelpack – Zwillinge auf Partnersuche
Film von Katrin Wegner
Redaktion: Lena Baumann
9.3.2025 (0,491 Mio., 8,2% MA)
Borderline – Meine Seele im Ausnahmezustand
Film von Livia Beißer und Klara Schmidt
Redaktion: Harald Hamm
16.3.2025 (0,462 Mio., 7,6% MA)
Plötzlich ohne Dich
Film von Markus Haist
Redaktion: Ulrich Hansen
23.3.2025 (0,378 Mio., 5,2% MA)
Uns trennen Generationen
2 Filme von Christin Juchheim und Ole Siebrecht
Redaktion: Harald Hamm
Alte Väter, junge Kinder
30.3.2025 (0,424 Mio.,7,4% MA)
Ziemlich alte Freunde
6.4.2025 (0,414 Mio., 7,0% MA)
Einsamkeit – Zwischen Likes und Leere
Film von Marika Liebsch und Yves Schurzmann
Redaktion: Harald Hamm
13.4.2025 (0,384 Mio., 6,4% MA)
Wieso wegziehen? Ich mag mein Dorf
Film von Caroline Hillner
Redaktion: Rita Döbbe
20.4.2025 (0,514 Mio., 9,3% MA)
Russlanddeutsche – zerrissene Communitys
Film von Markus Erwig
Redaktion: Dirk Heihoff
27.4.2025 (0,374 Mio., 6,6% MA)
Hält meine Beziehung das aus? Nicht ohne meine Geschwister (2/2)
Film von Annette Kanis
Redaktion: Rita Döbbe
11.5.2025 (0,338 Mio., 6,4% MA)
Online-Dating – Burn-out
Film von Nathalie Suthor
Redaktion: Dirk Heihoff
18.5.2025 (0,388 Mio., 7,0% MA)
Brust-OP: Krank durch Implantate?
Film von Felix Kost
Redaktion: Dirk Heihoff
25.5.2025 (0,383 Mio., 6,9% MA)
Kontaktabbruch – Neuanfang ohne Eltern?
Film von Johanna Engel und Laura Hohmann
Redaktion: Harald Hamm
1.6.2025 (0,290 Mio., 5,6% MA)
Vom Almtraum zum Albtraum
Film von Lena Baumann und Sophie Boos
Redaktion: Simone Grabs
8.6.2025 (0,392 Mio., 7,2% MA)
Gewalt gegen Männer: Wenn Liebe zur Qual wird
Film von Carsten Binsack
Redaktion: Katrin Müller-Walde
15.6.2025 (0,356 Mio., 7,1% MA)
Suche nach dem Spirit
3 Filme von Robert Summerfield
Redaktion: Harald Hamm
Schamanismus
22.6.2025 (0,230 Mio., 4,8% MA)
Life-Coaching
29.6.2025 (0,188 Mio., 3,9% MA)
Tarot
6.7.2025 (0,284 Mio., 5,4% MA)
Alles für Longevity?
Film von Daniel Hartung
Redaktion: Katrin Müller-Walde
13.7.2025 (0,344 Mio., 6,2% MA)
Hungrig auf Leben
Film von Ole Siebrecht
Redaktion: Elias Rodriguez Vazquez
20.7.2025 (0,316 Mio., 6,0% MA)
Zwei Welten in mir
Film von Sorina Gajewski
Redaktion: Lena Baumann
27.7.2025 (0,383 Mio., 7,7% MA)
Lebensretter Schule
2 Filme von Niklas Kreusch
Redaktion: Katrin Müller-Walde
Jeder Tag ein Kampf
3.8.2025 (0,290 Mio., 5,6% MA)
Abbruch oder Neuanfang
10.8.2025 (0,273 Mio., 5,5% MA)
Wenn die Panik mitfliegt – Flugangst besiegen
Film von S. René Autor
Redaktion: Dirk Heihoff
17.8.2025 (0,268 Mio., 5,2% MA)
Neustart nach Trennung
Film von Lena Baumann
Redaktion: Katrin Müller-Walde
24.8.2025 (0,292 Mio., 5,7% MA)
Anders vernetzt – Autismus
Film von Stephanie Drescher
Redaktion: Katrin Müller-Walde
31.8.2025 (0,307 Mio., 5,6% MA)
Müssen müssen – jung und inkontinent
Film von Andrea Wiehager
Redaktion: Dirk Heihoff
7.9.2025 (0,298 Mio., 6,1% MA)
Cannabis – zwischen Rausch und Rettung
Film von Markus Erwig
Redaktion: Dirk Heihoff
14.9.2025 (0,307 Mio., 5,6% MA)
Nur nicht k.o. gehen – Nach der Profikarriere
Film von Matthias Wolf
Redaktion: Katrin Müller-Walde
21.9.2025 (0,319 Mio., 6,3% MA)
Mein Erbe der Einheit
Film von Angela Giese
Redaktion: Katrin Müller-Walde
28.9.2025 (0,348 Mio., 6,8% MA)
Heimat reloaded – Tradition trifft Zukunft
Film von Felix Kost
Redaktion: Dirk Heihoff
5.10.2025 (0,324 Mio., 5,6% MA)
Krebskrank und Kinderwunsch
Film von Luisa Houben
Redaktion: Harald Hamm
12.10.2025 (0,340 Mio., 6,7% MA)
Lebensmüde und hoffnungsvoll
Film von Annette Schreier
Redaktion: Harald Hamm
19.10.2025 (0,372 Mio., 7,4% MA)
Let's date - Single Storys
3 Filme von Christian Brandt
Redaktion: Simone Grabs
Angst vor Gefühlen?
26.10.2025 (0,351 Mio., 5,3% MA)
Ich weiß, was ich will!
2.11.2025 (0,251 Mio., 4,6% MA)
Wir müssen reden!
9.11.2025 (0,327 Mio., 6,0% MA)
Ich bin ein Frühchen
Film von Stephanie Paersch
Redaktion: Katrin Müller-Walde
16.11.2025 (0,368 Mio., 6,7% MA)
Gewalt erlebt – Hass überwinden
Film von Rabea Rahmig, Sebastian Speidel und Laura Zirkel
Redaktion: Ariane Martin
23.11.2025 (0,386 Mio., 6,9% MA)
Ehrenamt am Limit
Film von Sarah Danquah
Redaktion: Rita Döbbe, Harald Hamm
30.11.2025 (0,300 Mio., 5,2% MA)
Wie Ehrenamt Leben verändert
Film von Nathalie Suthor
Redaktion: Dirk Heihoff
7.12.2025 (0,434 Mio., 8,3% MA)
Göttlich gute Freunde
3 Filme von Aurelia Kanetzky und Katharina Reinartz
Redaktion: Lena Baumann
Zwischen Himmel und Hä?
14.12.2025 (0,300 Mio., 5,2% MA)
Party oder Predigt?
21.12.2025 (0,311 Mio., 5,4% MA)
Ach du heiliges Wiedersehen
28.12.2025 (0,194 Mio., 3,8% MA)
Gottesdienste (UT/HD/DGS im Streaming-Portal)
Katholische Gottesdienste
23 Sendungen* (0,62 Mio. / 9,2 % MA)
*ohne Sendungen vom 29.4.2025, 18.5.2025 und 25.12.2025
Evangelische Gottesdienste
25 Sendungen* (0,68 Mio., 10,2 % MA)
*ohne Sendungen vom 1.1.2025, 4.5.2025 und 24.12.2025
Orthodoxer Gottesdienst
1 Sendung (0,41 Mio., 6,7 % MA)
Ökumenische Gottesdienste
2 Sendungen (16.3.2025, 8.5.2025) (0,68 Mio., 8,9 % MA / 0,39 Mio., 9,6 % MA)
Festlicher Neujahrsgottesdienst aus der Frauenkirche in Dresden
Prüft alles und behaltet das Gute 1.1.2025 (0,831 Mio., 10,6% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Pius X. in Hohenstein-Ernstthal
Das Licht der Menschen 5.1.2025 (0,619 Mio., 8,7% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Passionskirche in München
Kraftfeld Vaterunser 12.1.2025 (0,743 Mio., 9,9% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Andreas in Aachen
Mutig sein – Glaube an Zukunft 19.1.2025 (0,709 Mio., 9,5% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim
Mitgefühl üben 26.1.2025 (0,715 Mio., 8,9% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Dompfarre St. Pölten (ORF)
Jesus, Licht der Welt 2.2.2025 (0,627 Mio., 9,1% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Dreikönigskirche in Frankfurt
Und Sara lachte 9.2.2025 (0,728 Mio., 10,3% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Mutterhauskirche der Schwestern des Erlösers in Würzburg
„Selig, die bei dir wohnen, Herr!“ 16.2.2025 (0,754 Mio., 10,2% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach
Der Segen der Großeltern 23.2.2025 (0,705 Mio., 10,3% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Stadtpfarrkirche Heilige Familie in Bad Griesbach
Gott lässt mich fröhlich sein 2.3.2025 (0,738 Mio., 10,0% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Kirche St. Martin in Nienburg
Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik 9.3.2025 (0,712 Mio., 10,5% MA)
Ökumenischer Gottesdienst aus dem Sachspendenlager in Wien (ORF)
Gottesdienst im Kleiderschrank 16.3.2025 (0,681 Mio., 8,9% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Kirche St. Jakobi in Chemnitz
Das Ungesehene sehen 23.3.2025 (0,664 Mio., 8,3% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Feichten an der Alz
Barmherzigkeit – mehr als nur schöne Worte? 30.3.2025 (0,601 Mio., 9,0% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Auferstehungskirche in Konstanz
Von Wunden und Wundern 6.4.2025
Katholischer Gottesdienst zum Palmsonntag aus der Pfarrkirche St. Marien in Lüneburg
Am Ende ist Hoffnung 13.4.2025 (0,731 Mio., 10,3% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Christkönigkirche in Hamburg
Ostern – Schrittmacher der Hoffnung 20.4.2025 (0,699 Mio., 10,4% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Gertrud in Düsseldorf
Der Apostel Thomas – Ein Kritiker mit Vertrauen 27.4.2025 (0,632 Mio., 9,5% MA)
Requiem für Papst Franziskus aus der Hedwigskathedrale in Berlin
29.4.2025 (0,223 Mio., 5,2% MA)
Abschlussgottesdienst zum 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover
Nichts kann uns trennen 4.5.2025 (0,949 Mio., 13,1% MA)
Ökumenischer Gottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin
80 Jahre Kriegsende – Gedenken am Tag der Befreiung 8.5.2025 (0,393 Mio., 9,6% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere in Lauda-Königshofen
Pilgern – Mit der Sehnsucht unterwegs 11.5.2025 (0,542 Mio., 9,0% MA)
Katholischer Gottesdienst zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. aus Rom im Rahmen von „ZDFspezial: Amtseinführung von Papst Leo XIV.“
18.5.2025
Evangelischer Gottesdienst aus der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen
500 Jahre Bauernkrieg – Vom Traum zur Katastrophe 25.5.2025 (0,740 Mio., 11,1% MA)
Orthodoxer Gottesdienst aus der Gemeinde des Hl. Josef von Damaskus in Essen
Wahrer Gott vom wahren Gott 1.6.2025 (0,409 Mio., 6,7% MA)
Katholischer Pfingstgottesdienst aus der Pfarrgemeinde Göfis / Vorarlberg (ORF)
Pfingsten feiern, den Glauben bekennen 8.6.2025 (0,551 Mio., 8,6% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Den Haag
Frieden braucht Recht 15.6.2025 (0,578 Mio., 8,8% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche Mariä Himmelfahrt in Dorfen
Für wen haltet ihr mich? 22.6.2025 (0,502 Mio., 8,3% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der evangelischen Kirche in Kobersdorf im Burgenland (ORF)
Gottes Segen trägt 29.6.2025 (0,501 Mio., 8,5% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Georg in Höchstadt/Aisch
Kommt und seht 6.7.2025 (0,507 Mio., 8,1% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Kreuzkirche in Tübingen
Hoffnungsgroß statt hoffnungslos 13.7.2025 (0,648 Mio., 9,8% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Filialkirche Weigersdorf in Oberösterreich (ORF)
Unterwegs als Hörende 20.7.2025 (0,585 Mio., 9,6% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus dem Konzertgarten Ost in Kühlungsborn
Gastfreundschaft 27.7.2025 (0,721 Mio., 11,7% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Altenstadt
Was ist mir wertvoll 3.8.2025 (0,631 Mio., 9,6% MA)
Evangelischer Gottesdienst von der Insel Mainau
Segel setzen und los! 10.8.2025 (0,689 Mio., 11,5% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Georg in Jockgrim
Be-Geistert! 17.8.2025 (0,546 Mio., 8,5% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Hoop-Kirche in Bremen
Hoop – Hoffnung 24.8.2025 (0,542 Mio., 8,7% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Johannis in Glandorf
Ich freue mich auf dich! 31.8.2025 (0,555 Mio., 8,8% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Gustav-Adolf Kirche in Nürnberg
Unperfekt und heilig 7.9.2025 (0,607 Mio., 10,1% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Basilika Maria Taferl in Niederösterreich (ORF)
Pilger der Hoffnung 14.9.2025 (0,516 Mio., 8,2% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim
Dich schickt der Himmel 21.9.2025 (0,686 Mio., 11,0% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Taborkirche in Freudenstadt
Der Blick der Liebe schenkt Geborgenheit 28.9.2025 (0,601 Mio., 9,8% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Christuskirche in Recklinghausen
Früchte der Arbeit 5.10.2025 (0,528 Mio., 8,0% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Katharina in Linz (ORF)
Nebenwirkung: Dankbarkeit 12.10.2025 (0,548 Mio., 9,1% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart im Südburgenland (ORF)
Schau, es geht doch! 19.10.2025 (0,621 Mio., 9,9% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Martini in Münster
Wer bin ich – für dich? 26.10.2025 (0,709 Mio. 9,2% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wiesbaden
Trau Dich, zu vertrauen 2.11.2025 (0,482 Mio., 7,4% MA)
Evangelischer Gottesdienst zur Eröffnung der EKD-Synode aus der Dreikönigskirche in Dresden
Die Zeit ist jetzt 9.11.2025 (0,875 Mio., 12,4% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Peter in Graz (ORF)
Hoffnung schenken durch gelebte Liebe 16.11.2025 (0,686 Mio.,10,0% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Kirche St. Nikolai in Bad Liebenwerda
Was tröstet? 23.11.2025 (0,755 Mio., 11,1% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Suitbert in Essen
Keine Panik! Es ist Advent 30.11.2025 (0,653 Mio., 9,6% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim
Kopf hoch 7.12.2025 (0,900 Mio., 13,1% MA)
Katholischer Gottesdienst aus der Salvatorkirche in Graz (ORF)
Feuer und Flamme 14.12.2025 (0,595 Mio., 8,6% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Bethlehemkirche in Hannover
Freude zu verschenken 21.12.2025 (0,877 Mio., 11,9% MA)
Evangelische Christvesper aus der Christuskirche in Fulda
Wonach suchst du? 24.12.2025 (0,613 Mio., 4,1% MA)
Weihnachten in Rom – Gottesdienst und Segen Urbi et Orbi mit Papst Leo XIV.
25.12.2025 (0,745 Mio., 9,4% MA)
Evangelischer Gottesdienst aus der Kirche St. Ulrich in Augsburg
Trotzdem gesegnet 28.12.2025 (0,623 Mio., 9,4% MA)
Feiertagsakzente (UT/HD)
Lesch sieht Schwartz
Mit Harald Lesch und Thomas Schwartz
Redaktion: Harald Hamm
Versuchung: Fluch oder Segen?
6.1.2025 (1,11 Mio., 12,8 % MA)
Das Fremde und wir
19.6.2025 (1,06 Mio., 10,5 % MA)
KI und Mensch – wer gestaltet wen?
15.8.2025 (1,42 Mio., 13,4 % MA)
Humor macht menschlich
1.11.2025 (0,62 Mio., 8,9 % MA)
Leben ist mehr!
Filme von Nathalie Suthor
Redaktion: Silvia Schmidt-Kahlert
Soul Food – Trauergruppe für junge Menschen
18.4.2025 (0,62 Mio., 6,3 % MA)
Der Zuhör-Kiosk: Reden und Verstehen
29.5.2025 (0,52 Mio., 7,6 % MA)
Gemeinsam statt einsam
31.10.2025 (2,00 Mio., 15,2 % MA)
Gnade hat ein Zuhause
19.11.2025 (2,37 Mio., 16,4 % MA)
Dokumentationen (UT/HD)
Kirche zu – was jetzt?
Film von Henrike Kolletzki
Redaktion: Harald Hamm
4.5.2025 (0,47 Mio., 7,5 % MA)
Kirche ohne Rassismus?
Film von Susanne Böhm
Redaktion: Charlotte Magin
9.6.2025 (0,72 Mio., 5,9 % MA)
Mehr als Musik – Die Kraft der Chöre
Film von Henrike Kolletzki
Redaktion: Harald Hamm
26.12.2025 (0,89 Mio., 5,9 % MA)
Berichterstattung zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover
Die Mutmacherinnen – stark und beherzt
Auftaktsendung zum Evangelischen Kirchentag in Hannover
Film von Christine Bralant und Charlotte Magin
Redaktion: Kira Stütz
30.4.2025 (0,36 Mio., 8,1 % MA)
Stürmische Zeiten – Krisen als Motor der Demokratie
Diskussionsveranstaltung vom Evangelischen Kirchentag in Hannover
Moderation: Mirjam Meinhardt
Redaktion: Dirk Heihoff
3.5.2025 (0,21 Mio., 4,1 % MA)
Mutig & stark
Bericht zum Evangelischen Kirchentag in Hannover
Redaktion: Mahnas Rassapur, Silvia Schmidt-Kahlert
4.5.2025 (0,29 Mio., 5,6 % MA)
Online-Angebote:
37° YouTube, Kanalverantwortliche: Maria Trübswetter, Uschi Hansen
340.000 Abos: 30 neu produzierte Reportagen (15‘) aus der Lebenswelt junger Erwachsener. Außerdem ein Mix aus (gekürzten/geklammerten) „37°“- und „37°Leben“-TV-Reportagen, sowie vereinzelt „Einfach Mensch“ und Reportagen der Marke „stark!“ (HR Kinder und Jugend). Neben den Videos werden auch Shorts (kurze Hochkantvideos) gepostet.
37° TikTok, Kanalverantwortliche: Lena Baumann, Elias Rodriguez-Vazquez
180.000 Follower: Fünf Posts wöchentlich, oft aus „37°“- oder „37°Leben“-Reportagen in „jungem“ Storytelling. Entwicklung von Reihen und plattformkonformem Content für eine junge Zielgruppe. Besonderheiten: Serielle Posts zu „37°“-Themen.
37° Facebook, Kanalverantwortliche: Sophia Bordo, Uschi Hansen
450.000 Follower: Drei Posts täglich zu „37°“/“37°Leben“-TV und „37°“-YouTube-Reportagen, Geschichten aus der Community, Videos und Bildposts zu Jahrestagen und gesellschaftlich relevanten Themen. Berücksichtigt werden die Geschichten und Themen der Protagonisten aus den Reihen „37°“, „37°Leben“ und „Einfach Mensch“ sowie ausgewählten Partnern wie „Terra Xplore“ und Partnern aus Fiktion und der Chefredaktion. Besonderheit: Viele der Inhalte stammen vom „37°“-Instagramkanal.
37° Instagram, Kanalverantwortliche: Lena Nagel, Elias Rodriguez-Vazquez
360.000 Follower: Ein bis zwei Posts/Reels täglich, bis zu drei Storys wöchentlich, Themenwochen zu Sendungsthemen und Themen aus der Community. Berücksichtigt werden Reportagen der Reihen „37°“ und „37°Leben“, teilweise „Einfach Mensch“. Besonderheiten: Es werden über Aufrufe Geschichten aus der Community heraus erzählt und in speziellen Formaten aufbereitet.
37° Streaming-Portal, Kanalverantwortliche: Sophia Bordo, Lena Stachel:
TV-Reportagen der Reportagereihen „37°“ und „37°Leben“, sowie YouTube-Reportagen aus der „37°“-Themenwelt durch den Ausbau von „37°Leben“ als Reportagereihe.
37° WhatsApp, Kanalverantwortliche: Elias Rodriguez-Vazquez, Uschi Hansen
6.500 Follower*innen: Ein bunter Mix an Themen aus der „37°“-Welt. Fünf Posts wöchentlich, darunter auch Umfragen. Ziel: Menschen für die Marke „37°“ begeistern.
TRUDOKU: Seit Juli 2025 verantwortet das „37°“-Web Team auch die digitalen Angebote von TRUDOKU, Kanalverantwortliche: Uschi Hansen
450.000 Abos auf YouTube: 36 neu produzierte Reportagen (15‘) aus der Lebenswelt junger Erwachsener (3 Veröffentlichungen pro Monat.) Begleitend dazu Posts auf TRUDOKU Instagram (160.000 Abos) und TRUDOKU TikTok (213.000 Abos). Alle Reportagen werden auch im ZDF-Streaming-Portal eingestellt.
Forum am Freitag – Islam in Deutschland (ZDFinfo und Streaming-Portal)
42 Sendungen
Redaktion: Abdul-Ahmad Rashid, Dilek Üsük und Homeira Rhein
Die Sendung bietet Muslimen in Deutschland eine Möglichkeit, ihre Erfahrungen in das gesellschaftliche Gespräch einzubringen. Muslime erklären ihre Religion, erzählen von ihrem Alltag.
die letzte Bank – Fragen an das Leben (Online-only)
Das Kirchenformat lenkt den Blick auf die Frage, wie Rückschläge im Leben erfahren und Chancen ergriffen werden können. Auf der "letzten Bank" nehmen mit ihren Gästen im Wechsel die katholische Seelsorgerin und Ordensfrau Melanie Wolfers und der evangelische Pastor Julian Sengelmann Platz.
Sternenkinder: Erinnerungen statt Leere
Moderation: Melanie Wolfers
Redaktion: Karoline Knop
18.7.2025
Soldatin, Ärztin, Christin
Moderation: Julian Sengelmann
Redaktion: Michael Sahr
18.7.2025
Besser als die Goldmedaille
Moderation: Melanie Wolfers
Redaktion: Karoline Knop
18.7.2025
Starke Freundinnen
Moderation: Julian Sengelmann
Redaktion: Michael Sahr
18.7.2025
Kraft und Krise in den Wechseljahren
Moderation: Julian Sengelmann
Redaktion: Michael Sahr
19.11.2025
Mut zum Scheitern
Moderation: Melanie Wolfers
Redaktion: Karoline Knop
19.11.2025
Transfrau: Endlich ich!
Moderation: Julian Sengelmann
Redaktion: Michael Sahr
19.11.2025
Zeig Deine Narben
Moderation: Melanie Wolfers
Redaktion: Karoline Knop
19.11.2025
Digitalformate 1.1.2025 – 31.12.2025:
Verantwortliche Redaktionen: Zentrale Aufgaben, Terra X, Naturwissenschaft und Technik, Zeitgeschichte, Wissen, NANO
YouTube „Terra X History“
Kanalverantwortlich: Katharina Kohl, Ricarda Schlosshan, Arne Peisker, Kai Jostmeier
Produktionen 2025: 58 Videos (Länge: 11-44 Minuten), 42 Shorts, 160 Community Posts, 1 Live-Video, 3 Podcasts
YouTube „Terra X Lesch & Co“
Kanalverantwortlich: Victor Riley, Elisabeth zu Eulenburg, Jana Steuer
Moderation: Harald Lesch, Co-Moderation: Suzanna Randall, Jasmina Neudecker, Hannah Bast, Björn Schuller, Björn Ommer
Produktionen 2025: 28 Videos (Länge: 10-44 Minuten), 52 Shorts, 2 Livestreams, 93 Community-Posts
Außergewöhnliches: Premiere des neuen Co-Studios und Co-Formats "DE/Coded - Wissenschaft entschlüsselt"
YouTube „Terra Xplore“
Kanalverantwortlich: Angelika Hoffmann, Ioanna Engel
Moderation: Leon Windscheid, Jasmina Neudecker, Eric Mayer, Lisa Budzinski
Produktionen 2025: 53 Videos (Länge: 15-44 Minuten), 52 Shorts, 109 Community Posts
YouTube „MrWissen2go“ (funk)
Kanalverantwortlich: Nicole Valenzuela; Volker Erbert
Moderation: Mirko Drotschmann
Produktionen 2025: 61 Videos (Länge: 12-18 Minuten), 23 Shorts
YouTube „MrWissen2go Geschichte“
Kanalverantwortlich: Kai Jostmeier, Kim Krämer, Arne Peisker
Moderation: Mirko Drotschmann
Produktionen 2025: 13 Videos (Länge: ca. 10-15 Minuten); 22 Shorts
Außergewöhnliches: Geschichtsquiz auf dem Oktoberfest
Facebook „Terra X“
Kanalverantwortlich: Björn Raddatz, Daniela Busch
Produktionen 2025: ca. 1500 Posts, ca. 750 Videos
Instagram „Terra X Nature“
Kanalverantwortlich: Luca Häfner, Tina Weimer (seit Mai 2025, bis April 2025 Kim Krämer)
Produktionen 2025: 776 Posts (365 Feedposts, 312 Storys, 99 Reels)
Instagram „Terra X History“
Kanalverantwortlich: Alexandra Reuter, Kai Jostmeier
Produktionen 2025: 365 Posts, ca. 2-3 Stories pro Woche
Instagram „MrWissen2go“ (funk)
Kanalverantwortlich: Nicole Valenzuela; Volker Erbert
Produktionen 2025: 215 Textposts gesamt, 89 Reels, 264 Storys
„Terra X History – Der Podcast“
Kanalverantwortlich: Katharina Kolvenbach
Moderation: Mirko Drotschmann
Produktionen 2025: 11 Folgen (Länge: ca. 65 Minuten)
„Creative Commons“-Projekt im Terra X Web
Projektverantwortlich: Kerstin Atzbach, Kirsten Bode
Produktionen 2025: 18 Kurz-Videos (Länge: ca. 1-4 Minuten) unter Creative Commons-Lizenz
„Terra X – Die Wissens-Kolumne“/ Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X (seit 28.9.25)
Verantwortlich: Wiebke Denker, Tanja Thieves (bis Sept. 2025), Daria Stanco (ab Okt. 2025), Catrin Powell, Katrin Meyer (ZDFheute)
Produktionen 2025: 46 Kolumnen (21 Gast-AutorInnen)
TikTok „Terra X“
Kanalverantwortlich: Katharina Kohl, Sonja Trimbuch
Moderation: u.a. Lena Merkle, Marvin Neumann, Philipp Dubbert
Produktionen 2025: 336 Posts gesamt (Länge: ca. 45 Sekunden)
TikTok „MrWissen2go“ (funk)
Kanalverantwortlich: Nicole Valenzuela, Volker Erbert
Produktionen 2025: 101 Posts gesamt
WhatsApp „Terra X“
Kanalverantwortlich: Oliver Unbehend, Sabine Müller
Produktionen 2025: 257 Posts
YouTube MAITHINK X
Kanalverantwortlich: Katharina Kolvenbach, Luca Häfner
Produktionen 2025: 11 Videos (Länge: 4-45 Minuten), 24 Shorts, 3 Community Posts
Instagram MAITHINK X
Kanalverantwortlich: Luca Häfner, Katharina Kolvenbach
Produktionen 2025: 246 Posts (inkl. Reels) und 94 Stories
Magazine:
1, 2 oder 3 (UT/HD)
Redaktion: Reinhard Oswalt, Angela Welz, Kathrin Abler, Anke Hornung, Nina Bürcky, Julia Englert
Buch: Anna Knigge, Josephine Gottwald, Barbara Miersch, Barbara Lich, Barbara Minden, Franziska Diesbach, Agnes Schruf, Tilo Behn, Knut Feyerabend
Headautor: Kurt Feyerabend
Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg
29 Folgen (0,263 Mio., 5,7% MA)
Coole Krokodile 5.1.2025 (0,232 Mio., 5,3% MA)
Zeitreise ins Mittelalter 26.1.2025 (0,301 Mio., 6,7% MA)
Faszination Fliegen 2.2.2025 (0,217 Mio., 4,5% MA)
Elton und die Welt der Hunde 16.2.2025 ((0,298 Mio., 6,3% MA)
Popstars on Tour 9.3.2025 (0,290 Mio., 5,5% MA)
Wildtiere im Wald 16.3.2025 (0,259 Mio., 5,1% MA)
Abenteuerinnen 23.3.2025 (0,388 Mio., 6,3% MA)
Von Minigolf, Eishockey und Paddel 6.4.2025 (0,263 Mio., 5,3% MA)
Auf in die Savanne 13.4.2025 (0,219 Mio., 4,5% MA)
Superkräfte der Sonne 4.5.2025 (0,332 Mio., 6,6% MA)
Von Autoscooter bis Zuckerwatte 11.5.2025 (0,289 Mio., 6,6% MA)
Bella Italia 1.6.2025 (0,323 Mio., 7,1% MA)
Sport am Meer 15.6.2025 (0,227 Mio., 5,2% MA)
Abenteuer Artenvielfalt 22.6.2025 (0,282 Mio., 6,6% MA)
Das große Rennen 29.6.2025 (0,177 Mio., 3,9% MA)
Schafe – määäh-ga spannend 14.9.2025 (0,244 Mio., 5,7% MA
Geschickt geschnitten 21.9.2025 (0,261 Mio., 6,3% MA)
Über Brücken 28.9.2025 (0,279 Mio., 6,6% MA)
Tierisch toller Nachwuchs 5.10.2025 0,336 Mio., 7,2% MA)
Elton und die Welt der Dinosaurier 12.10.2025 (0,250 Mio., 5,9% MA)
Elton trifft PUR+ 19.10.2025 (0,155 Mio., 3,6% MA)
Die bunte Welt der Streifen 2.11.2025 (0,201 Mio., 4,3% MA)
Magische Moore 9.11.2025 (0,25 Mio., 5,6% MA)
Kleine Helden, große Taten! 23.11.2025 (0,269 Mio., 5,6% MA)
Fühlen, riechen, staunen 30.11.2025 (0,169 Mio., 3,8% MA)
Coole Erfindungen mit den Ehrlich Brothers 7.12.2025 (0,309 Mio., 7,0% MA)
Feuerwehr - Einsatz mit Blaulicht und Sirene 14.12.2025 (0,298 Mio., 5,9%MA)
Schwimmen macht Spaß 21.12.2025 (0,276 Mio., 5,7% MA)
Alles doppelt – Zwillinge 28.12.2025 (0,223 Mio., 5,1% MA)
10 Folgen (Wh.) (0,303 Mio., 6,3% MA)
1, 2 oder 3 – Die Challenge (UT/HD(
Redaktion: Reinhard Oswalt, Angela Welz, Kathrin Abler, Anke Hornung, Nina Bürcky, Julia Englert
Buch: Anna Knigge, Josephine Gottwald, Barbara Miersch, Barbara Lich, Barbara Minden, Franziska Diesbach, Agnes Schruf, Tilo Behn, Knut Feyerabend
Headautor: Kurt Feyerabend
Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg
2 Folgen (0,098 Mio., 4,4% MA)
Magie & Comedy mit Elton 21.12.2025 (0,111 Mio., 4,9% MA)
Musik & Tanz mit Elton 28.12.2025 (0,085 Mio., 3,9% MA)
Die Mädchen-WG: Ein Monat ohne Eltern (UT)
11 Folgen (Wh.) (0,064 Mio., 3,3% MA)
Löwenzahn (UT/HD/AD)
Redaktion: Susanne Schönhals-Jones, Lea Lothwesen, Katrin Pilz, Leontina Klein
Buch: Christian Eisert, Kai Rönnau, Sebastian Jansen, Inez David Børg, Sabina Gröner, Michael Demuth
Regie: Philipp Eichholtz, Markus F. Adrian, Julia Eplinius, Hannes Spring, Wolfgang Eißler, Patrick Schlosser
15 Folgen (0,297 Mio., 7,4% MA)
Straßen – Rettet den Bauwagen 12.1.2025 (0,368 Mio., 9,1% MA)
Taube – Der magische Wettstreit 16.2.2025 (0,265 Mio., 6,6% MA)
Pferde – Sheriff von Bärstadt 16.3.2025 (0,345 Mio., 7,7% MA)
Hoftiere – Von Eiern, Milch und Wolle 27.4.2025 (0,304 Mio., 7,7% MA)
Regenbogen – Die beste Freundin 1.5.2025 (0,376 Mio., 7,6% MA)
Jung und Alt – Gemeinsam durchs Leben 15.6.2025 (0,222 Mio., 6,1% MA)
Hecke – Ein Irrgarten fürs Märchen 22.6.2025 (0,270 Mio., 6,9% MA)
Tomate – Eine Frucht zum Verlieben 13.7.2025 (0,434 Mio., 10,5% MA)
Specht – Das große Hämmern 31.8.2025 (0,264 Mio., 6,5% MA)
Hafer – Kraft im Korn 14.9.2025 (0,394 Mio., 10,5% MA)
Stress – Nur keine Panik! 19.10.2025 (0,207 Mio., 5,9% MA)
Nordpol – Bis ans Ende der Welt 16.11.2025 (0,317 Mio., 8,0% MA)
Panda – Bambus-Chaos in Bärstadt 30.11.2025 (0,254 Mio., 6,3% MA)
Märchen – Es war einmal in Bärstadt 14.12.2025 (0,249 Mio., 5,8% MA)
Hindernisse – Die clevere Lösung 28.12.2025 (0,188 Mio., 5,0% MA)
40 Folgen (Wh.) (0,290 Mio., 7,1% MA)
Löwenzähnchen (UT/HD)
1 Folge (Wh.) 1.5.2025 (0,160 Mio., 5,8% MA)
Magic Pranks (UT/HD)
Redaktion: Katharina Galle, Dorothee Herrmann
Buch: Eileen Fröhlich, Carina Hlusiak
Regie: André Goerschel, Lisa Wölfle
4 Folgen (0,073 Mio., 3,1% MA)
Undercover Prank mit Taekwondo 26.12.2025 (0,075 Mio., 4,0% MA)
Magische Schocker im Kosmetikstudio 27.12.2025 (0,067 Mio., 3,5% MA)
Showeinladung mit magischer Überraschung 31.12.2025 (0,073 Mio., 2,7% MA)
Zwillingsprank und Sushi Kochkurs 31.12.2025 (0,076 Mio., 2,7% MA)
PUR+ (UT/HD)
Redaktion: Silke Penno
Buch: Eva Dannenberg, Yvonne Gögelein-Kaben, Wolfgang Pruss, Nadja Stein, Carina Schulz, Ilka Simon-Wensing, Susanne Dittebrand
Moderation: Eric Mayer
24 Folgen (0,215 Mio., 4,5% MA)
Was können Haare? 22.2.2025 (0,301 Mio., 5,5% MA)
Polizei – Einsatz auf der Autobahn 8.3.2025 (0,313 Mio., 6,1% MA)
Corona – was hat es mit uns gemacht? 15.3.2025 (0,188 Mio., 3,9% MA)
Eric checkt unser Geld
29.3.2025 (0,279 Mio., 5,2% MA)
Der perfekte Wurf – Dart trifft Speer 5.4.2025 (0,169 Mio., 3,7% MA)
In der Spur – Eric fährt Straßenbahn 26.4.2026 (0,189 Mio., 2,9% MA)
Als jüdisches Kind im Holocaust 3.5.2025 (0,217 Miio., 5,0% MA)
Gefährlich falsch – Fake News durch KI 10.5.2025 (0,179 Miio., 4,0% MA)
Wie wirkt mein Style? 17.5.2025 (0,193 Mio., 4,3% MA)
Typisch Junge!?
14.6.2025 (0,077 Mio., 1,9% MA)
Feuer – Löschen aus der Luft 13.9.2025 (0,206 Mio., 4,4% MA)
So geht Fernsehen – Eric bei 1, 2 oder 3 20.9.2025 (0,174 Mio., 4,4% MA)
Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag 27.9.2025 (0,166 Mio., 3,8% MA)
Meine Fans – mein Star 4.10.2025 (0,162 Mio., 3,3% MA)
Highland Games – Eric wirft Baumstämme 11.10.2025 (0,212 Mio., 4,6% MA)
Nein zu Mobbing! 18.10.2025 (0,208 Mio., 5,1% MA)
Die Superkräfte der Bäume 1.11.2025 (0,296 Mio., 5,5% MA)
Deine Idee, deine Erfindung 8.11.2025 (0,215 Mio., 4,4% MA
Stinke ich? 15.11.2025 (0,287 Mio., 5,8% MA)
Jobs in krasser Höhe 22.11.2025 (0,204 Mio., 4,1% MA)
Schweine – Saudoof oder schauschlau? 29.11.2025 (0,256 Mio., 4,8% MA)
Ho ho ho! Eric wird Weihnachtsmann 6.12.2025 (0,178 Mio., 4,7% MA)
Benehmen oder Blamieren? 13.12.2025 (0,178 Mio., 3,3% MA)
Dumme Kuh!? 27.12.2025 (0,310 Mio., 5,9% MA)
13 Folgen (Wh.) (0,233 Mio., 4,9% MA)
Serien:
Addie und wie sie die Welt fühlt (UT/HD/AD/5.1)
Redaktion: Franziska Guderian
Buch: Anna McCleery, Elle McNicoll, Vicki Lutas, Karissa Hamilton-Bannis, Scott Payne
Regie: Marek Losey, Matt Holt
20 Folgen (0,058 Mio., 3,3% MA)
Hexen und Haie (0,065 Mio., 3,8% MA)
Das Denkmal (0,069 Mio., 3,7% MA)
17.5.2025
Die Hexenliste (0,050 Mio., 2,9% MA)
Drei Schwestern (0,050 Mio., 2,8% MA)
24.5.20235
Fatale Partys (0,045 Mio., 2,7% MA)
Der schöne Schein (0,022 Mio., 1,2% MA)
31.5.2025
Die Übernachtungsparty (0,103 Mio., 6,1% MA)
Böse ist, wer Böses tut (0,112 Mio, 6,3% MA)
14.6.2025
Keedies Burnout (0,026 Mio., 1,5% MA)
Die Befreiung (0,039 Mio., 2,0% MA)
21.6.2025
Fans und Trolle (0,043 Mio., 2,4% MA)
LostGirl22 (0,047 Mio., 2,4% MA)
28.6.2025
Der Hai-Tag (0,099 Mio., 5,6% MA)
Bonnie spricht Klartext (0,090 Mio., 4,5% MA)
5.7.2025
Die Codeknacker (0,0885 Mio., 5,3% MA)
Das rätselhafte Manuskript (0,048 Mio., 2,9% MA)
12.7.2025
Böse Überraschung (0,054 Mio., 3,1% MA)
Miriams Geschichte (0,053 Mio., 2,7% MA)
19.7.2025
Alle für eine (0,034 Mio., 2,0% MA)
Die Ausreißer (0,031 Mio., 1,8% MA)
26.7.2025
Bibi Blocksberg (UT/HD/teilw. 4:3)
Redaktion: Carmen Daut
Buch: Doris Riedl, Markus Dittrich, Claudia Kock, Cordula Garrido, Stephan Gürtler
Regie: Karsten Kiilerich, Aina Järvine, Ulrike Klein
6 Folgen (0,107 Mio., 3,7% MA)
Das Schabernaxel (0,146 Mio., 5,2% MA)
Der Findelhund (0,139 Mio., 4,7% MA)
25.10.2025
Das Junghexen-Zeltlager
16.11.2025 (0,113 Mio., 3,8% MA)
Die hexische Pflanze
23.11.2025 (0,102 Mio., 3,2% MA)
Die Runzelwurzel-Schweinchen
27.12.2025 (0,070 Mio., 2,7% MA)
Der Eiswagen
28.12.2025 (0,074 Mio., 2,5% MA)
97 Folgen (Wh.) (0,145 Mio., 5,2% MA)
Bibi und Tina (UT)
138 Folgen (Wh.) (0,201 Mio., 5,1% MA)
Die Biene Maja (UT/HD)
59 Folgen (Wh.) (0,099 Mio., 4,1% MA)
Die drei Musketiere (UT/HD/5.1)
Redaktion: Jutta Trauer
Buch: Olivier Pérouze, Marie de Banville, Elisa Loké, Nadira Aouadi, Cécile Polard, Carlotta Mastrangelo, Gulliaume Enard, Cyril Tysz, Marie de Banville,
Regie: Stéphane Mit
13 Folgen (0,106 Mio., 2,8% MA)
Ein Musketier vom Lande (1) (0,194 Mio., 4,9% MA)
Ein Musketier vom Lande (2) (0,180 Mio., 4,3% MA)
15.11.2025
Das Wappen der Freundschaft (0,161 Mio., 4,1% MA)
D’Artagnan unter Verdacht (0,193 Mio., 4,7% MA)
22.11.2025
Die geheime Karte (0,080 Mio., 2,1% MA)
Ein Pferd zu viel (0,090 Mio., 2,3% MA)
29.11.2025
Ersatz für den König
6.12.2025 (0,115 Mio., 3,4% MA)
Das Kutschen-Komplott (0,052 Mio., 1,5% MA)
Majestätsbeleidigung (0,069 Mio., 1,8% MA)
13.12.2025
Der Wettstreit (0,048 Mio., 1,3% MA)
Der magische Degen (0,105 Mio., 2,6% MA)
20.12.2025
Floridor (0,042 Mio., 1,3% MA)
Die Geister des Louvre (0,050 Mio., 1,5% MA)
27.12.2025
Die Kinder von Bullerbü (UT/HD/Mo)
2 Folgen (Wh.) (0,145 Mio., 5,8% MA)
Ein richtig schönes Weihnachtsfest
24.12.2025 (0,151 Mio., 5,2% MA)
Der erste Schnee
26.12.2025 (0,140 Mio., 6,5% MA)
Grisu – Der kleine Drache (UT/HD)
Redaktion: Marcus Horn
Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle, Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Jacqueline Moody, Steve Middleton
Regie: André Bergs
26 Folgen (0,065 Mio., 3,3% MA)
Der Schatz des Kraken (0,068 Mio., 3,6% MA)
Überraschung mit Tomaten (0,059 Mio., 3,0% MA)
Grisu und der Baby-Kumpel (0,054 Mio., 2,6% MA)
Die fliegende Vogelscheuche (0,047 Mio., 2,3% MA)
15.11.2025
Der Geist der Rosa Höhle (0,060 Mio., 2,7% MA)
Das duftende Geschenk (0,088 Mio., 3,8% MA)
Manchmal geht’s schief (0,095 Mio., 4,0% MA)
Weiter so, Grisu! (0,103 Mio., 4,3% MA)
22.11.2025
Ding-Dong (0,069 Mio., 2,8% MA)
Was für ein Kuddelmuddel (0,079 Mio., 3,2% MA)
23.11.2025
Die Affenbrüder (0,027 Mio., 1,6% MA)
Grisu geht seinen Weg (0,043 Mio., 2,6% MA)
Fluglehrer Grisu (0,060 Mio., 3,5% MA)
Grisu im roten Bereich (0,084 Mio., 4,6% MA)
29.11.2025
Drachen in Drachenstadt (0,048 Mio., 2,8% MA)
Die Drachen-Vase (0,050 Mio., 2,7% MA)
Grisuboot 3000 (0,066 Mio., 3,4% MA)
Die Feuerwehrtorte (0,051 Mio., 2,6% MA)
6.12.2025
Durstige Tomaten (0,085 Mio., 4,6% MA)
Zirkus in Drachenstadt (0,051 Mio., 2,6% MA)
Krankenpfleger Grisu (0,043 Mio., 2,3% MA)
Ein Affe tanzt selten allein (0,051 Mio., 2,6% MA)
13.12.2025
Grisu macht Werbung (0,090 Mio., 4,7% MA)
Grisu, der Klavierlieferant (0,080 Mio., 4,1% MA)
Das Ei im Eis (0,077 Mio., 3,9% MA)
Grisu, zwei, drei, vier (0,074 Mio., 3,6% MA)
20.12.2025
Josefine, Törtel und die Tiere (UT/HD/5.1)
Redaktion: Catharina Martin
Buch: Wieland Freund, Jimmy Hibbert, Jonathan Evans, Karen Mitrega, Stephie Theodora, Götz Brandt, Ishai Ravic, Jom Dalgaard
Regie: Hubert Weiland
20 Folgen (0,065 Mio., 3,4% MA)
Schwan im Dunkeln 2.3.2025 (0,043 Mio., 2,1% MA)
Vorsicht giftig 9.3.2025 (0,039 Mio., 2,2% MA)
Sorge um das Krähennest 16.3.2025 (0,022 Mio., 0,9% MA)
Der Affe ist los 23.3.2025 (0,099 Mio., 4,8% MA)
Besitzer gesucht! 30.3.2025 (0,108 Mio., 5,6% MA)
Ein Marder zieht ein! 6.4.2025 (0,081 Mio., 4,0% MA)
Hunde verboten 13.4.2025 (0,090 Mio., 4.9% MA)
Der Streuner 27.4.2025 (0,053 Mio., 2,7% MA)
Gefährlicher Müll 4.5.2025 (0,063 Mio., 3,7% MA)
Der Igelfreund 4.5.2025 (0,081 Mio., 4,4% MA)
Immer Hell 11.5.2025 (0,046 Mio., 2,6% MA)
Haustiere vermisst 18.5.2025 (0,020 Mio., 1,1% MA)
Gefahr auf Rädern 25.5.2025 (0,074 Mio., 3,9% MA)
Ente in Seenot 1.6.2025 (0,025 Mio., 1,4% MA)
Waschbär im Gully 8.6.2025 (0,083 Mio., 4,4% MA)
Die Wilderer 15.6.2025 (0,075 Mio., 3,7% MA)
Waldbrand 22.6.2025 (0,050 Mio., 2,7% MA)
Das Geisterhaus 29.6.2025 (0,054 Mio., 2,7% MA)
Schnelles Schweinchen 6.7.2025 (0,094 Mio., 5,1% MA)
Zurück nach Hause 13.7.2025 (0,093 Mio., 5,1% MA
Klincus – Die fantastische Welt von Frondosa (UT/HD/5.1)
Redaktion: Karsten Klüner
Buch: Marc Seal, Claudio Mercatanti, Alessandro Zullato, Andrea Varone
Regie: Ernesto Paganoni, Federico Milella, Margherita Clemente
26 Folgen (0,087 Mio., 2,7% MA)
Flucht ins Ungewisse 22.2.2025 (0,105 Mio., 3,3% MA)
Geheime Welt im Wald 1.3.2025 (0.085 Mio., 2,6% MA
Eine entscheidende Abstimmung 8.3.2025 80,080 Mio., 2,3% MA)
Eichhörnchen ohne Futtervorrat 15.3.2025 (0,066 Mio., 2,1% MA)
Die Mondblume 22.3.2025 (0,091 Mio., 2,4% MA)
Die Silberfüchsin 29.3.2025 (0,087 Mio., 2,6% MA
Drachentränen 5.4.2025 (0,092 Mio., 2,7% MA)
Beweisfotos 12.4.2025 (0,054 Mio., 1,7% MA)
Prinzessin Ailina 26.4.2025 (0,109 Mio., 3,6% MA)
Rätselhafte Tunnelgräber 3.5.2025 (0,107 Mio., 3,4% MA)
Feuer bei Nacht 10.5.2025 (0,178 Mio., 5,8% MA)
Die Wächter von Frondosa 17.5.2025 (0,095 Mio., 3,2% MA)
Graylocks geheime Tunnel 24.5.2025 (0,094 Mio., 2,7% MA)
Einladung mit Hindernissen 31.5.2025 (0,107 Mio., 3,5% MA)
Die verregnete Waldparty 14.6.2025 (0,067 Mio., 2,2% MA)
Bereit zum Aufbruch? 21.6.2025 (0,085 Mio., 2,8% MA)
Ailina auf Spurensuche 28.6.2025 (0,081 Mio., 2,6% MA)
Die fliegende Prinzessin 5.7.2025 (0,103 Mio., 3,3% MA)
Der wachsame Falke 12.7.2025 (0,092 Mio., 3,3% MA)
Familiengeheimnisse 19.7.2025 (0,069 Mio., 2,4% MA)
Adlige Begegnungen 26.7.2025 (0,086 Mio., 2,7% MA)
Mit der Kraft des Windes 2.8.2025 (0,047 Mio., 1,4% MA)
Dunkle Wolken über Umghard 9.8.2025 (0,052 Mio., 1,7% MA)
Ablenkungsmanöver 16.8.2025 (0,090 Mio., 3,0% MA)
Im richtigen Moment 23.8.2025 (0,084 Mio., 2,6% MA)
Bevor es zu spät ist 30.8.2025 (0,052 Mio., 1,6% MA)
Lassie (UT/HD/5.1)
20 Folgen (Wh.) 4.1.2025 – 31.5.2025 (0,149 Mio., 3,5% MA)
Lieselotte (UT/HD/5.1)
2 Folgen (Wh.)19.4.2025 (0,063 Mio., 3,0% MA)
Meine Freundin Conni (UT/HD)
132 Folgen (Wh.) 4.1.2025 – 27.12.2025 (0,087 Mio., 4,0% MA)
Michel aus Lönneberga (UT/HD/Mo)
11 Folgen (Wh.) 6.7.2025 – 7.9.2025 (0,341 Mio., 7,7% MA)
Minus Drei und die wilde Lucy (UT/HD/5.1)
Redaktion: Marcus Horn
Buch: Andreas Voellinger, Armin Prediger, Stephie Theodora, Nora Cummins, Eckart Fingberg, Sarah M. Kempen, Richie Conroy, Marcus Fleming
Regie: Sandra Schießl, Cherifa Bakhti
40 Folgen (inkl. 1 Folge Wiederholung) (0.094 Mio., 2,7% MA)
Ladenhüter (0,062 Mio., 1,8% MA)
Hitzewelle (0,078 Mio., 2,0% MA)
4.1.2025
Das Rexie-Mobil
11.1.2025 (0,089 Mio., 2,3% MA)
Beerenjagd (0,126 Mio., 3,0% MA)
Klebefinger (0,145 Mio., 3,3% MA)
18.1.2025
Lucysaurus Rex (0,117 Mio., 3,0% MA)
Pflanzensitter gesucht (0,091 Mio., 2,3% MA)
25.1.2025
Geliefert! (0,086 Mio., 2,2% MA)
Manieren trainieren 0,108 Mio., 2,6% MA)
1.2.2025
Radio Minus Drei (0,061 Mo., 1,7% MA)
Der Lucy-tektor (0,069 Mio., 1,9% MA)
8.2.2025
Omi Drei (0,093 Mio., 2,2% MA)
Der Scherzkeks-Tag (0,075 Mio., 1,7% MA)
15.2.2025
Beste Kiste (0,091 Mio., 2,3% MA)
Der sagenhafte Singschwärmer (0,125 Mio., 3,0% MA)
22.2.2025
Super-Flint (0,113 Mio., 2,7% MA)
Ball ins Loch (0,107 Mio., 2,5% MA)
Heiter bis Krätzig (0,103 Mio., 2,4% MA)
1.3.2025
Triceratopsi (0,111 Mio., 2,7% MA)
Das Fellknäuel-Genie-Dingsbums (0,110 Mio., 2,6% MA)
8.3.2025
Liftosaurus (0,127 Mio., 3,1% MA)
Der Mammut-Mond (0,208 Mio., 4,8% MA)
Magma und die Lavas 0,183 Mio., 4,3% MA)
15.3.2025
Was kann das Ding? (0,133 Mio., 2,9% MA)
Keule ist weg (0,123 Mio., 2,7% MA)
22.3.2025
Sauer hoch drei (0,064 Mio., 1,7% MA)
Ladenhüter (0,061 Mio., 1,5% MA)
29.3.2025
Ein Herz für Haustiere (0,092 Mio., 3,9% MA)
Nase voll (Wh.) (0,078 Mio., 3,2% MA)
1.11.2025
Monster-Spaß (0,065 Mio., 2,9% MA)
Vulkano-Tag (0,075 Mio., 3,1% MA)
Ich bin du (0,058 Mio., 2,4% MA)
8.11.2025
Freund und Helfer (0,043 Mio., 1,9% MA)
Die kleine Hellseherin (0,068 Mio., 2,9% MA)
15.11.2025
Der neue Paleowskiv (1,121 Mio., 4,9% MA)
Tür ins Glück (0,134 Mio., 5,2% MA)
22.11.2025
Horror-Song (0,068 Mio., 3,3% MA)
Ein Haustier für Magma (0,070 Mio., 3,3% MA)
29.11.2025
Meso weiß es (0,020 Mio., 1,0% MA)
Enormo-Level (0,022 Mio., 1,1% MA)
6.12.2025
Peter Pan – Neue Abenteuer (UT/HD/5.1)
27 Folgen (Wh.) 5.4.2025 – 20.9.2025 (0,122 Mio., 3,3% MA)
Pettersson und Findus (UT/HD/5.1)
62 Folgen (Wh.) 5.1.2025 – 28.12.2025 (0,148 Mio., 5,2% MA)
Pip und Posy (UT/HD/5.1)
Redaktion: Nicole Keeb
Buch: Mariama Ives-Moiba, Matt Baker, Emma Pritchard, Matt Baker, Jen Upton, Jo Clegg, James Walsh, Rachel Barnett-Jones, Sophie Dutton, Joe Sellman-Leava, Andrew Emerson, Isabel Fay
Regie: Seán McCormack
20 Folgen (inkl. 1 Folge Wiederholung) (0,058 Mio., 2,9% MA)
Zac, die kleine Meerjungfrau (0,073 Mio., 3,7% MA)
Pip, der Superheld (0,057 Mio., 2,9% MA)
5.1.2025
Kresseköpfchen (0,082 Mio., 4,5% MA)
Geheimnisvolle Fußabdrücke (0,046 Mio., 2,5% MA)
12.1.2025
Das große Wiedersehen (0,031 Mio., 1,6% MA)
Jamilas Traum vom Fliegen (0,034 Mio., 1,7% MA)
19.1.2025
Ein perfekter Tag (0,074 Mo., 3,5% MA)
Adler oder Schmetterling? (0,047 Mio., 2,3% MA)
26.1.2025
Zacs Höhle ((0,048 Mio., 2,5% MA)
Posys neuer Freund (0,025 Mio., 1,2% MA)
2.2.2025
Finde den Schatz! (0,091 Mio., 4,6% MA)
Ärger beim Aufräumen (0,086 Mio., 4,3% MA)
9.2.2025
Befreit Prinzessin Schweinchen! (0,077 Mio., 4,1% MA)
Das Meer im Garten (0,057 Mio., 3,0% MA)
16.2.2025
Mo muss mitmachen! (0,039 Mio., 2,0% MA)
Das Geschenk (Wh.) (0,034 Mio., 1,7% MA)
23.2.2025
Witziges Weltraum-Tänzchen! (0,051 Mio., 2,5% MA)
Schattenstampfen (0,052 Mio., 2,5% MA)
13.12.2025
Lecker schmecker Lebkuchen (0,074 Mio., 3,5% MA)
Schneeflöckchen, Weißröckchen (0,073 Mio., 3,2% MA)
20.12.2025
Pippi Langstrumpf (UT/HD/Mo/4:3)
21 Folgen (Wh.) 5.7.2025 – 6.9.2025 (0,223 Mio., 5,2% MA)
Pirate Academy – Nichts für Landratten (UT/HD/5.1)
Redaktion: Ingo Weis
Buch: Philippe Clerc, Matthieu Choquet, Simon Lecoq, Benjamin Le Bars, Xavier Steenman, Jérôme Erbin, Mathilde Cadrot, Thibaut Tupler, Michaël Delachenal, Jean-Philippe Robin, Valérie Chappelet, Yann Ropars, Marie Guibourt, Raphaël Pottier, Cédric Bacconnier, Pascal Stervinou, Johanna Krawczyk, Marine Piffeteau, Sébastien Oursel,
Regie: Oliver Derynck
40 Folgen (0,095 Mio., 3,1% MA)
Ein schräger Vogel (0,096 Mio., 3,5% MA)
Pirate Academy, wir kommen! (0,068 Mio., 2,3% MA)
4.1.2025
König der Wischmops (0,093 Mio., 3,1% MA)
Krebsi will nur spielen (0,092 Mio., 2,9% MA)
11.1.2025
Die Piratenolympiade (0,129 Mio., 4,3% MA)
Auf Piratenart (0,163 Mio., 5,0% MA)
18.1.2025
Kampf ums Krähennest (0,091 Mio., 2,9% MA)
Was für ein Affentheater (0,083 Mio., 2,5% MA)
25.1.2025
Voll peinlich, oder nicht? (0,082 Mio., 2,6% MA)
Das Duell (0,096 Mio., 2,8% MA)
1.2.2025
Plötzlich ein Held (0,101 Mio., 3,3% MA)
Flöhe an Bord 0,102 Mio., 3,2% MA)
8.2.2025
Klabauter-Ellys Fluch (0,077 Mio., 2,5% MA)
Die dunkle Macht (0,104 Mio., 3,1% MA)
15.2.2025
Ein Raubein kommt selten allein (0,059 Mio., 2,0% MA)
Der Kaninchen-Fluch (0,052 Mio., 1,8% MA)
6.9.2025
Ein Strauß für alle Fälle (0,086 Mio., 3,0% MA)
Diamantenjagd (0,098 Mio., 3,3% MA)
13.9.2025
Anarchie auf der Academy (0,089 Mio., 3,0% MA)
Der Duft eines Piraten (0,095 Mio., 3,1% MA)
20.9.2025
Das Buch der Helden (0,026 Mio., 0,9% MA)
Eine haarige Angelegenheit (0,052 Mio., 1,7% MA)
27.9.2025
Brieffreund gesucht (0,074 Mio., 2,7% MA)
Der Muschelkaiser (0,124 Mio., 4,2% MA)
4.10.2025
Karten auf den Tisch (0,112 Mio., 3,6% MA)
Finn, der Beschützer (0,130 Mio., 3,9% MA)
11.10.2025
Das Geschenk (0,097 Mio., 3,5% MA)
Totenkopf im Anflug (0,106 Mio., 3,6% MA)
18.10.2025
Die unglaublichen Fischkopp-Brüder (0,098 Mio., 2,9% MA)
Einauge unbezwingbar (0,075 Mio., 2,0% MA)
1.11.2025
Verlieren ist nichts für Anfänger (0,065 Mio., 1,9% MA)
Viel Geschrei um den Brei (0,089 Mio., 2,4% MA)
8.11.2025
Der perfekte Streich (0,150 Mio., 4,6% MA)
Mit allen Wassern gewaschen (0,152 Mio., 4,5% MA)
15.11.2025
Ein Spiel für die Ewigkeit (0,187 Mio., 5,9% MA)
Coachin für Käpt’n Flint 0,204 Mio., 6,2% MA
22.11.2025
Gestrandet (0,074 Mio., 2,6% MA)
Die Zerreißprobe (0,092 Mio., 2,9% MA)
29.11.2025
Der Meisterdieb (0,013 Mio., 0,5% MA)
Die Meuterei (0,015 Mio., 0,5% MA)
6.12.2025
Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood (UT/HD/5.1)
Redaktion: Jutta Trauer
Buch: Jérôme Erbin, Frédéric Valion, Cédric Bacconnier, Pascal Stervinou, Alice Diener, Claire Le Luhern, Eddy Fluchon, Nadira Aouadi, Bruno Regeste, Pauline Rostain, Louis-David Delahaye, Jérôme Lefévère, Tom Gobart, Agnes Slimovici, Perrine Prost, Bertille Rétif, Samir Senoussi, Michaël Delachenal, Sandrine Henry, Sébastien Oursel, Jean-Philippe Robin, Nicolas Schiavi, Romain van Liemt, Dominique Latil
Regie: Emilie Guintini
21 Folgen (0,098 Mio., 2,8% MA)
Katells Erwachen (1) (0,071 Mio., 1,8% MA)
Katells Erwachen (2) (0,076 Mio., 1,9% MA)
Prinz Little John (0,064 Mio., 1,5% MA)
1.11.2025
Die Fee aus dem See (0,121 Mio., 3,1% MA)
Prinz John im Schafspelz (0,156 Mio., 3,7% MA)
Ein Hoch auf Prinz John 0,167 Mio., 4,1% MA)
8.11.2025
Ragnar und Rognar (0,169 Mio., 4,8% MA)
Und Odin sprach (0,203 Mio., 5,3% MA)
15.11.2025
Goldfieber (0,179 Mio., 5,2% MA)
Der neue Drache (0,183 Mio., 4,9% MA)
22.11.2025
Das Drachenmädchen (0,116 Mio., 3,3% MA)
Ein Hamster namens Plätzchen (0,075 Mio., 2,0% MA)
29.11.2025
Die Greifenfeder
6.12.2025 (0,063 Mio., 2,0% MA)
Wenn zwei sich streiten (0,039 Mio., 1,3% MA)
Versteck in Gefahr (0,078 Mio., 2,5% MA)
Fitzwalters Schatz (0,109 Mio., 3,3% MA)
13.12.2025
Geri, der Furchtlose (0,026 Mio., 0,8% MA)
Prinz John an der Kette (0,026 Mio., 0,8% MA)
Der gefälschte Brief (0,039 Mio., 1,1% MA)
20.12.2025
Die Sonnwendfeier (0,037 Mio., 1,2% MA)
Der falsche Meister Merlin (0,061 Mio., 2,0% MA)
27.12.2025
77 Folgen (Wh.) 4.1.2025 – 18.10.2025 (0,125 Mio., 3,5% MA)
Simon (HD)
Redaktion: Karsten Klüner
Buch: Nicolas Verpilleux, Simon Lecocq, Stephanie Blake, Balthazar Chapuis, Julian Cayot, Benjamin Schrepf, Robin Leduc
Regie: Julien Cayot,
119 Folgen (0,053 Mio., 2,8% MA)
Wir wollen aber noch nicht fahren! (0,040 Mio., 2,0% MA)
Nicht müde (0,047 Mio., 2,3% MA)
5.1.2025
Nur ein bisschen Geduld! (0,038 Mio., 2,1% MA)
Der Meister (0,040 Mio., 2,2% MA)
12.1.2025
Wer hat Angst vor der Dunkelheit? (0,083 Mio., 4,0% MA)
Wiedersehen, Musetuch! (0,071 Mio., 3,4% MA)
19.1.2025
Camping (0,029 Mio., 1,4% MA)
Krebsi retten (0,019 Mio., 0,9% MA)
26.1.2025
Übernachten bei Ferdinand (0,099 Mo., 4,8% MA)
Genau wie Papa (0,088 Mio., 4,2% MA)
2.2.2025
Ich habe einen Drachen (0,066 Mio., 3,4% MA)
Endlich Freunde (0,052 Mio., 2,5% MA)
9.2.2025
Nicht mogeln (0,048 Mio., 2,5% MA)
Mein großer Cousin (0,044 Mio., 2,3% MA)
16.2.2025
Baumbastisch! (0,042 Mio., 2,1% MA)
Krebsfang (0,042 Mio., 2,0% MA)
23.2.2025
Große Kinder (0,047 Mio., 2,3% MA)
Passt auf, ich komme! (0,049 Mio., 2,4% MA)
2.3.2025
Albert, der Hamster (0,022 Mio., 1,1% MA)
Abgemacht ist abgemacht (0,015 Mio., 0,7% MA)
9.3.2025
Super großer Bruder (0,036 Mio., 1,5% MA)
Eine Nacht im Baumhaus (0,061 Mio., 2,5% MA)
16.3.2025
Herr Alles Vermassler (0,068 Mio., 3,3% MA)
Wer ist der Stärkste? (0,069 Mio., 3,0% MA)
23.3.2025
Endlich Ferien! (0,110 Mio., 5,8% MA)
Kleine Schmutzfinken (0,115 Mio., 6,0% MA)
30.3.2025
Wir sind alle Superhelden! (0,035 Mio., 1,6% MA)
5.4.2025
Ich liebe Überraschungen! (0,070 Mio., 3,5% MA)
Sterne für Mama (0,075 Mio., 3,6% MA)
6.4.2025
Keine Angst vor dem Gewitter (0,084 Mio., 4,4% MA)
Badezeit für Elvis (0,087 Mio., 4,3% MA)
13.4.2025
Das ist unser Schatz! (0,076 Mio., 4,2% MA)
18.4.2025
Ein Tag auf dem Bauernhof (0,059 Mio., 2,9% MA)
Das war mit Absicht, Franz! (0,081 Mio., 4,1% MA)
27.4.2025
Kleiner Schmosshase (0,051 Mio., 2,7% MA)
Der Spielzeugbaum (0,055 Mio., 2,9% MA)
4.5.2025
Franz‘ nervige Freunde (0,038 Mio., 2,0% MA)
Supertolle Schwimmstunde (0,073 Mio., 3,7% MA)
11.5.2025
Versteck das Musetuch! (0,030 Mio., 1,7% MA)
Ich hab’s zuerst gesehen (0,025 Mio., 1,3% MA)
18.5.2025
Sackhüpfen (0,099 Mio., 4,9% MA)
Der schüchterne Franz (0,112 Mio., 5,4% MA)
25.5.2025
Ich kann das ganz allein! (0,055 Mio., 3,2% MA)
29.5.2025
Wer ist hier der Beste? (0,064 Mio., 3,6% MA)
Das schnellste T-Shirt der Welt (0,080 Mio., 4,3% MA)
1.6.2025
Der Abschleppwagen (0,101 Mio., 5,1% MA)
Ich möchte Traktor fahren! (0,101 Mio., 4,8% MA)
8.6.2025
Ich kann nicht schlagen! (0,031 Mio., 1,7% MA)
Lou hat Geburtstag (0,028 Mio., 1,5% MA)
Piksi, der Igel (0,025 Mio., 1,3% MA)
9.6.2025
Schulausflug (0,077 Mio., 3,7% MA)
Ich kann Boot fahren! (0,081 Mo., 3,7% MA)
15.6.2025
Die Waldfeen (0,050 Mio., 2,6% MA)
Das Super-Trio (0,043 Mio., 2,2% MA)
22.6.2025
Superhase in der Schule (0,045 Mio., 2,3% MA)
Das verlorene Musetuch (0,041 Mio., 2,1% MA)
29.6.2025
Das ist nicht fair! (0,062 Mio., 2,9% MA)
Verrücktes Federballspiel (0,043 Mio., 2,0% MA)
5.7.2025
Spielen wir Fangen! (0,053 Mio., 2,9% MA)
Ein super Schiedsrichter (0,054 Mio.,2,7% MA)
Rollschuhfahren ist toll (0,049 Mio., 2,5% MA)
6.7.2025
Monster gibt es nicht! (0,047 Mio., 2,5% MA)
Das miefige Musetuch (0,061 Mio., 3,4% MA)
12.7.2025
Die Mega-Rutsche (0,124 Mio., 6,5% MA)
Wir sind die Champions! (0,114 Mio., 5,8% MA)
Eine tierische Parade (0,123 Mo., 5,7% MA)
13.7.2025
Großes Lampenfieber (0,073 Mio., 3,5% MA)
Ein seltsames Monster (0,075 Mio., 3,6% MA)
19.7.2025
Das super flinke Kanu (0,049 Mio., 2,9%MA)
Wir fahren mit dem Zug! (0,041 Mio., 2,6% MA)
Klar kann ich das! (0,024 Mio., 1,5% MA)
20.7.2025
Wir lügen nicht! (0,046 Mio., 2,4% MA)
Familien-Radtour (0,038 Mio., 2,1% MA)
26.7.2025
Mamas Schatztruhe (0,040 Mio., 2,2% MA)
Kleine Feuerwehrmänner (0,031 Mio., 1,7% MA)
Weg mit dem Alptraum! (0,027 Mio., 1,4% MA)
27.7.2025
Wir kümmern uns drum! (0,057 Mio., 2,8% MA)
Furchtloser Papi (0,070 Mio., 3,3% MA)
2.8.2025
Ich muss mal Pipi! (0,082 Mio., 4,6% MA)
Ferdinand hat Geburtstag (0,083 Mio., 4,5% MA)
Opa Charles aus Amerika (0,079 Mio., 4,2% MA)
3.8.2025
Kleine Petze! (0,089 Mio., 5,0% MA)
Besuch im Krankenhaus (0,075 Mio., 4,2% MA)
9.8.2025
Elvis, der Frisbee-Fänger (0,020 Mio., 1,1% MA)
Ferdinands Feuerwehrwagen (0,026 Mio., 1,5% MA)
Auf zum Feuerwerk! (0,022 Mio., 1,2% MA)
10.8.2025
Wer lacht, verliert! (0,044 Mio., 2,3% MA)
16.8.2025
Der Strandclub (0,026 Mio., 1,5% MA)
Die fantastische Super-Lou (0,022 Mio., 1,2% MA)
23.8.2025
Die Babykatze (0,043 Mio., 2,3% MA)
Ich war´s nicht! (0,040 Mio., 2,0% MA)
Super-duper mega Bananenmilch (0,061 Mio., 3,1% MA)
24.8.2025
Kein Scherz! (0,016 Mio., 0,9% MA)
Dürfen wir uns das leihen? (0,015 Mio., 0,8% MA)
30.8.2025
Frisch vom Bauernhof (0,020 Mio., 1,1% MA)
Tierische Superhelden (0,05 Mio., 0,8% MA)
Wo ist das Kostüm? (0,022 Mio., 1,2% MA)
31.8.2025
Superschnelle Seifenkisten (0,057 Mio., 3,3% MA)
6.9.2025
Papis Geburtstagsexpress (0,021 Mio., 1,1% MA)
Der Super-Kreisel (0,035 Mio., 1,8% MA)
Versteckspiel ohne Ende (0,031 Mio., 1,7% MA)
7.9.2025
Die allerbeste Party (0,050 Mio., 2,7% MA)
13.9.2025
Ein Frosch im Haus (0.080 Mio., 4,6% MA)
Oskar beim Tierarzt (0,071 Mio., 4,1% MA)
Komm zurück, Regenbogen! (0,068 Mio., 3,7% MA)
14.9.2025
Ein Fall für Captain Hase (0,027 Mio., 1,7% MA)
20.9.2025
Meine neue Freundin Lucia (0,035 Mio., 2,0% MA)
Papagei Polly (0,027 Mio., 1,7% MA)
Ich spiele nicht das Monster! (0,026 Mio., 1,5% MA)
21.9.2025
Übernachtung ohne Teddybär (0,013 Mio., 0,7% MA)
27.9.2025
Eine Nacht im Hotel (0,048 Mio., 2,7% MA)
Spielplatz-Freunde (0,052 Mio., 2,9% MA)
Die Super-Mamis (0,053 Mio., 3,1% MA)
28.9.2025
Das gehört nicht dir! (0,040 Mio., 2,3% MA)
4.10.2025
Ein ausgezeichneter Schwimmer (0,035 Mio., 1,9% MA)
Ich komm‘ gleich wieder! (0,030 Mio., 1,6% MA)
Superhelden auf Mission (0,033 Mio., 1,8% MA)
5.10.2025
Wir erfinden ein Spiel! (0,024 Mio., 1,2% MA)
11.10.2025
Spinnenrettung (0,041 Mio., 2,1% MA)
6.12.2025
2 Folgen (Wh.) (0,082 Mio., 4,0% MA)
26.12.2025 (0,130 Mio., 6,2% MA)
27.12.2025 (0,035 Mio., 1,7% MA)
Simon Superhase (HD/5.1)
Redaktion: Karsten Klüner
Buch: Stephanie Blake
Regie: Julien Cayot
28 Folgen (0,064 Mio., 3,1% MA)
Professor Wolfs Hasenfalle (0,060 Mio., 3,2% MA)
Der Süßigkeiten-Dieb (0,051 Mio., 2,7% MA)
Fischrettung (0,059 Mio., 3,2% MA)
12.10.2025
Der Roboter-Moskito (0,042 Mio., 2,2% MA)
18.10.2025
Der Spaghetti-Baum (0,038 Mio., 1,9% MA)
Superhasen gegen Professor Wolf (0,040 Mio., 2,0% MA)
Das ist unser Schatz! (0,043 Mio., 2,2% MA)
19.10.2025
Wer hat den Mond gestohlen? (0,092 Mio., 3,9% MA)
1.11.2025
Der riesige Flöten-Oktopus (0,070 Mio., 3,0% MA)
Katze in der Falle (0,067 Mio., 2,9% MA)
2.11.2025
Das gruselige Knarzen (0,025 Mio., 1,2% MA)
8.11.2025
Hauptquartier in Gefahr (0,099 Mio., 4,3% MA)
Der schlafende Drache (0,088 Mio., 3,9% MA)
9.11.2025
Das Super-Apfelmus (0,033 Mio., 1,5% MA)
15.11.2025
Die Ameisenkolonie (0,103 Mio., 5,2% MA)
Ein neuer Superheld (0,095 Mio., 4,6% MA)
16.11.2025
Rettet die Knetfiguren (0,137 Mio., 5,6% MA)
22.11.2025
Professor Wolfs U-Boot (0,070 Mio., 2,7% MA)
Eine Mission für Super-Elvis! (0,075 Mio., 2,8% MA)
23.11.2025
Unfreiwillige Teeparty (0,062 Mio., 3,2% MA)
29.11.2025
Raumschiff-Wettkampf (0,063 Mio., 3,0% MA)
Super-Elvis eilt zur Rettung (0,055 Mio., 2,6% MA)
30.11.2025
Ein eiskaltes Abenteuer (0,074 Mio., 3,5% MA)
Streit um die Erdbeeren (0,077 Mio., 3,6% MA)
7.12.2025
Eine Henne haut ab (0,046 Mo., 2,4% MA)
Super Teamwork (0,049 Mio., 2,6% MA)
14.12.2025
Passt auf die Quallen auf! (0,038 Mio., 2,0% MA)
Mission für beste Freunde (0,049 Mio., 2,5% MA)
27.12.2025
Super Happy Magic Forest (UT/HD/5.1)
Redaktion: Franziska Guderian
Buch: Mark Huckerby, Nick Ostler, Ciaran Murtagh, Andrew Barnett Jones, Alex Collier
Regie: Ruth Ducker
4 Folgen (0,040 Mio., 1,4% MA)
Die Ballon-Mission (0,042 Mio., 1,4% MA)
Der König der Pilze (0,036 Mio., 1,2% MA)
20.12.2025
Herberts hilfreiche Hüte (0,050 Mio., 1,8% MA)
Der übereifrige Adler (0,033 Mio., 1,2% MA)
27.12.2025
Taylors Welt der Tiere (UT/HD/5.1)
Redaktion: Ingo Weis/Catharina Martin
Buch: Baptiste Renard, Alexandre Simard, Robert Pincombe, Shelley Hoffman, Cardeña Wagner, Sheila Rogerson, Margherita Mauro, Marine Piffeteau, Amy Brown, Clara Gérard, Valérie Magis, Claire Espagno, Stéphanie Tallon, Daniel Gonzales, Vincent Detré, Vanessa Grundberg, Evgenia Golubeva, Myles Mc Leod, Wagner Cardeña, Marta Armengol Royo, Barbara Haynes, Renae Ruddock, Mélodie Orliac, Tom Berger, Adrien Maillard
Regie: Alexandre Coste
48 Folgen (inkl. 1 Folge Wh.) (0,087 Mio.,3,0% MA)
Ein neuer Freund 4.1.2025 (0,077 Mio:, 2,9% MA)
Mission Pfeifhase 11.1.2025 (0,090 Mio., 3,2% MA
Jojo auf der Flucht 18.1.2025 (0,130 Mio., 4,4% MA)
Der allerbeste Geburtstag aller Zeiten 25.1.2025 (0,094 Mio., 3,2% MA)
Ein Fläschchen für Lucy 1.2.2025 (0,084 Mio., 2,9% MA)
Ein Quälgeist zu Besuch 8.2.2025 (0,093 Mio., 3,2% MA)
Elefantenangst 15.2.2025 (0,084 Mio., 2,9% MA)
Eine besondere Gabe 22.2.2025 (0,091 Mio., 3,3% MA)
Prinzessin auf dem Baum 1.3.2025 (0,068 Mio.,2,3% MA)
Die Geparden-Flüsterin 8.3.2025 (0,078 Mio., 2,5% MA)
Oma gesucht! 15.3.2025 (0,050 Mio., 1,7% MA)
Nur fünf Minuten 22.3.2025 (0,092 Mio., 2,6% MA)
Vorsicht, freilaufende Lehrerin! 29.3.2025 (0,106 Mio., 3,6% MA)
Pilot in Not 5.4.2025 ((0,106 Mio., 3,4% MA)
Der Schildkröten-Fall 12.4.2025 (0,099 Mio., 3,3% MA)
Die Wildnis-Prüfung 26.4.2025 (0,107 Mio., 3,6% MA)
Wer fängt Pixie? 3.5.2025 (0,090 Mio., 3,1% MA)
Ei, wo steckst du? 10.5.2025 (0,151 Mio., 5,1% MA)
Mutter-Tochter-Tag 17.5.2025 (0,131 Mio., 4,6% MA)
Jack in Sorge 24.5.2025 (0,084 Mio., 2,7% MA)
Zaubernuss und Rittersporn 31.5.2025 (0,089 Mio., 3,1% MA)
Stürmische Zeiten 14.6.2025 (0,073 Mio., 2,7% MA)
Tommys Team 21.6.2025 (0,064 Mio., 2,2% MA)
Operation „Rotfuchs“ 28.6.2025 (0,082 Mio., 2,6% MA)
Schummeln verboten! 5.7.2025 (0,100 Mio., 3,4% MA)
Achtung bissig! 12.7.2025 (0,102 Mio., 3,7% MA)
Hochzeit mit Hindernissen 19.7.2025 (0,041 Mio., 1,5% MA)
Ein Bärchen namens Huan 26.7.2025 (0,105 Mio., 3,7% MA)
Der Spielverderber 2.8.2025 (0,047 Mio., 1,5% MA)
Gri-Gri, voll gruselig 9.8.2025 (0,057 Mio., 2,0% MA)
Der starke Jack 16.8.2025 (0,109 Mio., 3,9% MA)
Das Tierarztpraktikum 23.8.2025 (0,082 Mio., 2,8% MA)
Der perfekte Streich 30.8.2025 (0,070 Mio., 2,3% MA)
Eine Nacht im Dschungel 6.9.2025 (0,064 Mio., 2,3% MA)
Ein Flöckchen für Jack 13.9.2025 (0,064 Mio., 2,3% MA)
Die Geduldsprobe 20.9.2025 (0,088 Mio., 3,3% MA)
Andy spielt verrückt 27.9.2025 (0,063 Mio., 2,2% MA)
Babou ist sauer 4.10.2025 (0,070 Mio., 2,7% MA)
Ein schwerer Abschied 11.10.2025 (0,104 Mio., 3,6% MA)
Das Dino-Dilemma 18.10.2025 (0,114 Mio., 4,4% MA)
Der Gorilla-Sitter 1.11.2025 (0,102 Mio., 3,2% MA)
Hopsie verzweifelt gesucht 8.11.2025 (0,066 Mio., 2,1% MA)
Ein Faultier für Lily 15.11.2025 (0,138 Mio., 4,5% MA)
Die fantastische Welt der Tiere 22.11.2025 (0,198 Mio., 6,5% MA)
Bitte lächeln 29.11.2025 (0,051 Mio., 1,9% MA)
Der Tag der Prüfung (Wh.) (0,019 Mio., 0,7% MA) 6.12.2025
Zwei Gorillas sind keiner zu viel (1)
Zwei Gorillas sind keiner zu viel (2)
13.12.2025 (0,061 Mio.,1,5% MA)
Team Nuggets (UT/HD)
Redaktion: Karsten Klüner
Buch: Michael Hegner, Tor Fruergaard,
Regie: Tor Fruergaard, Michael Hegner
8 Folgen (0,055 Mio., 2,6% MA)
Wichtelhunger (0,058 Mio., 2,6% MA)
Kein feiges Hühnchen! (0,067 Mio., 3,0% MA)
13.12.2025
Frisiert und blamiert (0,077 Mio., 3,3% MA)
Stöckchen, die Stabheuschrecke (0,077 Mio., 3,3% MA)
20.12.2025
Ein Küken hebt ab (0,034 Mio., 1,6% MA)
Alle wollen mitspielen! 0,035 Mio., 1,6% MA)
27.12.2025
Sing, Karla, sing! (0,046 Mio., 2,5% MA)
Der strenge Sheriff (0,050 Mio., 2,7% MA)
30.12.2025
Theodosia
Redaktion: Nicole Keeb
Buch: Joe Williams, George Poles, Asher Pirie, Tasha Dhanraj, Lucy Guy, Joanne Lau, Davey Jones, Claire Miller, Davey Jones
Regie: Alexander Jacob, Leïla Smith, Matt Bloom
26 Folgen (0,069 Mio., 3,7% MA)
Magische Gedächtnislücke (0,088 Mio., 4,5% MA)
Erster Schultag (0,089 Mio., 4,7% MA)
15.2.2025
Käfer und Küsse (0,032 Mio., 1,7% MA)
Die Ruine (0,047 Mio., 2,4% MA)
22.2.2025
Nichts für die Presse! (0,093 Mio., 4,9% MA)
In der Dunkelheit (0,047 Mio., 2,4% MA)
1.3.2025
Sturmfrei (0,064 Mio., 3,9% MA)
Tauchgang zu den Sternen (0,060 Mio., 3,4% MA)
8.3.2025
Der Phönix (0,101 Mio., 5,2% MA)
Es könnte jeder sein (0,068 Mio., 3,1% MA)
15.3.2025
Die Feder der Maat (0,097 Mio., 5,3% MA)
In der Unterwelt 0,083 Mio., 4,5% MA)
22.3.2025
Die magische Oase (0,073 Mio., 3,9% MA)
Die Schwesternschaft (0,076 Mio., 3,9% MA)
29.3.2025
Das Böse ruht nie (0,033 Mio., 1,6% MA)
Das Rad von Akoris 0,055 Mio., 2,7% MA)
5.4.2025
Der Nebel (0,054 Mio., 3,1% MA)
Eisige Wüste (0,047 Mio., 2,6% MA)
12.4.2025
Faule Tricks (0,066 Mio., 4,0% MA)
Die Prophezeiung (0,071 Mio., 3,7% MA)
19.4.2025
In der Zeitschleife (0,120 Mio., 7,0% MA)
Magie im Überschuss (0,102 Mio., 5,8% MA)
26.4.2025
Befreiungsversuche (0,100 Mio., 6,0% MA)
Die Ka-Seele (0,050 Mio., 2,8% MA)
3.5.2025
Im Palast (0,019 Mio., 1,2% MA)
Klima der Angst (0,046 Mio., 2,7% MA)
10.5.2025
Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer (UT/HD/5.1)
Redaktion: Jutta Trauer
Buch: Anne-Claire Lehembre, Marie de Banville, Eric Ducher, Nicolas Verpilleux, Sasha Rheims, Frédéric Sabrou, Thierry Gaudin, Nathalie Dargent, Matthieu Chevallier
Regie: Camille-Elvis Théry, Florian Thouret
26 Folgen (0,061 Mio., 3,4% MA)
Balaina (1) (0,070 Mio., 3,7% MA)
Balaina (2) (0,053 Mio., 2,9% MA)
2.8.2025
Rückkehr zu den Wipfeln (1) (0,097 Mio., 5,9% MA)
Rückkehr zu den Wipfeln (2) (0,103 Mio., 6,0% MA)
9.8.2025
Prügel-Dings (1) (0,056 Mio., 3,1% MA)
Prügel-Dings (2) (0,047 Mio., 2,6% MA)
16.8.2025
Verborgen (1) (0,053 Mio., 3,1% MA)
Verborgen (2) (0,058 Mio., 3,3% MA)
23.8.2025
Die Hölle von Tomble (1) (0,033 Mio., 2,1% MA)
Die Hölle von Tomble (2) (0,040 Mio., 2,4% MA)
30.8.2025
Die Hautlosen (1) (0,047 Mio., 2,9% MA)
Die Hautlosen (2) (0,073 Mio., 4,3% MA)
6.9.2025
Zwischen den Welten (1) (0,044 Mio., 2,4% MA)
Zwischen den Welten (2) (0,061 Mio., 3,3% MA)
13.9.2025
Holzfäller 505 (1) (0,107 Mio., 6,9% MA)
Holzfäller 505 (2) (0,064 Mio., 4,3% MA)
20.9.2025
Freiheitsmusik (1) (0,029 Mio., 1,6% MA)
Freiheitsmusik (2) (0,016 Mio., 0,8% MA)
27.9.2025
Die Verlobung (1) (0,063 Mio., 3,6% MA)
Die Verlobung (2) (0,046 Mio., 2,6% MA)
4.10.2025
Kampf für die Freiheit (1) (0,056 Mio., 3,1% MA)
Kampf für die Freiheit (2) (0,9033 Mio., 1,7% MA)
11.10.2025
Kleiner Frühling (1) (0,047 Mio., 2,6% MA)
Kleiner Frühling (2) (0,050 Mio., 2,6% MA)
18.10.2025
Feuer im Grasland (1) (0,133 Mio., 6,4% MA)
Feuer im Grasland (2) (0,108 Mio., 4,8% MA)
1.11.2025
Vegesaurier (UT/HD)
Redaktion: Marcus Horn
Buch: Gary Eck, Sam Carroll, Charlotte Rose Hamlyn, Sylvie van Dijk, Bruce Griffiths, Caitlin Farrell, Amy Stewart, Julie Sam-Yue
Regie: David Webster, Gary Eck, Nick O’Sullivan, Steve Moltzen, Caitlin Farrell
34 Folgen (0,065 Mio., 3,0% MA)
Ich bin Ginger (064 Mio., 3,5% MA)
Wackelzahn (,088 Mio., 4,8% MA)
14.9.2025
Essenszeit (0,022 Mio., 1,2% MA)
Flugübungen (0,019 Mio., 1,1% MA)
21.9.2025
Keine Angst! (0,052 Mio., 2,9% MA)
Verstecken (0,051 Mio., 2,8% MA)
28.9.2025
Schlaflos (0,037 Mio., 1,9% MA)
Im Nest (0,062 Mio., 3,1% MA)
5.10.2025
Mama Erbse (0,076 Mio., 4,0% MA)
Bauchschmerzen (0,072 Mio., 3,8% MA)
12.10.2025
Gefrorene Erbsen (0,042 Mio., 2,1% MA)
Erbs-Rex-Flipper (0,046 Mio., 2,2% MA)
19.10.2025
Gestrandet (0,065 Mio., 2,7% MA)
Schattenspiele (0,067 Mio., 2,8% MA)
Unter Wasser (0,067 Mio., 2,8% MA)
2.11.2025
Winterschlaf (0,098 Mio., 4,4% MA)
Löcher graben (0,091 Mio., 4,0% MA)
Wenn die Kokosnüsse rollen (0,110 Mio., 4,7% MA)
9.11.2025
Die Popcornprüfung (0,089 Mio., 4,3% MA)
Erbse in der Mitte (0,098 Mio., 4,6% MA)
Blütenfest (0,074 Mio., 3,4% MA)
16.11.2025
Rennen ohne Regeln (0,089 Mio., 3,2% MA)
Baby Gurke (0,090 Mio., 3,3% MA)
Wo schlafen wir heute? (0,087 Mio., 3,1% MA)
23.11.2025
Reingefallen! (0,054 Mio., 2,6% MA)
Was kleine Kokosnüsse brauchen (0,062 Mio., 3,0% MA)
Keinen Schritt weiter (0,060 Mio., 2,9% MA)
30.11.2025
Zusammen spielen (0,066 Mio., 3,0% MA)
Verlaufen (0,059 Mio., 2,8% MA)
Das große Brüllen (0,039 Mio., 1,8% MA)
7.12.2025
Warmluftbad für alle (0,054 Mio., 2,8% MA)
Wer knackt die Leckerei? (0,046 Mio., 2,3% MA)
Heilende Äpfel (0,044 Mio., 2,1% MA)
14.12.2025
Frische Kartoffelchips (0,076 Mio., 3,0% MA)
28.12.2025
Wir sind die Dorfbande (UT/HD/5.1)
Redaktion: Ingo Weis
Buch: Pierre Coré, Franck Soullard, Pascal Laurent, Séverine Vuillaume, Nathalie Reznikoff, Yann Ropars, Sophie Furlaud, Samir Senoussi, Adeline Laffitte, Isabelle Bottier, Adrien Maillard
Regie: Romain Borrel
26 Folgen (0,061 Mio., 2,8% MA)
Willkommen im Dorf (1) (0,056 Mio., 2,6% MA)
Willkommen im Dorf (2) (0,072 Mio., 3,1% MA)
5.1.2025
Willkommen im Dorf (3) (0,050 Mio., 2,5% MA)
Willkommen im Dorf (4) (0,060 Mio., 2,8% MA)
12.1.2025
Kleiner Fuß, großer Hund (0,063 Mio., 2,9% MA)
Wer ist der Boss? (0,062 Mio, 2,8% MA)
19.1.2025
Reingefallen (0,022 Mio., 1,0% MA)
Was summt denn da? (0,028 Mio., 1,3% MA)
26.1.2025
Alle für einen (0,028 Mio., 1,3% MA)
Nicht wie die anderen (0,029 Mio., 1,3% MA)
2.2.2025
Rettet Martin (0,065 Mio., 3,1% MA)
Der Untermieter (0,056 Mio., 2,6% MA)
9.2.2025
Samson, der Bienenfreund (0,058 Mio., 2,9% MA)
Die Laus ist los (0,071 Mio., 3,4% MA)
16.2.2025
Ein Baumhaus für Marie (0,045 Mio., 2,0% MA)
Der Schatz des Engländers (0,048 Mio., 2,1% MA)
23.2.2025
Der Hexer von Kleinwiesental (0,056 Mio., 2,7% MA)
Dumm gelaufen (0,064 Mio., 3,0% MA)
2.3.2025
Der große Schwindel (0,036 Mio., 1,7% MA)
Wer einmal lügt … (0,054 Mio., 2,5% MA)
9.3.2025
Operation Raupen-Rettung (0,069 Mio., 2,7% MA)
Haltet den Dieb! (0,092 Mio., 3,3% MA)
16.3.2025
Schluss mit lustig (0,081 Mio., 3,3% MA)
Brüder des Waldes (0,110 Mio., 4,2% MA)
23.3.2025
Doktor Kleiner Fuß (0,114 Mio., 5,7% MA)
Die Rache des Hanghuhns (0,109 Mio., 5,2% MA)
30.3.2025
52 Folgen (Wh.) (0,066 Mio., 3,2% MA)
Zoom – Der weiße Delfin (UT/HD/5.1)
Redaktion: Frauke Bräuner
Buch: Hervé Nadler, Pierre Olivier, Philippe Clerc, Olivier Serrano, Morgann Martin, Alice Boucherit, Piere Doublier, Cédric Bacconnier, Pascal Stervinou, Alice Diener, Fabrice Hagmann, Camille Tinivella, Anne-Sophie Salles, Pierre Doublier, Sonja Gozlan, Anaïs Lebeau, Jérémy Roussay, Julie Lauzely
Regie: Stéphane Bernasconi
50 Folgen (0,107 Mio., 2,7% MA)
Tag X (0,140 Mio., 4,0% MA)
Ein verspielter Tintenfisch (0,172 Mio., 4,7% MA)
21.6.2025
Daisys Spielzeug (0,089 Mio., 2,3% MA)
Viel Wind (0,097 Mio., 2,5% MA)
28.6.2025
Fliegende Fische (0,090 Mio., 2,4% MA)
Ein vergifteter Fang (0,093 Mio., 2,5% MA)
5.7.2025
Der Müllsauger (0,094 Mio., 2,5% MA)
Wirklich gute Freunde (0,090 Mio., 2,3% MA)
12.7.2025
Die Raumkapsel (0,120 Mio., 3,1% MA)
Baby Yann (0,089 Mio., 2,4% MA)
19.7.2025
Jagd im Mangrovenwald (0,107 Mio., 2,8% MA)
Abgeschnitten (0,145 Mio., 3,7% MA)
26.7.2025
Ninos Geheimnis (0,091 Mio., 2,1% MA)
Was ist los mit Jack? (0,120 Mio., 2,7% MA)
2.8.2025
Ein besonderes Parfum (0,137 Mio., 4,1% MA)
Der Inselfluch (0,106 Mio., 2,9% MA)
9.8.2025
Neu programmiert (0,121 Mio., 3,2% MA)
Ein böser Geist (0,121 Mio., 3,0% MA)
16.8.2025
Die Steinkrone (0,102 Mio., 2,5% MA)
Tiefsee-Jagd (0,1333 Mio., 3,1% MA)
23.8.2025
Der große Maui-Wettkampf (0,094 Mio., 2,4% MA)
Faratinas Schatz (0,121 Mio., 2,9% MA)
30.8.2025
Der Taucherhelm (0,104 Mio., 2,6% MA)
Computer-Chaos (0,115 Miio., 3,0% MA)
6.9.2025
Die Meerjungfrau (0,104 Mio., 2,7% MA)
Bambusblüten (0,085 Mio., 2,1% MA)
13.9.2025
Ein gefährliches Gebiet (0,081 Mio., 2,2% MA)
Elektrische Energie (0,116 Mio., 3,1% MA)
20.9.2025
Anitas Abschied (1) (0,051 Mio., 1,3% MA)
Anitas Abschied (2) (0,068 Mio., 1,7% MA)
27.9.2025
Schwarze Diamanten (0,110 Mio., 2,7% MA)
Superstar Ramana (0,114 Mio., 2,7% MA)
4.10.2025
Schwarz-Weiß (0,145 Mio., 3,7% MA)
Die Seelöwen-Show (0,139 Mio., 3,5% MA)
11.10.2025
Insel unter Wasser (1) (0,105 Mio., 2,8% MA)
Insel unter Wasser (2) (0,112 Mio., 2,8% MA)
18.10.2025
Van Krook gegen Van Krook (0,038 Mio., 0,9% MA)
Krokodilstränen (0,056 Mio., 1,3% MA)
Der Meteorit (0,089 Mio., 2,0% MA)
1.11.2025
Marina und die Piratenbande (0,120 Mio., 2,9% MA)
Papa Zoom (0,105 Mio., 2,5% MA)
Die Meeresschildkröte (0,121 Mio., 2,8% MA)
8.11.2025
Wandmalereien (0,121 Mio., 2,8% MA)
Tag der Streiche (0,079 Mio., 1,8% MA)
15.11.2025
Viel Ärger im Paradies (0,158 Mio., 3,6% MA)
Der Hai-Käfig (0,164 Mio., 3,6% MA)
22.11.2025
Lustige Vögel (0,090 Mio., 2,1% MA)
Das Spiel der Ukulele (0,119 Mio., 2,6% MA)
29.11.2025
Ohne Erinnerung (0,072 Mio., 1,8% MA)
Dialog mit Zoom (0,091 Mio., 2,1% MA)
13.12.2025
Einzelfilme
Ailos Reise (UT/HD/AD/5.1)
FIN/FRA, 2019
1.1.2025 (Wh.) (0,081 Mio., 4,0% MA)
24.12.2025 (Wh.) (0,095 Mio., 4,3% MA)
Aschenputtel (UT/HD/AD)
D/AUT, 2010
8.11.2025 (Wh.) (0,921 Mio., 10,9% MA)
Bibi & Tina – Der Film (UT/HD/AD/5.1)
D, 2014
29.5.2025 (Wh.) (0,155 Mio., 4,3% MA)
3.10.2025 (Wh.) (0,138 Mio., 3,5% MA)
Bibi & Tina – Einfach anders (UT/HD/AD/5.1)
D, 2022
9.6.2025 (Wh.) (0,420 Mio., 6,7% MA)
31.12.2025 (Wh.) (0,134 Mio., 3,0% MA)
Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs (UT/HD/AD/5.1)
D, 2015
7.6.2025 (Wh.) (0,267 Mio., 6,1% MA)
Bibi & Tina – Tohuwabohu total (UT/HD/AD/5.1)
D, 2016
26.10.2025 (Wh.) (0,294 Mio., 6,0% MA)
Bibi & Tina – Voll verhext! (UT/HD/AD/5.1)
D, 2014
25.10.2025 (Wh.) (0,205 Mio., 4,8% MA)
Das Glaszimmer (UT/HD/AD/5.1)
D, 2019
Redaktion: Ina Werner
Buch: Josef Einwanger, Christian Lerch
Regie: Christian Lerch
8.5.2025 (0,239 Mio., 7,1% MA)
Der Eisenhans (UT/HD/AD)
D/Aut, 2011
1.11.2025 (Wh.) (0,742 Mio., 9,3% MA)
24.12.2025 (Wh.) (0,189 Mio., 5,7% MA)
Der Räuber Hotzenplotz (UT/HD/AD/5.1)
D/CH, 2024
29.5.2025 (Wh.) (0,566 Mio., 8,4% MA)
3.10.2025 (Wh.) (0,492 Mio., 9,2% MA)
Das Grüffelokind (UT/HD/AD/5.1)
Kleines Monster ganz groß
GB, 2012
30.11.2025 (Wh.) (0,166 Mio., 6,5% MA)
Der Grüffelo (UT/HD/AD)
Kleine Maus auf großer Mission
GB, 2010
29.11.2025 (Wh.) (0,120 Mio., 4,5% MA)
24.12.2025 (Wh.) (0,150 Mio., 4,7% MA)
Der kleine Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel! (UT/HD/AD/5.1)
D, 2018
21.4.2025 (Wh.) (0,145 Mio., 4,5% MA)
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (UT/HD/AD)
D, 2009
20.12.2025 (Wh.) (0,305 Mio., 6,7% MA)
Die Biene Maja – Die Honigspiele (UT/HD/AD/5.1)
D, 2018
20.4.2025 (Wh.) (0,125 Mio., 4,9% MA)
Die drei goldenen Dukaten (UT/HD/AD/DGS/5.1)
CS, 2023
24.12.2025 (Wh.) (1,069 Mio., 10,3% MA)
Die goldene Gans (UT/HD/AD/5.1)
D, 2013
17.11.2025 (Wh.) (0,067 Mio., 3,8% MA)
Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing (UT/HD/AD/5.1)
D, 2020
20.4.2025 (Wh.) (0,183 Mio., 4,3% MA)
31.12.2025 (Wh.) (0,053 Mio., 2,6% MA)
Die Schnecke und der Buckelwal (UT/HD/AD/5.1)
GB, 2019
14.12.2025 (Wh.) (0,167 Mio., 6,3% MA)
Die Schnetts und die Schmoos (UT/HD/AD/5.1)
GB, 2022
21.12.2025 (Wh.) (0,102 Mio., 3,8% MA)
Die Schöne und das Biest (UT/HD/AD)
D/AUT, 2012
25.12.2025 (Wh.) 0,465 Mio., 8,4% MA)
Die sechs Schwäne (UT/HD/AD/5.1)
D/AUT, 2012
15.11.2025 (Wh.) (0,761 Mio., 10,9% MA)
Die Teufelsfeder (UT/HD/AD/5.1)
CZ, 2018
22.11.2025 (Wh.) (0,624 Mio., 8,8% MA)
Dornröschen (UT/HD/AD)
D/AUT, 2008
6.12.2025 (Wh.) (0,355 Mio., 7,9% MA)
Dornröschen und der Fluch der siebten Fee (UT/HD/AD/DGS/5.1)
D, 2024
29.5.2025 (Wh.) (0,339 Mio., 6,0% MA)
26.12.2025 (Wh.) (0,418 Mio., 5,4% MA)
Einfach ungerecht (UT/HD/AD/DGS)
D, 2024
Redaktion: Carmen Daut, Jens Ripke-Desaules
Buch: Lisa Keiner, Janin Halisch
Regie: Thùy Trang Nguyễn
8.11.2025 (0,071 Mio., 3,6% MA)
Flunkerfisch (UT/HD/AD/5.1)
nach der Buchvorlage “Flunkerfisch” von Julia Donaldson, Axel Scheffler
GB, 2024
Redaktion: Nicole Keeb
Drehbuch: Michael Bohnenstingl
Regie: Andy Martin, Alex Bain
24.12.2025 (0,086 Mio., 2,5% MA)
Fünf Freunde (UT/HD/AD/5.1)
GB/D, 2024
Der Fluch der Felseninsel
18.4.2025 (Wh.) (0,665 Mio., 8,7% MA)
Das Abenteuer im Nachtzug
19.4.2025 (Wh.) (0,221 Mio., 4,8% MA)
Das Auge der Morgenröte
21.4.2025 (Wh.) (0,407 Mio., 5,9% MA)
Für Hund und Katz ist auch noch Platz (UT/HD/AD/5.1)
GB, 2013
6.12.2025 (Wh.) (0,049 Mio., 2,1% MA)
Hände weg von Mississippi (UT/AD)
Aufstand der Pferdefreunde
D, 2006
29.5.2025 (Wh.) (0,074 Mio., 3,3% MA)
Hanni & Nanni (UT/HD/AD/5.1)
D, 2009
7.6.2025 (Wh.) (0,121 Mio., 3,8% MA)
Hanni & Nanni 2 (UT/HD/AD/5.1)
D, 2011
8.6.2025 (Wh.) (0,235 Mio., 5,9% MA)
Hanni & Nanni 3 (UT/HD/AD/5.1)
D, 2014
1.1.2025 (Wh.) (0,251 Mio., 4,8% MA)
9.6.2025 (Wh.) (0,156 Mio., 3,6% MA)
Karlchen – Das große Geburtstagsabenteuer (UT/HD/AD/5.1)
D/NL/SWE, 2020
9.6.2025 (Wh.) (0,056 Mio., 2,4% MA)
Löwenzahn – Abenteuer in Südafrika (UT/HD/AD/DGS)
D/RSA, 2020
1.5.2025 (Wh.) (0,061 Mio., 3,0% MA)
Lotta zieht um (UT/HD)
SWE, 1993
24.12.2025 (Wh.) (0,123 Mio., 5,8% MA)
Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo (UT/HD/AD/5.1)
D, 2019
18.4.2025 (Wh.) (0,257 Mio., 4,5% MA)
Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka! (UT/HD/AD/5.1)
D, 2022
21.4.2025 (Wh.) (0,228 Mio., 4,5% MA)
Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau (UT/HD/AD/5.1)
D/IRL, 2020
19.4.2025 (Wh.) (0,134 Mio., 4,7% MA)
Mia and me – Das Geheimnis von Centopia (UT/HD/AD/5.1)
D, 2020
3.10.2025 (Wh.) (0,055 Mio., 2,3% MA)
Michel bringt die Welt in Ordnung (UT/HD/AD/Mo)
SWE, 1973
24.12.2025 (Wh.) (1,609 Mio., 15,2% MA)
25.12.2025 (Wh.) (0,290 Mio., 9,3% MA)
Michel in der Suppenschüssel (UT/HD/AD/Mo)
SWE, 1971
30.11.2025 (Wh.) (0,801 Mio., 9,7% MA)
26.12.2025 (Wh.) (0,702 Mio., 8,1% MA)
Michel muss mehr Männchen machen (UT/HD/AD/Mo)
SWE, 1972
1.1.2025 (Wh.) (0,273 Mio., 9,1% MA)
24.12.2025 (Wh.) (1,058 Mio., 12,1% MA)
31.12.2025 (Wh.) (0,388 Mio., 6,6% MA)
Niko – Ein Rentier hebt ab (UT)
FIN/D/DK, 2008
24.12.2025 (Wh.) (0,384 Mio., 8,8% MA)
Niko 2 – Kleines Rentier, großer Held (UT/HD/AD/5.1)
FIN/D/IRL/DK, 2012
24.12.2025 (Wh.) (0,600 Mio., 10,6% MA)
Pettersson und Findus (UT/HD/AD/5.1)
Kleiner Quälgeist - große Freundschaft
D, 2014
18.4.2025 (Wh.) (0,274 Mio., 7,3% MA)
27.12.2025 (Wh.) (0,246 Mio., 5,7% MA)
Pettersson und Findus – Findus zieht um (UT/HD/AD/5.1)
D, 2018
17.8.2025 (Wh.) (0,249 Mio., 7,5% MA)
Pippi außer Rand und Band (UT/HD/AD/Mo)
SWE/BRD, 1970
24.12.2025 (Wh.) (0,539 Mio., 7,8% MA)
Pippi geht von Bord (UT/HD/AD/Mo)
SWE, 1968
25.12.2025 (Wh.) (0,209 Mio., 9,7% MA)
Pippi in Taka-Tuka-Land (UT/HD/AD/Mo)
SWE/BRD, 1969
29.11.2025 (Wh.) (0,483 Mio., 6,0% MA)
Pippi Langstrumpf (UT/HD/AD/Mo/4:3)
SWE/BRD, 1968
26.12.2025 (Wh.) (0,280 Mio., 7,7% MA)
Rapunzel und die Rückkehr der Falken (UT/HD/AD/5.1)
D/CZ, 2023
14.12.2025 (Wh.) (0,637 Mio., 7,0% MA)
Ritter Rost – Eisenhart und voll verbeult (UT/HD/AD)
D, 2012
18.4.2025 (Wh.) (0,078 Mio., 3,3% MA)
Ronja, die Räubertochter (UT/HD)
SWE, 1984
20.4.2025 (Wh.) (0,054 Mio., 2,5% MA)
31.12.2025 (Wh.) (0,083 Mio., 4,3% MA)
Rübezahls Schatz (UT/HD/AD/5.1)
D/CZ, 2017
27.12.2025 (Wh.) (0,751 Mio., 9,1% MA)
Rumpelstilzchen(UT/HD)
AUT, 2006
8.11.2025 (Wh.) (0,625 Mio., 8,9% MA)
Sams im Glück (UT/HD/AD)
D, 2012
26.12.2025 (Wh.) (0,070 Mio., 3,1% MA)
Shoooms abenteuerliche Reise (UT/HD/AD/5.1)
FRA, 2019
20.4.2025 (Wh.) (0,087 Mio., 5,1% MA)
Spuk unterm Riesenrad (UT/HD/AD)
D, 2022
1.3.2025 (Wh.) (0,320 Mio., 6,3% MA)
Stockmann (UT/HD/AD/5.1)
Kleines Stöckchen auf großer Reise
GB, 2015
7.12.2025 (Wh.) (0,059 Mio., 2,3% MA)
Superwurm (UT/HD/AD/5.1)
GB, 2021
13.12.2025 (Wh.) (0,056 Mio., 2,2% MA)
Tommi Tatze (UT/HD/AD/5.1)
GB, 2023
20.12.2025 (Wh.) (0,052 Mio., 2,0% MA)
Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert (UT/HD/AD/5.1)
D/FRA/BEL, 2020
7.6.2025 (Wh.) (0,084 Mio., 3,3% MA)
Zwerg Nase (UT/HD/AD/5.1)
D/CZ, 2021
13.12.2025 (Wh.) (0,573 Mio., 6,9% MA)
Fernsehfilme
Olaf Jagger (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Heike Fink
3.1.2025 (0,741 Mio., 7,0% MA)
Ein starkes Team – Der tote Mörder (UT/HD/AD)
Buch: Timo Berndt
Regie: Martin Kinkel
4.1.2025 (7,616 Mio., 28,0% MA)
Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche (Wh.) (UT/HD/AD)
4.1.2025 (4,614 Mio., 20,0% MA)
Der Palast (UT/HD/AD)
Buch: Rodica Doehnert
Regie: Uli Edel
6 Folgen, täglich 20:15 Uhr (in Doppelfolgen)
6.1.2025 – 8.1.2025 (2,883 Mio; 11,1% MA)
Wilsberg – Über dem Gesetz (UT/HD/AD)
Buch: Stefan Rogall
Regie: Philipp Osthus
11.1.2025 (7,022 Mio., 27,6% MA)
Die Toten vom Bodensee – Die Medusa (UT/HD/AD)
Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
Regie: Patricia Frey
13.1.2025 (7,941 Mio., 30,4% MA)
Marie Brand und das tote Au-Pair (UT/HD/AD)
Buch: Timo Berndt
Regie: Christine Repond
15.1.2025 (7,261 Mio., 26,1% MA)
München Mord – Nix für Angsthasen (UT/HD/AD)
Buch: Matthias Kiefersauer, Alexander Liegl
Regie: Matthias Kiefersauer
18.1.2025 (6,991 Mio., 27,4% MA)
Nord Nord Mord – Sievers und der verlorene Hund (UT/HD/AD)
Buch: Katja Töner, Berno Kürten
Regie: Berno Kürten
20.1.2025 (8,976 Mio., 33,2% MA)
Die Wannseekonferenz (Wh.) (UT/HD/AD)
26.1.2025 (1,155 Mio., 11,3% MA)
Unter anderen Umständen – Die einzige Zeugin (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Thomas Berger
27.1.2025 (8,013 Mio., 29,2% MA)
Friesland - Landfluchten (Wh.) (UT/HD/AD)
29.1.2025 (5,638 Mio., 20,0% MA)
Helen Dorn - Mordsee (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Friedmann Fromm
1.2.2025 (6,345 Mio., 23,7% MA)
Die Jägerin – Gegen die Wut (UT/HD/AD)
Buch: Robert Hummel, Peter Dommasck
Regie: İsmail Şahin
3.2.2025 (6,081 Mio., 22,4% MA)
Die Toten von Salzburg – Süßes Gift (Wh.) (UT/HD/AD/Dolby 5.1)
5.2.2025 (5,980 Mio., 22,3 % MA)
Wilsberg – Achtsam bis tödlich (UT/HD/AD)
Buch: Markus B. Altmeyer
Regie: Britta Keils
8.2.2025 (6,558 Mio., 24,8% MA)
Die Stille am Ende der Nacht (UT/HD/AD)
Buch: Nils-Morten Osburg
Regie: Lars-Gunnar Lotz
10.2.2025 (6,631 Mio., 25,0% MA)
Lillys Verschwinden (1) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Thomas Berger
Teil 1
17.2.2025 (4,794 Mio., 17,6% MA)
Teil 2
19.2.2025 (4,466 Mio., 17,6% MA)
Stubbe - Familie in Gefahr (UT/HD/AD)
Buch: Peter Dommaschk, Ralf Leuther
Regie: Jochen Alexander Freydank
22.2.2025 (6,806 Mio., 26,8% MA)
Spreewaldkrimi – Böses muss mit Bösem enden (UT/HD/AD)
Buch: Nils-Morten Osburg, Wolfgang Esser
Regie: Jan Fehse
24.2.2025 (5,993 Mio., 23,0% MA)
Marie Brand und die falsche Wahrheit (Wh.) (UT/HD/AD)
26.2.2025 (5,582 Mio., 21,8% MA)
Erzgebirgskrimi - Wintermord (UT/HD/AD)
Buch: Rainer Jahreis, Tim Trageser
Regie: Tim Trageser
1.3.2025 (7,113 Mio., 28,8% MA)
Unter anderen Umständen – Für immer und ewig (Wh.) (UT/HD/AD)
3.3.2025 (5,341 Mio., 20,2% MA)
Helen Dorn – Schwarzes Herz (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Friedmann Fromm
8.3.2025 (5,974 Mio., 23,9% MA)
Yvonne und der Tod (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Niki Stein
10.3.2025 (6,544 Mio., 24,6% MA)
Die Toten von Salzburg – Mord in bester Lage (UT/HD/AD/Dolby 5.1)
Buch: Maria Hinterkörner
Regie: Erhard Riedlsberger
12.3.2025 (6,449 Mio., 24,3% MA)
Ein starkes Team – Fast perfekte Morde (UT/HD/AD)
Buch: Leo P. Ard
Regie: Martin Kinkel
15.3.2025 (7,368 Mio., 29,6% MA)
Flucht aus Lissabon (UT/HD/AD)
Buch: Hans-Hinrich Koch
Regie: Steffi Doehlemann
17.3.2025 (5,971 Mio., 22,7% MA)
Wendland – Stiller und der Teufelssauger (UT/HD/AD)
Buch: Sarah Schnier
Regie: Bruno Grass
19.3.2025 (5,912 Mio., 22,9% MA)
Marie Brand und die Leichen im Keller (Wh.) (UT/HD/AD)
20.3.2025 (5,691 Mio., 21,7% MA)
Wiener Blut - Berggericht (UT/HD/AD/Dolby 5.1)
Buch: Martin Ambrosch
Regie: Katharina Heigl
24.3.2025 (6,256 Mio., 24,0% MA)
Nachtschicht – Der Unfall (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Lars Becker
31.3.2025 (5,659 Mio., 21,2% MA)
Ostfriesenfluch (UT/HD/AD)
Buch: Dörte Franke
Regie: Stephan Lacant
5.4.2025 (5,371 Mio., 21,4% MA)
Rosenthal (UT/HD/AD)
Buch: Gernot Krää
Regie: Oliver Haffner
7.4.2025 (4,367 Mio., 17,3% MA)
Stralsund – Der letzte Sieg (UT/HD/AD)
Buch: Daniel Schwarz, Thomas Schwebel, Lars Henning, Paul Bachmann
Regie: Lars Henning
12.4.2025 (5,550 Mio., 24,8% MA)
Ewig Dein (UT/HD/AD/5.1)
Buch: Freya Stewart, Johanna Moder
Regie: Johanna Moder
14.4.2025 (4,387 Mio., 18,0% MA)
Das gläserne Kind (UT/HD/AD)
Buch: Alina Schmitt
Regie: Suki M. Roessel
18.4.2025 (2,808 Mio., 12,5% MA)
Friesland – Abdrift (UT/HD/AD)
Buch: Oliver Welter
Regie: Astrid Schult
19.4.2025 (6,283 Mio., 28,3% MA)
Nord Nord Mord – Sievers und der große Knall (Wh.) (UT/HD/AD)
21.4.2025 (5,433 Mio., 20,1% MA)
Erzgebirgskrimi – Die letzte Note (UT/HD/AD)
Buch: Thomas Kirchner
Regie: Tim Trageser
26.4.2025 (6,567 Mio., 27,3% MA)
Die Bachmanns (UT/HD/AD)
Buch: Ralf Husmann
Regie: Miriam Bliese
28.4.2025 (4,229 Mio., 17,2% MA)
Große Freiheit (UT/HD/AD)
Buch: Thomas Reider, Sebastian Meise
Regie: Sebastian Meise
29.4.2025 (0,265 Mio., 6,1% MA)
Marie Brand und der Tote im Trikot (Wh.) (UT/HD/AD)
30.4.2025 (3,001 Mio., 15,2% MA)
Sterben für Beginner (UT/HD/AD)
Buch: Benedikt Gollhardt
Regie: Christian Klandt
5.5.2025 (2,844 Mio., 11,7% MA)
Friesland - Feuerteufel (Wh.) (UT/HD/AD)
7.5.2025 (4,984 Mio., 22,4% MA)
Stralsund - Blutgeld (UT/HD/AD)
Buch: Martin Behnke, Marc Zwinz
Regie: Stepan Altrichter
10.5.2025 (5,466 Mio., 24,5% MA)
Nord Nord Mord – Sievers und der tiefe Schlaf (UT/HD/AD)
Buch: Berno Kürsten, Sven Nagel
Regie: Berno Kürsten
12.5.2025 (8,956 Mio., 36,9% MA)
Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen (UT/HD/AD)
Buch: Markus Thebe
Regie: Britta Keils
17.5.2025 (6,216 Mio., 25,3% MA)
Die Toten vom Bodensee – Das Geisterschiff (UT/HD/AD)
Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
Regie: Patricia Frey
19.5.2025 (7,020 Mio., 29,3% MA)
Der Kommissar und der See - Narrenfreiheit (Wh.) (UT/HD/AD)
21.5.2025 (4,487 Mio., 19,6% MA)
Wenn Frauen ausziehen (Wh.) (UT/HD/AD)
24.5.2025 (0,752 Mio., 11,6% MA)
Der Tote in der Schlucht (UT/HD/AD/5.1)
Buch: Eva Testor
Regie: Mirjam Unger
26.5.2025 (4,448 Mio., 17,2% MA)
Familie is nich (UT/HD/AD)
Buch: Andrea Deppert
Regie: Nana Neul
2.6.2025 (4,012 Mio., 17,0% MA)
Marie Brand und die verfolgte Braut (Wh.) (UT/HD/AD)
5.6.2025 (6,299 Mio., 27,7% MA)
Das Glück der Anderen (Wh.) (UT/HD/AD)
7.6.2025 (0,633 Mio., 9,8% MA)
Ein starkes Team – Sterben auf Probe (Wh.) (UT/HD/AD)
7.6.2025 (5,162 Mio., 24,0% MA)
Wilsberg – Bielefeld 23 (Wh.) (UT/HD/AD)
7.6.2025 (2,180 Mio., 12,7% MA)
Nord Nord Mord – Sievers und der erste Schrei (Wh.) (UT/HD/AD)
9.6.2025 (4,862 Mio., 18,7% MA)
Die Toten vom Bodensee - Nemesis (Wh.) (UT/HD/AD)
16.6.2025 (4,582 Mio., 20,5% MA)
Wilsberg – Überwachen und belohnen (Wh.) (UT/HD/AD)
21.6.2025 (3,129 Mio., 19,1% MA)
Ein starkes Team – Verdammt lang her (Wh.) (UT/HD/AD)
21.6.2025 (2,335 Mio., 14,9% MA)
Versunkene Gräber (Wh.) (UT/HD/AD)
23.6.2025 (4,185 Mio., 17,9% MA)
Die Hochzeit meiner Eltern (Wh.) (UT/HD/AD)
28.6.2025 (0,701 Mio., 11,5% MA)
Ostfriesenfeuer (Wh.) (UT/HD/AD)
28.6.2025 (3,440 Mio., 18,2% MA)
Ein starkes Team – Die letzte Runde (Wh.) (UT/HD/AD)
28.6.2025 (1,970 Mio., 10,9% MA)
Sarah Kohr - Zement (Wh.) (UT/HD/AD)
30.6.2025 (3,426 Mio., 16,7% MA)
Stubbe – Tödliche Hilfe (Wh.) (UT/HD/AD)
2.7.2025 (4,342 Mio., 21,0% MA)
Es kommt noch besser (Wh.) (UT/HD/AD)
12.7.2025 (0,888 Mio., 13,5% MA)
Die Toten vom Bodensee – Der Nachtalb (Wh.) (UT/HD/AD/5.1)
14.7.2025 (4,821 Mio., 21,5% MA)
Erzgebirgskrimi – Tödliche Abrechnung (Wh.) (UT/HD/AD)
17.7.2025 (5,504 Mio., 25,8% MA)
Ostfriesenwut (Wh.) (UT/HD/AD)
17.7.2025 (2,920 Mio., % MA)
Familie Sonntag auf Abwegen (Wh.) (UT/HD/AD)
19.7.2025 (Mio., 16,0% MA)
Unbestechlich (Wh.) (UT/HD/AD)
21.7.2025 (4,205 Mio., 17,6% MA)
Waldgericht – Ein Schwarzwaldkrimi (Wh.) (UT/HD/AD)
Teil 1 23.7.2025 (3,130 Mio., 12,7% MA)
Teil 2 23.7.2025 (2,596 Mio., 10,1% MA)
Idiotentest (Wh.) (UT/HD/AD)
26.7.2025 (0,871 Mio., 13,2% MA)
Tod in Mombasa (Wh.) (UT/HD/AD)
28.7.2025 (3,661 Mio., 15,5% MA)
München Mord – Der Letzte seiner Art (Wh.) (UT/HD/AD)
2.8.2025 (3,965 Mio., 19,6% MA)
Solo für Weiss - Liebeswut (Wh.) (UT/HD/AD)
4.8.2025 (4,478 Mio., 19,4% MA)
Theresa Wolff – Der schönste Tag (Wh.) (UT/HD/AD)
9.8.2025 (3,202 Mio., 18,1% MA)
Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne (Wh.) (UT/HD/AD)
11.8.2025 (3,416 Mio., 16,4% MA)
Das Unwort (Wh.) (UT/HD/AD)
12.8.2025 (0,821 Mio., 7,8% MA)
Der Fall Marianne Voss (Wh.) (UT/HD/AD)
12.8.2025 (0,231 Mio., 5,4% MA)
Erzgebirgskrimi - Familienband (Wh.) (UT/HD/AD)
16.8.2025 (3,688 Mio., 18,1% MA)
Die Jägerin – Riskante Sicherheit (Wh.) (UT/HD/AD)
18.8.2025 (4,240 Mio., 18,7% MA)
Große Fische, kleine Fische (Wh.) (UT/HD/AD)
23.8.2025 (0,647 Mio., 9,6% MA)
Die goldenen Jahre (UT/HD/AD)
Buch: Petra Volpe
Regie: Barbara Kulcsar
25.8.2025 (3,327 Mio., 14,5% MA)
Sophia, der Tod und ich (UT/HD/AD)
Buch: Lena May Graf
Regie: Charly Hübner
26.8.2025 (0,274 Mio., 5,9% MA)
Mein gebrauchter Mann (Wh.) (UT/HD/AD)
30.8.2025 (0,645 Mio., 10,1% MA)
Erzgebirgskrimi – Über die Grenze (UT/HD/AD)
Buch: Susanne Schneider
Regie: Thorsten M. Schmidt
30.8.2025 (6,034 Mio., 28,9% MA)
Familie Bundschuh – Wir machen Camping (UT/HD/AD)
Buch: Stefan Kuhlmann
Regie: Franziska Meyer Price
1.9.2025 (4,820 Mio., 20,5% MA)
In Wahrheit – Für immer dein (UT/HD/AD)
Buch: Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold
Regie: Kirsten Laser
6.9.2025 (4,537 Mio., 22,7% MA)
Ein starkes Team - Abgestürzt (Wh.) (UT/HD/AD)
6.9.2025 (2,767 Mio., 16,4% MA)
Feste Feiern (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Julia Becker
8.9.2025 (2,850 Mio., 12,8% MA)
Handwerker und andere Katastrophen (Wh.) (UT/HD/AD)
13.9.2025 (0,664 Mio., 9,7% MA)
An einem Tag im September (UT/HD/AD)
Buch: Fred Breinersdorfer
Regie: Kai Wessel
15.9.2025 (2,881 Mio., 12,8% MA)
Der Geier – Freund oder Feind (UT/HD/AD)
Buch: Dirk Eisfeld
Regie: Florian Baxmeyer
22.9.2025 (5,459 Mio., 22,9% MA)
Im Rausch (UT/HD/AD)
Buch: Mark Schlichter, Laila Stieler
Regie: Mark Schlichter
29.9.2025 (3,100 Mio., 13,1% MA)
Nahschuss (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Franziska Stünkel
2.10.2025 (0,279 Mio., 6,8% MA)
Theresa Wolff - Passion (UT/HD/AD)
Buch: Hansjörg Thurn, Carl-Christian Demke
Regie: Judith Kennel
4.10.2025 (5,403 Mio., 23,6% MA)
Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi (UT/HD/AD)
Buch: Anna Tebbe
Regie: Marcus O. Rosenmüller
Teil 1 6.10.2025 (5,121 Mio., 20,3% MA)
Teil 2 6.10.2025 (4,154 Mio., 20.7% MA)
Das Kloster bleibt im Dorf (Wh.) (UT/HD/AD)
11.10.2025 (0,857 Mio., 13,8% MA)
Friesland – Tief im Dreck (UT/HD/AD)
Buch: Mariann Kaiser, Nadine Schweigardt
Regie: Marc Rensing
11.10.2025 (6,133 Mio., 26,1% MA)
Wilsberg – Aus heiterem Himmel (Wh.) (UT/HD/AD)
11.10.2025 (2,456 Mio., 13,2% MA)
Solo für Weiss - Gefährliche Gewässer (UT/HD/AD)
Buch: Paul Salisbury
Regie: Gunnar Fuß
13.10.2025 (4,663 Mio., 17,9% MA)
Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz (UT/HD/AD)
Buch: Paul Salisbury
Regie: Gunnar Fuß
15.10.2025 (4,583 Mio., 19,9% MA)
Meine Frau, ihr Traummann und ich (Wh.) (UT/HD/AD)
18.10.2025 (0,736 Mio., 12,5% MA)
Stralsund - Ablaufdatum (UT/HD/AD)
Buch: Lena Fakler, Zarah Schrade
Regie: Ziska Riemann
18.10.2025 (5,434 Mio., 24,3% MA)
Von uns wird es keiner sein (UT/HD/AD)
Buch: Lucas Flasch
Regie: Simon Ostermann
20.10.2025 (2,610 Mio., 10,5% MA)
Ein starkes Team – Für immer jung (UT/HD/AD)
Buch: Leo P. Ard
Regie: Johannes Grieser
25.10.2025 (6,701 Mio., 28,6% MA)
Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum (UT/HD/AD)
Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
Regie: Michael Schneider
27.10.2025 (6,904 Mio., 27,7% MA)
Marie Brand und der überwundene Tod (UT/HD/AD)
Buch: Ingrid Kaltenegger
Regie: Judith Kennel
29.10.2025 (4,719 Mio., 19,1% MA)
Helen Dorn – Schuld und Sühne (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Friedemann Fromm
1.11.2025 (5,652 Mio., 22,2% MA)
Sarah Kohr – Im Schatten (UT/HD/AD)
Buch: Timo Berndt
Regie: Christian Theede
3.11.2025 (6,190 Mio., 24,2% MA)
Sturm kommt auf (UT/HD/AD/5.1)
Buch: Hannah Hollinger
Regie: Matti Geschonnek
Teil 1 10.11.2025 (3,175 Mio., 12,9% MA)
Teil 2 10.11.2025 (2,323 Mio., 13,6% MA)
Der Kommissar und der See – Das fremde Kind (UT/HD/AD)
Regie: Esther Rausch
12.11.2025 (5,329 Mio., 21,9% MA)
Wilsberg - Phantomtod (UT/HD/AD)
Buch: Stefan Scheich
Regie: Martin Enlen
15.11.2025 (5,633 Mio., 23,4% MA)
Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern (UT/HD/AD)
Buch: Katja Röder
Regie: Felix Herzogenrath
19.11.2025 (7,121 Mio., 29,2% MA)
Katharina Tempel – Was wir begehren (UT/HD/AD)
Buch: Elke Rössler
Regie: Jens Wischnewski
24.11.2025 (4,822 Mio., 19,1% MA)
Theresa Wolff – Nebel (UT/HD/AD)
Buch: Hansjörg Thurn, Carl-Christian Demke
Regie: Nathan Nill
29.11.2025 (4,795 Mio., 20,8% MA)
Ein Fall für Conti – Der verlorene Sohn (UT/HD/AD)
Buch: Lucas Thiem
Regie: Nathan Nill
1.12.2025 (4,715 Mio., 18,6% MA)
Marie Brand und der entsorgte Mann (Wh.) (UT/HD/AD)
2.12.2025 (4,253 Mio., 16,8% MA)
Gar kein Geld macht auch nicht glücklich (UT/HD/AD)
Buch: Maike Rasch
Regie: Jonas Grosch
8.12.2025 (3,076 Mio., 12,2% MA)
Friesland - Geisterstunde (UT/HD/AD)
Buch: Stefan Rogall
Regie: Sarah Winkenstette
13.12.2025 (6,073 Mio., 26,0% MA)
Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern (UT/HD/AD)
Buch: Katja Töner, Bruno Grass, Sebastian Bleyl
Regie: Bruno Grass
15.12.2025 (7,899 Mio., 29,8% MA)
München Mord – Eine echte Täuschung (UT/HD/AD)
Buch: Peter Kocyla
Regie: Anno Saul
20.12.2025 (6,053 Mio., 25,4% MA)
Dahlmanns letzte Bescherung (UT/HD/AD)
Buch: Magnus Vattrodt
Regie: Isabel Braak
22.12.2025 (5,108 Mio., 20,6% MA)
Wilsberg – Alle Jahre wieder (Wh.) (UT/HD/AD)
24.12.2025 (0,427 Mio., 7,8% MA)
Nord Nord Mord- Sievers und die stille Nacht (Wh.)
24.12.2025 (1,183 Mio., 10,8% MA)
Zitronenherzen (Wh.) (UT/HD/AD)
25.12.2025 (0,540 Mio., 6,1% MA)
Erzgebirgskrimi – Ein Mord zu Weihnachten (Wh.) (UT/HD/AD)
25.12.2025 (1,039 Mio., 9,1% MA)
Ostfriesenhölle (UT/HD/AD)
Buch: Martin Rahner
Regie: Katrin Schmidt
27.12.2025 (5,526 Mio., 22,5% MA)
Bis in die Seele ist mir kalt (UT/HD/AD/5.1))
Buch: Pia Hierzegger
Regie: Daniel Geronimo Prochaska
27.12.2025 (3,291 Mio., 15,7% MA)
Sarah Kohr – Großer Bruder (UT/HD/AD)
Buch: Timo Berndt
Regie: Kirsten Laser
29.12.2025 (5,734 Mio., 23,0% MA)
Reihen und Serien
Aktenzeichen XY... Ungelöst (UT/HD)
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
Moderation: Rudi Cerne
Filmregie: Klaus Heim, Michael Bentele, Julia Möller, Andrea Achterberg, Utz Weber
12 Folgen, mittwochs 20.15 Uhr (4,675 Mio., 20.1% MA)
22.1.2025 (5,240 Mio; 21,2% MA)
12.2.2025 (5,092 Mio., 20,0% MA)
26.3.2025 (5,281 Mio; 20,5% MA)
16.4.2025 (4,606 Mio; 19,5% MA)
14.5.2025 (4,594 Mio; 21,4% MA)
25.6.2025 (4,063 Mio; 19,2% MA)
30.7.2025 (4,626 Mio; 20,6% MA)
20.8.2025 (4,331 Mio; 20,8% MA)
17.9.2025 (4,099 Mio; 17,9% MA)
8.10.2025 (4,271 Mio; 17,8% MA)
5.11.2025 (5,318 Mio; 22,9% MA)
26.11.2025 (4,588 Mio; 19,8% MA)
Aktenzeichen XY… Cold Cases (UT/HD)
Moderation: Rudi Cerne
Filmregie: Michael Bentele
5.3.2025 (4,672 Mio, 18,5% MA)
Aktenzeichen XY… Vorsicht, Betrug! (UT/HD)
Moderation: Rudi Cerne
Filmregie: Michael Bentele
28.5.2025 (3,805 Mio., 17,2% MA)
XY… gelöst (UT/HD)
Moderation: Sven Voss
Filmregie: Rudolf Schweiger
Tödlicher Freigang
11.6.2025 (3,628 Mio; 17,6% MA)
Millionenraub in Berlin
11.6.2025 (3,867 Mio; 18,1% MA)
Mörderische Entmietung
18.6.2025 (3,026 Mio; 15,5% MA)
Mord am Disco-König
18.6.2025 (3,155 Mio., 15,6% MA)
Die Chefin (UT/HD/AD)
Staffel XIV
Buch: Peter Kocyla, Ischta Lehmann, Kerstin Pistorius, Enno Reese, Mike Viebrock, Axel Hildebrand, Mariann Kaiser, Elke Hauck, Sven S. Poser
Regie: Alexander Costea, Patricia Frey, Florian Kern, Tarik Roehlinger
7 Folgen, freitags 21.15 Uhr
3.1.2025 – 21.2.2025 (5,933 Mio; 22,0% MA)
Staffel XIII (Wh.)
3 Folgen, samstags 21.45 Uhr
1.3.2025 – 15.3.2025 (4,655 Mio; 21,2% MA)
Der Staatsanwalt (UT/HD/AD)
Staffel XX
Buch: Ralf Kinder, Claus Stirzenbecher, Isabelle Serauky
Regie: Susanne Boeing, Johannes Grieser
4 Folgen, freitags 20.15 Uhr
28.2.2025 – 21.3.2025 (5,417 Mio; 20,8% MA)
Staffel XIII-XV (Wh.)
23 Folgen, samstags 21.45/22.00 Uhr
11.1.2025 – 20.12.2025 (3,615 Mio; 17,2% MA)
Staffel XV (Wh.)
1 Folge, freitags 20.15 Uhr
18.7.2025 (4,634 Mio; 22,9% MA)
Der Alte (UT/HD/AD)
Staffel XLIX
Buch: Martin Dolejš, Dagmar Rehbinder, Christoph Wortberg, Claus Stirzenbecher, Christian Pötschke, Erik Polls, Sonja Krajewski, Natalie Zoghbi, Christoph Wortberg
Regie: Elke Hauck, Herwig Fischer, Axel Barth, Eva Marel Jura
8 Folgen, freitags 20.15 Uhr
28.3.2025 – 23.5.2025 (4,955 Mio; 20,4% MA)
Staffel XLII-XLIII (Wh.)
13 Folgen, sonntags 17.55/18.00 Uhr
7.9.2025 – 28.12.2025 (1,920 Mio; 11,6% MA)
Ein Fall für Zwei (UT/HD/AD)
Staffel XI
Buch: Nicola Dörper, Kristian Wolff, Antje Bähr
Regie: Till Müller-Edenborn, Verena Sülbiye Freytag
3 Folgen, freitags 20.15 Uhr
3.10.2025 – 17.10.2025 (4,081 Mio; 17,3% MA)
Staffel VII-IX (Wh.)
9 Folgen, freitags 20.15 Uhr
25.07.2025 – 26.9.2025 (3,576 Mio; 16,9% MA)
Jenseits der Spree (UT/HD/AD)
Staffel V
Buch: Patrick Lorenz, Svenja Rasocha, Rebecca Mahnkopf, Michael Gantenberg, Etienne Heimann, Linus Foerster, Sebastian Heeg, Svenja Rasocha
Regie: Christoph Ischinger, Jürgen Vogel, Antje Ritter
8 Folgen, freitags 20.15 Uhr
24.10.2025 – 19.12.2025 (4,514 Mio; 19,1% MA)
Staffel II (Wh.)
6 Folgen, freitags 20.15 Uhr
6.6.2025 – 11.7.2025 (3,813 Mio; 19,9% MA)
Letzte Spur Berlin (Wh.)
Staffel XII-XIII (UT/HD/AD)
19 Folgen, freitags 21.15 Uhr
2.5.2025 – 26.9.2025 (3,349 Mio; 16,0% MA)
Staffel XII (Wh.)
1 Folge, freitags 22.00 Uhr
4.7.2025 (2,372 Mio; 11,6% MA)
SOKO
SOKO Kitzbühel (UT/HD/AD)
Staffel XIV-XV (Wh.)
Sendedatum: 4.1.2025 – 10.5.2025, samstags 18.05 Uhr
16 Folgen (2,278 Mio., 15,2% MA)
SOKO Köln (UT/HD/AD)
Staffel XXI
Buch: Karsten Rüter, Andreas Bradler, Oke Stielow, Andreas Fuhrmann, Oliver Philipp, Peter Dommaschk, Ralf Leuther, Christoph Wortberg, Christin Burger, Claudia Römer, Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Mira Roth, Thomas Frydetzki, Patrick Lorenz, Christin Burger
Regie: Wendla Nölle, Alexander Costea, Franziska Jahn, Till Müller-Edenborn
11 Folgen 7.1.2025 – 25.3.2025, dienstags 18.00 Uhr (3,507 Mio., 20,4% MA)
Staffel XX-XXII
27 Folgen 1.4.2025 – 30.9.2025, dienstags, 18.00/ 18.05 Uhr (2,707 Mio., 19,9% MA)
Staffel XXII
Buch: Mira Roth, Manja Schaar, Karen Riefflin, Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Klaus Wolfertstetter, Hubert Eckert, Daniel Paul, Stephan Aichinger, Antje Bähr, Raphaela Deininger, Karsten Rüter
Regie: Till Müller-Edenborn, Chiara Karampataki, Alexander Sascha Thiel, Caroline Leipold
12 Folgen 7.10.2025 – 30.12.2025, dienstags 18.00/18.05 Uhr (3,291 Mio., 20,6% MA)
SOKO Leipzig (UT/HD/AD)
Staffel XXV
Buch: Inken Witt, Ulf Tschauder, Markus Hoffmann, Uwe Kossmann, Judith Sehrbrock, Stefan Puntigam, Daniel van den Berg, Julia Meimberg, Kristin Schade, Marlon del Mestre, Felix Dünnemann, Axel Hildebrand, Luci van Org, Lea Sommer, Jonas Lobgesang, Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep, Fabien Virayie
Regie: Sven Fehrensen, Herwig Fischer, Robert Del Maestro, Antje Ritter, Jörg Mielich, Susan Gordanshekan, Antje Ritter
14 Folgen 3.1.2025 – 25.4.2025, freitags 21.15 Uhr (4,674 Mio; 18.5% MA)
Staffel XXII (Wh.)
1 Folge 18.7.2025, freitags 21.45 Uhr (3,062 Mio., 15,3% MA)
1 Folge 18.7.2025, freitags 22.30 Uhr (2,803 Mio., 16,2% MA)
Staffel XXVI
Buch: Marlon del Mestre, Markus Hoffmann, Ulf Tschauder, Axel Hildebrand, Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep, Julia Meimberg, Kristin Schade, Willi Kubica, Uwe Kossmann
Regie: Esther Wenger, Josephine Frydetzki, Herwig Fischer
11 Folgen 3.10.2025 – 19.12.2025, freitags 21.15 Uhr (3,957 Mio; 17,1% MA)
Staffel XXVI
Buch: Luci van Org
Regie: Herwig Fischer
1 Folge 3.10.2025, freitags 22.00 Uhr (2,704 Mio; 13,8% MA)
SOKO Linz (UT/HD/AD)
Staffel III
Buch: Jörg Alberts, Susanne Wiegand, Harald Haller, Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep, Alrun Fichtenbauer
Regie: Kim Strobl
4 Folgen 3.1.2025 – 24.1.2025, freitags 18.00 Uhr (3,101 Mio; 17,8% MA)
Staffel I-II (Wh.)
24 Folgen 4.4.2025. – 26.9.2025, freitags 18.00/18.05/18.10 Uhr (2,305 Mio., 18,5% MA)
SOKO München (UT/HD/AD)
Staffel XXXII-XXXIII (Wh.)
32 Folgen 17.5.2025 – 27.12.2025, samstags 18.05/18.10 Uhr (2,118 Mio., 16,1% MA)
SOKO Potsdam (UT/HD/AD)
Staffel VII
Buch: Antonia Scheurlen, Niklas Trinkhaus, Moritz Klausing, Anja Scharf, Timo Baer, Richard Kropf, Anne Mascher, Krystof Hybl, Sebastian Schlecht, Carola M. Lowitz, Katharina Sophie Brauer, Eva Strasser
Regie: Artjom Baranov, Helena Herb, John Delbridge, Chiara Karampataki
12 Folgen 13.1.2025 – 7.4.2025, montags 18.00 Uhr (3,439 Mio., 20,1% MA)
Staffel III-VI (Wh.)
37 Folgen 14.4.2025. – 29.12.2025, montags 18.00/18.05 Uhr (2,797 Mio., 19,0% MA)
SOKO Stuttgart (UT/HD/AD)
Staffel XVI
Buch: Sabrina Amerell, Frank Weller, Andreas Quetsch, Christine Diersing, Stephan Wuschansky, Simon X. Rost, Nicole Ankelmann, Frank Kayan, Colin Zech, Ralf Hertwlg, Thomas Bahmann, Vladislav Tinchev, Axel Bold
Regie: Laura Thies, Caroline Leipold, Patrick Winczewski
11 Folgen 2.1.2025 – 27.3.2025, donnerstags 18.00 Uhr (3,519 Mio., 20,8% MA)
Staffel XIV-XV (Wh.)
25 Folgen 3.4.2025. – 25.9.2025, donnerstags 18.00/18.05 Uhr (2,674 Mio., 20.3% MA)
Staffel XVII
Buch: Nicole Ankelmann, Franz Kayan, Colin Zech, Simon X. Rost, Frank Weller, Andreas Quetsch, Ralf Ruland, Mira Roth, Thomas Frydetzki, Frank Kayan, Colin Zech, Stephan Wuschansky
Regie: Patrick Winczewski, Ann-Kristin Knubben, Caroline Leipold, Daniel Helfer, Rainer Matsutani
11 Folgen 2.10.2025 – 18.12.2025, donnerstags 18.00/18.05 Uhr (3,191 Mio., 20,7% MA)
SOKO Wien (UT/HD/AD)
Staffel XV
Buch: Markus Staender, Sascha Bigler, Peter Dommaschk, Ralf Leuther, Andreas Quetsch, Frank Weller, Eva Spreitzhofer, Jens Schäfer, Martin Muser
Regie: Katharina Heigl, Olaf Kreinsen, Eva Spreitzhofer
8 Folgen 31.1.2025 – 28.3.2025, freitags 18.00 Uhr (3,249 Mio., 19,8% MA)
Staffel XVI
Buch: Markus Staender, Natalie Geb, Sönke Lars Neuwöhner, Andreas Quetsch, Frank Weller, Sarah Wassermair, Michael Griessler, Martin Muser, Jens Schäfer, Sigrid Neudecker, Peter Domaschk, Ralf Leuther
Regie: Eva Spreitzhofer, Sophie Allet-Coche, Olaf Kreinsen, Katharina Heigl
11 Folgen 3.10.2025 – 19.12.2025, freitags 18.00/18.05 Uhr (3,021 Mio., 19,5% MA)
SOKO Wismar (UT/HD/AD)
Staffel XXI
Buch: Frank Weller, Andreas Quetsch, Stefan Weigl, Klaus Jochmann, Eckhardt Wolff, Nicole Ankelmann, Tatjana Pagels, Hannes Treiber, Anke Klemm, Matthias Herbert, Claas Junge, Gudrun Lange
Regie: Alexandra Schmidt, Maik Johanns, Alexander Sascha Thiel, Oren Schmuckler
13 Folgen 8.1.2025 – 2.4.2025, mittwochs 18.00 Uhr (3,639 Mio; 21,3% MA)
Staffel XVIII-XIX (Wh.)
24 Folgen 9.4.2025. – 24.9.2025, mittwochs 18.00/18.05 Uhr (2,919 Mio., 21,9% MA)
Staffel XXII
Buch: Christoph Callenberg, Marek Helsner , Sabine Feuerbach, Vladi Tinchev, Matthias Herbert, Marek Helsner, Eckhard Wolff, Stefan Weigl, Claas Junge, Anke Klemm
Regie: Oren Schmuckler, Oliver Dommenget, Ann-Kristin Knubben, Susanne Boeing
12 Folgen 1.10.2025 – 17.12.2025, mittwochs 18.00/18.05 Uhr (3,480 Mio; 21,8% MA)
Staffel VI–XVII (Wh.)
282 Folgen 2.1.2025 – 30.12.2025, montags bis samstags 11.15 (1,013 Mio., 20,5 % MA)
Das kleine Fernsehspiel
Teheran Tabu (Wh.) (UT/HD/AD)
6.1.2025 (0,239 Mio.,4,9% MA)
Plastic Fantastic (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Isa Willinger
13.1.2025 (0,238 Mio; 4,6% MA)
Hi, AI – Liebesgeschichten aus der Zukunft (Wh.) (UT/HD)
20.1.2025 (0,141 Mio., 2,9% MA)
Am Ende kommen Touristen (Wh.) (UT/HD)
27.1.2025 (0,252 Mio., 5,1% MA)
Las Vegas (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Kolja Malik
3.2.2025 (0,238 Mio; 4,7% MA)
The Tale – Die Erinnerung (Wh.) (UT/HD)
10.2.2025 (0,255 Mio., 6,5% MA)
24 WOCHEN (Wh.) (UT/HD/AD)
17.2.2025 (0,183 Mio., 3,9% MA)
Das Ende der Wahrheit (Wh.) (UT/HD/AD/5.1)
24.2.2025 (0,417 Mio., 7,6% MA)
FETT UND FETT (Wh.) (UT/HD/AD)
Alles okay
3.3.2025 (0,177 Mio., 3,2% MA)
Voll nett
3.3.2025 (0,122 Mio., 2,8% MA)
Echt jetzt
3.3.2025 (0,080 Mio., 2,1% MA)
Gib ihm
3.3.2025 (0,057 Mio., 1,7% MA)
Spürst du´s
3.3.2025 (0,042 Mio., 1,5% MA)
Alles vorbei
3.3.2025 (0,021 Mio., 0,9% MA)
Der Russe ist einer, der Birken liebt (Wh.) (UT/HD)
10.3.2025 (0,226 Mio., 4,7% MA)
L´Intrusa – Der Eindringling (Wh.) (UT/HD)
17.3.2025 (0,247 Mio., 4,7% MA)
Clashing Differences (Wh.) (UT/HD/AD)
24.3.2025 (0,183 Mio., 3,1% MA)
Meine Tochter – Figlia Mia (Wh.) (UT/HD/AD)
31.3.2025 (0,354 Mio., 5,7% MA)
Shahid (Wh.) (UT/HD)
31.3.2025 (0,114 Mio., 3,7% MA)
Fossil (UT/HD/AD)
Buch: Henning Beckhoff, Bastian Köpf
Regie: Henning Beckhoff
7.4.2025 (0,247 Mio; 7,2% MA)
Hao Are You (Wh.) (UT/HD)
14.4.2025 (0,202 Mio., 6,1% MA)
Wir waren Kumpel (UT/HD)
Buch: Christian Johannes Koch
Regie: Jonas Matauschek
28.4.2025 (0,134 Mio; 3,1% MA)
Große Freiheit (Wh.) (UT/HD/AD/5.1)
19.4.2025 (0,265 Mio., 6,1% MA)
NONKONFORM (UT/HD)
Buch und Regie: Arne Körner
5.5.2025 (0,194 Mio; 3,9% MA)
Der Wunsch (UT/HD)
Buch und Regie: Judith Beuth
12.5.2025 (0,277 Mio; 5,6% MA)
Der Krieg in mir (Wh.) (UT/HD)
19.5.2025 (0,231 Mio., 4,2% MA)
Das leere Grab (UT/HD)
Buch und Regie: Agnes Lisa Wegner, Cece Mlay
26.5.2025 (0,175 Mio; 3,4% MA)
SPALTUNG (UT/HD)
Buch: nicht vorhanden
Regie: João Pedro Prado, Anton Yaremchuk
2.6.2025 (0,239 Mio; 4,1% MA)
Glück ist was für Weicheier (Wh.) (UT/HD/AD)
16.6.2025 (0,271 Mio., 4,9% MA)
Die feige Schönheit (UT/HD)
Buch: Saskia Benter Ortega
Regie: Moritz Krämer
23.6.2025 (0,301 Mio; 5,5% MA)
IVO (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Eva Trobisch
30.6.2025 (0,224 Mio; 4,6% MA)
Sweet Disaster (Wh.) (UT/HD)
7.7.2025 (0,194 Mio., 5,6% MA)
Das schwarze Quadrat (Wh.) (UT/HD/AD)
14.7.2025 (0,262 Mio., 5,8% MA)
Esmas Geheimnis (Wh.) (UT/HD)
21.7.2025 (0,321 Mio., 5,5% MA)
Alle wollen geliebt werden (Wh.) (UT/HD)
28.7.2025 (0,302 Mio., 5,3% MA)
Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten
Monster im Kopf (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Christina Ebelt
29.7.2025 (0,341 Mio; 4,5% MA)
Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten
Im Haus meiner Eltern (UT/HD)
Buch und Regie: Tim Ellrich
4.8.2025 (0,192 Mio; 3,3% MA)
Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten
Alle die Du bist (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Michael Fetter Nathansky
5.8.2025 (0,351 Mio; 4,7% MA)
Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten
Was du von mir sehen kannst (UT/HD)
Buch und Regie: Isabelle Caps-Kuhn
11.8.2025 (0,297 Mio; 6,0% MA)
Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten
Mels Block (UT/HD)
Buch: Seraina Nyikos
Regie: Mark Sternkiker
18.8.2025 (0,264 Mio; 5,9% MA)
Systemsprenger (Wh.) (UT/HD/AD/5.1)
25.8.2025 (0,253 Mio., 5,5% MA)
27 Storeys (UT/HD)
Buch und Regie: Bianca Gleissinger
1.9.2025 (0,225 Mio; 4,1% MA)
Störung (UT/HD)
Buch und Regie: Constantin Hatz
8.9.2025 (0,111 Mio; 2,7% MA)
Leere Netze (UT/HD)
Buch und Regie: Behrooz Karamizade
15.9.2025 (0,131 Mio; 3,7% MA)
Jenseits von Schuld (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Katharina Köster, Katrin Nemec
22.9.2025 (0,338 Mio; 5,8% MA)
Berlin Alexanderplatz (Wh.) (UT/HD/AD)
22.9.2025 (0,083 Mio., 2,9% MA)
Harka - Aufruhr (UT/HD)
Buch und Regie: Lotfy Nathan
29.9.2025 (0,242 Mio; 4,5% MA)
Streamergarten (Wh.) (UT/HD)
Teil 1 6.10.2025 (0,088 Mio., 3,1% MA)
Teil 2 13.10.2025 (0,055 Mio., 2,7% MA)
Ellbogen (UT/HD/AD)
Buch: Claudia Schäfer, Aslı Özarslan
Regie: Aslı Özarslan
20.10.2025 (0,237 Mio; 5,3% MA)
Task Force Querlitz (UT/HD)
Dreiteilige Animationsserie
Buch: Simon Thummet
Regie: Arne Hain
§1 - Verdachtsfall mit erheblichen Zweifeln
27.10.2025 (0,168 Mio; 2,3% MA)
§2 - Rechtlich nicht greifbare Lebensgemeinschaft
27.10.2025 (0,093 Mio; 1,5% MA)
§3 - Versammlungen rechtswidriger Art
27.10.2025 (0,068 Mio; 1,4% MA)
Unterwegs im Namen der Kaiserin (UT/HD)
Buch und Regie: Jovana Reisinger
3.11.2025 (0,167 Mio; 2,9% MA)
TORO (UT/HD)
Buch und Regie: Rocco Di Mento
10.11.2025 (0,091 Mio; 2,9% MA)
Die Kinder aus Korntal (UT/HD)
Buch und Regie: Julia Charakter
17.11.2025 (0,119 Mio; 4,5% MA)
Schlechte Menschen (UT/HD/AD)
Vierteilige Comedyserie
Buch: Julia Mirjam Cantuária
Regie: Nathalie Lamb
Der Schönling
24.11.2025 (0,293 Mio; 4,6% MA)
Die Mutter
24.11.2025 (0,200 Mio; 4,0% MA)
Der Nörgler
24.11.2025 (0,164 Mio; 3,7% MA)
Die Perfekte
24.11.2025 (0,131 Mio; 3,3% MA)
I AM THE GREATEST (UT/HD)
Buch und Regie: Marlene Bischof, Nicolai Zeitler
1.12.2025 (0,153 Mio; 4,3% MA)
Im Osten was Neues (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Loraine Blumenthal
8.12.2025 (0,143 Mio; 3,2% MA)
Danke für Nichts (UT/HD)
Buch und Regie: Stella Marie Markert
15.12.2025 (0,210 Mio; 4,8% MA)
Jupiter (UT/HD/AD)
Buch: Benjamin Pfohl, Silvia Wolkan
Regie: Benjamin Pfohl
22.12.2025 (0,180 Mio; 3,1% MA)
Soldaten des Lichts (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Julian Vogel, Johannes Büttner
29.12.2025 (0,160 Mio; 2,8% MA)
Herzkino
Herzkino – Einzelfilme
Zimmer im Grünen - Herzenswege (UT/HD/AD)
Buch: Astrid Ruppert, Sophia Krapoth
Regie: Felix Ahrens
30.3.2025 (4,520 Mio., 15,8% MA)
Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt (UT/HD/AD)
Buch: Elke Rössler, Robert Gold
Regie: Elmar Fischer
13.4.2025 (3,456 Mio., 12,7% MA)
Eine fast perfekte Bescherung (UT/HD/AD)
Buch: Regine Bielefeldt
Regie: Ulli Baumann
14.12.2025 (3,746 Mio., 13,7% MA)
Weihnachten im Olymp (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Katharina Schöde, Felix Fuchssteiner
25.12.2025 (2,659 Mio., 11,4% MA)
Ich hab den Weihnachtsmann geküsst (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Alex Schmidt
26.12.2025 (1,152 Mio., 11,1% MA)
Herzkino - Reihen
Dr. Nice
Alte Narben (UT/HD/AD)
Buch: Simon X. Rost
Regie: Christian Theede
11.5.2025 (4,171 Mio., 16,4% MA)
Weiche Knie (UT/HD/AD)
Buch: Elke Rössler
Regie: Christian Theede
18.5.2025 (4,297 Mio., 16,7% MA)
Flammende Herzen (UT/HD/AD)
Buch: Robert Gold
Regie: Ulrike Grote
25.5.2025 (4,483 Mio., 16,9% MA)
Hand aufs Herz (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Simon X. Rost
Regie: Constanze Knoche
20.7.2025 (3,351 Mio., 15,2% MA)
Alte Wunden (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Elke Rössler
Regie: Constanze Knoche
27.7.2025 (0,386 Mio., 9,0% MA)
Die Natur der Liebe (UT/HD/AD)
Buch: Simon X. Rost
Regie: Ulrike Grote
5.10.2025 (4,144 Mio., 15,2% MA)
Mein liebster Feind (UT/HD/AD)
Buch: Elke Rössler
Regie: Kerstin Ahlrichts
12.10.2025 (4,103 Mio., 15,3% MA)
Nacht der Wünsche (UT/HD/AD)
Buch: Elke Rössler
Regie: Kerstin Ahlrichs
19.10.2025 (4,327 Mio., 16,0% MA)
Ein Sommer in…
Italien (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Stefanie Sycholt
19.1.2025 (4,279 Mio., 14,7% MA)
Griechenland (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Wiebke Jaspersen (Headautorin), Iris Kobler
Regie: Ulrike Hamacher
1.5.2025 (0,637 Mio., 9,6% MA)
Portugal (Wh.) (UT/HD)
Buch und Regie: Michael Keusch
29.5.2025 (0,644 Mio., 8,6% MA)
Amsterdam (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Thomas Kirdorf
Regie: Karola Meeder
9.6.2025 (0,798 Mio., 9,5% MA)
Antwerpen (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Agnes Schruf
Regie: Ulrike Hamacher
6.7.2025 (4,363 Mio., 19,4% MA)
Masuren (Wh.) (UT/HD)
Buch: Claudia Leins
Regie: Karola Meeder
19.7.2025 (0,996 Mio., 13,3% MA)
Barcelona (Wh.) (UT/HD)
Buch: Jens Urban
Regie: Dirk Regel
26.7.2025 (1,112 Mio., 14,8% MA)
Florida (Wh.) (UT/HD)
Buch: Christine Hartmann
Regie: Michael Wenning
2.8.2025 (1,045 Mio., 12,0% MA)
Prag (Wh.) (UT/HD)
Buch: Jindrich Mann, Lucia Mann
Regie: Karola Meeder
16.8.2025 (1,055 Mio., 13,6% MA)
Oxford (Wh.) (UT/HD)
Buch: Sophia Krapoth
Regie: Karola Meeder
23.8.2025 (1,205 Mio., 14,1% MA)
Frühling
Das Versteck (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Dirk Pientka
26.1.2025 (5,926 Mio., 20,3% MA)
Die Mutter, die es nie gab (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Corina Dietz-Heyne
2.2.2025 (5,737 Mio., 19,0% MA)
Ich such dich! (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Dirk Pientka
16.2.2025 (4,974 Mio., 15,4% MA)
Babyalarm (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Thomas Kronthaler
2.3.2025 (5,035 Mio., 17,7% MA)
Wenn du nicht still bist, dann… (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Thomas Kronthaler
9.3.2025 (5,851 Mio., 19,9% MA)
Mein Geheimnis, dein Geheimnis (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Corina Dietz-Heyne
16.3.2025 (5,550 Mio., 19,0% MA)
Eine Handvoll Zeit (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Tom Zenker
3.8.2025 83,579 Mio., 15,0% MA)
Kleiner Engel, kleiner Teufel (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Thomas Kronthaler
10.8.2025 (3,069 Mio., 14,4% MA)
Das Geheimnis vom Rabenkopf (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Thomas Kronthaler
17.8.2025 (3,381 Mio., 15,0% MA)
Das Mädchen hinter der Tür (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Tom Zenker
24.8.2025 (3,476 Mio., 14,8% MA)
Flüsternde Geister (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Axel Barth
31.8.2025 (3,287 Mio., 14,6% MA)
Lauf weg, wenn du kannst (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Axel Barth
7.9.2025 (3,094 Mio., 12,5% MA)
Inga Lindström
Das Flüstern der Pferde (UT/HD/AD)
Buch: Aline Ruiz Fernandez, Oliver Dieckmann
Regie: Oliver Dieckmann
5.1.2025 (3,957 Mio., 13,6% MA)
Wilde Zeiten (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Annette Lober
Regie: Sophie Allet-Coche
21.1.2025 (2,746 Mio., 10,9% MA)
Geliebter Feind (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Aline Ruiz Fernandez, Oliver Dieckmann
Regie: Oliver Dieckmann
6.4.2025 (3,372 Mio., 11,5% MA)
Schmetterlinge im Bauch (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Stefanie Sycholt
1.6.2025 (3,343 Mio., 13,2% MA)
Herz aus Eis (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Martin Gies
6.9.25 (1,157 Mio., 16,6% MA)
Das Geheimnis von Gripsholm (Wh.) (UT/HD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Dennis Satin
13.9.2025 (1,099 Mio., 13,8% MA)
Ein Traummann zum Üben (UT/HD/AD)
Buch: Gerlind Becker, Kirsten Hader
Regie: Anna Schuchardt
21.9.2025 (3,601 Mio., 14,5% MA)
Feuer unterm Dach (Wh.) (UT/HD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Udo Witte
27.9.2025 (1,194 Mio., 15,1% MA)
Der Traum vom Siljansee (Wh.) (UT/HD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Udo Witte
4.10.2025 (1,288 Mio., 14,0% MA)
Sommerlund für immer (Wh.) (UT/HD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Uli Baumann
11.10.2025 (1,325 Mio., 17,9% MA)
Sterne über Öland (Wh.) (UT/HD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Udo Witte
18.10.2025 (1,126 Mio., 15,5% MA)
Herz über Kopf (UT/HD/AD)
Buch: Aline Ruiz Fernandez, Oliver Dieckmann
Regie: Oliver Dieckmann
26.10.2025 (3,863 Mio., 13,5% MA)
Die Kinder meiner Schwester (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Marco Serafini
1.11.2025 (1,132 Mio., 11,7% MA)
Liebe deinen Nächsten (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Matthias Kiefersauer
15.11.2025 (1,170 Mio., 14,2% MA)
Leg dich nicht mit Lilli an (Wh.) (UT/HD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Ulli Baumann
22.11.2025 (1,153 Mio., 13,7% MA)
Familienbande (Wh.) (UT/HD)
Buch: Stefanie Sycholt
Regie: John Delbridge
29.11.2025 (0,790 Mio., 8,1% MA)
Fliehende Pferde in Sörmland (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Aline Ruiz Fernandez, Oliver Dieckmann
Regie: Andrea Lindner
7.12.2025 82,856 Mio., 10,1% MA)
Willkommen im Leben (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Christiane Sadlo
Regie: Udo Witte
13.12.2025 (0,993 Mio., 9,8% MA)
Die andere Tochter (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Stefanie Sycholt
27.12.2025 (1,351 Mio., 13,9% MA)
Minnas Traum (UT/HD/AD)
Buch: Aline Ruiz Fernandez, Oliver Dieckmann
Regie: Oliver Dieckmann
28.12.2025 (3,946 Mio., 15,1% MA)
Katie Fforde
Mama allein zu Haus (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Elke Rössler
Regie: Helmut Metzger
7.6.2025 (0,945 Mio., 12,5% MA)
Bellas Glück (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Elke Rössler
Regie: Frauke Thielecke
9.6.2025 (0,625 Mio., 8,7% MA)
Das Schweigen der Männer (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Neithardt Riedel, Jerry Maruhn
Regie: Sigi Rothermund
21.6.2025 (0,848 Mio., 12,9% MA)
Emmas Geheimnis (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Annika Scheffel
Regie: Helmut Metzger
22.6.2025 (3,093 Mio., 12,8% MA)
Die Frau an seiner Seite (Wh.) (UT/HD)
Buch: Beate Fraunholz, Jenny Maruhn
Regie: Carlo Rola
28.6.2025 (0,996 Mio., 14,4% MA)
Mein Wunschkind (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Khyana el Bitar, Jenny Maruhn
Regie: Sigi Rothemond
5.7.2025 (1,086 Mio., 14,6% MA
Vergissmeinnicht (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Jörg Tensing, Martina Mouchot
Regie: John Delbridge
12.7.2025 (1,215 Mio., 16,2% MA)
Nächste Ausfahrt Glück
Weg zur Wahrheit (UT/HD/AD)
Buch: Georg Weber
Regie: Luise Brinkmann
2.11.2025 (3,391 Mio., 12,4% MA)
Hinter der Maske (UT/HD/AD)
Buch: Carolin Hecht
Regie: Luise Brinkmann
9.11.2025 (3,280 Mio., 12,4% MA)
Neuanfang (UT/HD/AD)
Buch: Caroline Hecht, Georg Weber
Regie: Luise Brinkmann
16.11.2025 (3,078 Mi., 11,4% MA)
Neuer Wind im Alten Land
Erntezeit (UT/HD/AD)
Buch: Kirsten Peters
Regie: Dirk Pientka
27.4.2025 (4,346 Mio., 15,8% MA)
Stolz und Vorurteil (UT/HD/AD)
Buch: Kirsten Peters
Regie: Gerlind Becker
4.5.2025 (4,458 Mio., 16,4% MA)
Altes Land (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Sherry Hormann
Ankommen
9.8.2025 (0,599 Mio., 10,0% MA)
Bleiben
9.8.2025 (0,653 Mio., 9,0% MA)
Rosamunde Pilcher
Das Gespenst von Cassley (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Markus Hertneck
Regie: Marco Serafini
1.1.2025 (1,470 Mio., 9,0% MA)
Nanny verzweifelt gesucht (Wh.) (UT/HD)
Buch: Uschi Müller, Astrid Ruppert, Nikola Bock
Regie: Heidi Kranz
4.1.2025 (1,412 Mio., 11,9% MA)
Jahrestag (UT/HD/AD)
Buch: Andreas Bradler, Karsten Rüter
Regie: Karola Meeder
12.1.2025 (4,596 Mio., 16,1% MA)
Das Geheimnis der Blumeninsel (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Nicole Walter-Lingen
Regie: Marco Serafini
18.1.2025 (1,418 Mio., 13,0% MA)
Fast noch verheiratet (Wh.) (UT/HD)
Buch: Uschi Müller
Regie: Marco Serafini
1.2.2025 (1,339 Mio., 13,8% MA)
Liebe, Diebe, Diamanten (Wh.) (UT/HD)
Buch: Martin Wilke, Jochen S. Franken
Regie: Marco Serafini
8.2.2025 (1,341 Mio., 14,5% MA)
Rundum glücklich (Wh.) (UT/HD)
Buch: Katja Brandenbusch, Silke Morgenroth
Regie: Dieter Kehler
22.2.2025 (1,360 Mio., 13,6% MA)
Die Frau auf der Klippe (Wh.) (UT/HD)
Buch: Martin Wilke, Silke Morgenroth
Regie: Dieter Kehler
8.3.2025 (0,973 Mio., 11,9% MA)
In der Mitte eines Lebens (Wh.) (UT/HD)
Buch: Martin Wilke, Silke Morgenroth
Regie: Stefanie Bartmann
22.3.2025 (1,076 Mio., 12,6% MA)
Die falsche Nonne (Wh.) (UT/HD)
Buch: Martin Wilke, Silke Morgenroth
Regie: Hans-Jürgen Tögel
29.3.2025 (1,223 Mio., 14,8% MA)
Das Geheimnis der weißen Taube (Wh.) (UT/HD)
Buch: Mónica Simon
Regie: Dieter Kehler
5.4.2025 (1,000 Mio., 14,0% MA)
Ungezügelt ins Glück (Wh.) (UT/HD)
Buch: Martin Wilke, Silke Morgenroth
Regie: Thomas Hezel
12.4.2025 (1,066 Mio., 14,9% MA)
Gefährliche Brandung (Wh.) (UT/HD)
Buch: Martin Wilke, Silke Morgenroth
Regie: Michael Steinke
19.4.2025 (1,178 Mio., 14,6% MA)
Englischer Wein (Wh.) (UT/HD)
Buch: Martin Wilke
Regie: Dieter Kehler
26.4.2025 1,146 Mio., 15,0% MA)
Verlobt, verliebt, verwirrt (Wh.) (UT/HD)
Buch: Martin Wilke, Silke Morgenroth
Regie: Stefan Bartmann
3.5.2025 (1,165 Mio., 14,0% MA)
Lass es Liebe sein (Wh.) (UT/HD)
Buch: Gabriele Kister
Regie: Stefan Bartmann
10.5.2025 (0,814 Mio., 11,7% MA)
Wiedersehen in Rose Abbey (Wh.) (UT/HD)
Buch: Marlies Ewald
Regie: Karen Müller
17.5.2025 (1,057 Mio., 13,6% MA)
Liebe gegen den Rest der Welt (Wh.) (UT/HD)
Buch: Antje Bähr
Regie: Stefan Bartmann
24.5.2025 (1,062 Mio., 13,9% MA)
Entscheidung des Herzens (Wh.) (UT/HD)
Buch: Mónica Simon
Regie: Thomas Herrmann
31.5.2025 (0,956 Mio., 14,8% MA)
Schwiegertöchter (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Uschi Müller
Regie: Heidi Kranz
15.6.2025 (3,729 Mio., 14,4% MA)
Wie verhext (Wh.) UT/HD/AD)
Buch: Uschi Müller
Regie: Käthe Niemeyer
29.6.2025 (3,464 Mio, 16,7% MA)
Wer immer du bist (UT/HD/AD)
Buch: Uschi Müller
Regie: Dagmar Seume
14.9.2025 (3,570 Mio., 12,8% MA)
Im siebten Himmel (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Martin Wilke, Jochen S. Franken
Regie: Marco Serafini
21.12.2025 (3,372 Mio., 12,5% MA)
Der magische Bus (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Susanne Hertel
Regie: Marco Serafini
25.12.2025 (0,834 Mio., 8,4% MA)
Ein Doktor & drei Frauen (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Martin Wilke, Jochen S. Franken
Regie: Stefan Bartmann
26.12.2025 (1,147 Mio., 9,9% MA)
Einzelfilme:
Ferien vom Leben (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Kerstin Schütze
Regie: Sophie Allet-Coche
4.1.2025 (0,729 Mio., 8,5% MA)
Lehrer kann jeder! (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Marc Terjung
Regie: Ingo Rasper
1.2.2025 (0831 Mio,m 10,2% MA)
So einfach stirbt man nicht (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Maria von Heland
8.2.2025 (0,815 Mio., 10,0% MA)
Doppelzimmer für drei (Wh.) (UT/HD)
Buch: Melanie Brügel
Regie: Joseph Orr
22.2.2025 (0,662 Mio., 7,2% MA)
Ein schrecklich reiches Paar (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Edda Leesch
Regie: Neelesha Barthel
8.3.2025 (0,746 Mio., 10,9% MA)
Hüftkreisen mit Nancy (Wh.) (UT/HD)
Buch: Johann Bunners, Martin Dolejš
Regie: Miko Zeuschner
22.3.2025 (0,552 Mio., 8,1% MA)
Anne und der König von Dresden (Wh.) (UT/HD)
Buch: Lars Morgenroth, Freya Steward
Regie: Karola Meeder
29.3.2025 (0,668 Mio., 9,9% MA)
Apropos Glück (Wh.) (UT/HD)
Buch: Jan Ruschke
Regie: Ulrike Grote
5.4.2025 (0,563 Mio., 9,6% MA)
Gäste zum Essen (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Carolin Otterbach
12.4.2025 (0,533 Mo., 9,2% MA)
Mein Freund, das Ekel (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: Marco Petry
19.4.2025 (0,815 Mio., 12,0% MA)
Annie – kopfüber ins Leben (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Dominique Lorenz
Regie: Martin Enlen
26.4.2025 (0,566 Mio., 6,6% MA)
Annie und der verliehene Mann (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Dominique Lorenz
Regie: Martin Enlen
3.5.2025 (0,642 Mio., 9,4% MA)
Venus im vierten Haus (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Dominique Lorenz
Regie: Sebastian Grobler
17.5.2025 (0,711 Mio, 11,0% MA)
Keine Scheidung ohne Leiche (UT/HD/AD)
Buch: Heike Sperling, Valentin Holch
Regie: Friederike Heß
29.5.2025 (2,025 Mio., 9,1% MA)
Wir lieben das Leben (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Gabriela Sperl, Lena May Graf
Regie: Sherry Hormann
31.5.2025 (0,580 Mio., 9,8% MA)
Der Klügere zieht aus (Wh.) (UT/HD)
Buch: David Ungureit
Regie: Christoph Schnee
21.6.2025 (0,562 Mio., 9,9% MA)
Die Kinder meiner Tochter (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Serkal Kus
Regie: Karola Meeder
5.7.2025 (0,740 Mio., 12,0% MA)
Andere Eltern – Die 1. Klasse (UT/HD/AD)
Buch: Ben Braeunlich
Regie: Lutz Heineking jr.
24.7.2025 (1,672 Mio., 8,3% MA)
Ein ganz großes Ding (UT/HD/AD)
Buch: Ralf Husmann
Regie: Francis Meletzky
31.7.2025 (3,031 Mio., 14,1% MA)
Kleine Eheverbrechen (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Klaus Johannes Pieber
Regie: Christian Werner
2.8.2025 (0,661 Mio., 8,8% MA)
Die Kinderschwindlerin (UT/HD/AD)
Buch: Daniel Scotti-Rosin
Regie: Tini Tüllmann
7.8.2025 (3,147 Mio., 15,7% MA)
Für immer Freibad (UT/HD/AD)
Buch: Will Evans, Christof Ritter
Regie: Laura Fischer
14.8.2025 (2,186 Mio., 11,3% MA)
Mutter kündigt (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Freya Stewart, Gabriela Sperl
Regie: Rainer Kaufmann
16.8.2025 (0,695 Mio., 10,2% MA)
Wir bleiben Freunde (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Gabriele Kreis
Regie: Hansjörg Thurn
6.9.2025 (0,677 Mio., 11,6% MA)
600 PS für zwei (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Daniel Scotti-Rosin
Regie: Sophie Allet-Coche
27.9.2025 (0,828 Mio., 13,1% MA)
Petra geht baden (UT/HD/AD)
Buch: Uli Brée
Regie: Rainer Kaufmann
28.9.2025 (3,887 Mio., 14,9% MA)
Ein Fisch namens Liebe (Wh.) (UT/HD)
Buch: Natalie Scharf
Regie: Hansjörg Thurn
4.10.2025 (0,830 Mio., 11,5% MA)
Liebesbrief an Jenny (UT/HD/AD)
Buch: Sophie Krapoth
Regie: Christina Adler
30.11.2025 (3,173 Mio., 11,6% MA)
Reihen
Das Traumschiff
Curaçao (UT/HD/AD)
Buch: Felicitas Sieben
Regie: Laura Thies
1.1.2025 (5,867 Mio., 19,3% MA)
Mauritius (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Jürgen Werner
Regie: Helmut Metzger
23.3.2025 (3,753 Mio., 12,1% MA)
Tansania (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Barbara Engelke
Regie: Stefan Bartmann
18.4.2025 (1,658 Mio., 11,5% MA)
Miami (UT/HD/AD)
Buch: Jürgen Werner
Regie: Tina Kriwitz
20.4.2025 (4,861 Mio., 19,9% MA)
Schweden (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Barbara Engelke
Regie: Berno Kürten
8.6.2025 (3,564 Mio., 14,5% MA)
Hawaii (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Martin Wilke, Jochen S. Franken, Jan Schröter, Agnes Schruf, Ruth Rehmet
Regie: Stefan Bartmann
13.7.2025 (4,039 Mio., 18,2% MA)
Auckland (UT/HD/AD)
Buch: Claudia Matschulla, Arnd Mayer
Regie: Esther Wenger
23.11.2025 (4,974 Mio., 17,2% MA)
Coco Island (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Jürgen Werner
Regie: Helmut Metzger
24.12.2025 (1,044 Mio., 9,9% MA)
Sambia (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Barbara Engelke
Regie: Torsten Wacker
25.12.2025 (1,118 Mio., 9,9% MA)
Bora, Bora (UT/HD/AD)
Buch: Felicitas Sieben
Regie: Esther Wenger
26.12.2025 (4,754 Mio., 18,6% MA)
Der Bergdoktor
Staffel 18 (UT/HD/AD)
Buch: Angelika Gruber, Lisa Clodt, Philipp Schneider, Olaf Köhler, Philipp Roth (Headautor), Björn Firnrohr, Marc Hillefeld, Nikolai Müllerschön
Regie: Philipp Roth, Kerstin Ahlrichs, Sascha Thiel, Ralph Polinski, Tanja Roitzheim
8 Folgen 2.1. – 6.3.2025 (5,619 Mio, 20,6% MA)
Staffel 17 (Wh.) der 45er-Kurzfassungen) (UT/HD/AD)
Buch: diverse
Regie: diverse
16 Folgen 28.6. – 25.10.2025 (2,293 Mio., 13,4% MA)
Die Bergretter
Staffel 17 (UT/HD/AD)
Buch: Christine Rousseau (Head), Melanie Brügel, Hannes Treiber, Arndt Stepper, Marc Hillefeld
Regie: Ralph Polinski, Silvana Santamaria, Tanja Roitzheim,
7 Folgen 30.10. bis 18.12.2025 (4,585 Mio., 18,9% MA)
Staffel 14 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: diverse
Regie: diverse
6 Folgen 21.8. bis 25.9.2025 (3,221 Mio., 14,7% MA)
Staffel 13 (Wh. der 45er-Kurzfassungen) (UT/HD/AD)
Buch: diverse
Regie: diverse
4 Folgen 17.5. bis 21.6.2025 (2,122 Mio., 13,3% MA)
Staffel 13 – Die Zeit, die bleibt (Special) (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Christiane Rousseau, Thomas Freundner
Regie: Steffi Doehlemann
30.12.2025 (,3,748 Mio., 15,0% MA)
Staffel 12 (Wh. der 45er-Kurzfassungen) (UT/HD/AD)
Buch: diverse
Regie: diverse
10 Folgen 1.3. bis 10.5.2025 (2,667 Mio., 13,2% MA)
Kreuzfahrt ins Glück
Hochzeitsreise nach Kreta (UT/HD/AD)
Buch: Barbara Engelke
Regie: Laura Thies
1.1.2025 (4,094 Mio., 17,6% MA)
Hochzeitsreise nach Korsika (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Barbara Engelke
Regie: Tina Kriwitz
26.12.2025 (3,174 Mio., 14,6% MA)
Marie fängt Feuer (UT/HD/AD)
Verschüttet
Buch: Katja Grübel, Clemens Murath
Regie: Monika Maier
13.3.2025 (3,397 Mio., 13,1% MA)
Vergeben und Vergessen
Buch: Carl Gerber
Regie: Britta Keils
27.3.2025 (3,154 Mio., 12,7% MA)
Lokale Gewitter
Buch: Matthias Kiefersauer, Adrienne Bortoli, Ulrike Zinke
Regie: Matthias Kiefersauer
3.4.2025 (3,443 Mio., 13,4% MA)
Brüder
Buch: Carl Gerber
Regie: Britta Keils
10.4.2025 (3,306 Mio., 13,4% MA)
Lena Lorenz
Staffel 11 (UT/HD/AD)
Blick in den Spiegel
Buch: Marlene Schwedler, Wiebke Jaspersen (Headautorin)
Regie: Ulrike Hamacher
17.4.2025 (3,969 Mio., 16,6% MA)
Gefährliche Liebe
Buch: Iris Kobler, Wiebke Jaspersen (Headautorin)
Regie: Ulrike Hamacher
24.4.2025 (3,950 Mio., 15,4% MA)
Blinder Passagier
Buch: Luci van Org
Regie: Jens Ove Sparig
1.5.2025 (3,753 Mio., 16,5% MA)
Das halbe Lottchen
Buch: Susanne Wagner
Regie: Michael Kreindl
8.5.2025 (4,368 Mio., 18,1% MA)
Überväter
Buch: Marlene Schwedler, Carolin Otto (Headautorin)
Regie: Sebastian Sorger
15.5.2025 (3,809 Mio., 16,8% MA)
Vor aller Augen
Buch: Stefani Straka, Carolin Otto (Headautorin)
Regie: Sebastian Sorger
22.5.2025 (3,933 Mio., 16,0% MA)
Staffel 7 (Wh. der 45er-Kurzfassungen) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
3 Folgen 13.12. bis 27.12.2025 (2,285 Mio., 11,4% MA)
Staffel 6 (Wh. der 45er-Kurzfassungen) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
6 Folgen ab 1.11 bis 6.12.2025 (2,211 Mio., 11,0% MA)
Staffel 5 (Wh. der 45er-Kurzfassungen) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
8 Folgen 4.1. bis 22.2.2025 (2,668 Mio., 12,2% MA)
Serien
Bettys Diagnose
Staffel 12 (UT/HD/AD)
Buch: Karen Rieflin, Bele Nord (Headautorin), Claudia Matschulla, Arnd Mayer, Julia Meimberg, Kristin Schade
Regie: Eva Wolf
2 Folgen 12. /19.12.2025 (2,174 Mio., 10,9% MA)
Staffel 11 (UT/HD/AD)
Buch: Claudia Matschulla, Arnd Mayer, Bele Nord (Headautorin), Karin Riefflin, Iris Kobler, Terese Hochmuth, Julia Meimberg, Kristin Schade, Christin Burger, Björn Firnrohr, Jochim Scherf, Julia Meimberg
Regie: Daria Onyshchenko, Su-Ji Lee, Michael Brent Adam, Kerstin Schefberger, Eva Wolf, Tina Kriwitz,
14 Folgen 3.1. – 4.4.2025 (2,703 Mio., 12,1% MA)
8 Folgen 10.10. – 28.11.2025 (2,260 Mio., 11,3% MA)
Staffel 10 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
8 Folgen 8.8. – 26.9.2025 (1,739 Mio., 9,9% MA)
Staffel 9 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
16 Folgen 11.4. – 1.8.2025 (1,985 Mio., 11,3% MA)
Die Rosenheim-Cops
Staffel 25 (UT/HD/AD)
Buch: Heike Eva Schmidt, Dirk Wellbrock, Gerhard Ammelburger
Regie: Manuel Grabmann
3 Folgen 16.12. – 30.12.2025 (3,395 Mio., 15,4% MA)
Staffel 24 (UT/HD/AD)
Buch: Julie Fellmann, Claudia Leins, Hand-Henner Hess, Gerhard Ammelburger, Dirk Wellbrock, Anette Schönberger, Dagmar Rehbinder,
Regie: Irene Graef, Daniel Drechsel-Grau, Manuel Grabmann
12 Folgen 7.1. – 1.4.2025 (3,957 Mio., 16,8% MA)
Staffel 24 (UT/HD/AD
Buch: Monika Bormeth, Ariane Homayounfar, Joachim Braner, Rhea Schmid, Dirk Wellbrock, Gerhard Ammelburger, Julie Fellmann, Hans-Henner Hess, Isabella Leicht, Joachim Braner, Mailin Mergner
Regie: Laura Thies, Micaela Zschieschow, Manuel Grabmann
9 Folgen 7.10. – 9.12.2025 (3,338 Mio., 15,5% MA)
Staffel 23 – Ein eiskalter Mord (90‘ special) (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack
Regie: Herwig Fischer
25.12.2025 1,791 Mio., 8,9% MA)
Staffel 22 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
4 Folgen 9.9. – 30.9.2025 (3,122 Mio., 15,1% MA)
Staffel 21 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
22 Folgen 8.4. – 2.9.2025 (3,082 Mio., 15,6% MA)
Staffel 21 – Mörderische Gesellschaft (90‘ special) (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack
Regie: Herwig Fischer
23.2.2025 (2,059 Mio., 14,7% MA)
Staffel 20 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
26 Folgen 26.6. bis 22.7.2025 (2,078 Mio., 22,5% MA)
Staffel 19 - Schussfahrt in den Tod (90‘ special) (Wh.) UT/HD/AD)
Buch: Jessica Schellack, Kerstin Oesterlin
Regie: Jörg Schneider
1.1.2025 (2,944 Mio., 16,1% MA)
Staffel 19 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Dagmar Rehbinder
Regie: Werner Siebert
1 Folge am 14.03.2025 2,204 Mio., 21,5% MA)
Staffel 19 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
24 Folgen 4.6. – 25.6.2025 (1,939 Mio., 21,6% MA)
Staffel 18 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
24 Folgen 11.5. – 3.6.2025 (1,010 Mio., 21,5% MA)
Staffel 17 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
25 Folgen14.4.2025 – 10.5.2025 (1,936 Mio., 21,9% MA)
Staffel 17 - Der Schein trügt (90‘ special) (Wh.)
Buch: Julie Fellmann
Regie: Jörg Schneider
26.12.2025 (1,690 Mio., 12,6% MA)
Staffel 16 (Wh.) (UT/HD/AD
Buch und Regie: diverse
27 Folgen 18.3. – 13.4.2025 (2,059 Mio., 22,0% MA)
Staffel 13 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
30 Folgen 3.2. – 17.3.2025 (2,457 Mio., 22,7% MA)
24 Folgen 29.11. – 30.12.2025 (2,195 Mio., 19,2% MA)
Staffel 12 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
24 Folgen 2.1. – 2.2.2025 (2,572 Mio., 23,0% MA)
28 Folgen 29.10. – 28.11.2025 (2,378 Mio., 22,5% MA)
Staffel 11 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
28 Folgen 2.10. – 28.10.2025 (2,189 Mio., 21,7% MA)
Staffel 10 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
30 Folgen 31.8. – 1.10.2025 (2,000 Mio., 22,2% MA)
Staffel 9 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
33 Folgen ab 23.7. – 30.8.2025 (1,946 Mio., 22,3% MA)
Doktor Ballouz
Staffel 4 (UT/HD/AD)
Buch: Conni Lubek (Head Autorin), Silja Clemens, Catrin Lüth, Christoph Dechant, Ruth Rehmet
Regie: Peter Ladkani, Florian Gottschick, Andreas Menck
8 Folgen 2.10. – 23.10.2025 (2,656 Mio., 11,4% MA)
Notruf Hafenkante
Do, 19.25 Uhr
Staffel 20 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch: Georg Marioth
Regie: Stephanie Stoecker
1 Folge am 18.12.2025 (3,033 Mio., 14,6% MA)
Staffel 19 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
14 Folgen 2.1.2025 – 17.4.2025 (3,416 Mio., 15,1% MA)
10 Folgen 9.10. – 11.12.2024 (2,992 Mio., 14,3% MA)
Staffel 15 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
14 Folgen 26.6. – 2.10.2025 (2,439 Mio., 13,3% MA)
Staffel 14 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
7 Folgen 24.4. – 19.6.2025 (2,763 Mio., 14,6% MA)
Mo – Sa, 10.30 Uhr
Staffel 13 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
27 Folgen 28.3. – 30.4.2025 (0,763 Mio., 17,3% MA)
Staffel 12 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
26 Folgen 17.2.2025 – 27.3.2025 (0,909 Mio., 19,5% MA)
14 Folgen 10.12. – 30.12.2025 (0,843 Mio., 17,5% MA)
Staffel 11 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
23 Folgen 17.1. – 10.3.2025 (0,851 Mio., 17,4% MA)
22 Folgen 28.10. – 9.12.2025 (0,847 Mio., 18,9% MA)
Staffel 10 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
12 Folgen 2.1. – 16.1.2025 (0,880 Mio., 18,0% MA)
1 Folge am 20.9.2025 (0,324 Mio., 7,5% MA)
24 Folgen 15.10. – 12.11.2025 (0,828 Mio., 18,3% MA)
Staffel 9 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
18 Folgen 22.9. – 14.10.2025 (0,798 Mio., 18,2% MA)
Staffel 8 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
29 Folgen 5.8. – 19.9.2025 (0,730 Mio., 17,5% MA)
Staffel 7 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
30 Folgen 7.7. – 18.8.2025 (0,742 Mio., 17,2% MA)
Staffel 6 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
29 Folgen 6.6. – 14.7.2025 (0,694 Mio., 16,8% MA)
Staffel 5 (Wh.) (UT/HD/AD)
Buch und Regie: diverse
28 Folgen 1.5. – 5.6.2025 (0,727 Mio., 17,3% MA)
Internationale Spielfilme in der Primetime 2025
Redaktion: Andrea Bette, Jörg Marsilius
Der Pfau (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Der Pfau – D 2023)
Regie: Lutz Heineking Jr.
12.6.2025 (2,306 Mio., 11,1% MA)
Ein Mann namens Otto (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(A Man Called Otto – USA 2022)
Regie: Marc Forster
19.6.2025 (3,426 Mio., 16,6% MA)
No Hard Feelings (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(No Hard Feelings – USA 2023)
Regie: Gene Stupnitsky
26.6.2025 (2,492 Mio., 12,1% MA)
Montagskino im ZDF
Redaktion: Andrea Bette, Doris Schrenner, Oliver Häfner, Wolfgang Feindt, Katharina Kremling, Christian Krusche, Christoph Cappel, Jörg Marsilius, Katharina Kremling, Frank Baloch, Claus Wunn, Gaby Weyand, Laura Mae Harding
Tiefe Wasser (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Deep Water – USA 2022)
Regie: Adrian Lyne
6.1.2025 (1,925 Mio., 12,5% MA)
The Marksman – Der Scharfschütze (UT/HD/AD/5.1)
(The Marksman – USA 2020)
Regie: Robert Lorenz
13.1.2025 (2,356 Mio., 15,4% MA)
Vermisst in den Highlands (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(My Son – GB 2021)
Regie: Christian Carion
20.1.2025 (2,405 Mio., 15,1% MA)
One Life – Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(One Life – GB 2023)
Regie: James Hawes
27.1.2025 (1,871 Mio., 13,1% MA)
Morbius (UT/HD/AD/5.1)
(Morbius – USA 2022)
Regie: Daniél Espinosa
17.3.2025 (1,364 Mio., 9,1% MA)
The Misfits – Die Meisterdiebe (UT/HD/AD/5.1)
(The Misfits – USA 2021)
Regie: Renny Harlin
24.3.2025 (1,485 Mio., 9,7% MA)
Die Spur des Killers – Midnight in the Switchgrass (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Midnight in the Switchgrass – USA 2021)
Regie: Randall Emmett
31.3.2025 (2,304 Mio., 14,3% MA)
Memory – Sein letzter Auftrag (UT/HD/AD/5.1)
(Memory – USA 2021)
Regie: Martin Campbell
7.4.2025 (1,461 Mio., 13,7% MA)
Postcard Killings (UT/HD/AD/5.1)
(The Postcard Killings – USA 2020)
Regie: Danis Tanović
21.4.2025 (0,572 Mio., 5,0% MA)
The Little Things (UT/HD/AD/5.1)
(The Little Things – USA 2020)
Regie: John Lee Hancock
28.4.2025 (1,913 Mio., 14,7% MA)
Paris Has Fallen (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Paris Has Fallen – FRA 2024)
Regie: Oded Ruskin
(1,739 Mio., 11,6% MA)
(1) Der Anschlag
(2) Der Scharfschütze
5.5.2025
(3) Der Lockvogel
(4) Blindflug
12.5.2025
(5) Die Drohung
(6) Der Maulwurf
19.5.2025
(7) Die Bombe
(8) Die Geisel
26.5.2025
Showdown in den Bergen (UT/HD/AD/5.1)
(Le Saut du Diable – FRA 2021)
Regie: Abel Ferry
2.6.2025 (1,837 Mio., 11,9% MA)
Marlowe (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Marlowe – IRL 2022)
Regie: Neil Jordan
9.6.2025 (1,441 Mio., 8,6% MA)
They Want Me Dead (UT/HD/AD/5.1)
(Those Who Wish Me Dead – USA 2021)
Regie: Taylor Sheridan
16.6.2025 (2,049 Mio., 14,0% MA)
Cash Out - Zahltag (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Fifty – USA 2023)
Regie: Randall "Ives" Emmett
23.6.2025 (1,945 Mo., 12,8% MA)
Dead for a Dollar (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Dead for a Dollar – USA 2022)
Regie: Walter Hill
30.6.2025 (1,807 Mio., 13,3% MA)
Men (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Men – GB 2022)
Regie: Alex Garland
7.7.2025 (0,490 Mio., 5,7% MA)
Catch the Killer (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(To Catch a Killer – USA 2023)
Regie: Damián Szifron
8.9.2025 (1,900 Mio., 15,6% MA)
The Angel Maker (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Englemageren – DK 2023)
Regie: Esben Tønnesen
15.9.2025 (1,078 Mio., 12,0% MA)
Tarot –Tödliche Prophezeiung (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Tarot – USA 2024)
Regie: Spenser Cohen & Anna Halberg
27.10.2025 (0.980 Mio., 6,9% MA)
Afraid (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(AfrAId – USA 2024)
Regie: Chris Weitz
3.11.2025 (1,099 Mio., 7,3% MA)
Gletschergrab (UT/HD/AD/5.1)
(Operation Napoleon – D 2023)
Regie: Óskar Thór Axelsson
10.11.2025 80,780 Mio., 10,9% MA)
Nightwatch 2 – Dämonen der Vergangenheit (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Nattevagtens Datter – DK 2023)
Regie: Ole Bornedal
17.11.2025 (0,640 Mio., 10,3% MA)
Kandahar (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Kandahar – USA 2023)
Regie: Ric Roman Waugh
24.11.2025 (1,746 Mio., 12,2% MA)
The Last Duel (UT/HD/AD/5.1)
(The Last Duel – USA 2021)
Regie: Ridley Scott
1.12.2025 (1,390 Mio., 10,9% MA)
Gran Turismo (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Gran Turismo – USA 2023)
Regie: Neill Blomkamp
8.12.2025 (1,007 Mio., 7,5% MA)
Der Gesang der Flusskrebse (UT/HD/AD/5.1)
(Hypnotic – USA 2022)
Regie: Olivia Newman
15.12.2025 (1,894 Mio., 13,0% MA)
Das Erwachen der Jägerin (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(The Marsh King’s Daughter – USA 2023)
Regie: Neil Burger
22.12.2025 (1,596 Mio., 10,0% MA)
Montagskino – Adrenalin
6 Filme
Redaktion: Oliver Häfner, Christian Krusche, Jörg Marsilius, Andrea Bette, Doris Schrenner
Plane – Absturz im Dschungel (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)
(Plane – USA 2022)
Regie: Jean-François Richet
3.2.2025 (2,632 Moi., 17,1% MA)
Bullet Train (UT/HD/AD/5.1)
(Bullet Train – USA 2022)
Regie: David Leitch
10.2.2025 (1,286 Mio., 9,4% MA)
Cash Truck (UT/HD/AD/5.1)
(Wrath of Man – USA 2021)
Regie: Guy Ritchie
17.2.2025 (1,852 Mio., 11,4% MA)
Jericho Ridge – Unter Beschuss (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Jericho Ridge – GB 2022)
Regie: Will Gilbey
24.2.2025 (1,941 Mio.,12,9% MA)
The Man From Toronto (UT/HD/AD/5.1)
(The Man From Toronto – USA 2022)
Regie: Patrick Hughes
3.3.2025 (1,200 Mio., 7,8% MA)
Geheimsache Malta (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Classified – USA 2024)
Regie: Roel Reiné
10.3.2025 (2,206 Mio., 15,0% MA)
Montagskino – Made in Europe
8 Filme
Redaktion: Oliver Häfner, Christian Krusche, Jörg Marsilius, Andrea Bette, Gaby Weyand
Visions – Tödliches Verlangen (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Visions – FRA 2023)
Regie: Yann Gozlan
14.7.2025 (1,515 Mio., 11,4% MA)
Retribution - Vergeltung (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Retribution – FRA 2023)
Regie: Nimród Antal
21.7.2025 (2,542 Mio., 16,8% MA)
Meine Stunden mit Leo (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Good Luck to You, Leo Grande – USA 2022)
Regie: Sophie Hyde
28.7.2025 (1,639 Mio., 11,3% MA)
Fate Game – Ein Schuss genügt (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Fatum – ESP 2023)
Regie: Juan Galiñanes
4.8.2025 (1,478 Mio., 10.6% MA)
Blutroter Sommer (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Verano en rojo – ESP 2023)
Regie: Belén Macías
11.8.2025 (1,819 Mio., 13,7% MA)
Rogue Agent – Er liebt nur dich (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Rogue Agent – GB 2022)
Regie: Declan Lawn & Adam Patterson
18.8.2025 (1,578 Mio., 12,1% MA)
Verschwunden auf Sardinien (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(La coda del diavolo – ITA 2024)
Regie: Domenico de Feudis
25.8.2025 (1,655 Mio., 11,4% MA)
La Maison – Haus der Lust (UT/HD/AD/5.1) O (Free-TV Premiere)
(La maison – FRA 2022)
Regie: Anissa Bonnefont
1.9.2025 (1,778 Mio., 12,3% MA)
Montagskino - Fremden Welten
5 Filme
Redaktion: Andrea Bette, Oliver Häfner, Jörg Marsilius, Christian Krusche
65 (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)
(65 – USA 2023)
Regie: Bryan Woods & Scott Beck
22.9.2025 (1,397 Mio., 9,8% MA)
Hypnotic (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)
(Hypnotic – USA 2023)
Regie: Robert Rodriguez
29.9.2025 (1,563 Mio., 10,4% MA)
The Creator (UT/HD/AD/5.1)
(The Creator – USA 2023)
Regie: Gareth Edwards
6.10.2025 (0,553 Mio., 8,7% MA)
Madame Web (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)
(Madame Web – USA 2024)
Regie: S. J. Clarkson
13.10.2025 (0,943 Mio., 6,5% MA)
The King's Man – The Beginning (UT/HD/AD/5.1)
(The King's Man – GB 2021)
Regie: Regie Matthew Vaughn
20.10.2025 (1,591 Mio., 11,4% MA)
Filmnacht im ZDF
Redaktion: Andrea Bette, Christian Krusche, Oliver Häfner
Fast & Furious Five (UT/HD/AD/5.1)
(Fast Five – USA 2011)
Regie: Justin Lin
4.1.2025 (0,815 Mio., 7,9% MA)
Fast & Furious 8 (UT/HD/AD/5.1)
(The Fate of the Furious – USA 2017)
Regie: F. Gary Gray
11.1.2025 (0,226 Mio., 6,1% MA)
Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe (UT/HD/AD/5.1)
(Fifty Shades Darker – USA 2017)
Regie: James Foley
18.1.2025 (0,193 Mio., 4,8% MA)
Der Fall Richard Jewell (UT/HD/AD/5.1)
(Richard Jewell – USA 2019)
Regie: Clint Eastwood
25.1.2025 (0,376 Mio., 6,1% MA)
Im Netz der Spinne (UT/HD/AD/5.1)
(Along Came a Spider – USA 2001)
Regie: Lee Tamahori
1.2.2025 (0,196 Mio., 5,3% MA)
Steig. Nicht. Aus! (UT/HD/AD/5.1)
(Steig. Nicht. Aus! – D 2018)
Regie: Christian Alvart
8.2.2025 (0,188 Mio., 4,2% MA)
The Courier -Tödlicher Auftrag (UT/HD/AD/5.1)
(The Courier – GB 2019)
Regie: Zackary Adler
15.2.2025 (0,245 Mio., 6,3% MA)
Wild Things (UT/HD/AD)
(Wild Things – USA 1998)
Regie: John McNaughton
22.2.2025 (0,312 Mio., 7,5% MA)
Jagd vor Gibraltar (UT/HD/AD/5.1)
(El Niño – ESP 2014)
Regie: Daniel Monzón
1.3.2025 (0,315 Mio., 7,4% MA)
Denn zum Küssen sind sie da (UT/HD/AD/5.1)
(Kiss the Girls – USA 1997)
Regie: Garry Fleder
8.3.2025 (0,328 Mio., 7,8% MA)
2012 (UT/HD/AD/5.1)
(2012 – USA 2009)
Regie: Roland Emmerich
15.3.2025 (0,417 Mio., 9,3% MA)
SAS – Alarm im Eurotunnel (UT/HD/AD/5.1)
(SAS Red Notice – GB 2020)
Regie: Magnus Martens
22.3.2025 (0,931 Mio., 8,1% MA)
Official Secrets – Gefährliche Wahrheit (UT/HD/AD/5.1)
(Official Secrets – GB 2019)
Regie: Gavin Hood
29.3.2025 (0,326 Mio., 7,7% MA)
Jeder gegen Jeden (UT/HD/AD/5.1)
(Cien años de perdón – ESP 2016)
Regie: Daniel Calparsoro
5.4.2025 (0,265 Mio., 5,7% MA)
Mord auf La Gomera (UT/HD/AD/5.1)
(La niebla y la doncella – ESP 2017)
Regie: Andrés M. Koppel
12.4.2025 (0,297 Mio., 7,0% MA)
Die Maske des Zorro (UT/HD/AD/5.1)
(The Mask Of Zorro – USA 1998)
Regie: Martin Campbell
19.4.2025 (0,361 Mio., 7,1% MA)
White House Down (UT/HD/AD/5.1)
(White House Down – USA 2013)
Regie: Roland Emmerich
26.4.2025 (0,336 Mio., 8,1% MA)
Lügen sterben nie (UT/HD/AD/5.1)
(Legacy of Lies – GB 2020)
Regie: Adrian Bol
3.5.2025 (0,180 Mio., 5,8% MA)
Hacked – Kein Leben ist sicher (UT/HD/AD/5.1)
(I. T. – IRL 2016)
Regie: John Moore
10.5.2025 (0,253 Mio., 6,9% MA)
Priscilla (UT/HD/AD/5.1)
(Priscilla – USA 2023)
Regie: Sofia Coppola
17.5.2025 (0,401 Mio., 6,8% MA)
Spy Game – Der finale Countdown (UT/HD/AD/5.1)
(Spy Game – USA 2001)
Regie: Tony Scott
24.5.2025 (0,462 Mo., 9,9% MA)
Danger Park – Tödliche Safari (UT/HD/AD/5.1)
(Endangered Species – USA 2021)
Regie: M. J. Bassett
31.5.2025 (0,129 Mio., 6,4% MA)
Salt (UT/HD/AD/5.1)
(Salt – USA 2010)
Regie: Philip Noyce
7.6.2025 (0,520 Mio., 12,1% MA)
The Dry – Lügen der Vergangenheit (UT/HD/AD/5.1)
(The Dry – AUS 2020)
Regie: Robert Connolly
14.6.2025 (0,741 Mio., 9,1% MA)
Once Upon a Time in … Hollywood (UT/HD/AD/5.1)
(Once Upon a Time in Hollywood – USA 2019)
Regie: Quentin Tarantino
21.6.2025 (0,504 Mio., 6,7% MA)
In der Nacht des 12. (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(La nuit du 12 / The Night of the 12 – FRA 2022)
Regie: Dominik Moll
28.6.2025 (0,718 Mio., 8,9% MA)
Jungle (UT/HD/AD/5.1)
(Jungle – AUS 2017)
Regie: Greg McLean
5.7.2025 (0,827 Mio., 7,0% MA)
Dreamland – Tödliche Geschäfte (UT/HD/AD/5.1)
(Dreamland – CAN 2020)
Regie: Nicholas Jarecki
12.7.2025 (0,898 Mio., 9,9% MA)
Paradise Highway – Straße der Angst (UT/HD/AD/5.1)
(Paradise Highway – USA 2021)
Regie: Anna Gutto
19.7.2025 (0,792 Mio., 13,7% MA
Verblendung (UT/HD/AD/5.1)
(The Girl with the Dragon Tattoo – USA 2011)
Regie: David Fincher
26.7.2025 (0.398 Mio., 8,8% MA)
Jussi Adler-Olsen: Erlösung (UT/HD/AD/5.1)
(Flaskepost Fra P – DK 2016)
Regie: Hans Petter Moland
2.8.2025 (0,329 Mio., 6,4% MA)
Black Box – Gefährliche Wahrheit (UT/HD/AD/5.1)
(Boîte noire – FRA 2021)
Regie: Yann Gozlan
9.8.2025 (0,242 Mio., 5,3% MA)
Halt nicht an! (UT/HD/AD/5.1)
(Bumperkleef – NL 2019)
Regie: Lodewijk Crjns
16.8.2025 (0,189 Mio, 4,5% MA)
Maigret und das tote Mädchen (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Maigret et la jeune morte – BEL 2021)
Regie: Patrice Leconte
23.8.2025 (0,291 Mio., 6,9% MA)
The Commuter – Die Fremde im Zug (UT/HD/AD/5.1)
(The Commuter – USA 2018)
Regie: Jaume Collet-Serra
30.8.2025 (0,238 Mio., 6,5% MA)
2 Guns (UT/HD/AD/5.1)
(2 Guns – USA 2013)
Regie: Baltasar Kormákur
6.9.2025 (0,796 Mio., 9,5% MA)
Das letzte Opfer (UT/HD/AD/5.1)
(Het Tweede Gelaat – BEL 2017)
Regie: Jan Verheyen
20.9.2025 (0,277 Mio., 7,8% MA)
Birthday Girl (UT/HD/AD/5.1)
(Birthday Girl – DK 2023)
Regie: Michael Noer
27.9.2025 (0,262 Mio., 6,0% MA)
The 355 – Absolute Geheimsache (UT/HD/AD/5.1)
(The 355 – USA 2022)
Regie: Simon Kinberg
4.10.2025 (0,438 Mio., 8,5% MA)
November – Paris im Fadenkreuz (UT/HD/AD/5.1)
(Novembre – FRA 2022)
Regie: Cédric Jimenez
11.10.2025 (0,760 Mio., 8,1% MA)
Close – Dem Feind zu nah (UT/HD/AD/5.1)
(Close – GB 2018)
Regie: Vicky Jewson
18.10.2025 (0,309 Mio., 6,6% MA)
Tod im Strandhaus (UT/HD/AD/5.1)
(The Rental – USA 2020)
Regie: Dave Franco
25.10.2025 (0,391 Mio., 8,2% MA)
Ghostbusters – Die Geisterjäger (UT/HD/AD/5.1)
(Ghostbusters – USA 1984)
Regie: Ivan Reitman
1.11.2025 (0,340 Mio., 6,9% MA)
Die Stunde des Killers (UT/HD/AD/5.1)
(The Hunter’s Prayer – ESP 2017)
Regie: Jonathan Mostow
8.11.2025 (0,390 Mio., 8,6% MA)
Kompromat – Die Macht der Lüge (UT/HD/AD/5.1)
(Kompromat – FRA 2022)
Regie: Jérôme Salle
15.11.2025 (0,201 Mio., 4,2% MA)
Wind River – Tod im Schnee (UT/HD/AD/5.1)
(Wind River – USA 2016)
Regie: Taylor Sheridan
22.11.2025 (0,237 Mio., 6,5% MA
Nomis – Die Nacht des Jägers (UT/HD/AD/5.1)
(Nomis – USA 2018)
Regie: David Raymond
29.11.2025 (0,305 Mio., 6,4% MA)
Jussi Adler-Olsen: Verachtung (UT/HD/AD/5.1)
(Journal 64 – DK 2018)
Regie: Christoffer Boe
6.12.2025 (0,237 Mio., 6,5% MA)
Verschwörung (UT/HD/AD/5.1)
(The Girl in the Spider’s Web – D 2018)
Regie: Fede Alvarez
13.12.2025 (0,254 Mio., 5,8% MA)
Hard Powder – Rache auf Eis (UT/HD/AD/5.1)
(Cold Pursuit – GB 2019)
Regie: Hans Petter Moland
20.12.2025 (0,351 Moi., 7,3% MA)
Sonntag 22:15 Uhr
Redaktion: Frank Baloch, Christoph Cappel, Oliver Häfner, Silvia Lambri, Katharina Kremling, Christian Krusche, Maik Platzen, Laura Mae Harding, Jonas Melcher, Wolfgang Feindt, Frank Seyberth, Claus Wunn, Andrea Bette, Laura Mae Harding
Vienna Blood (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(Vienna Blood – AUT 2024)
Staffel 4
Mephisto – Teil 2 (Folge 2)
Regie: Umut Dağ
5.1.2025 (1,661 Mio., 9,5% MA
Inspector Barnaby (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
Staffel 24
(Inspector Barnaby – GB 2023)
Von Hunden und Menschen (Folge 3)
Regie: Paul Gibson
12.1.2025 (3,370 Mio., 20,2% MA)
Tödliches Klima (Folge 4)
Regie: Leon Lopez
19.1.2025 (3,295 Mio., 20,1% MA)
Der Untergang des Hauses Shirewell (Folge 1)
Regie: Roberto Bangura
23.2.2025 (0,877 Mio., 9,5% MA)
Das Buch Bertram (Folge 2)Regie: Gill Wilkinson
14.12.2025 (2,553 Mio., 15,9% MA)
Staffel 23
(Inspector Barnaby – GB 2023)
Weltuntergang für einen Prepper (Folge 1)
Regie: Roberto Bangura
8.6.2025 (1,993 Mio., 9,8% MA
Annika – Mord an Schottlands Küste (UT/HD) (Free-TV Premiere)
(Annika – GB 2023)
Staffel 2
Der Seehund (Folge 1)
Regie: Philip John
2.2.2025 (2,776 Mio., 14,1% MA)
Comedy (Folge 2)
Regie: Philip John
2.2.2025 (2,090 Mio., 17,1% MA)
Wem die Stunde schlägt (Folge 3)
Regie: Philip John
9.2.2025 (1,109 Mio., 9,7% MA)
Die Leiche im Eisblock (Folge 4)
Regie: Annie Griffin
9.2.2025 (0,754 Mio., 9,4% MA)
Wahre Werte (Folge 5)
Regie: Annie Griffin
16.2.2025 (2,381 Mio., 11,3% MA)
Annikas Vater (Folge 6)
Regie: Annie Griffin
16.2.2025 (2,147 Mio., 15,5% MA)
North Shore – Tod in Sydney (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV Premiere)
(North Shore – GB 2023)
Staffel 1
Regie: Gregor Jordan
Drummond Down Under (Folge 1)
2.3.2025 (2,415 Mio., 13,7% MA)
Stanleygate (Folge 2)
Regie: Gregor Jordan
2.3.2025 (2,169 Mio., 17,6% MA)
Sophies Laptop (Folge 3)
9.3.2025 (2,210 Mio., 12,2% MA)
Termingeschäfte (Folge 4)
Regie: Gregor Jordan
9.3.2025 1,911 Mio., 15,1% MA)
Die Spur des Blutes (Folge 5)
16.3.2025 1,941 Mio., 10,5% MA)
Überraschung (Folge 6)
16.3.2025 (1,670 Mio., 12,5% MA)
Mord im Mittsommer (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 9 (Free-TV Premiere)
(Morden i Sandhamn – SWE 2025)
Madeleine (Folge 1)
Regie: Matthias Ohlsson
23.3.2025 (2,049 Mio., 11,0% MA)
Nikki Evelina (Folge 2)
Regie: Matthias Ohlsson
30.3.2025 (3,093 Mio., 19,0% MA)
Birgitta (Folge 3)
Regie: Niklas Ohlson
6.4.2025 (2,422 Mio., 15,6% MA)
Signora Volpe (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 2 (Free-TV Premiere)
(Signora Volpe – GB 2024)
Ehrenschuld (Folge 1)
Regie: Declan Recks
20.4.2025 (1,761 Mio., 9,6% MA)
Verstrickung (Folge 2)
Regie: Bindu De Stoppani
27.4.2025 (2,520 Mio., 16,1% MA)
Familiensache (Folge 6)
Regie: Declan Recks
4.5.2025 (2,958 Mio, 18,5% MA)
Queenstown Murders – Zum Sterben schön (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 1 (Free-TV Premiere)
(A Remarkable Place To Die – NZ 2025)
Am Abgrund (Folge 1)
Regie: Peter Burger
11.5.2025 (2,653 Mio., 17,8% MA)
Goldrausch (Folge 2)
Regie: Caroline Bell-Booth
18.5.2025 (2,203 Mio, 14,8% MA)
Aus heiterem Himmel (Folge 3)
Regie: Josh Frizzell
25.5.2025 (2,157 Mio., 14,1% MA)
Ein explosives Geheimnis (Folge 4)
Regie: Charlie Haskell
1.6.2025 (1,721 Mio., 11,7% MA)
Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 5 (Free-TV-Premiere)
(The Sommerdahl Murders – DK 2025)
Tod im Tivoli (Folge 1)
Regie: Charlotte Sachs Bostrup
15.6.2025 (2,302 Mio., 14,6% MA)
Fashion Week (Folge 2)
Regie: Charlotte Sachs Bostrup
22.6.2025 (2,121 Mio., 13,7% MA)
Lovely Angel (Folge 3)
Regie: Kenneth Kainz
29.6.2025 (1,991 Mio., 12,7% MA)
Wo ist Marianne? (Folge 4)
Regie: Kenneth Kainz
6.7.2025 (2,144 Mio., 14,5% MA)
Detective Grace (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 4 (Free-TV Premiere)
(Grace - Dead Man's Time – GB 2024)
Die Zeit läuft (Folge 1)
Regie: Brian Kelly
13.7.2025 (2,119 Mio., 13,8% MA)
Dich will ich töten (Folge 2)
Regie: Brian Kelly
20.7.2025 (2,150 Mio, 14,9% MA)
Dein Tod wird kommen (Folge 3)
Regie: Dan Zeff
27.7.2025 (1,907 Mio., 12,9% MA)
Deine Liebe ist der Tod (Folge 4)
Regie: Kate Saxon
3.8.2025 (1,915 Mio., 13,2% MA)
Ellis (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 1 (Free-TV Premiere)
(Ellis – GB 2024)
Blut und Wasser (Folge 1)
Regie: Nick Hurran
10.8.2025 (1,968 Mio., 14,2% MA)
Familienbande (Folge 2)
Regie: Ryan Tohill
17.8.2025 (2,071 Mio., 14,9% MA)
Am Abgrund (Folge 3)
Regie: Andy Tohill
24.8.2025 (2,089 Mio., 15,1% MA)
The Diplomat (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 1 (Free-TV Premiere)
(The Diplomat – GB 2022)
Tod in Barcelona (Folge 1)
Regie: Jill Robertson
31.8.2025 (2,620 Mio., 15,8% MA)
Neue Spuren (Folge 2)
Regie: Jill Robertson
31.8.2025 (2,363 Mio., 19,9% MA)
Die Verhaftung (Folge 3)
Regie: Jill Robertson
7.9.2025 (1,283 Mio., 6,6% MA)
Väter und Söhne (Folge 4)
Regie: Jennie Paddon
7.9.2025 (1,229 Mio., 9,5% MA)
Tödlicher Unfall (Folge 5)
Regie: Jennie Paddon
14.9.2025 (2,068 Mio., 11,4% MA)
Die Hochzeit (Folge 6)
Regie: Jennie Paddon
14.9.2025 (1,758 Mio., 14,4% MA)
Wolfssommer – Blutige Spuren (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 1 (Free-TV Premiere)
(Vargasommar – SWE 2025)
Regie: Jesper Ganslandt
Die Spur der Wölfe (Folge 1)
21.9.2025 (2,223 Mio., 13,0% MA)
Der Hinterhalt (Folge 2)
21.9.2025 (1,678 Mio., 13,3% MA)
Falsche Freunde (Folge 3)
28.9.2025 (1,991 Mio., 11,4% MA)
Alte Wunden (Folge 4)
28.9.2025 (1,684 Mio., 13,5% MA)
Eine schlechte Entscheidung (Folge 5)
5.10.2025 (1,755 Mio., 9,6% MA)
Wer bist du? (Folge 6)
5.10.2025 (1,483 Mio., 11,5% MA)
Weiss & Morales (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 1 (Free-TV Premiere)
(Weiss & Morales – ESP 2025)
Ein Plan für die Zukunft (Folge 1)
Regie: Oriol Ferrer
19.10.2025 (2,602 Mio., 16,0% MA)
Eine Frage des Vertrauens (Folge 2)
Regie: Oriol Ferrer
26.10.2025 (2,674 Mio., 17,1% MA)
Zeremonie der Schatten (Folge 3)
Regie: Lucia Estévez
2.11.2025 (2,500 Mio., 16,2% MA)
Unter der Oberfläche (Folge 4)
Regie: Oriol Ferrer
9.11.2025 (2,469 Mio., 15,5% MA)
The Chelsea Detective (UT/HD/AD/5.1)
Staffel 3 (Free-TV Premiere)
(The Chelsea Detective – GB 2025)
Alle liebten Chloe (Folge 1)
Regie: Jennie Darnell
16.11.2025 (2,407 Mio., 14,8% MA)
Tod im Kleingarten (Folge 2)
Regie: Jennie Darnell
23.11.2025 (2,530 Mio., 16,4% MA)
Mythen und Legenden (Folge 3)
Regie: Richard Signy
30.11.2025 (2,557 Mio., 16,3% MA)
Zum Wohle aller (Folge 4)
Regie: Richard Signy
7.12.2025 (2,528 Mio., 16,2% MA)
Reihenprogramme der HR Show 2025
Bares für Rares (UT/HD)
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
225 Sendungen (1,86 Mio.; 22,8 MA)
40 Sendungen (Wh.)
Bares für Rares XXL (UT/HD)
Deutschlands größte Trödel-Show
Moderation: Horst Lichter
3 Sendungen (3,67 Mio., 16,5% MA)
Versteckte Botschaften 13.8.2025 (3,480 Mio., 18,0% MA)
Voll im Trend 22.10.2025 (3,712 Mio., 15,9% MA)
Fröhliche Weihnachten 10.12.2025 (3,808 Mio., 15,9% MA)
Bares für Rares – Händlerstücke (UT/HD)
20 Sendungen
(1,52 Mio., 13,2 MA)
Bares für Rares – Lieblingsstücke (UT/HD)
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
40 Sendungen (1,151Mio., 12,7 % MA)
18 Sendungen (Wh.)
(0,98 Mio. ; 11,7 % MA)
Besseresser goes Schule – Lege packt’s an (UT/HD)
4 Sendungen (1,94 Mio. ; 9,7 % MA)
Was Kindern schmeckt 24.9.2025 (2,110 Mio., 10,7% MA)
Gemüse macht Spaß 1.10.2025 (1,736 Mio., 8,7% MA)
Brainfood gut und günstig 8.10.2025 (2,077 Mio., 10,4% MA)
Schule macht Politik 15.10.2025 (1,838 Mio., 9,0% MA)
Der Quiz-Champion (UT/HD)
Das härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner
Regie: Michael Maier
3 Sendungen (3,15 Mio., 16,1 % MA)
14.6.2025 (2,781 Mio., 15,7% MA)
26.7.2025 (3,305 Mio., 17,4% MA)
8.11.2025 (3,447 Mio., 15,4% MA)
Der Quiz-Champion – Das Bundesländer-Special (UT/HD)
Das härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner
Regie: Michael Maier
2 Sendungen (3,70 Mio. ; 16,1 % MA)
22.3.2025 (3,723 Mio., 16,3% MA)
29.3.2025 (3,673 Mio., 15,8% MA)
Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special (UT/HD)
Moderation: Johannes B. Kerner
Regie: Michael Maier
13.9.2025 (3,198 Mio. ; 16,4 % MA)
Der Quiz-Champion – Das 2025-Special (UT/HD)
Moderation: Johannes B. Kerner
Regie: Michael Maier
23.12.2025 (3,230 Mio. ; 13,9 % MA)
Die Anstalt (UT/HD)
Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner
Regie: Frank Hof
8 Sendungen (2,03 Mio. ; 12,5 % MA)
11.2.2025 (2,135 Mio., 12,7% MA)
11.3.2025 (1,997 Mio., 12,6% MA)
8.4.2025 (2,056 Mio., 14,0% MA)
27.5.2025 (1,888 Mio., 10,8% MA)
15.7.2025 (2,065 Mio., 13,4% MA)
7.10.2025 (1,979 Mio., 11,7% MA)
11.11.2025 (1,882 Mio., 11,5% MA)
16.12.2025 (2,194 Mio., 13,2% MA)
Die Giovanni Zarrella-Show (UT/HD/AD)
Regie: Mark Achterberg
5 Sendungen (2,97 Mio. ; 14,1 % MA)
15.2.2025 (3,070 Mio., 12,8% MA)
3.5.2025 Die große Tanzparty (2,873 Mio., 13,4% MA)
23.8.2025 Die große Sommerparty (2,894 Mio., 14,7% MA)
20.9.2025 Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale 3.013 Mio., 16,2% MA)
22.11.2025 Wir sagen Dankeschön (2,987 Mio, 14,0% MA
Die Immo-Helden (UT/HD)
Clever renoviert, gut verkauft
5 Sendungen
(1,47 Mio. ; 8,1 % MA)
14.05.2025 (1,630 Mio., 9,1% MA)
21.5.2025 (1,663 Mio., 8,5% MA)
28.5.2025 (1,473 Mio., 7,8% MA)
11.6.2025 (1,298 Mio., 7,4% MA)
18.6.2025 (1,263 Mio., 7,7% MA)
Die Küchenschlacht (HD)
237 Sendungen (1,30 Mio. ; 18,0 % MA)
Johann Lafer sucht den Spitzenkoch (24 Sendungen)
Mario Kotaska sucht den Spitzenkoch (26 Sendungen)
Nelson Müller sucht den Spitzenkoch (33 Sendungen)
Björn Freitag sucht den Spitzenkoch (25 Sendungen)
Alexander Kumptner sucht den Spitzenkoch (30 Sendungen)
Cornelia Poletto sucht den Spitzenkoch (33 Sendungen)
Robin Pietsch sucht den Spitzenkoch (15 Sendungen)
Zora Klipp sucht den Spitzenkoch (18 Sendungen)
Victoria Fuchs sucht den Spitzenkoch (24 Sendungen)
Jahresfinalwoche mit Cornelia Poletto (5 Sendungen)
Weihnachts-Buffett mit Mario Kotaska (1 Sendung)
Weihnachtsmenü mit Alexander Kumptner (1 Sendung)
Silvesterparty mit Cornelia Poletto (1 Sendung)
Silvestermenü mit Victoria Fuchs (1 Sendung)
Nelson Müller sucht den Spitzenkoch
3 Sendungen (Wh.) (1,143 Mio., 15,2% MA)
Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit (UT/HD)
5 Sendungen (2,04 Mio. ; 9,4 % MA)
19.11.2025 (2,267 Mio., 10,4% MA)
26.11.2025 (2,182 Mio., 9,7% MA)
3.12.2025 (1,987 Mio., 9,2% MA)
10.12.2025 (2,062 Mio., 9,8% MA)
17.12.2025 (1,692 Mio., 8,1% MA)
Duell der Gartenprofis (UT/HD)
Moderation: Eva Brenner
23 Sendungen (1,68 Mio.; 14,9 % MA)
17 Sendungen (Wh.)
Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies (UT/HD)
13 Sendungen (1,89 Mio. ; 11,4 % MA)
2 Sendungen (Wh.)
Garden Dreams (UT/HD)
5 Sendungen
(1,38 Mio. ; 7,7 % MA)
30.7.2025 (1,565 Mo., 8,3% MA)
6.8.2025 (1,566 Mio., 8,7% MA)
13.8.2025 (1,158 Mio., 7,1% MA)
20.8.2025 (1,244 Mio., 7,1% MA)
27.8.2025 (1,340 Mio., 7,5% MA)
heute-show (UT/HD/DGS)
Nachrichtensatire mit Oliver Welke
33 Sendungen
(4,63 Mio., 23,4 % MA)
heute-show extra (UT/HD/DGS)
Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk
Moderation: Valerie Niehaus
11.7.2025 (2,63 Mio ; 16,1 % MA)
heute-show extra – Das Quiz (UT/HD/DGS)
mit Lutz von der Horst, Gisa Flake und Olaf Schubert
2 Sendungen
25.7.2025 (2,577 Mio., 15,7%MA)
1.8.2025 (2,527 Mio., 15,1% MA)
heute-show extra – Next Stop Köster (UT/HD/DGS)
mit Fabian Köster
Markus Söder 8.8.2025 (2,21 Mio ; 13,8 % MA)
heute SHOWNAL – Larissa ihr Sommer! (UT/HD(DGS)
27.6.2025 (2,44 Mio. ; 15,3 % MA)
heute-show spezial (UT/HD/DGS)
6 Sendungen
(2,57 Mio. ; 16,1 % MA)
On the Rodelbahn to Kanzleramt
24.1.2025 (3,490 Mio., 17,5% MA)
Wahlkampf: Der Nachschlag
31.1.2025 3,022 Mio., 19,2% MA)
Deutschland hat ganz schlimm Brücken
13.6.2025 2,736 Mio., 18,3% MA)
Der Koalitionsvertrag im Check - Was will die GroKo und wenn ja, wie viele?
20.6.2025 (2,374 Mio., 14,9% MA)
Rauchst Du noch oder dampfst Du schon?
15.8.2025 (1,359 Mio., 11,6% MA)
Kommunaltango – Arm, aber unsexy!
29.8.2025 (2,466 Mio., 14,5% MA)
heute-show spezial - Das war 2025 (UT/HD/DGS)
27.12.2025 (1,432 Mio., 11,1% MA)
31.12.2025 (1,561 Mio., 9,3% MA)
Lass dich überwachen! (UT/HD)
Moderation: Jan Böhmermann
2 Sendungen (1,61 Mio. ; 7,4 % MA)
6.8.2025 (1,557 Mio., 7,3% MA)
1.10.2025 (1,652 Mio., 7,4% MA)
Markus Lanz (UT/HD)
137 Sendungen
(1,48 Mio. ; 15,5 % MA)
That’s My Style (UT/HD)
Moderation: Susan Sideropoulos
6 Sendungen (0,93 Mio. ; 9,3 % MA)
15.6.2025 (0,898 Mio., 9,2% MA)
22.6.2025 (0,920 Mio., 8,9% MA)
29.6.2025 (0,873 Mio., 9,3% MA)
6.7.2025 (1,076 Mio., 10,4% MA)
13.7.2025 (0,927 Mio., 9,5% MA)
20.7.2025 (0,870 Mio., 8,6% MA)
Till Tonight (UT/HD)
Moderation: Till Reiners
8 Sendungen (1,22 Mio. ; 9,6 % MA)
20.6.2025 (1,404 Mio., 10,0% MA)
27.6.2025 (1,087 Mio., 8,1% MA)
4.7.2025 (1,194 Mio., 9,2% MA)
11.7.2025 (1,431 Mio., 11,7% MA)
25.7.2025 (1,245 Mio., 9,3% MA)
1.8.2025 (1,271 Mio., 9,1% MA)
8.8.2025 (1,363 Mio., 103% MA)
15.8.2025 (0,695 Mio., 8,4% MA)
Waldis Welt (UT/HD)
12 Sendungen (1,278 Mio., 11,9 % MA)
Staffel I (6 Sendungen) 20.4.2025 – 25.5.2025 (1,249 Mio., 12,9% MA)
Staffel II (6 Sendungen) 9.11.2025 – 28.12.2025 1,307 Mio., 11,1% MA)
Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude! (UT/HD)
2 Sendungen (1,81 Mio., 10,8% MA)
3.1.2025 (2,392 Mio., 11,6% MA)
26.12.2025 (1,233 Mio., 9,7% MA)
ZDF-Fernsehgarten (UT/HD/AD)
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Buch: Dieter Ochs
Regie: Claudia Schlappner, Nadja Zonsarowa,
Michael Giehmann, Julia Möller,Stefanie Hermannsdörfer
20 Sendungen (1,69 Mio., 18,3 % MA)
ZDF-Fernsehgarten on tour (UT/HD)
Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus dem Saarland
Regie: Julia Möller
2 Sendungen (1,64 Mio. ; 16,5 % MA)
5.10.2025 (1,683 Mio. (16,2% MA)
12.10.2025 (1,589 Mio., 16,8% MA)
ZDF Magazin Royale (UT/HD)
Moderation: Jan Böhmermann
31 Sendungen
(2,00 Mio. ; 13,1 % MA)
ZDF Magazin Royale – Spezialausgabe (UT/HD)
Moderation: Jan Böhmermann
2 Sendungen
Deutschland – Eine Erfahrung
25.4.2025 (2,39 Mio., 14,7 % MA)
Eisern Ehrenfeld Tour 2025
13.6.2025 (1,04 Mio. ; 9,1 % MA)
Einzelsendungen der HR Show 2025
Horst Lichters Traumrouten (UT/HD)
Unterwegs auf Mallorca
1.1.2025 (2,69 Mio., 13,5 % MA)
Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung (UT/HD)
Regie: Julia Möller
27.2.2025 (3,63 Mio., 14,0 % MA)
Terra X – Wettlauf um die Welt (UT/HD)
Die große Abenteuer-Challenge
23.4.2025 (1,46 Mio., 6,0 % MA)
Der Deutsche Filmpreis 2025 (UT/HD)
Die große Gala mit Christian Friedel aus Berlin
Regie: Frank Hof
9.5.2025 (0,32 Mio. ; 5,4 % MA)
Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt (UT/HD)
24.5.2025 (1,78 Mio. ; 12,5 % MA)
Till Reiners: Mein Italien (UT/HD)
22.8.2025 (0,75 Mio. ; 5,1 % MA)
Die Küchenschlacht XXL (UT/HD)
3.9.2025 (2,44 Mio. ; 11,7 % MA)
Das Beste aus TV und Streaming - Der Deutsche Fernsehpreis 2025 (UT/HD/AD)
Moderation: Barbara Schöneberger
Regie: Mark Achterberg
10.9.2025 (2,23 Mio. ; 10,9 % MA)
Ehrlich Brothers DIAMONDS – Die große Jubiläumsshow (UT/HD/AD)
Regie: Lisa-Marie Janßen
27.9.2025 (3,20 Mio. ; 14,9 % MA)
23.11.2025 (Wh.) (0,77 Mio., 9,3% MA)
ZDF Magazin Royale präsentiert: International Comedy Union (UT/HD)
Moderation: Jan Böhmermann
24.10.2025 (1,88 Mio., 12,5% MA)
Markus Lanz – Flucht (UT/HD)
30.10.2025 (2,08 Mio. ; 13,7 % MA)
Die große Weihnachtsshow (UT/HD/AD
Mit Giovanni Zarrella
Regie: Mark Achterberg
4.12.2025 (2,96 Mio. ; 13,1 % MA)
Ein Herz für Kinder (UT/HD/AD)
Johannes B. Kerner präsentiert die große Spenden-Gala live aus Berlin
Regie: Michael Maier
6.12.2025 (2,89 Mio. ; 13,3 % MA)
Markus Lanz – Das Jahr 2025 (UT/HD)
Regie: Volker Weicker
17.12.2025 (2,72 Mio. ; 11,7 % MA)
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden (UT/HD)
Regie: Dirk Ludwig
24.12.2025
(1,61 Mio. ; 10,4 % MA)
Willkommen 2026 (UT/HD/AD)
Silvester live aus Hamburg
Moderation: Andrea Kiewel, Johannes B. Kerner
Regie: Bastien Angermeer
31.12.2025 (2,50 Mio. ; 13,8 % MA)
Die ZDF-Mitternachtsparty (HD)
Moderation: Mickie Krause
Regie: Michael Giehmann
31.12.2025 (0,93 Mio. ; 10,1 % MA)
Die ZDF-Kultnacht – Let’s have a Party! (HD)
ZDF, 2019
31.12.2025 (Wh.) (0,47 Mio. ; 8,7 MA)
Onlineprojekte der HR Show 2025
heute-show Online (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok; Threads, WhatsApp, Blue Sky)
ZDF Magazin Royale Online (YouTube, Instagram, TikTok; Threads, Blue Sky, Mastadon)
ZDF-Fernsehgarten Online (Facebook, Instagram)
Die Giovanni Zarrella Show Online (Instagram)
Bares für Rares (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok)
Browser Ballett (Youtube, Facebook, Instagram)
ZDF-Comedy Kanal auf YouTube
ZDF-Satire Kanal auf YouTube
ZDF-Comedy Kanal auf Tiktok
Bosetti will reden (ZDF-Satire-Kanal Youtube)
„Lanz & Precht“- der Podcast
„Lanz & Precht“ auf TikTok
Parshad (funk: Youtube, TikTok, Instagram)
Smypathisch (funk: Youtube, TikTok, Instagram)
heute (UT/HD)
Redaktion: Thomas Heinrich
Vertretung: Claudia Wohland, (Meike Srowig) und Claudia Weiler
heute (Mo bis Fr, 5.30 – 18.00)
505 Sendungen (1,450 Mio., 17,2% MA)
heute Xpress
1.957 Sendungen (0,744 Mio., 13,4% MA)
heute spezial
7 Sendungen (1,037 Mio., 11,4% MA)
heute 19.00 (Montag bis Sonntag)
365 Sendungen ( 3,193 Mio., 18,0% MA)
Vormittagsprogramm- Montag bis Freitag (im wöchentlichen Wechsel mit der ARD)
heute Xpress-Sendungen im ZDF-Morgenmagazin
Montag bis Freitag 5:30 – 8:30 Uhr
851 Sendungen (0,354 Mio., 12,6% MA)
heute Xpress 9.00 Uhr
163 Sendungen (0,498 Mio., 12,7% MA)
heute, 12.00 Uhr (bis 30.11.25)
223 Sendungen (0,762 Mio., 14,8% MA)
heute Xpress 10:00 – 14:59 (inkl. heute Xpress im ZDF-Mittagsmagazin 13.00 Uhr)
178 Sendungen (0,838 Mio., 12,8% MA)
heute Xpress 15.00 Uhr
229 Sendungen (1,380 Mio., 18,5% MA)
heute Xpress 15:10 – 18:59
18 Sendungen (1,770 Mio., 16,“% MA)
heute 17.00 Uhr
240 Sendungen (1,914 Mio., 19,3% MA)
heute Xpress 17.00 Uhr
2 Sendungen (1,598 Mio., 15,9% MA)
heute Xpress 23:00 – 02:00
12 Sendungen (0,960 Mio., 8,7% MA)
Samstag
heute Xpress 8.45 Uhr (8:00 – 9.59)
26 Sendungen (0,145 Mio., 3,5% MA)
heute Xpress 10.25 Uhr (10:00 – 10:59)
24 Sendungen (0,289 Mio., 5,8% MA)
heute Xpress 12.00 Uhr (11:00 – 12:59)
49 Sendungen (0,734 Mio., 12,2% MA)
heute Xpress (13:00 – 13:59)
5 Sendungen (1,833 Mio., 21,7% MA)
heute Xpress 15.15 (14:00 – 15:59)
50 Sendungen (1,148 Mio., 12,9% MA)
heute Xpress 17.00 (16:00 – 17:59)
51 Sendungen (1,477 Mio., 13,7% MA)
heute Xpress spät (23:00 – 2:00)
40 Sendungen (0,748 Mio., 8,3% MA)
Sonntag
heute Xpress, 9.00 Uhr (8:00 – 9.59)
26 Sendungen (0,305 Mio., 5,8% MA)
heute Xpress 11.45 Uhr (10:00 – 12:59)
48 Sendungen (1,086 Mio., 12,0% MA)
heute Xpress 14.45 Uhr (13:00 – 15:59)
51 Sendungen (1,293 Mio., 11,9% MA)
heute 17.00 Uhr (16:00 – 17:59)
39 Sendungen (1,378 Mio., 11,1% MA)
heute Xpress 17.00 Uhr (16:00 – 17:59)
9 Sendungen (2,085 Mio., 15,0% MA)
heute Xpress spät (23:00 – 2:00)
49 Sendungen (0,538 Mio., 8,5% MA)
heute spät (23:00 – 2:00)
1 Sendung (0,465 Mio., 8,2% MA)
Feiertage
Feiertagsprogrammtage: 1.1. (Neujahr), 18:04. (Karfreitag), 21.04. (Ostermontag), 01.05.(Tag der Arbeit), 29.05. (Christi Himmelfahrt), 09.06. (Pfingstmontag), 03.10. (Tag der deutschen Einheit), 24.12.(Heilig Abend), 25.12. (1. Weihnachtstag), 26.12. (2. Weihnachtstag), 31.12. (Silvester)
heute Xpress (bis 12:00 Uhr)
11 Sendungen (0,460 Mio., 7,1% MA)
heute Xpress (ab 12:00 bis 15:59 Uhr)
15 Sendungen (1,057 Mio., 10,9% MA)
heute 17.00 Uhr (16:00 bis 17:59)
2 Sendungen
1.5.2025 (1,187 Mio., 13,9% MA)
29.5.2025 (1,781 Mio., 18,1% MA)
heute Xpress 17.00 Uhr (16:00 bis 17:59)
2 Sendungen
1.1.2025 (2,458 Mio., 13,6% MA)
18.4.2025 (0,926 Mio., 7,2% MA)
heute Xpress spät (23:00 – 2:00)
12 Sendungen (1,097 Mio., 8,8% MA)
heute spezial
7 Sendungen (1,037 Mio., 11,4% MA)
21.4.2025 (10.50 Uhr) (0,757 Mio., 9,1% MA)
21.4.2025 (12.35 Uhr) (0,945 Mio., 10,6% MA)
21.4.2025 (14.20 Uhr) (0,769 Mio., 7,7% MA)
6.5.2025 (1,719 Mio., 18,3% MA)
13.6.2025 (0,444 Mio., 13,4% MA)
22.6.2025 (11.45 Uhr) (0,908 Mio., 10,9% MA)
22.6.2025 (15.35 Uhr) (0,950 Mio., 9,2% MA)
heute journal (UT/HD/AD)
Redaktionsleitung: Dr. Stefan Leifert
Vertretung: Meike Srowig
Moderator*innen: Anne Gellinek, Dunja Hayali, Christian Sievers, Marietta Slomka
Co-Moderator*innen: Gundula Gause, Kay-Sölve Richter, Christopher Wehrmann, Christoph Wiesel, Heinz Wolf, Hanna Zimmermann
Sonntag bis Donnerstag 21.45 Uhr, Freitag 22.00Uhr, Samstag 22.45 Uhr
360 Sendungen (3,33 Sehb. Mio., 15,9 MA in %)
heute journal spezial
5.1.2025 Anchor on Location aus Salzgitter (vor der Bundestagswahl) (4,060 Mio., 16,5% MA)
20.1.2025 Anchor on Location aus Washington (Inauguration in den USA) (5,224 Mio., 22,1% MA)
27.1.2025 Anchor on Location aus Auschwitz (80 Jahre nach Befreiung) (4,063 Mio., 17,7% MA)
7.2.2025 Anchor on Location aus Schwäbisch Gmünd (vor der Bundestagswahl) (3,312 Mio., 14,2% MA)
17.2.2025 Anchor on Location aus Ludwigshafen (vor der Bundestagswahl) (2,814 Mio., 11,6% MA)
4.3.2025 heute journal spezial (20.15 Uhr – Sondervermögen) (3,211 Mio., 12,2% MA)
15.8.2025 heute journal spezial (23.14 Uhr – Gipfeltreffen in Alaska) (1,518 Mio., 12,0% MA)
7.10.2025 Anchor on Location aus Jerusalem (Jahrestag: Überfall Israel) (2,642 Mio., 12,9% MA)
1.12.2025 Anchor on Location aus Quedlinburg (Klamme Kommunen) (3,266 Mio., 14,4% MA)
heute journal up:date (UT/HD)
Moderator*innen: Laura Barnick, Gundula Gause, Nazan Gökdemir, Barbara Parente, Christoph Wiesel-Lancé, Christopher Wehrmann,
Montag bis Freitag flexibel zwischen ca. 23.00 Uhr und 1.00 Uhr
232 Sendungen (0,71 Mio., 10,5% MA)
hallo deutschland
Die Redaktion hallo digital liefert Panorama-Themen für die Webseite ZDFheute sowie Doku-Serien für das ZDF-Streamingportal und ist verantwortlich für die Sendung hallo deutschland. Das Gesellschaftsmagazin des ZDF sendet emotionale Geschichten über Menschen in Deutschland und über Deutsche in aller Welt sowie das Neueste über Promis. Neben der TV-Livesendung betreut die Redaktion auch Backstage Real-Life-Folgen, die Einblick hinter die Kulissen populärer ZDF-Sendungen ermöglichen. Als weiterer Schwerpunkt betreut die Redaktion die Sendungen „Wahre Verbrechen“, die Kommissare bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle begleitet.
hallo deutschland (UT/HD)
Redaktion: Michael Bartsch
Vertretung: Markus Mörchen
Montag bis Freitag, 17.10 Uhr
Moderation: Sandra Maria Gronewald, Lissy Ishag, Babette von Kienlin, Tim Niedernolte 226 Sendungen (inklusive 8 voraufgezeichnetenSendungen, exklusive 10 Sendungen „Wahre Verbrechen – Suche nach Gerechtigkeit“, exklusive 4 Specials, und unterschiedliche Online-Projekte) (2,03 Mio., 18,2 % MA)
Voraufgezeichnete monothematische Sondersendungen:
Abenteuer Auswandern
Neuanfang in Florida
Film von Christian Leunig
1.5.2025 (1,0 Mio., 11,5 % MA)
Neuanfang in Namibia
Film von Maja Dielhenn und Barbara Radl
29.5.2025 (1,6 Mio., 15,7 % MA)
Neuanfang in Botswana
Film von Maja Dielhenn, Susanne Schäfer und Barbara Radl
19.6.2025 (1,1 Mio., 12,8 % MA)
Neuanfang in Nepal
Film von Jonas Geisler
3.10.2025 (1,6 Mio., 13,9 % MA)
Neuanfang in Kanada
Film von Albrecht Elstermann und Katrin Kleemann
31.10.2025 (2,0 Mio., 16,9 % MA)
Neuanfang in Frankreich
Film von Dörte Cöchelin
12.12.2025 (1,7 Mio., 14,4 % MA)
Neuanfang auf Ibiza
Film von Maja Dielhenn
22.12.2025 (1,9 Mio., 14,8 % MA)
Die Gutshausretter – sanieren und renovieren ohne Ende (UT/HD))
Film von Anja Kapinos und Anne Stadtfeld
17.10.2025 (1,7 Mio., 15,1 % MA)
hallo deutschland Specials
Backstage (UT/HD)
- Der Palast
Der harte Weg ins Rampenlicht
Film von Nadia Nasser und Sherin Al-Khannak
5.1.2025 (2,968 Mio., 13,5% MA)
6.1.2025 (Wh.) (0,236 Mio., 11,7% MA)
- Frühling
Mit Simone Thomalla und Julia Willecke
Film von Maria Huber und Enrico Wolski
27.1.2025 (0,135 Mio., 6,9% MA)
- Der Bergdoktor
Die Gruber-Familie
Film von Maria Huber und Enrico Wolski
30.1.2025 (0,151 Mio., 7,9% MA)
– Die Küchenschlacht
Von der heimischen Küche ins Rampenlicht (fr)
Film von Maria Huber und Enrico Wolski
7.7.2025 (1,619 Mio., 14,8 % MA)
7.7.2025 (Wh.) (0,149 Mio., 8,8% MA)
- Die Ehrlich-Brothers
Die Magie hinter der Diamonds-Show
Film von Carina Hlusiak und Lisa Wölfle
29.9.2025 (0,054 Mio., 3,6% MA)
21.12.2025 (Wh.) (2,299 Mio., 11,6% MA)
26.12.2025 (Wh.) (0,142 Mio., 6,6% MA)
- Dr. Nice
Stürmische Dreharbeiten am Förde-Set
Film von Jola Zielinski
6.10.2025 (0,093 Mio., 4,7% MA)
- Aktenzeichen XY … Ungelöst
Spurensuche hinter den Kulissen
Film von Julia Disselmeyer
9.10.2025 (0,096 Mio., 5,9% MA)
- SOKO Stuttgart
Hinter den Kulissen der Schwaben-Ermittler
Film von Sandra Susanka
10.12.2025 (0,233 Mio., 11,6% MA)
- Nord Nord Mord
Bei Wind und Wetter auf Sylt
Film von Thorsten Berrarr
15.12.2025 (0,224 Mio., 10,1% MA)
28.12.2025 (Wh.) (2,483 Mio., 11,5% MA)
- Sketch History
Unterwegs am lustigsten Set der Geschichte
Film von Maria Huber und Enrico Wolski
28.12.2025 (0,096 Mio., 5,9% MA)
Verbrechen! True Crime mit Sarah Tacke (UT/HD)
Gefangen im Rotlicht
Film von Bernd Reufels, Klara Schmidt und Laura Hohmann
25.11.2025 (2,2 Mio., 17,1 % MA)
Das Jahr der Stars 2025 (UT/HD)
Film von Sebastian Gorski
23.12.2025 (2,1 Mio., 15,5 % MA)
Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen (UT/HD)
Film von Stefan Scholl
30.12.2025 (3,1 Mio., 22,9 % MA)
hallo deutschland Online-Projekte (Views 1.1.- 31.12.2025)
Online-Doku-Serien für die ZDF-Streaming-Plattform und Social Media-Kanäle.
Wahre Verbrechen – Suche nach der Gerechtigkeit
Spektakuläre Fälle aus dem Kripo-Alltag
(2025: 12,3 Mio. Views, 152 Folgen)
Backstage: Blick hinter die Kulissen beliebter ZDF-Sendungen
Die Serie begleitet Stars und zeigt, was Zuschauer sonst nicht sehen
(2025: 9,5 Mio. Views, 9 Folgen)
Abenteuer Auswandern
Abenteuerlustige Deutsche in aller Welt
(2025: 1,3 Mio. Views, 7 Folgen)
Wir wollen ein Baby
(2025: 0,58 Mio. Views, 4 Folgen)
Die Gutshausretter
Neues Leben für alte Gemäuer
(2025: 0,45 Mio. Views, 6 Folgen)
Streife 24/7 – Polizei im Einsatz
(2025: 0,41 Mio. Views, 4 Folgen)
Frankfurt Airport
Einsatz rund um die Uhr
(2025: 0,28 Mio. Views, 3 Folgen)
Wozu noch ackern
Landwirtschaft in Gefahr
(2025: 0,26 Mio. Views, 5 Folgen)
Menschen im Ahrtal
4 Jahre nach der Flut
(2025: 0,24 Mio. Views, 5 Folgen)
On Deck
(2025: 0,20 Mio. Views, 4 Folgen)
Einsatz in der Tierklinik
(2025: 0,14 Mio. Views, 4 Folgen)
Sons of Neukölln
(2025: 0,13 Mio. Views, 4 Folgen)
Metal Kreuzfahrt
(2025: 0,12 Mio. Views, 4 Folgen)
Frauen bauen
(2025: 0,09 Mio. Views, 4 Folgen)
Mahlzeit! Wahlzeit
(2025: 0,08 Mio. Views, 5 Folgen)
Was haben wir geschafft?
(2025: 0,06 Mio. Views, 5 Folgen)
American Dreamers
(2025: 0,02 Mio. Views, 4 Folgen)
Das Jahr der Stars: Die Promi-Highlights 2025
Rückblick auf Bewegende Schicksale, glamouröse Auftritte und große Emotionen
23.12.2025 (0,34 Mio. Views)
Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen
Jahresrückblick 2025 über verstorbene Persönlichkeiten, die eine ganze Generation prägten
24.12.2025 (0,14 Mio. Views)
Redaktionsleiterin und Moderatorin: Ilka Brecht, Daniel Pontzen
stellvertretender Redaktionsleiter: Christian Rohde, Michael Hölting
29 Sendungen (1,978 Mio., 8,6% MA)
Putins Schattenflotte – Der Tankerkrieg auf der Ostsee / Highspeed-Internet für alle – Bundesregierung verfehlt Ziel beim Glasfaserausbau / Härter, schneller, nationaler – Wahlkampfthema Asyl / Wenn Protest in Gewalt umschlägt – Wahlkampf extrem
14.1.2025 (2,68 Mio., 11% MA)
Zu hoch gepokert? – Friedrich Merz und seine riskante Asylstrategie / Bezahlbares Wohnen, leere Versprechen – Mieter im Wahlkampf alleingelassen / Ukraine – weiter Krieg oder doch bald Frieden? / Beitragsschock für Kassenpatienten - Trotzdem immer weniger Leistungen
4.2.2025 (2,15 Mio., 8,4% MA)
Wer zahlt für Deutschlands Verteidigung? – Milliardenversprechen im Wahlkampf / Der Anschlag von Magdeburg – Warum der Täter vorher nicht gestoppt wurde / Mütterrente – Wer soll das bezahlen?
11.2.2025 (1,91 Mio., 8,1% MA)
Neue Weltordnung – Muss Deutschland zuschauen? – Freiwillig an die Front – Deutsche im Ukrainekrieg / Fake News im Wahlkampf – Wie Deutschland und Europa sich wehren / Klimapolitik im Wahlkampf - Vom Topthema zur Randnotiz / Liebe im Krieg - Wie Familien die Trennung verkraften
18.2.2025 (2,14 Mio., 9,2% MA)
Deutschland in Not – Woher kommt das Geld für Infrastruktur und Verteidigung? / Drogen, Razzia und Verräter – Ein Staatsanwalt unter Verdacht / Verlorenes Revier – Warum Gelsenkirchen AfD wählt
4.3.2025 (2,52 Mio., 10,7% MA)
Millionenbetrug mit Testzentren – Das Corona-Desaster / Callcenter-Abzocke – Perfide Jagd auf deutsche Anleger / Neue Schulden mit alten Mehrheiten – Wie CDU und SPD die Grünen umgarnen
11.3.2025 (2,08 Mio., 9,3% MA)
Tag der Entscheidung – Showdown um Deutschlands Schulden / Abzocken mit Coronahilfen – Wer verdient am Pandemiedesaster? – Corona, ein Laborunfall? – Diskussion um BND-Papier
18.3.2025 (1,75 Mio., 7,4% MA)
Umstrittene Energydrinks – Wie Influencer Werbung bei Kindern machen / Streitfall private Krankenversicherung – Wie Patienten auf Behandlungskosten sitzen bleiben / Verlierer der Pandemie – Verbote auf Kosten der Kinder / Wie der RAF-Mythos weiterlebt – Prozess gegen Daniela Klette
25.3.2025 (1,65 Mio, 7,0% MA)
Fit im Forst nur gegen Genehmigung – Behördenwahnsinn in Deutschland / Debatte um die Wehrpflicht - Wer soll uns verteidigen? / CDU: Chaos, Druck, Unmut - Die Stimmung an der Basis / Parkinson durch Pestizide - Die neue Berufskrankheit der Bauern
8.4.2025 (2,23 Mio, 9,8% MA)
Illegaler Organhandel? – Nieren übers Internet / Trumps Zollchaos – Wie Deutschland unter dem Handelskrieg leidet / Koalitionsverhandlungen – Kommt damit die Wirtschaft in Schwung? / Unterkünfte für Geflüchtete – Geschäfte zulasten der Steuerzahler?
15.4.2025 (1,72 Mio, 7,7% MA)
Verfolgt, verschleppt, verstümmelt – Journalistin stirbt in russischer Gefangenschaft / Unbekannt verzogen – Bundeswehr auf der Suche nach ihren Reservisten / Als rechtsextrem eingestuft – Wie umgehen mit der AfD? / Deutschlands Klimaziele in Gefahr – Neue Regierung unter Druck
6.5.2025 (1,49 Mio, 6,8% MA)
Unbekannt verzogen – Bundeswehr auf der Suche nach ihren Reservisten / Koks mit Hakenkreuz – Wie ein Nazi-Kriegsverbrecher Drogenkartelle aufbaute / Kaputter Wald als Klimakiller – Umweltziele in Gefahr
13.5.2025 (1,82 Mio, 8,2 % MA)
Teurer Traum – Was bringen die Wohnungsbaupläne der Bundesregierung? / Die AfD und das Gutachten des Verfassungsschutzes – Was denken die Wähler? / Angriff auf die Demokratie – Wie US-Tech-Konzerne Europa bedrohen / Der Cum-Ex-Skandal – Ein Betrug mit System
20.5.2025 (1,82 Mio, 8,1 % MA)
Wassermangel in Deutschland - Niedrige Pegel, trockene Felder / Die Idylle vom glücklichen Schwein - Wie viel Tierwohl steckt im Fleisch? / Die Grünen in der Krise? - Vom Hassobjekt zum Hassobjekt / Wasser für den Hopfenanbau - Bauern kämpfen gegen Klimawandel
27.5.2025 (2,45 Mio., 10,5%)
Mordpläne des Kremls – Marsalek und die Spione / Milliarden für Masken – Kein Ende der Steuerverschwendung / Krankenkassen in Not – Zu wenig Geld trotz steigender Beiträge
3.6.2025 (2,07 Mio, 9,3 % MA)
Gastherme oder Wärmepumpe – Was bringt ein neues Heizungsgesetz? / Operation „Rising Lion“ – Wie lässt sich die Eskalation in Nahost verhindern? / An Israels Seite trotz Zehntausender Toten – deutsche Staatsräson und das Völkerrecht / Schmerzmittel Tramadol – Suchtgefahr und wenig Kontrolle
17.6.2025 (1,89 Mio., 9,5% MA)
Operation Verteidigungsfähigkeit - Geld allein reicht nicht / Das Märchen von der Batteriefabrik - Habeck und die Northvolt-Pleite / Schmerzmittel-Missbrauch -
Suchtgefahr und wenig Kontrolle / Wie Influencer für Freikirchen werben - Likes im Namen Gottes?
24.6.2025 (1,56 Mio., 7,2% MA)
Keine Entlastung beim Strom – Wie schwarz-rot Vertrauen verspielt / Schadstoffe im Campingbus – Hat VW Warnungen ignoriert? / Trotz Sanktionen – Westliche Bauteile in russischen Drohnen / Mietwucher mit möblierten Wohnungen – Vermieter umgehen Mietpreisbremse
1.7.2025 (1,41 Mio., 7,2% MA)
Feindbild Regenbogenfahne - Bedroht, bespuckt, geschlagen / Operationsgebiet Deutschland - Wie Putins Agenten Anschläge planen / Drehtür Bundestag -
Vom Abgeordneten zum Lobbyisten / Wirtschaft in Baden-Württemberg - Vom Auto- zum Rüstungsländle? / Hinrichtungen ukrainischer Gefangener - Kriegsverbrechen ohne Konsequenzen?
15.7.2025 (2,35 Mio., 10,9% MA)
Wohin mit dem Schrott? – Wenn Windräder abgebaut werden / Sicherheitsgarantien für die Ukraine – Wie realistisch ist der Einsatz der Bundeswehr? / Deutsche Hamas-Geiseln in Gaza – Was Angehörige von der Bundesregierung erwarten / CO2-Speicherung unter der Erde - Die Pläne der Bundesregierung
2.9.2025 (2,07 Mio., 9,7% MA)
Gold, Silber, Machtmissbrauch – Die dunkle Seite der Leichtathletik / Gelangweilt durch die Fortbildung – Fragwürdige Maßnahmen für Arbeitslose / Können wir uns das noch leisten? – Streit um den Sozialstaat
9.9.2025 (1,64 Mio., 7,6% MA)
Fehlendes Personal, explodierende Kosten – Warum die Pflege kaum noch bezahlbar ist / Saubere Autos, dreckiger Rohstoff? – Nickel für E-Auto-Batterien
16.9.2025 (1,63 Mio., 7,8% MA)
Recycling für die Tonne – Was bringt Mülltrennung in Deutschland? / Milliardenlöcher im Haushalt – Kommt die Steuererhöhung für Reiche? / Erfundene Diagnosen – Wie Patienten ihren Ärzten auf die Schliche kommen / Prekäre Jobs bei Essenslieferdiensten – Kuriere bleiben auf der Strecke
30.9.2025 (1,71 Mio., 8,1% MA)
Wie der Überfall der Hamas Deutschland verändert hat / Nach Lizenzentzug im Ausland – Warum Ärzte in Deutschland weiterpraktizieren können / Wie Drogendealer online leichtes Spiel haben / Polen nimmt Nord-Stream-Verdächtigen fest – Deutschland fordert Auslieferung wegen verfassungsfeindlicher Sabotage
7.10.2025 (1,86 Mio., 8,5% MA)
Spione aus der Luft – Wie kann Deutschland sich vor Drohnen schützen? / Hamas-Geiseln endlich frei – Erwartungen und Hoffnungen auch in Deutschland / Sprache, Motorik, Sozialverhalten – Kinder scheitern schon in der Grundschule
14.10.2025 (1,77 Mio., 8,2% MA)
Kreuzkröte oder Wohnraum? – Wie der Artenschutz Bauprojekte ausbremst / Aufwachsen mit dem Smartphone – Psychische Folgen für die Kleinsten / Bürokratieabbau absurd – Wie Vorschriften Asbestsanierung verzögert
21.10.2025 (1,91 Mio., 8,9% MA)
Massiver Jobabbau – Autoindustrie in der Krise / Wenn Putins Propaganda lockt – Deutsche Auswanderer nach Russland / Erderwärmung im Eiltempo – Wie ernst meint es die Bundesregierung mit dem Klimaschutz / Verfolgte Afghanen. – Rechtsstaat in Zeiten der Migrationswende
11.11.2025 (2,27 Mio., 9,9% MA)
Raus aus dem Arbeitsleben – Warum immer mehr Menschen in Frührente gehen / Terror aus der Luft – Wie russische Glasfaserdrohnen Ukrainer töten / Unterfinanziert und überlastet – Warum Frauenhäuser nicht ausreichend Schutz bieten / Hybride Angriffe aus Russland – Deutsche Unternehmen im Visier
25.11.2025 (1,65 Mio., 7,6% MA)
Der Schoko-Schwindel – Wer verdient an den enormen Preissteigerungen? / Machtloses Europa? – Ringen um die Zukunft der Ukraine / Polizei und Justiz unter Verdacht – Wie Korruption Behörden gefährdet / Im Visier der Zivilfahnder – Jagd auf Taschendiebe
9.12.2025 (1,98 Mio., 9% MA)
Frontal-Dokumentation (UT/HD)
Judenhass in Deutschland – 80 Jahre nach Auschwitz
Film von Beate Frenkel und Michael Haselrieder
Redaktion: Michael Hölting, Beate Frenkel, Michael Haselrieder
22.1.2025 (0,277 Mio., 7,4% MA)
5.11.2025 (Wh.) (0,383 Mio., 9,6% MA)
Geheime Chats und kriminelle Deals
Der Fall Sky ECC
Film von Michael Haselrieder
Redaktion: Kyo Mali Jung, Michael Haselrieder
12.2.2025 (0,267 Mio., 7,0% MA)
10.6.2025 (Wh.) (2,210 Mio., 9,6% MA)
Liebe im Krieg
Drei Filme von Arndt Ginzel
Redaktion: Christan Rohde
1. Schmerzhafte Trennung
2. Verzweifelter Kampf
3. Leise Hoffnung
26.2.2025 (0,267 Mio., 9,1% MA)
Freiwillig an der Front – Deutsche im Ukrainekrieg
Film von Markus Thöß und Harriet Kloss
Redaktion: Jörg Göbel
26.2.2025 (0,103 Mio., 5,1% MA)
Jenseits der Front – Liebe im Krieg
Film von Arndt Ginzel
Redaktion:Christian Rohde
22.4.2026 (1,262 Mio., 5,1% MA)
Fake-Honig: Eine süße Illusion
Film von Michael Strompen, Salim Sadat, Frank Vieltorf und Johannes Dittmar
Redaktion: Jörg Göbel
5.8.2025 (2,467 Mio, 11,3% MA)
Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?
Film von Tonja Pölitz
Redaktion: Tonja Pölitz, Jörg Göbel
12.8.2025 (1,966 Mio., 9,9% MA)
Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz
Film von Anna Feist
Redaktion: Kyo Mali Jung
19.8.2025 (1,562 Mio., 7,5% MA)
Gold, Silber, Machtmissbrauch – Die dunkle Seite der Leichtathletik
Film von Michael Haselrieder und Christina Zühlke
Redaktion: Christian Rohde
17.9.2025 (0,266 Mio., 7,8% MA)
Operation Apollo – Die Pagerattacke des Mossad
Film von Markus Weler
Redaktion: Christian Rohde
4.11.2025 (1,307 Mio., 6,0% MA)
ZDF.reportage (UT/HD)
Leitung: Bettina Warken
43 Sendungen (1,397 Mio., 10,2% MA)
Die Reihe wird in der Verantwortung des PB Info, Gesellschaft und Leben, Redaktion ZDF.reportage gestaltet.
Sonntag, 18.00 Uhr (bis 24.8.2025)
Samstag, 17.35 (ab 6.9.2025)
Winter in Borkum
Frische Brise, echtes Leben
Film von Anna-Sofia Angelis und Oliver Koytek
5.1.2025 (2,394 Mio., 13,3% MA)
Frauen in der Armutsfalle
Viel Arbeit, wenig Lohn
Film von Marie Koytek und Oliver Koytek
12.1.2025 (1,647 Mio., 9,5% MA)
Selbstständige am Limit
Viel Arbeit für zuwenig Geld
Film von Enrico Demurray, Angelika Wörthmüller und Charlotte Gerling
19.1.2025 (1,740 Mio., 8,8% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Inflation – Wenn vom Geld nichts übrig bleibt
Film von Enrico Demurray, Angelika Wörthmüller und Charlotte Gerling
2.2.2025 (1,762 Mio., 9,8% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Erschöpfte Willkommenskultur
Integration am Limit
Film von Karin Wendland und Torsten Stahlhut
9.2.2025 (1,558 Mio., 8,8% MA)
Hauptsache Schnee!
Winter in Schladming
Film von Rita Stingl und Leo Spors
9.3.2025 (1,465 Mio., 9,1% MA)
Zum Nordkap mit Hurtigruten
Selfie am Polarkreis
Film von Oliver Koytek und Anna-Sofia Angelis
16.3.2025 (1,957 Mio., 10,6% MA)
Eltern hinter Gittern
Film von Karin Wendland
23.3.2025 (1,272 Mio., 8,2% MA)
Arbeiten – Lohnt sich das?
Film von Jovanna Weber und Oliver Koytek
30.3.2025 (1,133 Mio., 7,2% MA)
Jung und kriminell
Wenn Kinder Täter werden
Film von Pia Osterhaus, Franziska Fenger und Burkhard Kress
6.4.2025 (1,159 Mio., 8,2% MA)
Der Preis des Döners
Krisenbarometer Imbiss
Film von Selina Schicker
13.4.2025 (1,665 Mio., 10,8% MA)
Die Kirmes-Anfänger
Kampf mit der Geisterbahn
Film von Luisa Tolis
20.4.2025 (1,232 Mio., 10,6% MA)
Jung und verschuldet
Leben auf Pump
Film von Pia Osterhaus und Franziska Fenger
27.4.2025 (1,105 Mio., 8,9% MA)
Jung und weiblich
Zwischen Girl Boss und Tradewife
Film von Kathrin Gutzeit
4.5.2025 (0,832 Mio., 5,7% MA)
Jung und obdachlos
Leben auf der Straße
Film von Barbara Radl
11.5.2025 (0,880 Mio., 8,0% MA)
Jung und Chef
Next Boss Generation
Film von David Strickling und Oliver Gäbel
18.5.2025 (0,982 Mio., 7,1% MA)
Mittelstand in der Krise
Preise, Personal und Paragrafen
Film von Marius Brüning, Nicole Cluth und Manuel Gogos
25.5.2025 (1,405 Mio., 9,6% MA)
Deutschland packt an
Machen statt Meckern
Film von Charlotte Gerling und Angelika Wörthmüller
1.6.2025 (1,198 Mio., 9,5% MA)
Tatort Straße
Gefahr durch Raser
Film von Pia Osterhaus, Burkhard Kress und Franziska Fenger
8.6.2025 (1,366 Mio., 9,8% MA)
Achtung Lärmbelästigung
Wenn die Stadt zur Partymeile wird
Film von Chritine Gloos und Nina Suweis
15.6.2025 (1,079 Mio., 7,3% MA)
Meine Heimat, keine Jobs
Angst um die Zukunft
Film von Maria Burges
22.6.2025 (1,054 Mio., 8,5% MA)
Die Ahrflut
Menschen, Schicksale, Aufbruch
Film von Marion Geiger, Julia Schröter und Leo Spors
29.6.2025 (0,849 Mio., 7,3% MA)
Seefahrt für Anfänger
Erste Fahrt auf dem Containerschiff
Film von Alena Dörfler und Felix Meschede
6.7.2025 (1,157 Mio., 8,4% MA)
Shoppingcenter mit Schiffsanleger
Überseequartier in Hamburg
Film von Britta Hilpert und Steffen Wachs
13.7.2025 (1,455 Mio., 11,7% MA)
Rasthof XXL
Deutschlands nördlichster Autohof
Film von Torsten Stahlhut
20.7.2025 (1,718 Mio., 13,0% MA)
Traumziel Albanien
Vom Geheimtipp zum Publikumsliebling
Film von Michael Bewerunge
10.8.2025 (0,905 Mio., 8,2% MA)
Norwegen am Limit
Urlauberflut im Norden
Film von Nina Suweis
17.8.2025 (1,221 Mio., 9,8% MA)
Letzter Ausweg Campingplatz
Flucht aus der Großstadt
Film von Sören Folkens
24.8.2025 (1,080 Mio., 8,8% MA)
Urlaub auf Rügen
Film von Felix Krüger
6.9.2025 (1,191 Mio., 13,7% MA)
Urlaub im Berchtesgadener Land
Film von Eva Schiller und Caroline Drees
13.9.2025 (1,424 Mio., 13,9% MA)
Urlaub in der Eifel
Film von Barbara Radl
20.9.2025 (1,184 Mio., 12,5% MA)
Helgoland
Leben und Arbeiten auf der Insel
Film von Christina Thurow und Simey Truong
27.9.2025 (1,201 Mio., 11,3% MA)
Jung und Reich
Unternehmer starten durch
Film von Hilmer Rolff
4.10.2025 (1,403 Mio., 11,3% MA)
Türken in Deutschland
Zwischen den Kulturen
Film von Ahmet Şenyurt und David Strickling
11.10.2025 (1,751 Mio., 15,8% MA)
Frankfurt Flughafen
Menschen, Maschinen und Mega-Ausbau
Film von Inken Klinge und Andrea Meuser
18.10.2025 (1,442 Mio., 13,2% MA)
TÜV in Neukölln
Zwischen Kiez und Karossen
Film von Linda Jeschonnek, Anna Mohme und Heike Raab
25.10.2025 (1,366 Mio., 10,6% MA)
Rentnerglück Bulgarien
Leben für die Hälfte
Film von Enrico Demurray und Charlotte Gerling
1.11.2025 (1,979 Mio., 13,1% MA)
Dortmund Nordstadt – Tief im Westen
Film von Nicole Clouth
8.11.2025 (1,623 Mio., 12,3% MA)
Kaiserslautern Betzenberg
Mehr als nur Fußball
Film von Christoph Warneck und Simone Becker
15.11.2025 (1,766 Mio., 13,4% MA)
Dresden Prohlis
Platte mit Herz
Film von Steven Melzer
22.11.2025 (1,523 Mio., 11,5% MA)
Alltag im deutschen Knast
Film von Karin Wendland
29.11.2025 (1,388 Mio., 9,9% MA)
Weihnachtszauber auf Burgen und Schlössern
Film von Barbara Radl und Christoph Warneck
13.12.2025 (1,665 Mio., 12,5% MA)
Heavy Metal Kreuzfahrt
Film von Christine Gloos und Nina Suweis
27.12.2025 (1,882 Mio., 13,3% MA
Redaktion Zeitgeschehen / ZDFzeit
Redaktionsleitung: Caroline Reiher
besseresser: Miese Mikrowellen-Snacks: Sebastian Lege packt aus (UT/HD)
Film von Lukas Stevens
8.1.2025 (2,35 Mio. / 10,2 % MA / 140.016 Views)
Die Wahrheit über unsere Rente – mit Jochen Breyer (UT/HD)
Film von Jochen Breyer, Julia Friedrichs, Steffi Unsleber
14.1.2025 ( 2.95 Mio. / 11,2 % MA / 420.650 Views)
besseresser: Krasse Kinderprodukte (UT/HD)
Film von Lukas Stevens
15.1.2025 (2,53 Mio. / 10,5 % MA)
besseresser: Fragwürdiges US-Food (UT/HD)
Film von Sascha Winkel
22.1.2025
(2,20 Mio. / 9,6 % MA / 144.568 Views)
besseresser: Fragwürdige Feinkost aus Japan (UT/HD)
Film von Juliane Girl
29.1.2025 (2,30 Mio. / 9,7 % MA / 220.511 Views)
besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co. (Wh.) (UT/HD)
Film von Juri Höhne
4.2.2025 (2,95 Mio. / 11,0 % MA / 93.776 Views)
besseresser: Italienische Imitate (UT/HD)
Film von Annika Große
5.2.2025 (2,49 Mio. / 10,7 % MA / 255.733 Views)
Donald Trump: Rückkehr an die Macht (UT/HD)
Film von Michael Kirk
11.2.2025 (2,21 Mio. / 8,6 % MA / 115.097 Views)
besseresser: Seltsame Spezialitäten der Briten (UT/HD)
Film von Sina Marie Peetz
12.2.2025 (2,54 Mio. / 11,1 % MA / 357.792 Views)
Kanzler und Herausforderer – Scholz und Merz im Wahlkampf (UT/HD)
Film von Mathis Feldhoff und Andreas Huppert
18.2.2025 (2,15 Mio. / 8,4 % MA / 204.436 Views)
besseresser: Freche Frankreich-Fakes (UT/HD)
Film von Jochen Ruderer
19.2.2025 (2,26 Mio. / 9,8 % MA / 327.128 Views)
Trump und seine Milliardäre (UT/HD)
Film von Gert Anhalt
4.3.2025 (2,70 Mio. / 10,6 % MA / 361.140 Views)
Der Prinz von Saudi-Arabien – Mohammed bin Salam und die Macht (UT/HD)
Film von Colin Murray
5.3.2025 (0,391 Mio. / 10,0 % MA / nicht online gestellt)
Die Elon-Musk-Story – Superreich und supermächtig? (UT/HD)
Film von Carolin Heise und Tristan Söhngen
11.3.2025 (2,96 Mio. / 11,7 % MA / 623.660 Views)
Das Schuldenpaket – Was Deutschland wirklich braucht (UT/HD)
Film von Christian Bock, Thomas Schuhbauer und Frank Zintner
18.3.2025 (1,76 Mio. / 6,9 % MA / 168.511 Views)
Was darf man noch sagen? – Wut und Wahrheit nach Corona (UT/HD)
Film von Benjamin Arcioli und Rabea Rahmig
25.3.2025 (1,38 Mio. / 5,5 % MA / 197.611 Views)
besseresser: Die Tricks von Ferrero, Backwerk & Co. (UT/HD)
Film von Alexander Späth und Tabea Beutel
1.4.2025 (2,88 Mio. / 11,5 % MA / 122.267 Views)
besseresser: Die Tricks von IKEA – Kötbullar, Hotdog & Co. (UT/HD)
Film von Juri Höhne
8.4.2025 (2,75 Mio. / 11,4 % MA / 176.547 Views)
besseresser: Die Tricks von Ehrmann, Dr. Oetker & Co. (UT/HD)
Film von Ronny Volkmann
15.4.2025 (2,55 Mio. / 10,6 % MA / 316.140 Views)
besseresser: Die Tricks von Haribo, Intersnack & Co. (UT/HD)
Film von Susanne Rostosky
22.4.2025 (2,36 Mio. / 9,5 % MA / 258.706 Views)
Inside CDU – Wahlkampf, Krisen, Kanzleramt (UT/HD)
Film von Steffen Haug und Denise Jacobs
6.5.2025 (1,50 Mio. / 6,3 % MA / 9.496 Views)
Inside CDU (UT/HD)
Fünf Filme von Steffen Haug und Denise Jacobs
7.5.2025
Folge 1 – Aufzüge
(0,185 Mio. / 8 % MA / 502.533 Views)
Folge 2 – Angriffe
(0,118 Mio. / 6,4 % / 285.191 Views)
Folge 3 – Alphatiere
(0,112 Mio. / 6,5 % / 232.468 Views)
Folge 4 – Angst
(0,091 Mio. / 5,5 % / 208.642 Views)
Folge 5 – Autsch
(0,088 Mio. / 5,2 % / 183.721 Views)
Putins Helfer – Trump, Musk und der Kreml (UT/HD)
Film von Johannes Haro
13.5.2025 (2,22 Mio. / 9,7 % MA / 816.080 Views)
besseresser: Die Tricks von dm, Rossmann & Co. (UT/HD)
Film von Jochen Ruderer
20.5.2025 (2,22 Mio. / 9,7 % MA / 201.565 Views)
Trump und das Silicon Valley – Staatsstreich der Tech-Milliardäre (UT/HD)
Film von Claus Kleber und Angela Andersen
22.5.2025 (2,44 Mio. / 13,5 % MA / 608.924 Views)
besseresser: Die Tricks von ja!, gut&günstig & Co. (UT/HD)
Film von Juri Höhne
27.5.2025 (2,57 Mio. / 10,5 % MA / 342.769 Views)
Die Tricks der Luxusmarken – mit Pia Osterhaus (UT/HD)
Film von Marvin Mohr
3.6.2025 (2,18 Mio. / 9,8 % MA / 155.320 Views)
TUI: Die Insider – Hinter den Kulissen des Reise-Giganten (UT/HD)
Film von Marvin Mohr
10.6.2025 (2,32 Mio. / 9,8 % MA / 196.067 Views)
Musk gegen Trump – Machos, Macht, Milliarden (UT/HD)
Film von Bernd Reufels, Klaus Kastenholz und Laura Hohmann
17.6.2025 (1,96 Mio. / 9,6 % MA / 211.638 Views)
Trumps Mann fürs Grobe – Wie viel Macht hat J.D. Vance? (UT/HD)
Film von Martin Jabs, Anya Bourg, James Jacoby und Gabrielle Schonder
24.6.2025 (2,11 Mio. / 9,8 % MA / 222.207 Views)
Kriminelle Clans in Deutschland – Ist der Staat machtlos? (UT/HD)
Film von Esther Hofmann und Anna Schultz
1.7.2025 (1,48 Mio. / 7,3 % MA / 199.684 Views)
besseresser: Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co. (Wh.) (UT/HD)
Film von Alexander Späth
8.7.2025 (2,10 Mio. / 9,0 % MA / 79.835 Views)
besseresser: Die Tricks von McDonald’s & Co. (Wh.) (UT/H)
Film von Juri Höhne
8.7.2025 (2,20 Mio. / 9,6 % MA / 26.499 Views)
Rewe, Edeka und Co. – Wer verdient an unseren Lebensmitteln? (UT/HD)
Film von Dietrich Duppel
15.7.2025 (3,42 Mio. / 15,7 % MA / 148.020 Views)
ZDFroyal: Plötzlich Majestät – Liebe und Geheimnis (UT/HD)
Film von Veronica Iacono und Lisa Wolff
29.7.2025 (2,68 Mio. / 12,3 % MA / 589.641 Views)
ZDFroyal: Plötzlich Majestät – Kinder und Krisen (UT/HD)
Film von Veronica Iacono, Mike Kenneally und Lisa Wolff
29.7.2025 (2,98 Mio. / 13,2 % MA / 372.824 Views)
ZDFroyal: Plötzlich Majestät – Hochzeit und Verwandlung (UT/HD)
Film von Veronica Iacono, Mike Kenneally und Lisa Wolff
30.7.2025 (3,54 Mio. / 12,9 % MA / 383.113 Views)
AfD – Aufstieg in der Flüchtlingskrise (UT/HD)
Film von Markus Stein, Ariane Riecker, Jan N. Lorenzen und Olaf Jacobsen
19.8.2025 (1,60 Mio. / 7,9 % MA / 168.497 Views)
besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit (Wh.) (UT/HD)
Film von Thomas Lischak
26.8.2025 (2,39 Mio. / 10,8 % MA / 41.422 Views)
16.12.2025 (Wh.) (2,56 Mio. / 10,8 % MA / 78.447 Views)
Die Wahrheit über Arbeit und Geld – Was verdient Deutschland? (UT/HD)
Film von Maik Gizinski und Juliane Kussmann
2.9.2025 (2,53 Mio. / 11,5 % MA / 229.753Views)
besseresser: Klassiker aus den 70ern (UT/HD)
Film von Juliane Girl und Lukas Stevens
3.9.2025
(1,52 Mio. / 8,5 % MA / 172.372 Views)
Die Strafverteidiger – Anwälte des Bösen (UT/HD)
3 Filme von Anna Schultz und Joshua Werner
Ab 3.9.2025 - Online Only
Teil 1 – Schuld und Sühne (105.534 Views)
Teil 2 – Strategie und Wahrheit (87.849 Views)
Teil 3 – Recht und Gerechtigkeit (80.679 Views)
Trügerische Alpenidylle – Was tun, wenn Berge wegbrechen? (UT/HD)
Film von Sandra Susanka, Petra Otto und Anne-Maria Schuck
4.9.2025 (1,63 Mio. / 9,1 % MA / 156.735 Views)
Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt? (UT/HD)
Film von Anne Kauth und Rita Stingl
9.9.2025 (2,12 Mio. / 9,5 % MA / 182.713 Views)
besseresser: Klassiker aus den 80ern (UT/HD)
Film von Sascha Winkel
10.9.2025 (1,93 Mio. / 10,0 % MA / 17.789 Views)
Das war dann mal weg – Comedy trifft auf Arschgeweih und Co. (UT/HD)
Film von Carmen Peter und Biggi Seybold
16.9.2025 (1,79 Mio. / 7,8 % MA / 3.489 Views)
besseresser: Klassiker aus den 90ern (UT/HD)
Film von Giuliano Spagnolo
17.9.2025 (1,66 Mio. / 8,7 % MA / 14.326 Views)
besseresser: Die Tricks von Ehrmann, Dr. Oetker & Co. (Wh.) (UT/HD)
Film von Ronny Volkmann
21.9.2025 (1,41 Mio. / 11,3 % MA / 316.140 Views)
Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten? (UT/HD)
Film von Birgit Wärnke
30.9.2025 (1,80 Mio. / 7,8 % MA / 87.722 Views)
besseresser: Die Tricks in DDR-Produkten (UT/HD)
Film von Sina Marie Peetz
7.10.2025 (2,52 Mio. / 10,7 % MA / 149.361 Views)
DDR genial – Mangel macht erfinderisch (UT/HD)
Film von Steffi Lischke und Sebastian Scherrer
14.10.2025 (2,59 Mio. / 11,1 % MA / 45.092 Views)
besseresser: Scheinheilige Snacks (UT/HD)
Film von Sina Marie Peetz
22.10.2025 (2,00 Mio. / 9,7 % MA / 140.677 Views)
besseresser: Klägliche Kühlprodukte (UT/HD)
Film von Sandra Liesche
29.10.2025 (2,07 Mio. / 9,7 % MA / 78.514 Views)
Herbertstraße: Geschichte einer Domina (UT/HD)
Drei Filme von Peter Dörfler
3.11.2025
Teil 1 – Rebellion (0,335 Mio. / 6,3 % / 459.199 Views)
Teil 2 - Rotlichtmilieu (0,284 Mio. / 7,7 % / 338.081 Views)
Teil 3 - Reifeprüfung (0,236 Mio. / 8,2 % / 274.613 Views)
Überleben in Auschwitz (UT/HD)
Film von Katja Schickling, Dagmar Gallenmüller und Thomas Schuhbauer
4.11.2025 (1,61 Mio. / 6,0 % MA / 30.091 Views)
besseresser: Süße Supermarkt-Sünden (UT/HD)
Film von Ronny Volkmann
5.11.2025 (2,07 Mio. / 9,7 % MA / 96.053 Views)
USA extrem: Ein Jahr Donald Trump (UT/HD)
Film von Antje Bollmann und Lucas Gregorio
11.11.2025 (2,30 Mio. / 9,3 % MA / 191.027 Views)
besseresser: Das Duell – Wer macht’s besser?
Sahne Muh-Muhs, Twix und Toffifee (UT/HD)
Film von Elias Ettenkofer
12.11.2025 (1,94 Mio. / 8,9 % MA / 95.816 Views)
Weil du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten (UT/HD)
Film von Jochen Breyer, Julia Friedrichs, Linda Huber und Steffi Unsleber
25.11.2025 (2,02 Mio. / 8,6 % MA / 224.501 Views)
besseresser: Die Tricks in Weihnachtsprodukten (UT/HD)
Film von Sandra Liesche
9.12.2025 (2,64 Mio. / 11,2 % MA / 203.851 Views)
William – König wider Willen (UT/HD)
3 Filme von Ulrike Grunewald
ab 12.12.2025 - Online Only
Teil 1 – Der schüchterne Prinz (164.753 Views)
Teil 2 – Superstar wider Willen (109.733 Views)
Teil 3 – König der Zukunft (103.217 Views)
auslandsjournal (UT/HD)
ZDF-Korrespondent*innen berichten aus aller Welt.
Leitung: Stefanie Schoeneborn / Matthias Pupat
Redaktion: Gert Anhalt, Narin Dogan, Yannick Döring, Jan Fritsche, Alexander Glodzinski, Christian Semm, Ina Sowaidnig, Isabelle Tümena
Moderation: Shakuntala Banerjee / Antje Pieper
32 Sendungen (2,068 Mio., 12,1% MA)
(25 Sendungen à 30 min.,7 Sendungen à 45 min.)
auslandsjournal – die doku UT/HD)
Syrien nach Assad
Film von Golineh Atai
5.2.2025 (0,433 Mio., 9,8% MA)
Ukraine – Krieg oder Frieden
Film von Katrin Eigendorf
19.2.2025 (0,527 Mio., 13,9% MA)
Trump und seine Milliardäre
Film von Gert Anhalt
26.2.2025 (0,617 Mio., 14,3% MA)
Die Welt nach Corona
Film von Johannes Hano, Miriam Steimer und Andreas Postel
19.3.2025 (0,318 Mio., 7,9% MA)
Wiedersehen in Israel
Film von Thomas Reichart
26.3.2025 (0,352 Mio., 7,4% MA)
Systemsprenger Trump
Film von Studio Washington
30.4.2025 (2,444 Mio., 15,2% MA)
Trump und Europa
Film von Studio Brüssel
30.4.2025 (0,319 Mio., 8,4% MA)
Nawalnys Erben
Film von Felix Klauser und Sebastian Ehm
7.5.2025 (0,329 Mio., 9,1% MA)
NATO am Limit
Film von Studio Washington und Studio Brüssel
18.6.2025 (0,544 Mio., 10,7% MA)
Sahel: Putins Griff nach Afrika
Film von Sira Thierij (Kooperation mit ARTE)
3.9.2025 (0,483 Mio., 10,6% MA)
2 Jahre nach Hamas Angriff
Film von Thomas Reichart
1.10.2025 (0,245 Mio., 6,6% MA)
Chaturbate – Das globale Business mit Online-Live-Sex
Film von Frederik Fleig
19.11.2025 (0,344 Mio., 8,7% MA)
Nie wieder Opfer – Der Kampf der Frauen weltweit
Film von Golineh Atai, Nicola Albrecht, Phoebe Gaa, Christoph Röckerath, Susann von Lojewski, Barbara Lueg
26.11.2025 (0,296 Mio., 7,3% MA)
Ein Jahr nach dem Sturz Assads – Schafft Syrien den Neuanfang?
Film von Golineh Atai
3.12.2025 (0,445 Mio., 10,8% MA)
auslandsjournal frontlines (UT/HD)
Tel Aviv – Metropole im Krieg
Film von Katrin Eigendorf
30.7.2025 (0,243 Mio., 6,1% MA)
Militärchef Syrskyi fordert einen gerechten Frieden
Oleksandr Syrskyj im Interview mit Katrin Eigendorf (20‘)
3.12.2025 Online only
Afghanistan im Griff der Taliban
Film von Katrin Eigendorf
17.12.2025 (0,648 Mio., 9,3% MA)
auslandsjournal spezial (UT/HD)
Wie Trump die Welt verändert
Moderation: Antje Pieper
26.2.2025 (2,478 Mio., 12,8% MA)
Trumps Angriff auf die Mullahs
Moderation: Antje Pieper
25.06.2025 (1,661 Mio., 8,9% MA)
Formate online only (Mediathek + YouTube):
Global Talk
Ist die Demokratie zu schwach für Trump?
Film von Ulf Röller, Elmar Theveßen, Katrin Eigendorf
21.03.2025
GlobalPolitiX
Zölle, Zölle, Zölle!
Film von Florian Neuhann
21.3.2025
Trumps wilde Wirtschaftsfahrt
Film von Florian Neuhann
16.5.2025
Putins Spiel mit dem Westen
Film von Felix Klauser
4.7.2025
Dealen wie Donald
Film von Florian Neuhann
13.8.2025
Der fabelhafte Farage
Film von Hilke Petersen
7.11.2025
Argentiniens Kettensägenmassaker
Film von Christoph Röckerath
21.11.2025
Zurück nach Syrien?
Film von Golineh Atai
8.12.2025
Podcast
Global Deep Dive
Österreich, die FPÖ und das Streben der Rechtspopulisten Europas
Mit Jagoda Marinić und Katrin Eigendorf
14.1.2025
Was tun Europa? Reaktionen auf Trump
Mit Jagoda Marinić und Katrin Eigendorf
28.1.2025
Illegale Migration – Mythos und Realität
Mit Jagoda Marinić und Katrin Eigendorf
11.2.2025
3 Jahre Krieg: Wer entscheidet über die Zukunft der Ukraine?
Mit Jagoda Marinić und Katrin Eigendorf
24.2.2025
Der Trump Effekt
Folge 1: Verdealt Trump die Ukraine?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
19.3.2025
Folge 2: Sind Autokratien stärker als Demokratien?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
26.3.2025
Folge 3: Wie Trump die Welt erpresst?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
1.4.2025
Folge 4: Wie mächtig ist die Lüge?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
26.3.2025
Folge 5: Macht Trump China great again?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
16.4.2025
Folge 6: 100 Tage Trump – mehr Wahn als Größe
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
22.4.2025
Folge 7: War´s das für die Ukraine?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
29.4.2025
Folge 8: Angriff auf die Meinungsfreiheit
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
7.5.2025
Folge 9: Geld und Frieden (38 Minuten)
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
13.5.2025
Folge 10: Das wollen Trump und andere Mächtige in Gaza
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Luc Walpot
20.5.2025
Folge 11: Deutsch-Amerikanische Feindschaft? (re:publica)
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller, Elmar Theveßen und Wulf Schmiese
28.5.2025
Folge 12: Was könne wir aus der Polen-Wahl lernen?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
3.6.2025
Folge 13: Was hat Merz bei Trump erreicht?
Mit Katrin Eigendorf, Wulf Schmiese, Ulf Röller und Elmar Theveßen
6.6.2025
Folge 14: Will Trump den Bürgerkrieg?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
11.6.2025
Folge 15: Iran – Kapitulation oder Krieg?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
18.6.2025
Folge 16: Ist das jetzt Trumps Krieg?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
23.6.2025
Folge 17: Kein Herz für Migranten?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
1.7.2025
Folge 18: Tanzt die ganze Welt nach Trumps Pfeife?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
9.7.2025
Folge 19: Eure Fragen, unsere Antworten
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
15.7.2025
Folge 20: Trump vs. Europa – Die Zollfrage
Mit Ulf Röller und Elmar Theveßen
24.7.2025
Folge 21: Begeht Israel in Gaza Kriegsverbrechen?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller, Elmar Theveßen und Luc Walpot
30.7.2025
Folge 22: Der große Bluff vom Frieden?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
26.8.2025
Folge 23: Wo bleibt der Widerstand gegen Trump?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
2.9.2025
Folge 24: Eure Frage, unsere Antworten
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
11.9.2025
Folge 25: Warum stoppt Trump Israel nicht?
Mit Nicola Albrecht, Katrin Eigendorf und Thomas Reichart
18.9.2025
Folge 26: Ringen um Meinungsfreiheit
Mit Nicola Albrecht, Ulf Röller und Elmar Theveßen
26.9.2025
Folge 27: Gamechanger in Gaza und Ukraine?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
1.10.2025
Folge 28: Ist Demokratie noch sexy?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
8.10.2025
Folge 29: Verliert Europa den Handelskrieg
Mit Florian Neuhann, Ulf Röller und Elmar Theveßen
16.10.2025
Folge 30: Ein Jahr nach der US-Wahl
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
29.10.2025
Folge 31: Afghanistan – Was geht uns das an?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
5.11.2025
Folge 32: COP ohne Trump
Mit Winnie Heescher, Ulf Röller und Elmar Theveßen
12.11.2025
Folge 33: Sex. Lügen, Drogenkrieg
Mit Christoph Röckerath, Ulf Röller und Elmar Theveßen
19.11.2025
Folge 34: Will Trump die Kapitulation der Ukraine?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
25.11.2025
Folge 35: Ein neuer Trump-Putin-Deal?
Mit Armin Coerper, Ulf Röller und Elmar Theveßen
3.12.2025
Folge 36: Trumps Scheidung von Europa
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
11.12.2025
Folge 37: Ein Jahr wie kein anderes?
Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen
16.12.2025
Auslandsjournal Adventskalender
#1 Warum Brüssel-Korrespondent Andreas Stamm im heute journal die Luft wegblieb.
Mit Andreas Stamm 1.12.2025
#2 Wie ZDF-Reporterin Alica Jung in der Ukraine Schauspieler als Mutmacher erlebt.
Mit Alica Jung 2.12.2025
#3 Warum Wien-Korrespondent Christian von Rechenberg am Würstelstand einen Ohrwurm hat
Mit Christian von Rechenberg 3.12.2025
#4 Wie Moskau Korrespondent Armin Coerper wegen Putin und Trum einmal um die Welt flog.
Mit Armin Coerper 4.12.2025
#5 Wie sich Istanbul-Korrespondentin Phoebe Gaa mit Sesamkringel ins Chaos stürzt.
Mit Phoebe Gaa 5.12.2025
#6 Warum Peking-Korrespondentin Elisabeth Schmidt schon im Mai an Weihnachtsdeko denkt.
Mit Elisabeth Schmidt 6.12.2025
#7 Warum Rom-Korrespondentin Barbara Lueg nur noch auf Capri Schwimmen geht.
Mit Barbara Lueg 7.12.2025
#8 Wie USA-Korrespondent David Sauer in Seenot geriet.
Mit David Sauer 8.12.2025
#9 Wie Paris-Korrespondentin Anne Arend das Gedenken an den Bataclan-Anschlag erlebt hat.
Mit Anne Arend 9.12.2025
#10 Wie Skandinavien-Korrespondent Henner Hebestreit wegen Donald Trump zum ersten Mal nach Grönland kam.
Mit Henner Hebestreit 10.12.2025
#11 Warum ZDF-Reporter Carsten Behrendt auf dem Segelboot in der Antarktis nur noch an Pinguine denkt.
Mit Carsten Behrendt 11.12.2025
#12 Wie London-Korrespondentin Hilke Petersen vom Staatsbesuch auf Schloss Windsor berichtet.
Mit Hilke Petersen 12.12.2025
#13 Warum ZDF-Reporter Sebastian Ehm den gebratenen Fisch aus Usbekistan nicht vergessen hat.
Mit Sebastian Ehm 13.12.2025
#14 Wie USA-Korrespondent Elmar Theveßen auch bei 40 Grad schaltbereit ist.
Mit Elmar Theveßen 14.12.2025
#15 Warum ZDF-Reporter Felix Klauser seine Beiträge in Russland hinter der Matratze vertont.
Mit Felix Klauser 15.12.2025
#16 Warum London-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich neun Stunden für ein Bier durch die schottischen Highlands wandern.
Mit Wolf-Christian Ulrich 16.12.2025
#17 Wie Peking-Korrespondentin Miriam Steimer in Macau Weihnachten wiederentdeckt.
Mit Miriam Steimer 17.12.2025
#18 Wie ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf in Island baden ging.
Mit Katrin Eigendorf 18.12.2025
#19 Warum Brüssel-Korrespondent Ulf Röller an den „Helden von Bondi Beach“ denkt.
Mit Ulf Röller 19.12.2025
#20 Wie New York-Korrespondentin Nicola Albrecht in Toronto Waschbären jagt.
Mit Nicola Albrecht 20.12.2025
#21 Wie ZDF-Reporter Jörg Brase ein Model-Casting im Flüchtlingslager erlebt.
Mit Jörg Brase 21.12.2025
#22 Kairo-Korrespondentin Golineh Atai Syrien nach der Assad-Diktatur neu kennenlernt.
Mit Golineh Atai 22.12.2025
#23 Was Johannesburg-Korrespondentin Verena Garrett im Dorf der Hundertjährigen gelernt hat.
Mit Verena Garrett 23.12.2025
#24 Warum Rio-Korrespondent Christoph Röckerath nur noch an den Papst denkt.
Mit Christoph Röckerath 24.12.2025
Berlin direkt (UT/HD)
Leitung: Diana Zimmermann, Wulf Schmiese
Moderation: Andrea Maurer, Daniel Pontzen, Wulf Schmiese, Diana Zimmermann
Bildregie: Andrea Roquebert, Jörn Hampicke, Diana Procop, Lars Goerke
44 Sendungen, davon 7 Sommerinterviews (2,854 Mio., 14,4% MA)
Interview mit Wolfgang Schmidt
Weltweiter Rechtsruck | Verteidigungshaushalt in Deutschland | Stand der deutschen Industrie- und Wirtschaftspolitik
12.1.2025 (3,491 Mio., 15,6% MA)
Interview mit Annalena Baerbock
Wahlkampfendspurt der Grünen | Weitere Unterstützung für die Grünen | Wahlrechtsreform
19.1.2025 (3,151 Mio., 12,5% MA)
Schaltgespräch Friedrich Merz
Migration | Deutsche Wirtschaft unter Donald Trump
26.1.2025 (3,852 Mio., 17,8 % MA)
Schaltgespräch Ministerpräsident Dr. Markus Söder | Interview mit Lars Klingbeil
Der Asylkurs der CDU und CSU | Der Asylkurs der SPD
2.2.2025 (3,537 Mio.15,8% MA)
Schaltgespräch mit Armin Laschet | Interview Christian Lindner
Vor dem TV-Duell Scholz & Merz | Wahlkampf und Politik der FDP
9.2.2025 (3,543 Mio., 16,2% MA)
Schaltgespräch mit Anders Fogh Rasmussen
Russland-Ukraine-Krieg: aktuelle Lage und vor Verhandlungen | Bilanz der deutschen Migrationspolitik | Bundestagswahlkampf 2025: Die Linke und BSW
16.2.2025 (3,382 Mio., 15,0% MA)
Interview mit Carsten Linnemann
Sondierungen zwischen Union und SPD | Sicherheitspolitik unter Regierung Schwarz-Rot | 5 Jahr seit Ausbruch Corona: Fehlende Aufarbeitung
9.3.2025 (3,619 Mio., 16,4% MA)
Schaltgespräch Ministerpräsident Dr. Markus Söder
Sondierungsdebakel der Union | Debatte um Wehrpflicht
16.3.2025 (3,882 Mio.,17,9% MA)
Interview mit Hubertus Heil
Koalitionsverhandlungen, Kostenfrage | Krise der Koalitionsverhandlungen | Umgang mit der AFD im Parlament
23.3.2025 (3,397 Mio., 15,7% MA)
Schaltgespräch Alexander Dobrindt | Schaltgespräch Jörg Kukies
Union unter Druck | Donald Trumps Pläne gegen Europa
30.3.2025 (3,076 Mio., 14,9% MA)
Interview Saskia Esken
Koalitionsverhandlungen | Grundrecht auf Asyl | Personalfragen im Kabinett
6.4.2025 (2,898 Mio., 14,6% MA)
Interview Jens Spahn
Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD | Wahlversprechen der Union | Folgen der deutschen Außenpolitik für die Ukraine
13.4.2025 (2,903 Mio., 14,5% MA)
Interview mit Carsten Linnemann
Deutschlands Ukrainekurs | Union, SPD und die Sozialsysteme | Meinungsfreiheit unter Druck
27.4.2025 (2,908 Mio.,15,9% MA)
Interview mit Alexander Dobrindt
Kabinett um den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz | Verfassungsschutz zur AfD | Politische Ausgangslage der Alliierten vor Gedenken an den 8. Mai
4.5.2025 (2,802 Mio., 14,1% MA)
Interview mit Alexander Hoffmann
Parteitag der Linken | Asylpolitik | Parteitag der SPD in Duisburg
11.5.2025 (2,211 Mio., 13,5% MA)
Interview mit Oleksij Makejew
Friedrich Merz über die gescheiterten Friedensverhandlungen | Die erste Woche der neuen Gerierung I Umgang mit der AfD
18.5.2025 (2,694 Mio., 14,1% MA)
Schaltgespräch mit Armin Laschet
Elend in Gaza | Bilanz im Gesundheitssystem | Geschlechtergerechtigkeit im Bundestag
25.5.2025 (2,777 Mio., 14,1% MA)
Schaltgespräch Johann Wadephul
Verhältnis zwischen Deutschland und den USA | Ukraine:Was bleibt von den Ankündigungen von Friedrich Merz | Mehr Personal für die Bundeswehr
1.6.2025 (2,915 Mio., 16,0% MA)
Interview Lars Klingbeil
Deutsch Israelisches Verhältnis | Das Manifest der SPD | Mafiöse Strukturen bei Anträgen für das Bürgergeld
15.6.2025 (2,675 Mio, 13,9% MA)
Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johan Wadephul über den Israel-Iran Krieg I Deutsche Historie über den Iran Krieg
22.6.2025 (3,102 Mio., 17,6% MA)
Schaltgespräch mit Bärbel Bas
Bundesparteitag der SPD | Koalitionsstreit zum Klimaschutz | Maskenaffäre im Gesundheitsministerium
29.6.2025 (2,255 Mio., 14,8% MA)
Schaltgespräch mit Markus Söder Koalitionsversprechen schon gebrochen | Personalabbau durch Union und SPD / Europas Atomschutzschirm
6.7.2025 (2,725 Mio., 14,9% MA)
Sommerinterview mit Frank-Walter Steinmeier
13.7.2025 (1,995 Mio., 12,3 % MA)
Sommerinterview mit Franziska Brantner
20.7.2025 (1,987 Mio., 11,9% MA)
Sommerinterview mit Markus Söder
3.8.2025 (2,900 Mio., 15,6% MA)
Sommerinterview mit Tino Chrupalla
10.8.2025 (2,297 Mio., 14,4% MA)
Sommerinterview mit Lars Klingbeil
17.8.2025 (2,156 Mio., 12,8% MA)
Sommerinterview mit Ines Schwerdtner
24.8.2025 (2,027 Mio., 11,6% MA)
Sommerinterview mit Friedrich Merz
31.8.2025 (2,272 Mio., 13,4% MA)
Interview mit Jens Spahn
Geplante Reformen der Bundesregierung | Bevorstehende Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen I Debatte um deutsche Nationalhymne
7.9.2025 (2,335 Mio., 14,2% MA)
Schaltgespräch mit Johann Wadephul
Politische Agenda des Außenministeriums | Hintergründe der gestiegenen Popularität der AfD in Sachsen-Anhalt
14.9.2025 (2,640 Mio., 13,5% MA)
Interview mit Matthias Miersch
Herbst der Reformen | Energiewende der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche / Social Media Nutzung von Minderjährigen
21.9.2025 (2,523 Mio., 13,4% MA)
Schaltgespräch mit Manfred Weber
Hybride Kriegsbedrohung | politischer Kulturkampf in Deutschland | Positionierung
Von Bundeskanzler Friedrich Merz und der CDU zu Israel
28.9.2025 (2,614 Mio., 13,6% MA)
Schaltgespräch mit Carsten Linnemann
Der Ankündigungskanzler | Kipppunkt Wirtschaft | Stellenabbau und die Folgen
5.10.2025 (2,890 Mio., 14,2% MA)
Interview mit Bärbel Bas
Die neue Grundsicherung | Fehlende Rentenreform | Der Stand des Verbrenner–Aus
12.10.2025 (2,971 Mio., 14,8% MA)
Schaltgespräch mit Boris Pistorius
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius unter Druck / Koalitionsstreit um Rente / Gaza-Krieg: Deutsche Rolle in Gaza
19.10.2025 (2,780 Mio., 13,6% MA)
Interview mit Tino Chrupalla
Wirtschaftskrise in Deutschland / Abhängigkeit der Industrie von China / Trump, Putin und die AfD
26.10.2025 (3,213 Mio., 14,7% MA)
Interview mit Matthias Miersch
Neue Führung der SPD unter Druck | Krise der Deutschen Bahn | Konflikt um Bundeswehrgelände
2.11.2025 (2,818 Mio., 12,9% MA)
Schaltgespräch mit Markus Söder
Die Koalition und das Klima | Bundesaußenminister Johann Wadephul und die Union I Das BSW und Neuauszählungen bei den Bundestagswahlen
9.11.2025 (2,765 Mio., 12,8% MA)
Schaltgespräch mit Manuel Hagel | Schaltgespräch mit Alexander Schweitzer
Diskussion um Rentenkrise | Neue Reformen für die Bundeswehr
16.11.2025 (3,291 Mio., 15,1% MA)
Interview mit Jens Spahn
Diskussion um die Rentenpakete in Deutschland | Kulturstaatsminister Wolfram Weimer unter Druck | Konflikt um Überwachungssoftware Palantir Technologies in Deutschland
23.11.2025 (3,071 Mio., 14,2% MA)
Interview mit Sven Schulze
Zerreißprobe Union und Koalition | SPD unter Druck | Ukraine–Verhandlungen
30.11.2025 (2,732 Mio., 13,0% MA)
Interview mit Thorsten Frei
Rentenpaket sorgt bei der CDU für Unmut über Friedrich Merz | Rolle von Markus Söder in der Bundespolitik und Bayern | Misstrauen gegenüber den USA bei Friedensverhandlungen im Russland-Ukraine-Krieg
7.12.2025 (2,421 Mio., 11,7% MA)
Schaltgespräch mit Metin Hakverdi
Das transatlantische Verhältnis in Zeiten der Friedensverhandlungen | Diskussion über eingefrorene russische Vermögenswerte | Umgang mit Maßnahmen der Pflegekassen
14.12.2025 (3,039 Mio. 14,3% MA)
Politix (Online only) (HD)
3 Sendungen
AfD-Jugend verbieten?
11.1.2025
AfD und die Wirtschaft: Kontaktverbot?
28.11.2025
Wirft Trump Europa unter den Bus?
12.12.2025
Redaktion Dokumentationen
Redaktion: Markus Wenniges, Malte Borowiack
Die Spur
27 Sendungen (0,1291 Mio., 8,9% MA)
27 Wiederholungen (0,158 Mio., 7,0% MA)
Gras online kaufen (UT/HD)
Das dubiose Cannabusiness von "Dr. Ansay" & Co.
Film von Benjamin Braun, Maike von Galen und Klaus Jansen
15.1.2025 ((1,640 Mio., 10,8% MA), 216.713 Abrufe Streamingportal)
16.1.2025 (Wh.) (0,199 Mio., 10,5% MA))
Putins geheime Schattentanker (UT/HD)
Wie Russland mit Sanktionen umgeht
Film von Arndt Ginzel
22.1.2025 (1,898 Mio., 11,3% MA, 360.029 Abrufe Streamingportal)
7.5.2025 (Wh.) (0,253 Mio., 8,6% MA)
Roblox - Kinderspiel für Cybergroomer? (UT/HD)
Film von Sebastian Tyzak und Martin Dietrich
5.2.2025 (1,097 Mio., 6,4% MA), 252.438 Abrufe Streamingportal)
5.2.2025 (Wh.) (0,193 Mio., 8,1% MA)
6.2.2025 (Wh.) (0,193 Mio., 9,1% MA)
iGenius - Schnelles Geld oder großer Bluff? (Wh.) (UT/HD)
Film von Aron Doll und Kim Plettemeier
12.2.2025 (0,165 Mio., 5,6% MA)
Anschlag im Auftrag des IS? (UT/HD)
Der Fall Solingen
Film von Michael Trammer und Laura Kipfelsberger
26.2.2025 (1,054 Mio., 7,0% MA, 344.269 Abrufe Streamingportal)
Jung. Radikal. Organisiert. (UT/HD)
Wie gefährlich ist die Neonazi Jugend?
Film von Max Neidlinger und Julius Geiler
19.3.2025 (1,188 Mio., 8,0% MA, 449.803 Abrufe Streamingportal)
Bordell in der Ferienwohnung (UT/HD)
Wie Airbnb & Co. für Sexarbeit missbraucht werden
Film von Jan-Philipp Scholz und Annkathrin Weis
26.3.2025 (1,683 Mio., 10,6% MA), 330.670 Abrufe Streamingportal)
26.3.2025 (Wh.) (0,1256 Mio., 7,0% MA)
27.3.2025 (Wh.) (0,166 Mio., 7,9% MA)
Das Hamas-Netzwerk in Deutschland (UT/HD)
Der Kampf um Köpfe und Herzen
Film von Carl Exner und Ahmet Senyurt
24.4.2025 (13,0 % MA, 0,892 Mio., 282.431 Abrufe Streamingportal)
24.4.2025 (Wh.) (8,8 % MA, 0,145 Mio.)
Sabotage in Putins Auftrag? (UT/HD)
Das System der Wegwerf-Agenten
Film von Greta Buschhaus
7.5.2025 (1,353 Mio., 10,1% MA), 419.790 Abrufe Streamingportal)
Stresstest Verteidigung (UT/HD)
Wie abwehrbereit ist die Bundeswehr?
Film von Andreas Orth
14.5.2025 (1,328 Mio., 10,5% MA., 281.310 Abrufe Streamingportal)
14.5.2025 (Wh.) (0,130 Mio., 7,8% MA)
15.5.2025 (Wh.) (0,125 Mio., 7,6% MA)
Job Scamming (UT/HD)
Abgezockt bei Arbeitssuche
Film von Verena Sieben, Alexa Ramthun
21.5.2025 (1,234 Mio., 9,0% MA), 161.372 Abrufe Streamingportal)
Tod im Kreißsaal (UT/HD)
Film von Jochen Breyer, Steffi Unsleber
28.5.2025 (1,401 Mio., 9,2% MA, 243.251 Abrufe Streamingportal)
„Görke“ - Gefahr aus der Vape (UT/HD) .
Film von Benjamin Braun, Silja Thoms
11.6.2025 (1,349 Mio., 9,6% MA, 156.625 Abrufe Streamingportal)
Fake-Botox: Undercover unter Fälschern (UT/HD)
Film von Tamer Bakiner, Steffen Mayer, Felix Wolf
18.6.2025 (0,909 Mio., 5,9% MA., 67.557 Abrufe Streamingportal)
18.6.2025 (Wh.) (0,240 Mio., 9,7% MA)
19.6.2025 (Wh.) (0,220 Mio., 10,1% MA)
Die Zeitenwende-Deals (UT/HD)
Wohin sind die 100 Milliarden?
Film von Christian Schweppe, Ciara Cesaro-Tadic, Tim Gorbauch
25.6.2025 (1,005 Mio., 6,7% MA, 386.295 Abrufe Streamingportal)
25.6.2025 (Wh.) (0,140 Mio., 5,5% MA)
26.6.20235 (Wh.) (0,150 Mio., 6,1% MA)
Blutige Bodenschätze (UT/HD)
Kampf um ukrainische Rohstoffe
Film von Arndt Ginzel
2.7.2025 (1,174 Mio., 8,2% MA, 276.730 Abrufe Streamingportal)
3.7.2025 (Wh.) (0,040 Mio., 2,4% MA)
3.9.2025 (Wh.) (0,193 Mio., 6,9% MA)
Fahrrad geklaut: Undercover auf Hehler-Jagd (UT/HD)
Film von Megan Ehrmann, Elena Münker
30.7.2025 (1,219 Mio., 10,4% MA, 187.009 Abrufe Streamingportal)
Ryanair – Die Dunkle Seite des billigen Fliegens (UT/HD)
Film von Tom Cariou
13.8.2025 (1,428 Mio., 10,7% MA)
14.8.2025 (Wh.,) (0,0655 Mio., 3,0% MA)
Fake Rescues: Das Geschäft mit dem Tierleid (UT/HD)
Film von Caterina Klaeden und Susan Penack
20.8.2025 (1,018 Mio., 7,6% MA, 216.266 Abrufe Streamingportal)
21.8.2025 (Wh.) (0,069 Mio., 4,4% MA)
Die Mietfalle: Möbliert und abkassiert? (UT/HD)
Film von Caro Henschel
3.9.2025 (1,248 Mio., 9,7 % MA, 186.663 Abrufe Streamingportal)
4.9.2025 (Wh.) (0,159 Mio., 8,0% MA)
TFA: Gefahr im Trinkwasser (UT/HD)
Film von Max Neidlinger, Kim Celine Plettemeier
24.9.2025 (1,056 Mio., 7,4 % MA, 45.174 Abrufe Streamingportal)
25.9.2025 (Wh.) (0,082 Mio., 4,1% MA)
Die Schattenflotte der Ayatollahs (UT/HD)
Film von Arndt Ginzel
8.10.2025 (1,360 Mio., 9,3% MA, 148.155 Abrufe Streamingportal)
Mystery-Boxen: Wer verdient am großen Bluff? (UT/HD)
Film von Christian Bock, Clara Westhoff
15.10.2025 (1,448 Mio., 9,8% MA, 147.108 Abrufe Streamingportal)
15.10.2025 (Wh.) (0,173 Mio., 7,7% MA)
16.10.2025 (Wh.) (0,155 Mio., 7,7% MA)
Gehackt, geknackt, geklaut - Tricks der Automafia (UT/HD)
Film von Ibar Aibar und Solène Oeino
29.10.2025 (1,390 Mio., 9,3 % MA, 33.652 Abrufe Streamingportal)
Spiked: K.-o.-Tropfen – unsichtbarer Albtraum (UT/HD)
Zweiteiliger Film von Birgit Tanner, Janina Findeisen
5.11.25 (10,9 % MA, 1,729 Mio., 207.078 (Teil 1) / 96.244 (Teil 2) Abrufe Streamingportal)
5.11. 2025 Teil 1 (Wh.) (0,223 Mio., 9,3% MA)
6.11.2025 Teil 2 (Wh.) (0,192 Mio., 8,1% MA)
Bio-Label mit Beigeschmack (UT/HD)
Film von Lilia Becker, Bao.My Nguyen
12.11.2025 (1,027 Mio., 7,5 % MA, 98.297 Abrufe Streamingportal)
Deepfake-Pornos (Wh.) (UT/HD)
2 Filme von Marie Bröckling, Colllien Ulmen-Fernandes und Birgit Tanner
Die Jagd nach den Tätern
19.11.2025 (0,192 Mio., 7,1% MA)
Das Geschäft mit dem Missbrauch
19.11.2025 (0,151 Mio., 6,2% MA)
20.11.2025 (0,106 Mio., 4,3% MA)
Crime Factories: Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner (UT/HD)
Film von Sebastian Galle, Lucas Eiler
10.12.25 (1,158 Mio., 7,0 % MA, 1,158 Mio., 176.963 Abrufe Streamingportal)
Böller als Bomben - Tödliche Pyrotechnik (UT/HD)
Film von Benjamin Braun und Silja Thoms
17.12.2025 (1,132 Mio., 9,6 % MA, 1,132 Mio., 198.279 Abrufe Streamingportal)
18.12.2025 (0,133 Mio., 6,3% MA)
Dokumentationen
Megacitys – Wenn es Nacht wird in… (UT/HD)
Rio de Janeiro
Film von Christoph Röckerath
2.1.2025 ()10,4 % MA, 2,117 Mio., 261.578 Abrufe Streamingportal
14.8.2025 (Wh.) (0,790 Mio., 7,2% MA)
Istanbul
Film von Phoebe Gaa
1.5.2025 (1,623 Mio., 9,2% MA, 206.351 Abrufe Streamingportal )
Mumbai
Film von Johannes Hano
31.7.2025 (1,599 Mio., 10,3% MA)
ChongQing (Wh.)
Die größte Stadt der Welt
Film von Miriam Steimer
31.7.2025 (1,307 Mio, 11,1% MA)
Wien
Film von Christian von Rechenberg
7.8.2025 (1,574 Mio., 10,5% MA, 209.171 Abrufe Streamingportal)
23.12.2025 (Wh.) (0,653 Mio., 10,4% MA)
London (Wh.)
Film von Hilke Petersen und Wolf-Christian Ulrich
7.8.2025 (0,916 Mio., 8,0% MA)
Toronto
Film von Nicola Albrecht
29.12.2025 (2,258 Mio., 10,7% MA, 116.109 Abrufe Streamingportal)
Schatzinseln im Pazifik (UT/HD)
2 Filme von Johannes Hano
Von Hawaii zu den Cookinseln
8.1.2025 (11,0 % MA, 1,5282 Mio., 272.631 Abrufe Streamingportal)
15.1.2025 (Wh.) (0,440 Mio .,10,0 % MA)
Von den Chathaminseln nach Enewetak
9.1.2025 ((12,3 % MA, 2,130 Mio., 214.135 Abrufe Streamingportal)
15.1.2025 (Wh.) (0,317 Mio., 9,8% MA)
Wahl 2025 im ZDF
"Wie geht's, Deutschland? (UT(HD)
Live aus Berlin mit Dunja Hayali und Mitri Sirin
28.1.2025
12,5 % MA, 3,297 Mio., 35.258 Abrufe Streamingportal
29.1.2025 (Wh.) (0,236 Mio., 8,4% MA)
The New Global Game
Film von Kersten Schüßler
29.1.2025 (10,7 % MA, 0,409 Mio.,19.739 Abrufe Streamingportal)
30.1.2025 (Wh.) (0,107 Mio., 5,6% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Zwischen TikTok und Wahlurne (UT/HD)
Der Kampf um junge Wähler
Film von Nicole Fröhlich und Antonia Schaefer
12.2.2025 (8,5 % MA, 1,471 Mio., 109.281 Abrufe Streamingportal)
14.2.2025 (Wh.) (0,174 Mio., 8,3% MA)
Robert Habeck – Ein Portrait (UT/HD)
Film von David Gebhard
19.2.2025 (13,3 % MA, 2,455 Mio., 261.061 Abrufe Streamingportal)
20.2.2025 (Wh.) (0,138 Mio., 7,7% MA)
Alice Weidel – Ein Portrait (UT/HD)
Film von David Gebhard
19.2.2025 (14,8 % MA, 2,324 Mio., 648.196 Abrufe Streamingportal)
20.2.2025 (Wh.) (0,090 Mio., 5,4% MA)
Am Puls
… mit Sarah Tacke (UT/HD)
Meine offene Rechnung mit Corona
Film von Julia Lösch, Kathi Liesenfeld und Sarah Tacke
12.3.2025 (10.2 % MA, 1,783 Mio., 506.792 Abrufe Streamingportal)
19.3.2025 (Wh.) (0,213 Mio., 7,2% MA)
10 Jahre "Wir schaffen das"
Film von Julia Lösch, Kathi Liesenfeld und Sarah Tacke
14.8.25 (10,7 % MA, 1,605 Mio., 165.383 Abrufe Streamingportal)
20.8.2025 (Wh.) (0,231 Mio., 5,7% MA)
… mit Florian Neuhann (UT/HD)
Die Autokrise - War's das mit Wohlstand
Film von Stefan Ebling, Andrea Schäfer und Florian Neuhann
1.5.2025 (10,2 % MA, 1,621 Mio., 297.736 Abrufe Streamingportal)
… mit Mitri Sirin (UT/HD)
Blaumacher-Republik Deutschland?
Film von Felix Korfmann, Florian Lengert und Jonny Müller-Goldenstedt
29.5.2025 (11,1 % MA, 1,883 Mio., 200.597 Abrufe Streamingportal)
Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?
Film von Stefan Ebling und Alesia Harrer
3.10.2025 (10,6 % MA, 2,022 Mio., 186.473 Abrufe Streamingportal)
29.10.25 (Wh.) )(0,155 Mio., 5,6% MA)
… mit Christian Sievers (UT/HD)
Wie retten wir die Städte? - Leben statt Leere!
Film von Nico Schmolke und Philipp Katzer
9.6.2025 (12,0 % MA, 2,437 Mio., 200.373 Abrufe Streamingportal)
… mit Dunja Hayali (UT/HD)
"Die Innere (Un-)Sicherheit"
Film von Sebastian Bellwinkel und Ahmet Senyurt
21.8.2025 (8,9 % MA,1,329 Mio., 213.328 Abrufe Streamingportal)
29.10.2025 (Wh.) (1,06 Mio., 4,7% MA)
… mit Eva Schulz (UT/HD)
"Wie die Politik Familien im Stich läßt"
Film von Rebecca Kirkland und Julia Friedrichs
28.8.2025 (7,7 % MA, 1,191 Mio., 142.056 Abrufe Streamingportal)
Am Puls - Deutschland diskutiert (UT/HD)
Können wir uns Deutschland noch leisten?
Live aus Berlin mit Christian Sievers
18.11.25 (7,9 % MA, 1,759 Mio., 111.866 Abrufe Streamingportal)
Santorini - Tanz auf dem Vulkan (UT/HD)
Film von Simone Müller
8.6.2025 (11,6 % MA, 2,121 Mio., 31.864 Abrufe Streamingportal)
Meine Nacht des Mauerfalls (UT/HD)
Film von Lucas Eiler und Dina Bogdanski
3.10.25 (9.3 % MA, 0,650 Mio., 113.522 Abrufe Streamingportal)
4.10.25 (Wh.) (0,043 Mio., 2,4% MA)
Macht und Missbrauch - Andrew Tates Netzwerk (UT/HD)
Film von Jamie Tahsin und Matt Shea
19.11.2025 (5,0 % MA, 0,620 Mio.)
Heute im Parlament
8 Übertragungen (0,547 Mio., 11,5% MA)
Sondersitzung zur Grundgesetz-Änderung (UT/HD)
Redaktion: Natscha Langner
Reporterin: Ines Trams
18.3.2025 (0,818 Mio., 16,5% MA)
Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (UT/HD/DGS)
Redaktion: Henriette de Maizière
Reporterin: Andrea Maurer
14.5.2025 (0,659 Mio., 10,9% MA)
Regierungserklärung zum NATO-Gipfel und zum Europäischen Rat (UT/HD/DGS)
Redaktion: Andrea Maurer
Reporterin: Ines Trams
24.6.2025 (0,469 Mio., 12,2% MA)
Generaldebatte (UT/HD)
Redaktion: Natascha Langner
Reporterin: Ines Trams
9.7.2025 (0,463 Mio., 12,2% MA)
Regierungsbefragung von Bundeskanzler Friedrich Merz (UT/HD)
Redaktion: Natascha Langner
Reporterin: Ines Trams
9.7.2025 (0,544 Mio., 8,7% MA)
Generaldebatte (UT/HD)
Redaktion: Bernd Benthin
Reporterin: Andrea Maurer
17.9.2025 (0,484 Mio., 12,2% MA)
Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz (UT/HD/DGS)
Redaktion: Natascha Langner
Reporterin: Andrea Maurer
16.10.2025 (0,317 Mio., 8,9% MA)
Generaldebatte (UT/HD)
Redaktion: Natascha Langner
Reporterin: Ines Trams
26.11.2025 (0,566 Mio., 12,9% MA)
heute – in Deutschland (HD)
Montag bis Freitag, 14.00 Uhr
Leitung: Ralph Schumacher
Moderation: Yve Fehring, Ralph Szepanski
Redaktion: Alexandra Biehl, Anke Lang, Lisa Mittrücker, Matthias Pelz, Juana Perke, Peter Ruppert, Udo Harnach, Victoria Löchner, Christian Ott, Tai Becker
230 Sendungen (0,880 Mio., 13,1% MA)
heute - in Europa (UT/HD)
Montag bis Freitag, 16.00 Uhr
Redaktionsleitung: Sabine Räpple, Benjamin Daniel
Moderation: Linda Kierstan, Andreas Klinner, Bobby Cherian, Anne Arend, Sherif Rizkallah
Redaktion: Tina Andrecht, Benjamin Daniel, Stephanie Fischer-Bothof, Birgit Haake, Annette Hilsenbeck, Linda Kierstan, Andreas Klinner, Emina Mujagić, Sara Pipaud, Reto Proksch, Lisa Raunheimer, Dorothée Esther Schmidt, Renée Barbara Severin, Sophie Steinfeld.
233 Sendungen (1,999 Mio., 23,6% MA)
Länderspiegel (UT/HD)
Informationen und Meinungen aus den Bundesländern
Leitung: Ralph Schumacher
Moderation: Ralph Schumacher, Yve Fehring, Andreas Klinner
Redaktion: Manuela Conrad, Martin Cordes, Astrid Delgado, Cornelia Donath, Stefanie Feßenmayr, Achim Fluhrer, Meike Kneifel, Mathias Kubitza, Bernd Nied
46 Sendungen (1,246 Mio., 11,7% MA)
maybrit illner (UT/HD
Die ZDF-Talkshow mit Maybrit Illner
Redaktionsleitung: Indre Windgassen
Redaktion: Sabine Bleich, Hendrik Fritzler, Sabine Gärtner, Nick Leifert, Hermann Müller, Claudia Rochel, Kai Stenzel, Miriam Strieker, Berit Suhr, Micha Wagenbach, Ruth Wimmer
33 Sendungen ( 2,20 Mio., 13,6% MA)
Trumps neue Weltordnung – Angriff auf die Verbündeten?
Gäste: Ricarda Lang, Norbert Röttgen, Wolfgang Ischinger, Achim Berg, Elmar Theveßen
16.1.2025 (2,929 Mio, 17,0% MA)
Trump macht Ernst – ist Deutschland diesmal vorbereitet?
Gäste: Wolfgang Schmidt, Jens Spahn, Melanie Amann, Claus Kleber, Florian Neuhann
23.1.2025 (2,837 Mio, 17,0% MA)
Machtkampf um Migration – entscheidet der Asylstreit die Wahl?
Gäste: Robert Habeck, Carsten Linnemann, Giovanni di Lorenzo, Sarah Tacke
30.1.2025 (3,293 Mio, 18,4% MA)
Zehn Tage bis zur Wahl – Deutschland verunsichert?
Gäste: Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht, Wolfgang Kubicki, Alexander Dobrindt, Dagmar Rosenfeld
13.2.2025 (3,251 Mio, 19,5% MA)
Trump dealt, Europa zahlt – Was tut Merz?
Gäste: Jens Spahn, Wolfgang Schmidt, Marina Weisband, Sarah Pagung, Elmar Theveßen
27.2.2025 (2,387 Mio, 13,6% MA)
Trump erpresst, Putin gewinnt – Europa ohne Schutz?
Gäste: Sigmar Gabriel, Dmytro Kuleba, Alexander Dobrindt, Nicole Deitelhoff, Frank Sauer
6.3.2025 (2,515 Mio, 14,0% MA)
Gute Schulden – schlechte Schulden – hat Merz sich verzockt?
Gäste: Carsten Linnemann, Franziska Brantner, Moritz Schularick, Kristina Dunz, Gabor Steingart
13.3.2025 (2,398 Mio, 14,7% MA)
Putin spielt mit Trump – und wer rettet jetzt die Ukraine?
Gäste: Sigmar Gabriel, Norbert Röttgen, Claudia Major, John Bolton, Katrin Eigendorf
20.3.2025 (2,214 Mio, 11,4% MA)
Geld da, Strategie noch nicht – kann Schwarz-Rot noch scheitern?
Gäste: Alexander Dobrindt, Matthias Miersch, Bodo Ramelow, Julia Jäkel, Robin Alexander
27.3.2025 (2,196 Mio, 14,1% MA)
Schwarz-roter Streit ums Geld – wachsen nur die Schulden?
Gäste: Markus Söder, Lars Klingbeil, Jens Südekum, Hildegard Müller
3.4.2025 (2,224 Mio, 14,6% MA)
Aufbruch oder ‚Weiter so‘ – mit Merz aus der Krise?
Gäste: Carsten Linnemann, Manuela Schwesig, Katja Kipping, Stefan Wolf, Michael Bröcker
10.4.2025 (1,903 Mio, 11,0% MA)
Trumps Deal – Putins Sieg?
Gäste: Armin Laschet, Oleksii Makeiev, Nicole Deitelhoff, Gustav Gressel, Armin Coerper, Elmar Theveßen
24.4.2025 (2,378 Mio, 13,6% MA)
Fehlstart mit Folgen – wie stark ist Kanzler Merz?
Gäste: Alexander Dobrindt, Katharina Dröge, Julia Reuschenbach, Anne Applebaum, Melanie Amann
8.5.2025 (2,177 Mio, 13,7% MA)
Große Erwartungen, schwieriger Start – was können Sie schaffen, Herr Merz?
Gast: Friedrich Merz
15.5.2025 (2,059 Mio, 13,0% MA)
Friedrich Merz trifft Donald Trump – Duell oder Duett?
Gäste: Johann Wadephul, Wolfgang Ischinger, Adam Tooze, Mariam Lau, Elmar Theveßen
5.6.2025 (2,396 Mio, 15,4% MA)
Putins Rache, Trumps Spiel – Kann Europa die Ukraine retten?
Gäste: Boris Pistorius, Roderich Kiesewetter, Carlo Masala, Cathryn Clüver, Fred Pleitgen
12.6.2025 (2,101 Mio, 14,4% MA)
Trump, Iran und die Bombe – Eskalation in Nahost
Gäste: Armin Laschet, Moshe Zimmermann, Michael Wolffsohn, Sharzad Eden Osterer, Kristin Helberg, Elmar Theveßen
19.6.2025 (2,013 Mio, 13,9% MA)
Krieg oder Frieden – Sicherheit nur mit den USA?
Gäste: Johann Wadephul, Jan van Aken, Alfons Mais, Ben Hodges, Florence Gaub
26.6.2025 (1,905 Mio, 12,9% MA)
Streit statt Aufbruch – bekommt Schwarz-Rot die Kurve?
Gäste: Thorsten Frei, Verena Hubertz, Monika Schnitzer, Robin Alexander
24.7.2025 (1,884 Mio, 12,9% MA)
Wer rettet den Sozialstaat? – Harter Streit in der Regierung
Gäste: Jens Spahn, Heidi Reichinnek, Jens Südekum, Veronika Grimm, Markus Feldenkirchen
11.9.2025 (2,278 Mio, 15,1% MA)
Putins Drohnen – Trumps Spielchen – Europa nicht gerüstet?
Gäste: Norbert Röttgen, Ralf Stegner, Rüdiger Bachmann, Susanne Wiegand, Johannes Hano
18.9.2025 (2,098 Mio, 14,4% MA)
Sozialstaat – teuer, ungerecht, missbraucht?
Gäste: Paul Ziemiak, Philipp Türmer, Verena Bentele, Boris Palmer, Eva Quadbeck
25.9.2025 (2,095 Mio, 13,3% MA)
Zwischen Krieg und Frieden – Was bringt Europa Sicherheit?
Gäste: Manfred Weber, Jan van Aken, Claudia Major, Peter R. Neumann, Katrin Eigendorf
2.10.2025 (1,900 Mio, 11,5% MA)
Schwarz-rote Einigung – Herbst der Reförmchen?
Gäste: Carsten Linnenmann, Franziska Brantner, Jens Südekum, Giovanni di Lorenzo, Kerstin Münstermann
9.10.2025 (1,722 Mio, 10,9% MA)
Deutschlands Sicherheit – Neue Gefahren von außen und innen?
Gäste: Alexander Dobrindt, Irene Mihalic, André Wüstner, Holger Stark
16.10.2025 (1,575 Mio, 9,9% MA)
Trump und Europa gegen Putin – hat die Ukraine wieder eine Chance?
Gäste: Norbert Röttgen, Hannah Neumann, Andrij Melnyk, Reinhard Merkel, Frederik Pleitgen
23.10.2025 (1,705 Mio, 11,1% MA)
Umstritten, teuer, ungerecht – wie ist die Rente noch zu retten?
Gäste: Tim Klüssendorf, Johannes Winkel, Katja Kipping, Clemens Fuest, Julia Friedrichs
6.11.2025 (1,636 Mio, 10,2% MA)
Kein Aufschwung, kein Vertrauen – Zerreißprobe für Schwarz-Rot?
Gäste: Reiner Haseloff, Alexander Schweitzer, Veronika Grimm, Robin Alexander
13.11.2025 (1,909 Mio, 12,3% MA)
Stadt, Land, Angst – steigt Deutschland ab?
Gäste: Michael Kretschmer, Felix Banaszak, Elisa Hoven, Tanja Schweiger, Michael Bröcker
20.11.2025 ( 1,901 Mio, 11,4% MA)
Trumps Plan für die Ukraine – Kompromiss oder Kapitulation?
Gäste: Norbert Röttgen, Ralf Stegner, Oleksii Makeiev, Nicole Deitelhoff
27.11.2025 (2,115 Mio, 13,3% MA)
Showdown im Bundestag – Merz ohne Mehrheit?
Gäste: Bärbel Bas, Philipp Türmer, Alexander Hoffmann, Franziska Brantner, Monika Schmitzer, Kerstin Münstermann
4.12.2025 (1,979 Mio, 13,8% MA)
Endspiel um die Ukraine – Trump und Putin gegen Europa?
Gäste: Vitali Klitschko, Norbert Röttgen, Wolfgang Ischinger, Ben Hodges, Claudia Major, Katrin Eigendorf
11.12.2025 (2,440 Mio, 14,9% MA)
Land verlieren, Partner behalten – Welche Wahl hat die Ukraine noch?
Gäste: Armin Laschet, Sigmar Gabriel, Richard David Precht, Liana Fix, Kateryna Mishchenko
18.12.2025 (1,993 Mio, 11,6% MA)
maybrit illner spezial
Deutschland nach der Wahl
Gäste: Carsten Linnemann, Stephan Weil, Felix Banaszak, Eva Quadbeck, Robin Alexander
23.2.2025 (2,425 Mio, 15,0% MA)
plan b (UT/HD)
Redaktion Gesellschaftsreportage
Leitung: Christian Dezer
29 Sendungen (1,096 Mio, 9,8% MA)
7 Wiederholungen (1,179 Mio., 11,4% MA)
Gut gewürzt (Wh.)
Ingwer, Paprika und Rotes Gold
Film von Tanja Reinhard und Yves Schurzmann
4.1.2025 (2,030 Mio., 13,6% MA)
Klimawandel auf dem Teller
Wie unser Essen bezahlbar bleibt
Film von Marika Liebsch und Yves Schurzmann
18.1.2025 (1,46 Mio.,10,1% MA, 44.626 Views)
Der grüne Güterverkehr
Von der Vision zur Realität
Film von Christian Bock
1.2.2025 (1,58 Mio.,11,2% MA, 23.786 Views)
Jeder Baum zählt
Neue Ideen für die Rettung der Wälder
Film von Torsten Mehltretter
8.2.2025 (1,58 Mio,11,1% MA; 37.911 Views)
Schluss mit Sanierungsstau
Revolution für Straße und Schiene
Film von Jela Henning
15.2.2025 (1,78 Mio.,12,1% MA, 29.706 Views)
Energiewende zu Hause
Günstiger Strom für Mieter
Film von Jasmin Cilesiz Linhart
22.2.2025 (1,50 Mio.,10,9% MA, 82.898 Views)
Mit Laib und Seele (Wh.)
Gesundes Brot mit mehr Geschmack
Film von Anni Brück
7.3.2025 (0,672 Mio., 10,2% MA)
Einsamkeit – nein danke!
Von der Kraft der Gemeinschaft
Film von Kyra Funk
8.3.2025 (1,07 Mio., 8,4% MA, 147.534 Views)
Starke Frauen
Kampf um Selbstbestimmung
Film von Jasmin Cilesiz Linhart
22.3.2025 (1,03 Mio., 8,7% MA, 28.192 Views)
Die Zukunft des Bauens
Wunderstoffe aus der Natur
Film von Jakob Kneser
29.3.2025 (1,53 Mio., 13.0% MA, 51.078 Views)
Hilfe für Alleinerziehende
Unterstützung im Alltag
Film von Hai-Hsin Lu & Viktoria Timkanicova
5.4.2025 (0,96 Mio., 9,4% MA, 19.089 Views)
Leben mit Krebs
Hoffnung für Körper, Geist und Seele
Film von Kyra Funk und Candan Six-Sasmaz
12.4.2025 (0,87 Mio., 9,3% MA, 41.700 Views)
Grünes Gold (Wh.)
Neue Quellen für nachhaltigen Schmuck
Film von Jasmin Cilesiz Linhart
19.4.2025 (1,297 Mio., 12,3% MA)
Verkehr ohne Unfall
Wie wir unsere Straßen sicherer machen
Film von Sabine Grießer und Lisa-Marie Wimmer
26.4.2025 (1,08 Mio.,10,8% MA,17.636 Views)
Die Magie der Farben
Natürlich, bunt und gesund
Film von Carina Nickel und Stefanie Nickel
3.5.2025 (1,0 Mio., 8,7% MA, 16.350 Views)
Genial Gärtnern (Wh.)
Nachhaltige Ideen für Balkon, Garten und Stadt
Film von Eva Münstermann und Frédérique Veith
10.5.2025 (0,88 Mio., 9,6% MA, 28.744 Views)
Fehler erwünscht
Die Kunst vom richtigen Scheitern
Film von Jela Henning
17.5.2025 (1,01 Mio., 9,6% MA, 24.753 Views)
Freie Fahrt fürs Rad
Verkehr neu gedacht
Film von Charlotte Aebischer und Jakob Groth
24.5.2025 (1,4 Mio., 13.0% MA, 127.090 Views)
Nachhaltige Möbel (Wh.)
Mieten und recyceln statt wegwerfen
Film von Kristina Klasen
31.5.2025 (1,00 Mio.,11,2% MA, 13.798 Views)
Fisch ohne Haken
Wie wir nachhaltiger Fisch essen
Film von Britta Kunft
7.6.2025 (1,11 Mio., 11,1% MA, 17.787 Views)
Superfood neu gedacht
gesund, nahrhaft, regional
Film von Hai-Hsin Lu
14.6.2025 (1,16 Mio., 13,2% MA, 78.559 Views)
Jede Minute zählt
schnellere Hilfe bei Herznotfällen
Film von Carolin Hentschel
21.6.2025 (0,79 Mio., 8,7% MA, 18.227 Views)
‘Green Sports’
Nachhaltige Laufkleidung & Boards
Film von Marc Haenecke
28.6.2025 (0,87 Mio., 9,9% MA, 25.976 Views)
Medizin, die alle sieht
Geschlechtergerecht behandeln
Film von Judith Arnold und Franca Leyendecker
12.7.2025 (1,21 Mio., 12,7% MA, 67.237 Views)
SOS Ozean (Wh.)
Hilfe für einen bedrohten Lebensraum
Film von Kristin Siebert und Tilman Wolff
19.7.2025 (1,02 Mio., 11,7% MA, 10.854 Views)
Bewusst unterwegs
2 Filme
Reisen mit kleinem Budget
Film von Jasmin Cilesiz Linhart
26.7.2025 (12,9 % MA, 1,19 Mio., 144.262 Views)
Nachhaltiger in den Urlaub
Film von Laura Wiegand
2.8.2025 (1,16 Mio., 10,7% MA, 120.130 Views)
Die Klimaretter
Neue Ideen zur CO2 Reduzierung
Film von Torsten Mehltretter
9.8.2025 (0,81 Mio., 9,8% MA, 25.374 Views)
Neues Leben in der Stadt
Mehr Miteinander in der City
Film von Joanna Michna
16.8.2025 (0,81 Mio., 8,7% MA, 19.080 Views)
Raus aus der Ego-Gesellschaft
Solidarisch wirtschaften
Film von Jasmin Cilesiz Linhart, Clarissa Eysell und Anna Massih
23.8.2025 (0,99 Mio., 9,4% MA, 19.063 Views)
Mission Vogelrettung
Hilfe für bedrohte Arten
Film von Alba Vivancos Folch und Stella Könemann
30.8.2025 (0,87 Mio., 9,2% MA, 11.405 Views)
Wut – ihre Macht, ihre Kraft
und wie wir mit ihr umgehen
Film von Kim Schibilla
21.9.2025 (0,83 Mio., 7,9% MA, 36.899 Views)
Prost ohne Prozente
Alkoholfreier Genuss
Film von Denise Dismer und Eva Münstermann
5.10.2025 (1,00 Mio., 8,5% MA, 64.667 Views)
Wenn das Wasser kommt (Wh.)
Lösungen bei Extremwetter
Film von Eva Hoffmann Villena
16.11.2025 (1,28 Mio., 10,2% MA, 93.082 Views)
Mut zur Versöhnung
Frieden statt Feindschaft
Film von Arlette Gruoner
14.12.2025 (0,69 Mio., 5,5% MA, 4.666 Views)
RE:TURN (UT/HD)
Redaktion Gesellschaftsreportage
Leitung: Christian Dezer
– Frauen schützen, Schweigen brechen
Gemeinsam gegen häusliche Gewalt
Film von Lara Bauerkamp und Anna-Maria Brandt
23.11.2025 (0,76 Mio., 6,1% MA, 51.955 Views)
Politbarometer
Redaktion: Shakuntala Banerjee
Moderation: Stefan Leifert
21 Sendungen (3,163 Mio., 16,2% MA)
Sondersendungen
80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz (UT/HD)
Gedenkstunde in Berlin
Leitung: René Mahler
Kommentar: Andreas Klinner
23.1.2025 (0,262 Mio., 4,8% MA)
Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus (UT(HD)
Übertragung aus dem Deutschen Bundestag
Leitung: René Mahler
Kommentar: Micha Wagenbach
29.1.2025 (0,317 Mio., 5,1% MA)
Zum Tode von Horst Köhler
Der unbequeme Präsident (UT(HD)
Leitung: Antje Pieper
Film von Bernd Mosebach
1.2.2025 (1,795 Mio., 9,7% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Schlagabtausch (UT/HD/DGS)
Leitung: Matthias Pupat, Wolfgang Zimmermann
Moderation: Andreas Wunn
Redaktion: Tobias Bluhm, Dominik Lessmeister, Sabine Räpple
Beitrag: Jenifer Girke
Studiogespräche: Felix Banaszak, Tino Chrupalla, Alexander Dobrindt, Christian Lindner, Jan van Aken, Sahra Wagenknecht
6.2.2025 (3,100 Mio., 18,9% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Das TV-Duell: Scholz gegen Merz (UT/HD)
Live aus Berlin
Redaktion: Indre Windgassen
Moderation: Maybrit Illner, Sandra Maischberger (ARD)
9.2.2025 (4,080 Mio., 13,2% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Klartext!(UT/HD)
Das ZDF-Wahlforum mit den Kanzlerkandidat*innen
Live aus der Fernsehwerft in Berlin
Redaktion: Manuela Conrad, Cornelia Donath
Moderation: Bettina Schausten, Christian Sievers
Gäste: Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck, Alice Weidel
13.2.2025 (5,466 Mio., 20,3% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Die lange Nacht zur Bundestagswahl 2025
Deutschland, warum bist du so? (UT/HD)
2 Dokus mit Eva Schulz
Krieg in Europa – Wie abwehrbereit sind wir wirklich?
Können wir uns das Leben noch leisten?
13.2.2025 (0,547 Mio., 13,8% MA)
Die Malocher – Wirtschaftskrise vor Ort (Wh.) (UT/HD)
Film von Markus Brüning, Nicole Clouth und Manuel Gorgos
13.2.2025 (0,310 Mio., 11,0% MA)
Zwischen TikTok und Wahlurne (Wh.) (UT/HD)
Der Kampf um junge Wähler
Film von Antonia Schäfer und Nicole Fröhlich
13.2.2025 (0,174 Mio., 8,3% MA)
Auf der Couch mit Dr. Leon Windscheid (UT/HD)
Redaktion: Christian Dezer
3 Folgen
18.2.2025 (0,275 Mio., 10,6% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Die Schlussrunde (ARD/ZDF) (UT/HD)
Redaktion: Diana Zimmermann, Christiane Hübscher
Moderation: Diana Zimmermann, Markus Preiß (ARD)
20.2.2025 (3,074 Mio., 17,2% MA)
Zum Tode von Bernhard Vogel
Brückenbauer zwischen Ost und West (UT/HD)
Leitung: Antje Pieper
Film von Andreas Postel
3.3.2025 (0,307 Mio., 4,6% MA)
Festakt zum Tag der Deutschen Einheit (UT/HD/AD/DGS)
Übertragung aus Saarbrücken
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Andreas Klinner
Redaktion: Nina Niebergall
Beiträge: Anne Arend, Tobias Bluhm, Anna Buchschwenter
Studiogäste: Claire Demesmay, Susanne Freitag-Carteron
3.10.2025 (0,716 Mio., 8,8% MA)
Aufruf des Bundespräsidenten zur Woche der Welthungerhilfe (UT/HD)
Leitung: Antje Pieper
Redaktion: Wolfgang Zimmermann
12.10.2025 1,829 Mio., 10,0% MA)
70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin (UT(HD)
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Dina Bogdanski, Nina Niebergall, Renée Barbara Severin
Beiträge: Christiane Hübscher, Ines Trams
Gesprächsgäste: Michael Gutzeit, Christiane Hübscher, Sönke Neitzel
12.11.2025 (0,738 Mio., 10,8% MA)
Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten (UT/HD)
Leitung: Antje Pieper
Redaktion: Wolfgang Zimmermann
25.12.2025 (2,341 Mio., 14,0% MA)
Neujahrsansprache des Bundeskanzlers (UT/HD)
Leitung: Antje Pieper
Redaktion: Wolfgang Zimmermann
31.12.2025 (2,181 Mio., 13,4% MA)
Standpunkte (UT/HD)
Parteitagsberichterstattung
Leitung: Ralph Schumacher
Moderation: Ralph Schumacher, Ralph Szepanski, Shakuntala Banerjee
Redaktion: Manuela Conrad, Martin Cordes, Cornelia Donath, Stefanie Feßenmayr, Achim Fluhrer, Meike Kneifel, Mathias Kubitza, Peter Ruppert
4 Sendungen (0,430 Mio., 6,5% MA)
Bericht vom Parteitag die Linke in Chemnitz
10.5.2025 (0,551 Mio., 8,0% MA)
Bericht vom Parteitag der SPD in Berlin
29.6.2025 (0,368 Mio., 6,7% MA)
Bericht vom Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Hannover
30.11.2025 (0,401 Mio., 6,7% MA)
Bericht vom Parteitag der CSU in München
13.12.2025 (0,404 Mio., 4,8% MA)
Was nun …? (UT/HD)
Fragen von Bettina Schausten und Anne Gellinek
Redaktionsleitung: Ralph Schumacher
Redaktion: Ann-Kathrin Jeske, Mathias Kubitza, Natascha Langner, Christian Volk
6 Sendungen (2,908 Mio., 13,7% MA)
Was nun, Herr Habeck?
10.2.2025 (3,349 Mio., 14,8% MA)
Was nun, Frau Weidel?
10.2.2025 (3,810 Mio., 15,1% MA)
Was nun, Herr Merz?
6.5.2025 (3,446 Mio., 16,2% MA)
Was nun, Frau von der Leyen?
2.6.2025 (2,071 Mio., 11,4% MA)
Was nun, Herr Söder?
26.11.2025
Was nun, Herr Merz?
16.12.2025 (2,526 Mio., 12,9% MA)
Wahlen
Leitung: Ralph Schumacher
Redaktion Wahlen: Meike Kneifel
3 Sendungen
Wahl 2025 im ZDF
Bundestagswahl 2025 (UT/HD)
Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin
Moderation: Shakuntala Banerjee
Hochrechnungen und Analysen: Stefan Leifert und die Forschungsgruppe Wahlen e.V.
Studiogäste: Prof. Karl-Rudolf Korte, Annalena Baerbock, Markus Söder, Tino Chrupalla
Live-Reporter: Diana Zimmermann, Christiane Hübscher, Andrea Maurer, Britta Buchholz, Carsten Behrendt, Patricia Wiedemeyer, Nicole Diekmann, Wulf Schmiese, Eva Schiller, Frank Buchwald, Henriette de Maizière, Dorthe Ferber, Ines Trams, Klaus Brodbeck,
Gesprächspartner: Saadet Ekşi, Robert Henning, Joram Deckert, Thorsten Frei, Matthias Miersch, Franziska Brantner, Jan van Aken, Ralph Suikat, Martin Huber, Alice Weidel, Jens Spahn, Boris Pistorius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Amira Mohamed Ali, Jörg Dittrich, Stephan Weil,
Statements: Sahra Wagenknecht, Robert Habeck, Friedrich Merz, Olaf Scholz, Christian Lindner,
Autoren: Mathias Kubitza
Twitch: Victoria Reichelt, powlster DoktorFroid
23.2.2025 (3,445 Mio., 14,2% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Wahl in Hamburg (UT/HD)
Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Hamburg
Moderation: Shakuntala Banerjee
Präsentation Hochrechnungen und Analysen:
Stefan Leifert und die Forschungsgruppe Wahlen e.V.
Studiogäste: Prof. Karl-Rudolf Korte, Peter Tschentscher
Live-Reporter: Britta Hilpert, Yve Fehring, Christina von Ungern-Sternberg, Sven Rieken, Ralph Szepanski, Martin Niessen,
Gesprächspartner: Carsten Linnemann, Matthias Miersch, Franziska Brantner, Jan van Aken, Tino Chrupalla, Dennis Thering,
Statements: Katharina Fegebank, Cansu Özdemir
Autor: Mathias Kubitza
2.3.2025 (1,910 Mio., 10,8% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Berliner Runde (UT/HD)
Moderation: Diana Zimmermann
Studiogäste: Carsten Linnemann, Matthias Miersch, Pegah Edalatian, Martin Huber, Janis Ehling, Bernd Baumann
2.3.2025 (3,171 Mio., 12,4% MA)
ZDF royal
Trooping the Colour – Parade zu Ehren König Charles III.
Leitung: René Mahler
Moderation: Christina von Ungern-Sternberg
Redaktion: Stephanie Fischer-Bothof, Mathias Pupat
Beiträge: Benjamin Daniel, Yacin Hehrlein, Hilke Petersen, Wolf-Christian Ulrich
Schaltgespräch: Wolf-Christian Ulrich
Studiogäste: Julia Melchior, Hilke Petersen
14.6.2025 (0,974 Mio., 15,7% MA)
Volle Kanne – Service täglich (UT/HD)
Das ZDF-Magazin präsentiert prominente Gäste und viel Service am Morgen. Dazu gibt es Rezepte, Verbraucher- und Gesundheitstipps sowie Trends rund ums Wohnen, um Garten, Sport und Mode.
Montag bis Freitag live, 9.05 bis 10.30 Uhr
Redaktion: Elke Jonkmanns
Moderation: Nadine Krüger, Florian Weiss, Carsten Rüger
245 Sendungen (0,585 Mio., 14,8% MA)
WISO (UT/HD)
Magazin für Wirtschaft und Soziales
Leitung: Markus Niehaves
Chef vom Dienst: Dr. Matthias Nick, Susanne Pohlmann, Sven-Hendrik Hahn, Sven Brandhuber, Dagmar Noll
Moderation: Marcus Niehaves (30 Sendungen), Sarah Tacke (6 Sendungen), Valerie Haller (1 Sendung)
37 Sendungen (Montag, 19.25 Uhr) (2,220 Mio., 10,4% MA)
inkl. 3 Sendungen Wahl 2025 im ZDF
Baustelle Deutschland
– Infrastruktur und Bahn
20.1.2025
- Gesundheit und Pflege
27.1.2025
- Energiepreise und Energiewende
3.2.2025
WISO spezial (UT/HD)
1 Sendung
Planet ohne Plastik?
Moderation: Marcus Niehaves
4.8.2025 (1,834 Mio., 9,5% MA)
WISO-Dokumentation (UT/HD)
Wahl 2025 im ZDF
Baustelle Deutschland
Was braucht die Wirtschaft jetzt?
Film von Nico Schmolke und Julia Wacket
17.2.2025 (2,234 Mio., 9,5%MA)
The Finest Fckup. Wie man aus Scheitern lernt
Film von Sascha Schnabel und Andreas Heyde
11.8.2025 (1,225 Mio., 7,0% MA)
Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero
Film von Swaantje Schröder
17.8.2025 (0,134 Mio., 7,3% MA) Mio., % MA)
Deutscher Gründerpreis 2025
Junge Start-ups – Deutsche Hightech an der Weltspitze
Film von Jan Stremmel
9.9.2025 (1,051 Mio., 8,3% MA)
Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?
Mittelstand zwischen Tradition und Transformation
Film von Anja Kollruß und Kim Uhlich
22.9.2025 (1,564 Mio., 7,7% MA)
Expedition Amazonas
Brasiliens Regenwald und die globale Klimakrise
Film von Bernd Reufels
10.11.2025 (1,661 Mio., 7,5% MA)
Die Zukunft des Handels – Zölle, Kriege, freie Märkte?
Film von Andrea Schäfer, Antonia Schaefer und Florian Neuhann
24.11.2025 (1,856 Mio., 8,4% MA)
Kultur sucht Geld: Was wollen wir uns noch leisten?
Film von Karsten Gravert und Tita von Hardenberg
22.12.2025 (1,789 Mio., 8,4% MA)
planet e. (UT/HD)
Sonntag, ca. 15:45 Uhr
Leitung: Cathérine Kipp
19 Sendungen (inklusive 3 Wiederholungen)
Kalter Krieg und Klimawandel
Atommüll in der Südsee
Film von Johannes Hano
19.1.2024 ( 1,086 Mio., 8,3% MA)
Wale – geliebt und gejagt (Wh.)
Film von Michael Nieberg
4.5.2025 (1,073 Mio., 9,4% MA)
Delfine – die illegale Jagd
Film von Michael Nieberg
11.5.2025 (0,672 Mio., 8,5% MA)
Blutige Flossen – das stille Sterben der Haie (Wh.)
Film von Pierre Nyga
18.5.2025 (0,823 Mio., 7,1% MA)
Zuckeralternativen – Genuss mit Beigeschmack
Film von Judith Paland
25.5.2026 (1,343 Mio., 10,8% MA)
Die Öko-Challenge: Familie Höveling – Duell der Generationen
Film von Jan Marschke
1.6.2026 (0,899 Mio., 8,2% MA)
Hidden Champions: Barfußschuhe
Film von Viktoria Timkanicova
15.6.2025 (0,763 Mio., 7,5% MA)
Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero
Film von Swaantje Schröder
22.6.2025 (0,899 Mio., 8,7% MA)
Die Upcycling-Challenge
Nachhaltig aufs Festival
Film von Anna-Sofia Angelis, Marie Koytek und Oliver Koytek
29.6.2025 (0,538 Mio., 5,7% MA)
Vom PKW zum Minicamper
Film von Anna-Sofia Angelis, Carla Koytek und Oliver Koytek
13.7.2025 (0,772 Mio., 7,6% MA)
Quinoa – Genuss mit Beigeschmack
Film von Ronja Bachofer und Henning Rütten
20.7.2025 (0,807 Mio., 7,7% MA)
Die Nilgans-Plage
Film von Julian Prahl
10.8.2025 (0,947 Mio., 11,5% MA)
Textilmüll (Wh.)
Der Kampf gegen die Wegwerfmode
Film von Tanja Dammertz
28.9.2025 (0,498 Mio., 4,9% MA)
Greenwashed? Decathlon: Kann Massenware nachhaltig sein
Film von Swaantje Schröder
12.10.2025 (1,236 Mio., 11,3% MA)
Pistazien – Genuss mit Beigeschmack
Film von Christina Gantner
19.10.2025 (1,062 Mio., 9,9% MA)
Oktopus in Gefahr – Spurensuche rund ums Mittelmeer
Film von Michael Nieberg
26.10.2025 (1,143 Mio., 8,9% MA)
Durchbruch oder Scheitern: Wo steht der globale Klimaschutz?
Film von Claudia Bates, Andreas Stamm und Lothar Becker
9.11.2025 (1,161 Mio., 9,0% MA)
Bilanz Belém – Klimakonferenz im Regenwald (Do, 0.45 Uhr)
Film von Andreas Weise
27.11.2025 (0,345 Mio., 7,3% MA)
Weihnachtssterne – Adventsdekoration aus den Tropen
Film von Sabine Platz und Anna-Maria Bolenius
30.11.2025 (1,092 Mio., 8,7% MA)
das aktuelle sportstudio
Redaktion: Alexander Antoniadis
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss, Jochen Breyer
39 Sendungen (1,54 Mio.; 12,3% MA)
sportstudio live
Redaktion: Gerrit Schnaar
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Lena Kesting, Sven Voss, Katja Streso, Florian Zschiedrich, Alexander Ruda, Amelie Stiefvatter, Lilli Engels, Maral Bazargani
80 Sendungen (ohne FB-EM und Olympische Spiele) (2,219 Mio., 19,3% MA)
10 Sendetage von der Fußball-EM der Frauen (4,119 Mio., 22,0% MA)
106 Sendungen im Livestream
sportstudio reportage (UT/HD)
Leitung: Fabian Farwick
Beckenbauer – Der letzte Kaiser
Film von Torsten Körner
Redaktion: Daniel Pinschower
12.1.2025 (1,676 Mio., 11,0% MA)
FC Hollywood – Der FC Bayern und die verrückten 90er
Fünfteilige Serie von Nicolas Berse-Gilles, Markus Brauckmann und Simone Schillinger
Redaktion: Fabian Farwick
1. Das Duell
17.1.2025 (1,964 Mio., 10,6% MA)
2. Die Jagd
17.1.2025 (1,671 Mio., 11,2% MA)
3. Der Verrat
18.1.2025 (0,834 Mio., 10,0% MA)
4. Die Wutrede
18.1.2025 (0,682 Mio., 10,2% MA)
5. Das Endspiel
18.1.2025 (0,534 Mio., 10,6% MA)
Höhenrausch – Laura Dahlmeiers Leben nach dem Biathlon
Film von Philip Flämig und Anabel Münstermann
Redaktion: Bianca Heftrich
24.1.2025 (2,045 Mio., 18,7% MA)
Freestyle – Storys aus dem Actionsport
Film von Floris Asche
Redaktion: Fabian Farwick
30.3.2025 (0,886 Mio., 6,3% MA)
Crunchtime – Satou Saballys Weg an die Basketball-Weltspitze
Film von Tsellot Melesse
Redaktion: Fabian Farwick
4.5.2025 (0,737 Mio., 5,6% MA)
Trophy Men – Die Erfindung der UEFA Champions League
Film von Christian Twente und Markus Brauckmann
Redaktion: Fabian Farwick
31.5.2025 (1,022 Mio., 11,8% MA)
Josua Kimmich – Anführer und Antreiber
Film von Jan Mendelin
Redaktion: Daniel Wever
4.6.2025 (0,445 Mio., 13,5% MA)
WE RISE – Frauen. Fußball. Zukunft.
Film von Martina Hänsel und Michael Niermann
Redaktion: Gunnar Fischer, Fabian Farwick
29.6.2025 (0,754 Mio., 6,9% MA)
Kopfsache – Wie unsere DFB-Stars mit Druck umgehen
Film von Laura-Jasmin Leick
Redaktion: Fabian Farwick
5.7.2025 (0,518 Mio., 4,2% MA)
Könige der Sammelkarten
Film von Martin Fischer und Zino Markarian
Redaktion: Marie-Julie May
17.8.2025 (0,596 Mio., 5,2% MA)
Always Hamburg – Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.
sechsteiliger Film von Tom Häussler
Redaktion: Fabian Farwick
1. Hoffnung
2. Schmerz
3. Verbundenheit
4. Euphorie
5. Déjà-Vu
6. Erlösung
27.8.2025 (0,422 Mio., 10,3% MA)
Owen Ansah – Der schnellste Deutsche aller Zeiten
Film von Hanna Günther und Tim Gobauch
Redaktion: Daniel Wever
14.9.2025 (1,303 Mio., 12,9% MA)
Großes Tennis – Made in East Germany
Film von Christoph Eder und Markus Brauckmann
28.9.2025 (0,659 Mio., 5,5% MA)
Großes Tennis
Vier Filme von Christoph Eder und Markus Brauckmann
Redaktion: Fabian Farwick
1. Der Traum von Wimbledon
2. Champions hinter der Mauer
3. Flucht nach vorn
4. Die große Chance
1.10.2025 (0,080 Mio., 4,3% MA)
Henry Maske – Mein Weg
Film von Tim Schroedter
Redaktion: Daniel Wever
5.10.2025 (0,849 Mio., 6,4% MA)
Das Spiel ihres Lebens
EM 2025: Frankreich vs. Deutschland
Redaktion: Daniel Pinschower
29.10.2025 (0,101 Mio., 5,1% MA)
Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission.
Fünf Filme von Christian Twente und Eva Schötteldreier
Redaktion: Marie-Julie May
1. Konkurrenzkampf
2.12.2025 (1,553 Mio., 11,8% MA)
2. Am Limit
3.12.2025 (1,442 Mio., 10,7% MA)
3. Rückenwind
5.12.2025 (1,650 Mio.,13,% MA)
4. Riskanter Plan
18.12.2025 (1,404 Mio., 17,5% MA)
5. Showdown
19.12.2025 (1,766 Mio., 17,9% MA)
Die besten Sport-Momente 2025
Film von Henrik Diekert
Redaktion: Daniel Pinschower
21.12.2025 (1,725 Mio., 9,9% MA)
SPORTtäglich
Redaktionsleitung: Kristin Otto
ZDF-Morgenmagazin, ZDF-Mittagsmagazin, heute 19Uhr, Heute-Journal, heute-express, heuteJournal:update, heute in Deutschland, Volle Kanne
Studioredakteure: Rudi Cerne, Lena Kesting, Norbert König, Norbert Lehmann, Kristin Otto, Thomas Skulski, Katja Streso, Amelie Siefvatter, Sven Voss, Florian Zschiedrich, Marvin Kirsch
Sportblöcke mit 52 Sportarten und 24 Breitensportthemen
3243 Beiträge, Länge: 51:38:27
Davon Mannschafts-Frauensport: 496 Beiträge, Länge: 07:35:28
Davon Behindertensport: 45 Beiträge, Länge: 0:38:12
4030 Moderationen, Länge: 28:17:29, davon 181 Schaltgespräche, Länge: 04:44:26
Gesamtsumme aller Beiträge inklusive aller Moderationen und Schaltgespräche: 84:40:22
Die Reihe wird von den Hauptredaktionen Aktuelles (T), Politik und Zeitgeschehen (PuZ), Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt (W), Sport (S), Kultur (K) sowie Geschichte und Wissenschaft (G) gestaltet.
Insgesamt: 42 Sendungen
(1,906 Mio., 14,7% MA)
42 Sendungen der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen (PuZ)
Los Angeles in Flammen – Feuerkatastrophe in Kalifornien (PuZ) (UT/HD/GS)
Leitung: Bobby Cherian
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Tobias Bluhm, Udo Harnach, René Mahler, Matthias Pelz
Beitrag: Gert Anhalt
Schaltgespräch: Birgit Haas
Studiogast: Christian Schmidt
9.1.2025 (3,477 Mio., 16,3% MA)
Donald Trump zurück an der Macht – Amtseinführung in Washington (PuZ) (UT/HD/GS(ZkT)
Live aus Washington
Leitung: Matthias Pupat, Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper, Elmar Theveßen
Redaktion: Alexandra Biehl, Tobias Blum, Bobby Cherian
Schaltgespräch: David Sauer
Studiogast: Elmar Theveßen
20.1.2025 (3,449 Mio., 21,2% MA)
Donald Trump zurück an der Macht – Amtseinführung in Washington (PuZ) (UT/HD/GS/ZkT)
Live aus Washington
Leitung: Matthias Pupat, Wolfgang Zimmernmann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Wolfgang Zimmermann
Gesprächsgäste: Liana Fix, Elmar Theveßen
Schaltgespräche: Armin Coerper, Anne Brühl
20.1.2025 (3,680 Mio.,16,4% MA)
Donald Trump zurück an der Macht – Amtseinführung in Washington (PuZ) (UT/HD)
Leitung: Antje Pieper
Redaktion: René Mahler
Film von Gert Anhalt
20.1.2025 (0,691 Mio., 9,0% MA)
Nein zum Migrationsgesetz – Heftiger Schlagabtausch im Bundestag (PuZ) (UT/HD)
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Andreas Klinner
Redaktion: Narin Dogan, Reto Proksch, Matthias Pupat
Beitrag: Frank Buchwald
Schaltgespräche: Andrea Maurer, Albrecht von Lucke
31.1.2025 (3,128 Mio., 15,5% MA)
Fahrt in Menschenmenge – Entsetzen in München (PuZ) (UT/HD)
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Tobias Bluhm, Bobby Cherian, Reto Proksch
Beitrag: Patricia Schäfer/Moritz Neuß/Christiane Lange, Svetlana Ulmann
Schaltgespräche: Markus Söder, Prof. Peter Neumann
13.2.2025 (3,957 Mio., 18,1% MA)
Abschied von Horst Köhler
Live aus dem Berliner Dom
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Tobias Bluhm, Matthias Pupat, Michael Sahr, Micha Wagenbach
Beitrag: Bernd Mosebach
Schaltgespräche: Martin Kothé, Patricia Wiedemeyer
Studiogast: Wulf Schmiese
18.2.2025 (0,542 Mio., 10,7% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Deutschland hat gewählt (T) (UT/HD)
Leitung: Andreas Wunn
Moderation: Dunja Hayali, Andreas Wunn
Redaktion:
Beiträge: Tim Kröger
Schaltgespräche: Elmar Theveßen, Armin Coerper, Katrin Eigendorf, Isabelle Schaefers, Eva Schiller/Manfred Weber, Thomas Walde, Christian von Rechenberg
Studiogäste: Karl-Rudolf Korte, Britta Haßelmann, Amira Mohamed Ali, Silvia Breher, Tino Chrupalla, Saskia Esken, Agnes Strack-Zimmermann
24.2.2025 (0,806 Mio., 13,5% MA)
Wahl 2025 im ZDF
Deutschland nach der Wahl (PuZ) (UT/HD)
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Alexandra Biehl, Tobias Bluhm, Bobby Cherian, Martin Cordes, Mathias Kubitza, Patrick Müthing, Matthias Pupat
Beiträge: Bernd Benthin, Armin Coerper, Cornelia Donath, Katrin Eigendorf,
Achim Fluhrer, Susanne Freitag-Cateron, Karen Grass, Susanne Pohlmann,
David Sauer, Isabelle Schaefers, Christoph Schneider, Britta Spiekermann
Studiogäste: Thorsten Frei, Wolfgang Schmidt, Stefan Leifert, Karl-Rudolf Korte, Jan van Aken
24.2.2025 (3,161 Mio., 13,1% MA)
Nach dem Eklat im Weißen Haus – Europa und USA am Scheideweg?
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Stefanie Feßenmayr, Waleska Pavez, Matthias Pupat
Beiträge: Linda Kierstan, Lara Wiedeking
Schaltgespräche: Roderich Kiesewetter, Gustav Gressel
1.3.2025 (3,447 Mio., 17,0% MA)
Nach dem Eklat im Weißen Haus – Krisentreffen in London
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Alexandra Biehl, Linda Kierstan, Matthias Pupat
Beiträge: Lara Wiedeking, Dominik Lessmeister, Heike Slansky
Schaltgespräche: Lars Klingbeil, Manfred Weber, Wolf-Christian Ulrich, Armin Coerper
2.3.2025 (2,086 Mio., 10,7% MA)
Nach dem Eklat im Weißen Haus – Krisentreffen in London
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Alexandra Biehl, Linda Kierstan, Matthias Pupat
Beiträge: Dominik Lessmeister, Lara Wiedeking
Schaltgespräche: Annalena Baerbock, Sarah Pagung, Isabelle Schaefers, Elmar Theveßen
2.3.2025 (4,139 Mio., 17,7% MA)
Trumps Rede an den Kongress
Live aus Washington
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Elmar Theveßen
Studiogast: Michael Werz
4.3.2025 (0,229 Mio.,11,2% MA)
Historische Stunde – Bundestag stimmt für neue Schuldenregel
Leitung: Annette Hilsenbeck, Wolfgang Zimmermann
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Chiara Raber, Peter Ruppert
Beiträge: Mario Shabaviz/Karen Grass, Lars Bohnsack, Isabelle Schäfers, Sophie Steinfeld/Anne-Sophie Feil
Schaltgespräche: Julia Jäkel, Eva Högl
18.3.2025 (2,827 Mio., 13,3% MA)
Zölle für alle – Trumps Angriff auf den Welthandel
Leitung: Sabine Räpple
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Reto Proksch, Chiara Raber, Wolfgang Zimmermann
Beiträge: Armin Coerper, Anne Sophie Feil, Jan Henrich,
Miriam Steimer, Susann von Lojewski, Klaus Weber
Schaltgespräche: Manfred Weber, Stormy-Annika Mildner
3.4.2025 (3,162 Mio.,16,9% MA)
Union und SPD einig – Koalitionsvertrag steht
Leitung: René Mahler
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Udo Harnach, Mathias Kubitza, Reto Proksch
Beiträge: Lars Bohnsack, Kai Dietrich/Anne-Sophie Feil, Christoph Schneider/Jan Henrich
Schaltgespräche: Lars Klingbeil, Markus Söder, Diana Zimmermann, Isabelle Schaefers, Alice Weidel, Prof. Sabine Kropp
Studiogast: Florian Neuhann
9.4.2025 (2,655 Mio.,12,4% MA)
Trauer um Papst Franziskus
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Waleska Pavez, Sara Pipaud, Isabelle Tümena
Beiträge: Michael Bewerunge, Jürgen Erbacher, Andreas Klinner, Simone Müller
Schaltgespräche: Bischof Georg Bätzing, Andreas Postel, Christoph Röckerath, Imre Stetter-Karp
Studiogast: Jürgen Erbacher
21.4.2025 (1,505 Mio., 12,4% MA)
Trauer um Papst Franziskus
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Alexandra Biehl, Waleska Pavez, Isabelle Tümena
Beiträge: Michael Bewerunge, Jürgen Erbacher, Andreas Klinner, Simone Müller
Schaltgespräche: Andreas Batlogg, Bischof Tobias Bilz, Bischof Georg Bätzing, Andreas Postel, Christoph Röckerath
Studiogast: Jürgen Erbacher
21.4.2025 (2,741 Mio., 12,5% MA)
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Andreas Klinner
Redaktion: Nina Bernhardt, Stephanie Fischer-Bothof, René Mahler
Beiträge: Lena Baumann, Annette Hilsenbeck, Inken Klinge, Christoph Röckerath
Schaltgespräche: Jürgen Erbacher, Christoph Röckerath, Andreas Bartlogg
26.4.2025 (2,741 Mio., 14,5% MA)
Verfassungsschutz – AfD gesichert rechtsextremistisch
Leitung: René Mahler
Moderation: Sarah Tacke
Redaktion: Leon Müller, Reto Proksch, Isabelle Tümena
Beiträge: Birgit Franke, David Gebhard, Karl Hinterleitner, Julia Klaus,
Christoph Schneider
Schaltgespräche: Tino Chrupalla, Alexander Thiele
2.5.2025 (2,044 Mio., 12,9% MA)
Wahl im zweiten Anlauf – Friedrich Merz ist Kanzler
Leitung: René Mahler
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Lucas Eiler, Lisa Mittrücker, Reto Proksch
Beiträge: Christiane Hübscher, Niels Schneider
Schaltgespräche: Markus Söder, Wulf Schmiese, Lars Klingbeil
Studiogast: Karl Rudolf Korte
6.5.2025 (2,864 Mio., 14,3% MA)
Das Konklave – Einzug der Kardinäle
Live aus Rom
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Alex Biehl, Stephanie Fischer-Bothof, Reto Proksch, Sophie Steinfeld
Beiträge: Lena Baumann, Jürgen Erbacher, Karoline Knop
Schaltgespräche: Andreas Postel
Studiogäste: Pater Andreas Batlogg, Jürgen Erbacher, Kardinal Walter Kasper
7.5.2025 (1,549 Mio., 16,7% MA)
Weißer Rauch in Rom – Der neue Papst ist gewählt
Live aus Rom
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Lucas Eiler, Reto Proksch, Renée Severin
Schaltgespräche: Andreas Postel, Barbara Lueg
Studiogäste: Jürgen Erbacher, Markus Graulich
8.5.2025 (3,820 Mio., 21,2% MA)
Weißer Rauch in Rom – Der neue Papst ist gewählt
Live aus Rom
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Lucas Eiler, René Mahler, Reto Proksch, Matthias Pupat, Renée Severin
Beitrag: Andreas Postel
Schaltgespräche: David Sauer, Barbara Lueg
Studiogast: Jürgen Erbacher
8.5.2025 (2,706 Mio., 11,7% MA)
Amtseinführung von Papst Leo XIV.
Live aus Rom
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Andreas Klinner
Redaktion: Manuela Conrad, Reto Proksch
Beiträge: Barbara Lueg, Andreas Postel, Christoph Röckerath, Stefan Schlösser
Schaltgespräche: Barbara Lueg, Irme Stetter-Karp
Studiogäste: Pater Max Cappabianca, Bruder Michael Clemens, Jürgen Erbacher
18.5.2025 (1,035 Mio., 13,2% MA)
Merz bei Trump – Erstes Treffen im Weißen Haus
Leitung: René Mahler
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Reto Proksch, Sophie Steinfeld, Renate Wolter
Beiträge: Alexander Glodzinski, Benjamin Daniel
Schaltgespräche: Elmar Theveßen, Laura von Daniels, Julian Heinz
5.6.2025 (2,900 Mio., 16,0% MA)
Amoklauf in Graz
Leitung: René Mahler
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Tina Andrecht, Matthias Pupat, Reto Proksch
Beiträge: Dorothée Schmidt, Waleska Pavéz
Schaltgespräche: Thimo Krebs, Manuel Heinemann
10.6.2025 (2,646 Mio., 15,2% MA)
Eskalation zwischen Israel und Iran
Leitung: Christian Semm
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: Alexander Glodzinski, Richard Luttke, Waleska Pavez
Beiträge: Gert Anhalt, Isabelle Tümena
Schaltgespräche: Azadeh Zamimirad, Daniel Gerlach
13.6.2025 (2,140 Mio., 15,0% MA)
G7-Gipfel in Kanada – Wie weiter in Nahost
Leitung: René Mahler
Moderation: Andreas Klinner
Redaktion: Richard Luttke, Sina Mainitz, Reto Proksch
Beiträge: Annette Hilsenbeck, David Sauer, Diana Zimmermann
Schaltgespräche: Albrecht von Lucke
Studiogast: Ralph D. Thiele
17.6.2025 (2,372 Mio., 14,4% MA)
Eskalation in Nahost – USA greifen Iran an
Leitung: Lisa Mittrücker
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Christian Ott, Waleska Pavez, Reto Proksch
Beiträge: David Sauer, Simone Müller
Schaltgespräche: Azadeh Zamimirad, Prof. Georg Steinhauser
22.6.2025 (3,098 Mio., 18,0% MA)
Krieg in Nahost – droht ein Flächenbrand?
Leitung: René Mahler
Moderation: Antje Pieper
Redaktion: : Anne Sophie Feil, Sabine Räpple, Sophie Steinfeld
Beiträge: Isabelle Schäfers, Elisabeth Schmidt, Felix Klauser
Schaltgespräche: Golineh Atai, Stefanie Babst, Sarah Pagung, Elmar Theveßen
23.6.2025 (2,656 Mio., 14,7% MA)
Backofen Deutschland – Gluthitze in Europa
Film von Gert Anhalt
Leitung: René Mahler
Redaktion: Nina Niebergall, Wolfgang Zimmermann
2.7.2025 (2,370 Mio., 12,3% MA)
Koalitionskrise – Eklat bei Verfassungsrichterwahl
Leitung: René Mahler
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Nina Niebergall, Reto Proksch, Christian Semm
Beiträge: Lars Bohnsack, Christoph Schneider
Schaltgespräche: Albrecht von Lucke, Alexander Thiele
11.7.2025 (2,315 Mio., 15,0% MA)
Krieg und Hunger in Gaza
Leitung: René Mahler
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Manuela Conrad, Udo Harnach, Anke Lang, Wolfgang Zimmermann
Beiträge: Luc Walpot, Susana Santina
Schaltgespräche: Dr. Joanne Perry, Johann Wadepuhl
28.7.2025 (2,032 Mio.,11,4% MA)
Gipfeltreffen in Alaska – Was heißt das für die Ukraine?
Leitung: Alexander Glodzinski
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Nina Niebergall, Waleska Pavez
Beiträge: Felix Klauser, Gert Anhalt, Arta Ramadani, Renée Severin, Manuela Conrad, Mario Shabaviz
Schaltgespräche: Friedrich Merz, Sarah Pagung, Anne Brühl, Niko Lange, Claudia Bates, Susanne Freitag, Armin Coerper, Wulf Schmiese
16.8.2025 (2,099 Mio., 14,5% MA)
Pressekonferenz: Treffen im Weißen Haus – Wie weiter für die Ukraine?
Nachbesprechung: Treffen im Weißen Haus – Wie weiter für die Ukraine?
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Richard Luttke, Nina Niebergall, Reto Proksch, Matthias Pupat
Beiträge: Klaus Brodbeck, Simone Müller, Sophie Steinfeld
Schaltgespräche: Elmar Theveßen, Diana Zimmermann, Lara Wiedeking, Sarah Pagung, Anne Brühl, Armin Coerper
18.8.2025 (2,404 Mio., 13,9% MA - Pressekonferenz) (2,181 Mio., 11,0% MA - Nachbesprechung)
Offensive in Gaza-Stadt – Israel schickt Bodentruppen
Leitung: Nina Niebergall
Moderation: Andreas Klinner
Redaktion: Renè Mahler, Waleska Pavez, Reto Proksch
Beiträge: Andreas Weise, Susana Santina
Schaltgespräche: Janina Dill, Daniel Gerlach
16.9.2025 (2,736 Mio., 15,0% MA)
Gaza- Einigung – Hoffnung auf Kriegsende
Leitung: René Mahler
Moderation: Andreas Klinner
Redaktion: Nina Niebergall, Reto Proksch, Mario Shabaviz
Beiträge: Susana Santina, David Sauer
Schaltgespräche: Meron Mendel, Johann Wadephul
9.10.2025 (2,635 Mio., 14,3% MA)
Geiseln in Freiheit – Hoffnung auf Frieden
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Alina Bähr, Alex Biehl, Lisa Brockschmidt, Katrin Kriebel,
Richard Luttke, René Mahler, Chiara Raber, Sybille Schulz
Beiträge: Nina Niebergall, Susana Santina, David Sauer, Mario Shabaviz, Isabelle Tümena,
Schaltgespräche: Steffen Seibert, Joe Simpson, Reem Alabali Radovan, Elmar Theveßen, Daniel Gerlach, Thomas Reichart
13.10.2025 (2,341 Mio., 11,0% MA)
Ukraine-Gipfel in Berlin – Exklusivinterview mit Selenskyj
Gespräch mit Markus Lanz
Leitung: Wolfgang Zimmermann
Moderation: Shakuntala Banerjee
Redaktion: Simone Müller, Reto Proksch
Beiträge: Alina Bähr, Nina Niebergall
Schaltgespräche: Armin Laschet, Armin Coerper
15.12.2025 (2,074 Mio., 10,1% MA)
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