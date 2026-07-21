ZDF-Programmchronik 2025

auslandsjournal (UT/HD)

ZDF-Korrespondent*innen berichten aus aller Welt.

Leitung: Stefanie Schoeneborn / Matthias Pupat

Redaktion: Gert Anhalt, Narin Dogan, Yannick Döring, Jan Fritsche, Alexander Glodzinski, Christian Semm, Ina Sowaidnig, Isabelle Tümena

Moderation: Shakuntala Banerjee / Antje Pieper

32 Sendungen (2,068 Mio., 12,1% MA)

(25 Sendungen à 30 min.,7 Sendungen à 45 min.)



auslandsjournal – die doku UT/HD)

Syrien nach Assad

Film von Golineh Atai

5.2.2025 (0,433 Mio., 9,8% MA)

Ukraine – Krieg oder Frieden

Film von Katrin Eigendorf

19.2.2025 (0,527 Mio., 13,9% MA)

Trump und seine Milliardäre

Film von Gert Anhalt

26.2.2025 (0,617 Mio., 14,3% MA)

Die Welt nach Corona

Film von Johannes Hano, Miriam Steimer und Andreas Postel

19.3.2025 (0,318 Mio., 7,9% MA)

Wiedersehen in Israel

Film von Thomas Reichart

26.3.2025 (0,352 Mio., 7,4% MA)

Systemsprenger Trump

Film von Studio Washington

30.4.2025 (2,444 Mio., 15,2% MA)

Trump und Europa

Film von Studio Brüssel

30.4.2025 (0,319 Mio., 8,4% MA)

Nawalnys Erben

Film von Felix Klauser und Sebastian Ehm

7.5.2025 (0,329 Mio., 9,1% MA)

NATO am Limit

Film von Studio Washington und Studio Brüssel

18.6.2025 (0,544 Mio., 10,7% MA)

Sahel: Putins Griff nach Afrika

Film von Sira Thierij (Kooperation mit ARTE)

3.9.2025 (0,483 Mio., 10,6% MA)

2 Jahre nach Hamas Angriff

Film von Thomas Reichart

1.10.2025 (0,245 Mio., 6,6% MA)

Chaturbate – Das globale Business mit Online-Live-Sex

Film von Frederik Fleig

19.11.2025 (0,344 Mio., 8,7% MA)

Nie wieder Opfer – Der Kampf der Frauen weltweit

Film von Golineh Atai, Nicola Albrecht, Phoebe Gaa, Christoph Röckerath, Susann von Lojewski, Barbara Lueg

26.11.2025 (0,296 Mio., 7,3% MA)

Ein Jahr nach dem Sturz Assads – Schafft Syrien den Neuanfang?

Film von Golineh Atai

3.12.2025 (0,445 Mio., 10,8% MA)



auslandsjournal frontlines (UT/HD)

Tel Aviv – Metropole im Krieg

Film von Katrin Eigendorf

30.7.2025 (0,243 Mio., 6,1% MA)

Militärchef Syrskyi fordert einen gerechten Frieden

Oleksandr Syrskyj im Interview mit Katrin Eigendorf (20‘)

3.12.2025 Online only

Afghanistan im Griff der Taliban

Film von Katrin Eigendorf

17.12.2025 (0,648 Mio., 9,3% MA)



auslandsjournal spezial (UT/HD)

Wie Trump die Welt verändert

Moderation: Antje Pieper

26.2.2025 (2,478 Mio., 12,8% MA)

Trumps Angriff auf die Mullahs

Moderation: Antje Pieper

25.06.2025 (1,661 Mio., 8,9% MA)





Formate online only (Mediathek + YouTube):



Global Talk

Ist die Demokratie zu schwach für Trump?

Film von Ulf Röller, Elmar Theveßen, Katrin Eigendorf

21.03.2025



GlobalPolitiX

Zölle, Zölle, Zölle!

Film von Florian Neuhann

21.3.2025

Trumps wilde Wirtschaftsfahrt

Film von Florian Neuhann

16.5.2025

Putins Spiel mit dem Westen

Film von Felix Klauser

4.7.2025

Dealen wie Donald

Film von Florian Neuhann

13.8.2025

Der fabelhafte Farage

Film von Hilke Petersen

7.11.2025

Argentiniens Kettensägenmassaker

Film von Christoph Röckerath

21.11.2025

Zurück nach Syrien?

Film von Golineh Atai

8.12.2025



Podcast



Global Deep Dive

Österreich, die FPÖ und das Streben der Rechtspopulisten Europas

Mit Jagoda Marinić und Katrin Eigendorf

14.1.2025

Was tun Europa? Reaktionen auf Trump

Mit Jagoda Marinić und Katrin Eigendorf

28.1.2025

Illegale Migration – Mythos und Realität

Mit Jagoda Marinić und Katrin Eigendorf

11.2.2025

3 Jahre Krieg: Wer entscheidet über die Zukunft der Ukraine?

Mit Jagoda Marinić und Katrin Eigendorf

24.2.2025

Der Trump Effekt

Folge 1: Verdealt Trump die Ukraine?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

19.3.2025

Folge 2: Sind Autokratien stärker als Demokratien?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

26.3.2025

Folge 3: Wie Trump die Welt erpresst?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

1.4.2025

Folge 4: Wie mächtig ist die Lüge?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

26.3.2025

Folge 5: Macht Trump China great again?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

16.4.2025

Folge 6: 100 Tage Trump – mehr Wahn als Größe

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

22.4.2025

Folge 7: War´s das für die Ukraine?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

29.4.2025

Folge 8: Angriff auf die Meinungsfreiheit

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

7.5.2025

Folge 9: Geld und Frieden (38 Minuten)

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

13.5.2025

Folge 10: Das wollen Trump und andere Mächtige in Gaza

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Luc Walpot

20.5.2025

Folge 11: Deutsch-Amerikanische Feindschaft? (re:publica)

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller, Elmar Theveßen und Wulf Schmiese

28.5.2025

Folge 12: Was könne wir aus der Polen-Wahl lernen?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

3.6.2025

Folge 13: Was hat Merz bei Trump erreicht?

Mit Katrin Eigendorf, Wulf Schmiese, Ulf Röller und Elmar Theveßen

6.6.2025

Folge 14: Will Trump den Bürgerkrieg?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

11.6.2025

Folge 15: Iran – Kapitulation oder Krieg?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

18.6.2025

Folge 16: Ist das jetzt Trumps Krieg?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

23.6.2025

Folge 17: Kein Herz für Migranten?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

1.7.2025

Folge 18: Tanzt die ganze Welt nach Trumps Pfeife?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

9.7.2025

Folge 19: Eure Fragen, unsere Antworten

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

15.7.2025

Folge 20: Trump vs. Europa – Die Zollfrage

Mit Ulf Röller und Elmar Theveßen

24.7.2025

Folge 21: Begeht Israel in Gaza Kriegsverbrechen?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller, Elmar Theveßen und Luc Walpot

30.7.2025

Folge 22: Der große Bluff vom Frieden?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

26.8.2025

Folge 23: Wo bleibt der Widerstand gegen Trump?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

2.9.2025

Folge 24: Eure Frage, unsere Antworten

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

11.9.2025

Folge 25: Warum stoppt Trump Israel nicht?

Mit Nicola Albrecht, Katrin Eigendorf und Thomas Reichart

18.9.2025

Folge 26: Ringen um Meinungsfreiheit

Mit Nicola Albrecht, Ulf Röller und Elmar Theveßen

26.9.2025

Folge 27: Gamechanger in Gaza und Ukraine?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

1.10.2025

Folge 28: Ist Demokratie noch sexy?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

8.10.2025

Folge 29: Verliert Europa den Handelskrieg

Mit Florian Neuhann, Ulf Röller und Elmar Theveßen

16.10.2025

Folge 30: Ein Jahr nach der US-Wahl

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

29.10.2025

Folge 31: Afghanistan – Was geht uns das an?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

5.11.2025

Folge 32: COP ohne Trump

Mit Winnie Heescher, Ulf Röller und Elmar Theveßen

12.11.2025

Folge 33: Sex. Lügen, Drogenkrieg

Mit Christoph Röckerath, Ulf Röller und Elmar Theveßen

19.11.2025

Folge 34: Will Trump die Kapitulation der Ukraine?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

25.11.2025

Folge 35: Ein neuer Trump-Putin-Deal?

Mit Armin Coerper, Ulf Röller und Elmar Theveßen

3.12.2025

Folge 36: Trumps Scheidung von Europa

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

11.12.2025

Folge 37: Ein Jahr wie kein anderes?

Mit Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen

16.12.2025



Auslandsjournal Adventskalender

#1 Warum Brüssel-Korrespondent Andreas Stamm im heute journal die Luft wegblieb.

Mit Andreas Stamm 1.12.2025

#2 Wie ZDF-Reporterin Alica Jung in der Ukraine Schauspieler als Mutmacher erlebt.

Mit Alica Jung 2.12.2025

#3 Warum Wien-Korrespondent Christian von Rechenberg am Würstelstand einen Ohrwurm hat

Mit Christian von Rechenberg 3.12.2025

#4 Wie Moskau Korrespondent Armin Coerper wegen Putin und Trum einmal um die Welt flog.

Mit Armin Coerper 4.12.2025

#5 Wie sich Istanbul-Korrespondentin Phoebe Gaa mit Sesamkringel ins Chaos stürzt.

Mit Phoebe Gaa 5.12.2025

#6 Warum Peking-Korrespondentin Elisabeth Schmidt schon im Mai an Weihnachtsdeko denkt.

Mit Elisabeth Schmidt 6.12.2025

#7 Warum Rom-Korrespondentin Barbara Lueg nur noch auf Capri Schwimmen geht.

Mit Barbara Lueg 7.12.2025

#8 Wie USA-Korrespondent David Sauer in Seenot geriet.

Mit David Sauer 8.12.2025

#9 Wie Paris-Korrespondentin Anne Arend das Gedenken an den Bataclan-Anschlag erlebt hat.

Mit Anne Arend 9.12.2025

#10 Wie Skandinavien-Korrespondent Henner Hebestreit wegen Donald Trump zum ersten Mal nach Grönland kam.

Mit Henner Hebestreit 10.12.2025

#11 Warum ZDF-Reporter Carsten Behrendt auf dem Segelboot in der Antarktis nur noch an Pinguine denkt.

Mit Carsten Behrendt 11.12.2025

#12 Wie London-Korrespondentin Hilke Petersen vom Staatsbesuch auf Schloss Windsor berichtet.

Mit Hilke Petersen 12.12.2025

#13 Warum ZDF-Reporter Sebastian Ehm den gebratenen Fisch aus Usbekistan nicht vergessen hat.

Mit Sebastian Ehm 13.12.2025

#14 Wie USA-Korrespondent Elmar Theveßen auch bei 40 Grad schaltbereit ist.

Mit Elmar Theveßen 14.12.2025

#15 Warum ZDF-Reporter Felix Klauser seine Beiträge in Russland hinter der Matratze vertont.

Mit Felix Klauser 15.12.2025

#16 Warum London-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich neun Stunden für ein Bier durch die schottischen Highlands wandern.

Mit Wolf-Christian Ulrich 16.12.2025

#17 Wie Peking-Korrespondentin Miriam Steimer in Macau Weihnachten wiederentdeckt.

Mit Miriam Steimer 17.12.2025

#18 Wie ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf in Island baden ging.

Mit Katrin Eigendorf 18.12.2025

#19 Warum Brüssel-Korrespondent Ulf Röller an den „Helden von Bondi Beach“ denkt.

Mit Ulf Röller 19.12.2025

#20 Wie New York-Korrespondentin Nicola Albrecht in Toronto Waschbären jagt.

Mit Nicola Albrecht 20.12.2025

#21 Wie ZDF-Reporter Jörg Brase ein Model-Casting im Flüchtlingslager erlebt.

Mit Jörg Brase 21.12.2025

#22 Kairo-Korrespondentin Golineh Atai Syrien nach der Assad-Diktatur neu kennenlernt.

Mit Golineh Atai 22.12.2025

#23 Was Johannesburg-Korrespondentin Verena Garrett im Dorf der Hundertjährigen gelernt hat.

Mit Verena Garrett 23.12.2025

#24 Warum Rio-Korrespondent Christoph Röckerath nur noch an den Papst denkt.

Mit Christoph Röckerath 24.12.2025



Berlin direkt (UT/HD)

Leitung: Diana Zimmermann, Wulf Schmiese

Moderation: Andrea Maurer, Daniel Pontzen, Wulf Schmiese, Diana Zimmermann

Bildregie: Andrea Roquebert, Jörn Hampicke, Diana Procop, Lars Goerke

44 Sendungen, davon 7 Sommerinterviews (2,854 Mio., 14,4% MA)

Interview mit Wolfgang Schmidt

Weltweiter Rechtsruck | Verteidigungshaushalt in Deutschland | Stand der deutschen Industrie- und Wirtschaftspolitik

12.1.2025 (3,491 Mio., 15,6% MA)

Interview mit Annalena Baerbock

Wahlkampfendspurt der Grünen | Weitere Unterstützung für die Grünen | Wahlrechtsreform

19.1.2025 (3,151 Mio., 12,5% MA)

Schaltgespräch Friedrich Merz

Migration | Deutsche Wirtschaft unter Donald Trump

26.1.2025 (3,852 Mio., 17,8 % MA)

Schaltgespräch Ministerpräsident Dr. Markus Söder | Interview mit Lars Klingbeil

Der Asylkurs der CDU und CSU | Der Asylkurs der SPD

2.2.2025 (3,537 Mio.15,8% MA)

Schaltgespräch mit Armin Laschet | Interview Christian Lindner

Vor dem TV-Duell Scholz & Merz | Wahlkampf und Politik der FDP

9.2.2025 (3,543 Mio., 16,2% MA)

Schaltgespräch mit Anders Fogh Rasmussen

Russland-Ukraine-Krieg: aktuelle Lage und vor Verhandlungen | Bilanz der deutschen Migrationspolitik | Bundestagswahlkampf 2025: Die Linke und BSW

16.2.2025 (3,382 Mio., 15,0% MA)

Interview mit Carsten Linnemann

Sondierungen zwischen Union und SPD | Sicherheitspolitik unter Regierung Schwarz-Rot | 5 Jahr seit Ausbruch Corona: Fehlende Aufarbeitung

9.3.2025 (3,619 Mio., 16,4% MA)

Schaltgespräch Ministerpräsident Dr. Markus Söder

Sondierungsdebakel der Union | Debatte um Wehrpflicht

16.3.2025 (3,882 Mio.,17,9% MA)

Interview mit Hubertus Heil

Koalitionsverhandlungen, Kostenfrage | Krise der Koalitionsverhandlungen | Umgang mit der AFD im Parlament

23.3.2025 (3,397 Mio., 15,7% MA)

Schaltgespräch Alexander Dobrindt | Schaltgespräch Jörg Kukies

Union unter Druck | Donald Trumps Pläne gegen Europa

30.3.2025 (3,076 Mio., 14,9% MA)

Interview Saskia Esken

Koalitionsverhandlungen | Grundrecht auf Asyl | Personalfragen im Kabinett

6.4.2025 (2,898 Mio., 14,6% MA)

Interview Jens Spahn

Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD | Wahlversprechen der Union | Folgen der deutschen Außenpolitik für die Ukraine

13.4.2025 (2,903 Mio., 14,5% MA)

Interview mit Carsten Linnemann

Deutschlands Ukrainekurs | Union, SPD und die Sozialsysteme | Meinungsfreiheit unter Druck

27.4.2025 (2,908 Mio.,15,9% MA)

Interview mit Alexander Dobrindt

Kabinett um den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz | Verfassungsschutz zur AfD | Politische Ausgangslage der Alliierten vor Gedenken an den 8. Mai

4.5.2025 (2,802 Mio., 14,1% MA)

Interview mit Alexander Hoffmann

Parteitag der Linken | Asylpolitik | Parteitag der SPD in Duisburg

11.5.2025 (2,211 Mio., 13,5% MA)

Interview mit Oleksij Makejew

Friedrich Merz über die gescheiterten Friedensverhandlungen | Die erste Woche der neuen Gerierung I Umgang mit der AfD

18.5.2025 (2,694 Mio., 14,1% MA)

Schaltgespräch mit Armin Laschet

Elend in Gaza | Bilanz im Gesundheitssystem | Geschlechtergerechtigkeit im Bundestag

25.5.2025 (2,777 Mio., 14,1% MA)

Schaltgespräch Johann Wadephul

Verhältnis zwischen Deutschland und den USA | Ukraine:Was bleibt von den Ankündigungen von Friedrich Merz | Mehr Personal für die Bundeswehr

1.6.2025 (2,915 Mio., 16,0% MA)

Interview Lars Klingbeil

Deutsch Israelisches Verhältnis | Das Manifest der SPD | Mafiöse Strukturen bei Anträgen für das Bürgergeld

15.6.2025 (2,675 Mio, 13,9% MA)

Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johan Wadephul über den Israel-Iran Krieg I Deutsche Historie über den Iran Krieg

22.6.2025 (3,102 Mio., 17,6% MA)

Schaltgespräch mit Bärbel Bas

Bundesparteitag der SPD | Koalitionsstreit zum Klimaschutz | Maskenaffäre im Gesundheitsministerium

29.6.2025 (2,255 Mio., 14,8% MA)

Schaltgespräch mit Markus Söder Koalitionsversprechen schon gebrochen | Personalabbau durch Union und SPD / Europas Atomschutzschirm

6.7.2025 (2,725 Mio., 14,9% MA)

Sommerinterview mit Frank-Walter Steinmeier

13.7.2025 (1,995 Mio., 12,3 % MA)

Sommerinterview mit Franziska Brantner

20.7.2025 (1,987 Mio., 11,9% MA)

Sommerinterview mit Markus Söder

3.8.2025 (2,900 Mio., 15,6% MA)

Sommerinterview mit Tino Chrupalla

10.8.2025 (2,297 Mio., 14,4% MA)

Sommerinterview mit Lars Klingbeil

17.8.2025 (2,156 Mio., 12,8% MA)

Sommerinterview mit Ines Schwerdtner

24.8.2025 (2,027 Mio., 11,6% MA)

Sommerinterview mit Friedrich Merz

31.8.2025 (2,272 Mio., 13,4% MA)

Interview mit Jens Spahn

Geplante Reformen der Bundesregierung | Bevorstehende Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen I Debatte um deutsche Nationalhymne

7.9.2025 (2,335 Mio., 14,2% MA)

Schaltgespräch mit Johann Wadephul

Politische Agenda des Außenministeriums | Hintergründe der gestiegenen Popularität der AfD in Sachsen-Anhalt

14.9.2025 (2,640 Mio., 13,5% MA)

Interview mit Matthias Miersch

Herbst der Reformen | Energiewende der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche / Social Media Nutzung von Minderjährigen

21.9.2025 (2,523 Mio., 13,4% MA)

Schaltgespräch mit Manfred Weber

Hybride Kriegsbedrohung | politischer Kulturkampf in Deutschland | Positionierung

Von Bundeskanzler Friedrich Merz und der CDU zu Israel

28.9.2025 (2,614 Mio., 13,6% MA)

Schaltgespräch mit Carsten Linnemann

Der Ankündigungskanzler | Kipppunkt Wirtschaft | Stellenabbau und die Folgen

5.10.2025 (2,890 Mio., 14,2% MA)

Interview mit Bärbel Bas

Die neue Grundsicherung | Fehlende Rentenreform | Der Stand des Verbrenner–Aus

12.10.2025 (2,971 Mio., 14,8% MA)

Schaltgespräch mit Boris Pistorius

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius unter Druck / Koalitionsstreit um Rente / Gaza-Krieg: Deutsche Rolle in Gaza

19.10.2025 (2,780 Mio., 13,6% MA)

Interview mit Tino Chrupalla

Wirtschaftskrise in Deutschland / Abhängigkeit der Industrie von China / Trump, Putin und die AfD

26.10.2025 (3,213 Mio., 14,7% MA)

Interview mit Matthias Miersch

Neue Führung der SPD unter Druck | Krise der Deutschen Bahn | Konflikt um Bundeswehrgelände

2.11.2025 (2,818 Mio., 12,9% MA)

Schaltgespräch mit Markus Söder

Die Koalition und das Klima | Bundesaußenminister Johann Wadephul und die Union I Das BSW und Neuauszählungen bei den Bundestagswahlen

9.11.2025 (2,765 Mio., 12,8% MA)

Schaltgespräch mit Manuel Hagel | Schaltgespräch mit Alexander Schweitzer

Diskussion um Rentenkrise | Neue Reformen für die Bundeswehr

16.11.2025 (3,291 Mio., 15,1% MA)

Interview mit Jens Spahn

Diskussion um die Rentenpakete in Deutschland | Kulturstaatsminister Wolfram Weimer unter Druck | Konflikt um Überwachungssoftware Palantir Technologies in Deutschland

23.11.2025 (3,071 Mio., 14,2% MA)

Interview mit Sven Schulze

Zerreißprobe Union und Koalition | SPD unter Druck | Ukraine–Verhandlungen

30.11.2025 (2,732 Mio., 13,0% MA)

Interview mit Thorsten Frei

Rentenpaket sorgt bei der CDU für Unmut über Friedrich Merz | Rolle von Markus Söder in der Bundespolitik und Bayern | Misstrauen gegenüber den USA bei Friedensverhandlungen im Russland-Ukraine-Krieg

7.12.2025 (2,421 Mio., 11,7% MA)

Schaltgespräch mit Metin Hakverdi

Das transatlantische Verhältnis in Zeiten der Friedensverhandlungen | Diskussion über eingefrorene russische Vermögenswerte | Umgang mit Maßnahmen der Pflegekassen

14.12.2025 (3,039 Mio. 14,3% MA)



Politix (Online only) (HD)

3 Sendungen

AfD-Jugend verbieten?

11.1.2025

AfD und die Wirtschaft: Kontaktverbot?

28.11.2025

Wirft Trump Europa unter den Bus?

12.12.2025





Redaktion Dokumentationen

Redaktion: Markus Wenniges, Malte Borowiack



Die Spur

27 Sendungen (0,1291 Mio., 8,9% MA)

27 Wiederholungen (0,158 Mio., 7,0% MA)

Gras online kaufen (UT/HD)

Das dubiose Cannabusiness von "Dr. Ansay" & Co.

Film von Benjamin Braun, Maike von Galen und Klaus Jansen

15.1.2025 ((1,640 Mio., 10,8% MA), 216.713 Abrufe Streamingportal)

16.1.2025 (Wh.) (0,199 Mio., 10,5% MA))

Putins geheime Schattentanker (UT/HD)

Wie Russland mit Sanktionen umgeht

Film von Arndt Ginzel

22.1.2025 (1,898 Mio., 11,3% MA, 360.029 Abrufe Streamingportal)

7.5.2025 (Wh.) (0,253 Mio., 8,6% MA)

Roblox - Kinderspiel für Cybergroomer? (UT/HD)

Film von Sebastian Tyzak und Martin Dietrich

5.2.2025 (1,097 Mio., 6,4% MA), 252.438 Abrufe Streamingportal)

5.2.2025 (Wh.) (0,193 Mio., 8,1% MA)

6.2.2025 (Wh.) (0,193 Mio., 9,1% MA)

iGenius - Schnelles Geld oder großer Bluff? (Wh.) (UT/HD)

Film von Aron Doll und Kim Plettemeier

12.2.2025 (0,165 Mio., 5,6% MA)

Anschlag im Auftrag des IS? (UT/HD)

Der Fall Solingen

Film von Michael Trammer und Laura Kipfelsberger

26.2.2025 (1,054 Mio., 7,0% MA, 344.269 Abrufe Streamingportal)

Jung. Radikal. Organisiert. (UT/HD)

Wie gefährlich ist die Neonazi Jugend?

Film von Max Neidlinger und Julius Geiler

19.3.2025 (1,188 Mio., 8,0% MA, 449.803 Abrufe Streamingportal)

Bordell in der Ferienwohnung (UT/HD)

Wie Airbnb & Co. für Sexarbeit missbraucht werden

Film von Jan-Philipp Scholz und Annkathrin Weis

26.3.2025 (1,683 Mio., 10,6% MA), 330.670 Abrufe Streamingportal)

26.3.2025 (Wh.) (0,1256 Mio., 7,0% MA)

27.3.2025 (Wh.) (0,166 Mio., 7,9% MA)

Das Hamas-Netzwerk in Deutschland (UT/HD)

Der Kampf um Köpfe und Herzen

Film von Carl Exner und Ahmet Senyurt

24.4.2025 (13,0 % MA, 0,892 Mio., 282.431 Abrufe Streamingportal)

24.4.2025 (Wh.) (8,8 % MA, 0,145 Mio.)

Sabotage in Putins Auftrag? (UT/HD)

Das System der Wegwerf-Agenten

Film von Greta Buschhaus

7.5.2025 (1,353 Mio., 10,1% MA), 419.790 Abrufe Streamingportal)

Stresstest Verteidigung (UT/HD)

Wie abwehrbereit ist die Bundeswehr?

Film von Andreas Orth

14.5.2025 (1,328 Mio., 10,5% MA., 281.310 Abrufe Streamingportal)

14.5.2025 (Wh.) (0,130 Mio., 7,8% MA)

15.5.2025 (Wh.) (0,125 Mio., 7,6% MA)

Job Scamming (UT/HD)

Abgezockt bei Arbeitssuche

Film von Verena Sieben, Alexa Ramthun

21.5.2025 (1,234 Mio., 9,0% MA), 161.372 Abrufe Streamingportal)

Tod im Kreißsaal (UT/HD)

Film von Jochen Breyer, Steffi Unsleber

28.5.2025 (1,401 Mio., 9,2% MA, 243.251 Abrufe Streamingportal)

„Görke“ - Gefahr aus der Vape (UT/HD) .

Film von Benjamin Braun, Silja Thoms

11.6.2025 (1,349 Mio., 9,6% MA, 156.625 Abrufe Streamingportal)

Fake-Botox: Undercover unter Fälschern (UT/HD)

Film von Tamer Bakiner, Steffen Mayer, Felix Wolf

18.6.2025 (0,909 Mio., 5,9% MA., 67.557 Abrufe Streamingportal)

18.6.2025 (Wh.) (0,240 Mio., 9,7% MA)

19.6.2025 (Wh.) (0,220 Mio., 10,1% MA)

Die Zeitenwende-Deals (UT/HD)

Wohin sind die 100 Milliarden?

Film von Christian Schweppe, Ciara Cesaro-Tadic, Tim Gorbauch

25.6.2025 (1,005 Mio., 6,7% MA, 386.295 Abrufe Streamingportal)

25.6.2025 (Wh.) (0,140 Mio., 5,5% MA)

26.6.20235 (Wh.) (0,150 Mio., 6,1% MA)

Blutige Bodenschätze (UT/HD)

Kampf um ukrainische Rohstoffe

Film von Arndt Ginzel

2.7.2025 (1,174 Mio., 8,2% MA, 276.730 Abrufe Streamingportal)

3.7.2025 (Wh.) (0,040 Mio., 2,4% MA)

3.9.2025 (Wh.) (0,193 Mio., 6,9% MA)

Fahrrad geklaut: Undercover auf Hehler-Jagd (UT/HD)

Film von Megan Ehrmann, Elena Münker

30.7.2025 (1,219 Mio., 10,4% MA, 187.009 Abrufe Streamingportal)

Ryanair – Die Dunkle Seite des billigen Fliegens (UT/HD)

Film von Tom Cariou

13.8.2025 (1,428 Mio., 10,7% MA)

14.8.2025 (Wh.,) (0,0655 Mio., 3,0% MA)

Fake Rescues: Das Geschäft mit dem Tierleid (UT/HD)

Film von Caterina Klaeden und Susan Penack

20.8.2025 (1,018 Mio., 7,6% MA, 216.266 Abrufe Streamingportal)

21.8.2025 (Wh.) (0,069 Mio., 4,4% MA)

Die Mietfalle: Möbliert und abkassiert? (UT/HD)

Film von Caro Henschel

3.9.2025 (1,248 Mio., 9,7 % MA, 186.663 Abrufe Streamingportal)

4.9.2025 (Wh.) (0,159 Mio., 8,0% MA)

TFA: Gefahr im Trinkwasser (UT/HD)

Film von Max Neidlinger, Kim Celine Plettemeier

24.9.2025 (1,056 Mio., 7,4 % MA, 45.174 Abrufe Streamingportal)

25.9.2025 (Wh.) (0,082 Mio., 4,1% MA)

Die Schattenflotte der Ayatollahs (UT/HD)

Film von Arndt Ginzel

8.10.2025 (1,360 Mio., 9,3% MA, 148.155 Abrufe Streamingportal)

Mystery-Boxen: Wer verdient am großen Bluff? (UT/HD)

Film von Christian Bock, Clara Westhoff

15.10.2025 (1,448 Mio., 9,8% MA, 147.108 Abrufe Streamingportal)

15.10.2025 (Wh.) (0,173 Mio., 7,7% MA)

16.10.2025 (Wh.) (0,155 Mio., 7,7% MA)

Gehackt, geknackt, geklaut - Tricks der Automafia (UT/HD)

Film von Ibar Aibar und Solène Oeino

29.10.2025 (1,390 Mio., 9,3 % MA, 33.652 Abrufe Streamingportal)

Spiked: K.-o.-Tropfen – unsichtbarer Albtraum (UT/HD)

Zweiteiliger Film von Birgit Tanner, Janina Findeisen

5.11.25 (10,9 % MA, 1,729 Mio., 207.078 (Teil 1) / 96.244 (Teil 2) Abrufe Streamingportal)

5.11. 2025 Teil 1 (Wh.) (0,223 Mio., 9,3% MA)

6.11.2025 Teil 2 (Wh.) (0,192 Mio., 8,1% MA)

Bio-Label mit Beigeschmack (UT/HD)

Film von Lilia Becker, Bao.My Nguyen

12.11.2025 (1,027 Mio., 7,5 % MA, 98.297 Abrufe Streamingportal)

Deepfake-Pornos (Wh.) (UT/HD)

2 Filme von Marie Bröckling, Colllien Ulmen-Fernandes und Birgit Tanner

Die Jagd nach den Tätern

19.11.2025 (0,192 Mio., 7,1% MA)

Das Geschäft mit dem Missbrauch

19.11.2025 (0,151 Mio., 6,2% MA)

20.11.2025 (0,106 Mio., 4,3% MA)

Crime Factories: Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner (UT/HD)

Film von Sebastian Galle, Lucas Eiler

10.12.25 (1,158 Mio., 7,0 % MA, 1,158 Mio., 176.963 Abrufe Streamingportal)

Böller als Bomben - Tödliche Pyrotechnik (UT/HD)

Film von Benjamin Braun und Silja Thoms

17.12.2025 (1,132 Mio., 9,6 % MA, 1,132 Mio., 198.279 Abrufe Streamingportal)

18.12.2025 (0,133 Mio., 6,3% MA)



Dokumentationen



Megacitys – Wenn es Nacht wird in… (UT/HD)

Rio de Janeiro

Film von Christoph Röckerath

2.1.2025 ()10,4 % MA, 2,117 Mio., 261.578 Abrufe Streamingportal

14.8.2025 (Wh.) (0,790 Mio., 7,2% MA)

Istanbul

Film von Phoebe Gaa

1.5.2025 (1,623 Mio., 9,2% MA, 206.351 Abrufe Streamingportal )

Mumbai

Film von Johannes Hano

31.7.2025 (1,599 Mio., 10,3% MA)

ChongQing (Wh.)

Die größte Stadt der Welt

Film von Miriam Steimer

31.7.2025 (1,307 Mio, 11,1% MA)

Wien

Film von Christian von Rechenberg

7.8.2025 (1,574 Mio., 10,5% MA, 209.171 Abrufe Streamingportal)

23.12.2025 (Wh.) (0,653 Mio., 10,4% MA)

London (Wh.)

Film von Hilke Petersen und Wolf-Christian Ulrich

7.8.2025 (0,916 Mio., 8,0% MA)

Toronto

Film von Nicola Albrecht

29.12.2025 (2,258 Mio., 10,7% MA, 116.109 Abrufe Streamingportal)



Schatzinseln im Pazifik (UT/HD)

2 Filme von Johannes Hano

Von Hawaii zu den Cookinseln

8.1.2025 (11,0 % MA, 1,5282 Mio., 272.631 Abrufe Streamingportal)

15.1.2025 (Wh.) (0,440 Mio .,10,0 % MA)

Von den Chathaminseln nach Enewetak

9.1.2025 ((12,3 % MA, 2,130 Mio., 214.135 Abrufe Streamingportal)

15.1.2025 (Wh.) (0,317 Mio., 9,8% MA)



Wahl 2025 im ZDF

"Wie geht's, Deutschland? (UT(HD)

Live aus Berlin mit Dunja Hayali und Mitri Sirin

28.1.2025

12,5 % MA, 3,297 Mio., 35.258 Abrufe Streamingportal

29.1.2025 (Wh.) (0,236 Mio., 8,4% MA)



The New Global Game

Film von Kersten Schüßler

29.1.2025 (10,7 % MA, 0,409 Mio.,19.739 Abrufe Streamingportal)

30.1.2025 (Wh.) (0,107 Mio., 5,6% MA)



Wahl 2025 im ZDF

Zwischen TikTok und Wahlurne (UT/HD)

Der Kampf um junge Wähler

Film von Nicole Fröhlich und Antonia Schaefer

12.2.2025 (8,5 % MA, 1,471 Mio., 109.281 Abrufe Streamingportal)

14.2.2025 (Wh.) (0,174 Mio., 8,3% MA)



Robert Habeck – Ein Portrait (UT/HD)

Film von David Gebhard

19.2.2025 (13,3 % MA, 2,455 Mio., 261.061 Abrufe Streamingportal)

20.2.2025 (Wh.) (0,138 Mio., 7,7% MA)



Alice Weidel – Ein Portrait (UT/HD)

Film von David Gebhard

19.2.2025 (14,8 % MA, 2,324 Mio., 648.196 Abrufe Streamingportal)

20.2.2025 (Wh.) (0,090 Mio., 5,4% MA)



Am Puls



… mit Sarah Tacke (UT/HD)

Meine offene Rechnung mit Corona

Film von Julia Lösch, Kathi Liesenfeld und Sarah Tacke

12.3.2025 (10.2 % MA, 1,783 Mio., 506.792 Abrufe Streamingportal)

19.3.2025 (Wh.) (0,213 Mio., 7,2% MA)

10 Jahre "Wir schaffen das"

Film von Julia Lösch, Kathi Liesenfeld und Sarah Tacke

14.8.25 (10,7 % MA, 1,605 Mio., 165.383 Abrufe Streamingportal)

20.8.2025 (Wh.) (0,231 Mio., 5,7% MA)



… mit Florian Neuhann (UT/HD)

Die Autokrise - War's das mit Wohlstand

Film von Stefan Ebling, Andrea Schäfer und Florian Neuhann

1.5.2025 (10,2 % MA, 1,621 Mio., 297.736 Abrufe Streamingportal)



… mit Mitri Sirin (UT/HD)

Blaumacher-Republik Deutschland?

Film von Felix Korfmann, Florian Lengert und Jonny Müller-Goldenstedt

29.5.2025 (11,1 % MA, 1,883 Mio., 200.597 Abrufe Streamingportal)

Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?

Film von Stefan Ebling und Alesia Harrer

3.10.2025 (10,6 % MA, 2,022 Mio., 186.473 Abrufe Streamingportal)

29.10.25 (Wh.) )(0,155 Mio., 5,6% MA)



… mit Christian Sievers (UT/HD)

Wie retten wir die Städte? - Leben statt Leere!

Film von Nico Schmolke und Philipp Katzer

9.6.2025 (12,0 % MA, 2,437 Mio., 200.373 Abrufe Streamingportal)



… mit Dunja Hayali (UT/HD)

"Die Innere (Un-)Sicherheit"

Film von Sebastian Bellwinkel und Ahmet Senyurt

21.8.2025 (8,9 % MA,1,329 Mio., 213.328 Abrufe Streamingportal)

29.10.2025 (Wh.) (1,06 Mio., 4,7% MA)



… mit Eva Schulz (UT/HD)

"Wie die Politik Familien im Stich läßt"

Film von Rebecca Kirkland und Julia Friedrichs

28.8.2025 (7,7 % MA, 1,191 Mio., 142.056 Abrufe Streamingportal)



Am Puls - Deutschland diskutiert (UT/HD)

Können wir uns Deutschland noch leisten?

Live aus Berlin mit Christian Sievers

18.11.25 (7,9 % MA, 1,759 Mio., 111.866 Abrufe Streamingportal)



Santorini - Tanz auf dem Vulkan (UT/HD)

Film von Simone Müller

8.6.2025 (11,6 % MA, 2,121 Mio., 31.864 Abrufe Streamingportal)



Meine Nacht des Mauerfalls (UT/HD)

Film von Lucas Eiler und Dina Bogdanski

3.10.25 (9.3 % MA, 0,650 Mio., 113.522 Abrufe Streamingportal)

4.10.25 (Wh.) (0,043 Mio., 2,4% MA)



Macht und Missbrauch - Andrew Tates Netzwerk (UT/HD)

Film von Jamie Tahsin und Matt Shea

19.11.2025 (5,0 % MA, 0,620 Mio.)



Heute im Parlament

8 Übertragungen (0,547 Mio., 11,5% MA)

Sondersitzung zur Grundgesetz-Änderung (UT/HD)

Redaktion: Natscha Langner

Reporterin: Ines Trams

18.3.2025 (0,818 Mio., 16,5% MA)

Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (UT/HD/DGS)

Redaktion: Henriette de Maizière

Reporterin: Andrea Maurer

14.5.2025 (0,659 Mio., 10,9% MA)

Regierungserklärung zum NATO-Gipfel und zum Europäischen Rat (UT/HD/DGS)

Redaktion: Andrea Maurer

Reporterin: Ines Trams

24.6.2025 (0,469 Mio., 12,2% MA)

Generaldebatte (UT/HD)

Redaktion: Natascha Langner

Reporterin: Ines Trams

9.7.2025 (0,463 Mio., 12,2% MA)

Regierungsbefragung von Bundeskanzler Friedrich Merz (UT/HD)

Redaktion: Natascha Langner

Reporterin: Ines Trams

9.7.2025 (0,544 Mio., 8,7% MA)

Generaldebatte (UT/HD)

Redaktion: Bernd Benthin

Reporterin: Andrea Maurer

17.9.2025 (0,484 Mio., 12,2% MA)

Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz (UT/HD/DGS)

Redaktion: Natascha Langner

Reporterin: Andrea Maurer

16.10.2025 (0,317 Mio., 8,9% MA)

Generaldebatte (UT/HD)

Redaktion: Natascha Langner

Reporterin: Ines Trams

26.11.2025 (0,566 Mio., 12,9% MA)



heute – in Deutschland (HD)

Montag bis Freitag, 14.00 Uhr

Leitung: Ralph Schumacher

Moderation: Yve Fehring, Ralph Szepanski

Redaktion: Alexandra Biehl, Anke Lang, Lisa Mittrücker, Matthias Pelz, Juana Perke, Peter Ruppert, Udo Harnach, Victoria Löchner, Christian Ott, Tai Becker

230 Sendungen (0,880 Mio., 13,1% MA)



heute - in Europa (UT/HD)

Montag bis Freitag, 16.00 Uhr

Redaktionsleitung: Sabine Räpple, Benjamin Daniel

Moderation: Linda Kierstan, Andreas Klinner, Bobby Cherian, Anne Arend, Sherif Rizkallah

Redaktion: Tina Andrecht, Benjamin Daniel, Stephanie Fischer-Bothof, Birgit Haake, Annette Hilsenbeck, Linda Kierstan, Andreas Klinner, Emina Mujagić, Sara Pipaud, Reto Proksch, Lisa Raunheimer, Dorothée Esther Schmidt, Renée Barbara Severin, Sophie Steinfeld.

233 Sendungen (1,999 Mio., 23,6% MA)



Länderspiegel (UT/HD)

Informationen und Meinungen aus den Bundesländern

Leitung: Ralph Schumacher

Moderation: Ralph Schumacher, Yve Fehring, Andreas Klinner

Redaktion: Manuela Conrad, Martin Cordes, Astrid Delgado, Cornelia Donath, Stefanie Feßenmayr, Achim Fluhrer, Meike Kneifel, Mathias Kubitza, Bernd Nied

46 Sendungen (1,246 Mio., 11,7% MA)



maybrit illner (UT/HD

Die ZDF-Talkshow mit Maybrit Illner

Redaktionsleitung: Indre Windgassen

Redaktion: Sabine Bleich, Hendrik Fritzler, Sabine Gärtner, Nick Leifert, Hermann Müller, Claudia Rochel, Kai Stenzel, Miriam Strieker, Berit Suhr, Micha Wagenbach, Ruth Wimmer

33 Sendungen ( 2,20 Mio., 13,6% MA)

Trumps neue Weltordnung – Angriff auf die Verbündeten?

Gäste: Ricarda Lang, Norbert Röttgen, Wolfgang Ischinger, Achim Berg, Elmar Theveßen

16.1.2025 (2,929 Mio, 17,0% MA)

Trump macht Ernst – ist Deutschland diesmal vorbereitet?

Gäste: Wolfgang Schmidt, Jens Spahn, Melanie Amann, Claus Kleber, Florian Neuhann

23.1.2025 (2,837 Mio, 17,0% MA)

Machtkampf um Migration – entscheidet der Asylstreit die Wahl?

Gäste: Robert Habeck, Carsten Linnemann, Giovanni di Lorenzo, Sarah Tacke

30.1.2025 (3,293 Mio, 18,4% MA)

Zehn Tage bis zur Wahl – Deutschland verunsichert?

Gäste: Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht, Wolfgang Kubicki, Alexander Dobrindt, Dagmar Rosenfeld

13.2.2025 (3,251 Mio, 19,5% MA)

Trump dealt, Europa zahlt – Was tut Merz?

Gäste: Jens Spahn, Wolfgang Schmidt, Marina Weisband, Sarah Pagung, Elmar Theveßen

27.2.2025 (2,387 Mio, 13,6% MA)

Trump erpresst, Putin gewinnt – Europa ohne Schutz?

Gäste: Sigmar Gabriel, Dmytro Kuleba, Alexander Dobrindt, Nicole Deitelhoff, Frank Sauer

6.3.2025 (2,515 Mio, 14,0% MA)

Gute Schulden – schlechte Schulden – hat Merz sich verzockt?

Gäste: Carsten Linnemann, Franziska Brantner, Moritz Schularick, Kristina Dunz, Gabor Steingart

13.3.2025 (2,398 Mio, 14,7% MA)

Putin spielt mit Trump – und wer rettet jetzt die Ukraine?

Gäste: Sigmar Gabriel, Norbert Röttgen, Claudia Major, John Bolton, Katrin Eigendorf

20.3.2025 (2,214 Mio, 11,4% MA)

Geld da, Strategie noch nicht – kann Schwarz-Rot noch scheitern?

Gäste: Alexander Dobrindt, Matthias Miersch, Bodo Ramelow, Julia Jäkel, Robin Alexander

27.3.2025 (2,196 Mio, 14,1% MA)

Schwarz-roter Streit ums Geld – wachsen nur die Schulden?

Gäste: Markus Söder, Lars Klingbeil, Jens Südekum, Hildegard Müller

3.4.2025 (2,224 Mio, 14,6% MA)

Aufbruch oder ‚Weiter so‘ – mit Merz aus der Krise?

Gäste: Carsten Linnemann, Manuela Schwesig, Katja Kipping, Stefan Wolf, Michael Bröcker

10.4.2025 (1,903 Mio, 11,0% MA)

Trumps Deal – Putins Sieg?

Gäste: Armin Laschet, Oleksii Makeiev, Nicole Deitelhoff, Gustav Gressel, Armin Coerper, Elmar Theveßen

24.4.2025 (2,378 Mio, 13,6% MA)

Fehlstart mit Folgen – wie stark ist Kanzler Merz?

Gäste: Alexander Dobrindt, Katharina Dröge, Julia Reuschenbach, Anne Applebaum, Melanie Amann

8.5.2025 (2,177 Mio, 13,7% MA)

Große Erwartungen, schwieriger Start – was können Sie schaffen, Herr Merz?

Gast: Friedrich Merz

15.5.2025 (2,059 Mio, 13,0% MA)

Friedrich Merz trifft Donald Trump – Duell oder Duett?

Gäste: Johann Wadephul, Wolfgang Ischinger, Adam Tooze, Mariam Lau, Elmar Theveßen

5.6.2025 (2,396 Mio, 15,4% MA)

Putins Rache, Trumps Spiel – Kann Europa die Ukraine retten?

Gäste: Boris Pistorius, Roderich Kiesewetter, Carlo Masala, Cathryn Clüver, Fred Pleitgen

12.6.2025 (2,101 Mio, 14,4% MA)

Trump, Iran und die Bombe – Eskalation in Nahost

Gäste: Armin Laschet, Moshe Zimmermann, Michael Wolffsohn, Sharzad Eden Osterer, Kristin Helberg, Elmar Theveßen

19.6.2025 (2,013 Mio, 13,9% MA)

Krieg oder Frieden – Sicherheit nur mit den USA?

Gäste: Johann Wadephul, Jan van Aken, Alfons Mais, Ben Hodges, Florence Gaub

26.6.2025 (1,905 Mio, 12,9% MA)

Streit statt Aufbruch – bekommt Schwarz-Rot die Kurve?

Gäste: Thorsten Frei, Verena Hubertz, Monika Schnitzer, Robin Alexander

24.7.2025 (1,884 Mio, 12,9% MA)

Wer rettet den Sozialstaat? – Harter Streit in der Regierung

Gäste: Jens Spahn, Heidi Reichinnek, Jens Südekum, Veronika Grimm, Markus Feldenkirchen

11.9.2025 (2,278 Mio, 15,1% MA)

Putins Drohnen – Trumps Spielchen – Europa nicht gerüstet?

Gäste: Norbert Röttgen, Ralf Stegner, Rüdiger Bachmann, Susanne Wiegand, Johannes Hano

18.9.2025 (2,098 Mio, 14,4% MA)

Sozialstaat – teuer, ungerecht, missbraucht?

Gäste: Paul Ziemiak, Philipp Türmer, Verena Bentele, Boris Palmer, Eva Quadbeck

25.9.2025 (2,095 Mio, 13,3% MA)

Zwischen Krieg und Frieden – Was bringt Europa Sicherheit?

Gäste: Manfred Weber, Jan van Aken, Claudia Major, Peter R. Neumann, Katrin Eigendorf

2.10.2025 (1,900 Mio, 11,5% MA)

Schwarz-rote Einigung – Herbst der Reförmchen?

Gäste: Carsten Linnenmann, Franziska Brantner, Jens Südekum, Giovanni di Lorenzo, Kerstin Münstermann

9.10.2025 (1,722 Mio, 10,9% MA)

Deutschlands Sicherheit – Neue Gefahren von außen und innen?

Gäste: Alexander Dobrindt, Irene Mihalic, André Wüstner, Holger Stark

16.10.2025 (1,575 Mio, 9,9% MA)

Trump und Europa gegen Putin – hat die Ukraine wieder eine Chance?

Gäste: Norbert Röttgen, Hannah Neumann, Andrij Melnyk, Reinhard Merkel, Frederik Pleitgen

23.10.2025 (1,705 Mio, 11,1% MA)

Umstritten, teuer, ungerecht – wie ist die Rente noch zu retten?

Gäste: Tim Klüssendorf, Johannes Winkel, Katja Kipping, Clemens Fuest, Julia Friedrichs

6.11.2025 (1,636 Mio, 10,2% MA)

Kein Aufschwung, kein Vertrauen – Zerreißprobe für Schwarz-Rot?

Gäste: Reiner Haseloff, Alexander Schweitzer, Veronika Grimm, Robin Alexander

13.11.2025 (1,909 Mio, 12,3% MA)

Stadt, Land, Angst – steigt Deutschland ab?

Gäste: Michael Kretschmer, Felix Banaszak, Elisa Hoven, Tanja Schweiger, Michael Bröcker

20.11.2025 ( 1,901 Mio, 11,4% MA)

Trumps Plan für die Ukraine – Kompromiss oder Kapitulation?

Gäste: Norbert Röttgen, Ralf Stegner, Oleksii Makeiev, Nicole Deitelhoff

27.11.2025 (2,115 Mio, 13,3% MA)

Showdown im Bundestag – Merz ohne Mehrheit?

Gäste: Bärbel Bas, Philipp Türmer, Alexander Hoffmann, Franziska Brantner, Monika Schmitzer, Kerstin Münstermann

4.12.2025 (1,979 Mio, 13,8% MA)

Endspiel um die Ukraine – Trump und Putin gegen Europa?

Gäste: Vitali Klitschko, Norbert Röttgen, Wolfgang Ischinger, Ben Hodges, Claudia Major, Katrin Eigendorf

11.12.2025 (2,440 Mio, 14,9% MA)

Land verlieren, Partner behalten – Welche Wahl hat die Ukraine noch?

Gäste: Armin Laschet, Sigmar Gabriel, Richard David Precht, Liana Fix, Kateryna Mishchenko

18.12.2025 (1,993 Mio, 11,6% MA)



maybrit illner spezial

Deutschland nach der Wahl

Gäste: Carsten Linnemann, Stephan Weil, Felix Banaszak, Eva Quadbeck, Robin Alexander

23.2.2025 (2,425 Mio, 15,0% MA)



plan b (UT/HD)

Redaktion Gesellschaftsreportage

Leitung: Christian Dezer

29 Sendungen (1,096 Mio, 9,8% MA)

7 Wiederholungen (1,179 Mio., 11,4% MA)

Gut gewürzt (Wh.)

Ingwer, Paprika und Rotes Gold

Film von Tanja Reinhard und Yves Schurzmann

4.1.2025 (2,030 Mio., 13,6% MA)

Klimawandel auf dem Teller

Wie unser Essen bezahlbar bleibt

Film von Marika Liebsch und Yves Schurzmann

18.1.2025 (1,46 Mio.,10,1% MA, 44.626 Views)

Der grüne Güterverkehr

Von der Vision zur Realität

Film von Christian Bock

1.2.2025 (1,58 Mio.,11,2% MA, 23.786 Views)

Jeder Baum zählt

Neue Ideen für die Rettung der Wälder

Film von Torsten Mehltretter

8.2.2025 (1,58 Mio,11,1% MA; 37.911 Views)

Schluss mit Sanierungsstau

Revolution für Straße und Schiene

Film von Jela Henning

15.2.2025 (1,78 Mio.,12,1% MA, 29.706 Views)

Energiewende zu Hause

Günstiger Strom für Mieter

Film von Jasmin Cilesiz Linhart

22.2.2025 (1,50 Mio.,10,9% MA, 82.898 Views)

Mit Laib und Seele (Wh.)

Gesundes Brot mit mehr Geschmack

Film von Anni Brück

7.3.2025 (0,672 Mio., 10,2% MA)

Einsamkeit – nein danke!

Von der Kraft der Gemeinschaft

Film von Kyra Funk

8.3.2025 (1,07 Mio., 8,4% MA, 147.534 Views)

Starke Frauen

Kampf um Selbstbestimmung

Film von Jasmin Cilesiz Linhart

22.3.2025 (1,03 Mio., 8,7% MA, 28.192 Views)

Die Zukunft des Bauens

Wunderstoffe aus der Natur

Film von Jakob Kneser

29.3.2025 (1,53 Mio., 13.0% MA, 51.078 Views)

Hilfe für Alleinerziehende

Unterstützung im Alltag

Film von Hai-Hsin Lu & Viktoria Timkanicova

5.4.2025 (0,96 Mio., 9,4% MA, 19.089 Views)

Leben mit Krebs

Hoffnung für Körper, Geist und Seele

Film von Kyra Funk und Candan Six-Sasmaz

12.4.2025 (0,87 Mio., 9,3% MA, 41.700 Views)

Grünes Gold (Wh.)

Neue Quellen für nachhaltigen Schmuck

Film von Jasmin Cilesiz Linhart

19.4.2025 (1,297 Mio., 12,3% MA)

Verkehr ohne Unfall

Wie wir unsere Straßen sicherer machen

Film von Sabine Grießer und Lisa-Marie Wimmer

26.4.2025 (1,08 Mio.,10,8% MA,17.636 Views)

Die Magie der Farben

Natürlich, bunt und gesund

Film von Carina Nickel und Stefanie Nickel

3.5.2025 (1,0 Mio., 8,7% MA, 16.350 Views)

Genial Gärtnern (Wh.)

Nachhaltige Ideen für Balkon, Garten und Stadt

Film von Eva Münstermann und Frédérique Veith

10.5.2025 (0,88 Mio., 9,6% MA, 28.744 Views)

Fehler erwünscht

Die Kunst vom richtigen Scheitern

Film von Jela Henning

17.5.2025 (1,01 Mio., 9,6% MA, 24.753 Views)

Freie Fahrt fürs Rad

Verkehr neu gedacht

Film von Charlotte Aebischer und Jakob Groth

24.5.2025 (1,4 Mio., 13.0% MA, 127.090 Views)

Nachhaltige Möbel (Wh.)

Mieten und recyceln statt wegwerfen

Film von Kristina Klasen

31.5.2025 (1,00 Mio.,11,2% MA, 13.798 Views)

Fisch ohne Haken

Wie wir nachhaltiger Fisch essen

Film von Britta Kunft

7.6.2025 (1,11 Mio., 11,1% MA, 17.787 Views)

Superfood neu gedacht

gesund, nahrhaft, regional

Film von Hai-Hsin Lu

14.6.2025 (1,16 Mio., 13,2% MA, 78.559 Views)

Jede Minute zählt

schnellere Hilfe bei Herznotfällen

Film von Carolin Hentschel

21.6.2025 (0,79 Mio., 8,7% MA, 18.227 Views)

‘Green Sports’

Nachhaltige Laufkleidung & Boards

Film von Marc Haenecke

28.6.2025 (0,87 Mio., 9,9% MA, 25.976 Views)

Medizin, die alle sieht

Geschlechtergerecht behandeln

Film von Judith Arnold und Franca Leyendecker

12.7.2025 (1,21 Mio., 12,7% MA, 67.237 Views)

SOS Ozean (Wh.)

Hilfe für einen bedrohten Lebensraum

Film von Kristin Siebert und Tilman Wolff

19.7.2025 (1,02 Mio., 11,7% MA, 10.854 Views)

Bewusst unterwegs

2 Filme

Reisen mit kleinem Budget

Film von Jasmin Cilesiz Linhart

26.7.2025 (12,9 % MA, 1,19 Mio., 144.262 Views)

Nachhaltiger in den Urlaub

Film von Laura Wiegand

2.8.2025 (1,16 Mio., 10,7% MA, 120.130 Views)

Die Klimaretter

Neue Ideen zur CO2 Reduzierung

Film von Torsten Mehltretter

9.8.2025 (0,81 Mio., 9,8% MA, 25.374 Views)

Neues Leben in der Stadt

Mehr Miteinander in der City

Film von Joanna Michna

16.8.2025 (0,81 Mio., 8,7% MA, 19.080 Views)

Raus aus der Ego-Gesellschaft

Solidarisch wirtschaften

Film von Jasmin Cilesiz Linhart, Clarissa Eysell und Anna Massih

23.8.2025 (0,99 Mio., 9,4% MA, 19.063 Views)

Mission Vogelrettung

Hilfe für bedrohte Arten

Film von Alba Vivancos Folch und Stella Könemann

30.8.2025 (0,87 Mio., 9,2% MA, 11.405 Views)

Wut – ihre Macht, ihre Kraft

und wie wir mit ihr umgehen

Film von Kim Schibilla

21.9.2025 (0,83 Mio., 7,9% MA, 36.899 Views)

Prost ohne Prozente

Alkoholfreier Genuss

Film von Denise Dismer und Eva Münstermann

5.10.2025 (1,00 Mio., 8,5% MA, 64.667 Views)

Wenn das Wasser kommt (Wh.)

Lösungen bei Extremwetter

Film von Eva Hoffmann Villena

16.11.2025 (1,28 Mio., 10,2% MA, 93.082 Views)

Mut zur Versöhnung

Frieden statt Feindschaft

Film von Arlette Gruoner

14.12.2025 (0,69 Mio., 5,5% MA, 4.666 Views)



RE:TURN (UT/HD)

Redaktion Gesellschaftsreportage

Leitung: Christian Dezer

– Frauen schützen, Schweigen brechen

Gemeinsam gegen häusliche Gewalt

Film von Lara Bauerkamp und Anna-Maria Brandt

23.11.2025 (0,76 Mio., 6,1% MA, 51.955 Views)



Politbarometer

Redaktion: Shakuntala Banerjee

Moderation: Stefan Leifert

21 Sendungen (3,163 Mio., 16,2% MA)



Sondersendungen



80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz (UT/HD)

Gedenkstunde in Berlin

Leitung: René Mahler

Kommentar: Andreas Klinner

23.1.2025 (0,262 Mio., 4,8% MA)



Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus (UT(HD)

Übertragung aus dem Deutschen Bundestag

Leitung: René Mahler

Kommentar: Micha Wagenbach

29.1.2025 (0,317 Mio., 5,1% MA)



Zum Tode von Horst Köhler

Der unbequeme Präsident (UT(HD)

Leitung: Antje Pieper

Film von Bernd Mosebach

1.2.2025 (1,795 Mio., 9,7% MA)



Wahl 2025 im ZDF

Schlagabtausch (UT/HD/DGS)

Leitung: Matthias Pupat, Wolfgang Zimmermann

Moderation: Andreas Wunn

Redaktion: Tobias Bluhm, Dominik Lessmeister, Sabine Räpple

Beitrag: Jenifer Girke

Studiogespräche: Felix Banaszak, Tino Chrupalla, Alexander Dobrindt, Christian Lindner, Jan van Aken, Sahra Wagenknecht

6.2.2025 (3,100 Mio., 18,9% MA)



Wahl 2025 im ZDF

Das TV-Duell: Scholz gegen Merz (UT/HD)

Live aus Berlin

Redaktion: Indre Windgassen

Moderation: Maybrit Illner, Sandra Maischberger (ARD)

9.2.2025 (4,080 Mio., 13,2% MA)



Wahl 2025 im ZDF

Klartext!(UT/HD)

Das ZDF-Wahlforum mit den Kanzlerkandidat*innen

Live aus der Fernsehwerft in Berlin

Redaktion: Manuela Conrad, Cornelia Donath

Moderation: Bettina Schausten, Christian Sievers

Gäste: Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck, Alice Weidel

13.2.2025 (5,466 Mio., 20,3% MA)



Wahl 2025 im ZDF

Die lange Nacht zur Bundestagswahl 2025

Deutschland, warum bist du so? (UT/HD)

2 Dokus mit Eva Schulz

Krieg in Europa – Wie abwehrbereit sind wir wirklich?

Können wir uns das Leben noch leisten?

13.2.2025 (0,547 Mio., 13,8% MA)

Die Malocher – Wirtschaftskrise vor Ort (Wh.) (UT/HD)

Film von Markus Brüning, Nicole Clouth und Manuel Gorgos

13.2.2025 (0,310 Mio., 11,0% MA)

Zwischen TikTok und Wahlurne (Wh.) (UT/HD)

Der Kampf um junge Wähler

Film von Antonia Schäfer und Nicole Fröhlich

13.2.2025 (0,174 Mio., 8,3% MA)

Auf der Couch mit Dr. Leon Windscheid (UT/HD)

Redaktion: Christian Dezer

3 Folgen

18.2.2025 (0,275 Mio., 10,6% MA)



Wahl 2025 im ZDF

Die Schlussrunde (ARD/ZDF) (UT/HD)

Redaktion: Diana Zimmermann, Christiane Hübscher

Moderation: Diana Zimmermann, Markus Preiß (ARD)

20.2.2025 (3,074 Mio., 17,2% MA)



Zum Tode von Bernhard Vogel

Brückenbauer zwischen Ost und West (UT/HD)

Leitung: Antje Pieper

Film von Andreas Postel

3.3.2025 (0,307 Mio., 4,6% MA)



Festakt zum Tag der Deutschen Einheit (UT/HD/AD/DGS)

Übertragung aus Saarbrücken

Leitung: Wolfgang Zimmermann

Moderation: Andreas Klinner

Redaktion: Nina Niebergall

Beiträge: Anne Arend, Tobias Bluhm, Anna Buchschwenter

Studiogäste: Claire Demesmay, Susanne Freitag-Carteron

3.10.2025 (0,716 Mio., 8,8% MA)



Aufruf des Bundespräsidenten zur Woche der Welthungerhilfe (UT/HD)

Leitung: Antje Pieper

Redaktion: Wolfgang Zimmermann

12.10.2025 1,829 Mio., 10,0% MA)



70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin (UT(HD)

Leitung: Wolfgang Zimmermann

Moderation: Shakuntala Banerjee

Redaktion: Dina Bogdanski, Nina Niebergall, Renée Barbara Severin

Beiträge: Christiane Hübscher, Ines Trams

Gesprächsgäste: Michael Gutzeit, Christiane Hübscher, Sönke Neitzel

12.11.2025 (0,738 Mio., 10,8% MA)



Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten (UT/HD)

Leitung: Antje Pieper

Redaktion: Wolfgang Zimmermann

25.12.2025 (2,341 Mio., 14,0% MA)



Neujahrsansprache des Bundeskanzlers (UT/HD)

Leitung: Antje Pieper

Redaktion: Wolfgang Zimmermann

31.12.2025 (2,181 Mio., 13,4% MA)





Standpunkte (UT/HD)

Parteitagsberichterstattung

Leitung: Ralph Schumacher

Moderation: Ralph Schumacher, Ralph Szepanski, Shakuntala Banerjee

Redaktion: Manuela Conrad, Martin Cordes, Cornelia Donath, Stefanie Feßenmayr, Achim Fluhrer, Meike Kneifel, Mathias Kubitza, Peter Ruppert

4 Sendungen (0,430 Mio., 6,5% MA)

Bericht vom Parteitag die Linke in Chemnitz

10.5.2025 (0,551 Mio., 8,0% MA)

Bericht vom Parteitag der SPD in Berlin

29.6.2025 (0,368 Mio., 6,7% MA)

Bericht vom Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Hannover

30.11.2025 (0,401 Mio., 6,7% MA)

Bericht vom Parteitag der CSU in München

13.12.2025 (0,404 Mio., 4,8% MA)



Was nun …? (UT/HD)

Fragen von Bettina Schausten und Anne Gellinek

Redaktionsleitung: Ralph Schumacher

Redaktion: Ann-Kathrin Jeske, Mathias Kubitza, Natascha Langner, Christian Volk

6 Sendungen (2,908 Mio., 13,7% MA)

Was nun, Herr Habeck?

10.2.2025 (3,349 Mio., 14,8% MA)

Was nun, Frau Weidel?

10.2.2025 (3,810 Mio., 15,1% MA)

Was nun, Herr Merz?

6.5.2025 (3,446 Mio., 16,2% MA)

Was nun, Frau von der Leyen?

2.6.2025 (2,071 Mio., 11,4% MA)

Was nun, Herr Söder?

26.11.2025

Was nun, Herr Merz?

16.12.2025 (2,526 Mio., 12,9% MA)





Wahlen

Leitung: Ralph Schumacher

Redaktion Wahlen: Meike Kneifel

3 Sendungen



Wahl 2025 im ZDF

Bundestagswahl 2025 (UT/HD)

Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin

Moderation: Shakuntala Banerjee

Hochrechnungen und Analysen: Stefan Leifert und die Forschungsgruppe Wahlen e.V.

Studiogäste: Prof. Karl-Rudolf Korte, Annalena Baerbock, Markus Söder, Tino Chrupalla

Live-Reporter: Diana Zimmermann, Christiane Hübscher, Andrea Maurer, Britta Buchholz, Carsten Behrendt, Patricia Wiedemeyer, Nicole Diekmann, Wulf Schmiese, Eva Schiller, Frank Buchwald, Henriette de Maizière, Dorthe Ferber, Ines Trams, Klaus Brodbeck,

Gesprächspartner: Saadet Ekşi, Robert Henning, Joram Deckert, Thorsten Frei, Matthias Miersch, Franziska Brantner, Jan van Aken, Ralph Suikat, Martin Huber, Alice Weidel, Jens Spahn, Boris Pistorius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Amira Mohamed Ali, Jörg Dittrich, Stephan Weil,

Statements: Sahra Wagenknecht, Robert Habeck, Friedrich Merz, Olaf Scholz, Christian Lindner,

Autoren: Mathias Kubitza

Twitch: Victoria Reichelt, powlster DoktorFroid

23.2.2025 (3,445 Mio., 14,2% MA)



Wahl 2025 im ZDF

Wahl in Hamburg (UT/HD)

Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Hamburg

Moderation: Shakuntala Banerjee

Präsentation Hochrechnungen und Analysen:

Stefan Leifert und die Forschungsgruppe Wahlen e.V.

Studiogäste: Prof. Karl-Rudolf Korte, Peter Tschentscher

Live-Reporter: Britta Hilpert, Yve Fehring, Christina von Ungern-Sternberg, Sven Rieken, Ralph Szepanski, Martin Niessen,

Gesprächspartner: Carsten Linnemann, Matthias Miersch, Franziska Brantner, Jan van Aken, Tino Chrupalla, Dennis Thering,

Statements: Katharina Fegebank, Cansu Özdemir

Autor: Mathias Kubitza

2.3.2025 (1,910 Mio., 10,8% MA)



Wahl 2025 im ZDF

Berliner Runde (UT/HD)

Moderation: Diana Zimmermann

Studiogäste: Carsten Linnemann, Matthias Miersch, Pegah Edalatian, Martin Huber, Janis Ehling, Bernd Baumann

2.3.2025 (3,171 Mio., 12,4% MA)



ZDF royal



Trooping the Colour – Parade zu Ehren König Charles III.

Leitung: René Mahler

Moderation: Christina von Ungern-Sternberg

Redaktion: Stephanie Fischer-Bothof, Mathias Pupat

Beiträge: Benjamin Daniel, Yacin Hehrlein, Hilke Petersen, Wolf-Christian Ulrich

Schaltgespräch: Wolf-Christian Ulrich

Studiogäste: Julia Melchior, Hilke Petersen

14.6.2025 (0,974 Mio., 15,7% MA)