Medienstandort Unterföhring

1963 startete das ZDF in einem zwölf Quadratmeter großen Raum mit nur einem Redakteur im Produktionskomplex des Bayerischen Rundfunks in Unterföhring. 1972, rechtzeitig zur Berichterstattung der Olympischen Spiele, bezog das ZDF-Landesstudio Bayern ein eigenes Hochhaus in Unterföhring, in dem rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig waren. Damals war es gemeinsam mit den angrenzenden Studios der FSM und des Bayerischen Rundfunks ein öffentlich-rechtlicher Standort. Heute befinden sich in direkter Nachbarschaft auch private Medienhäuser wie die ProSiebenSat.1-Gruppe, Sky und Vodafone Kabel Deutschland.