Der Solarmodul-Hersteller Meyer Burger findet nun in den USA Hilfen und geht nach Arizona, will aber hier weiter forschen. Der Wasserstoff-Produzent H2APEX möchte endlich los legen – aber die Leitungen fehlen. Europas größter Feuerzinker will wie andere Mittelständler Wasserstoff nutzen, bekommt ihn aber eher in Belgien. Der Berliner Auto- und Medizin-Zulieferer Geysler & Geysler exportiert weltweit, findet aber kaum Fachkräfte. Sie alle sehen die Lage nüchtern: Krise hin oder her, die großen Aufgaben bleiben die Energiewende und die Globalisierung.