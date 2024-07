Schuldenbremse: Eine Gefahr für die deutsche Wirtschaft?

In der Nacht haben sich die Spitzen der Ampel auf einen Entwurf für den Haushalt 2025 geeinigt . Die umstrittene Schuldenbremse soll vorerst eingehalten werden. "Früher" hieß es, Staatsschulden seien schlecht. Doch immer mehr Stimmen fordern mehr davon.

Deutschland hat mehr als zwei Milliarden Euro Schulden. Geht da noch mehr? Die Meinungen der Ökonomen und Ökonominnen gehen bei dieser Frage schon sehr lange sehr weit auseinander. Die Schuldenbremse soll die Neuverschuldung begrenzen. Doch laut dem Wirtschaftsprofessor Jens Südekum hemmt sie wichtige Investitionen in Bildung , Infrastruktur und Klimaschutz

Südekum warnte jüngst davor, dass Deutschland sich selbst einschränkt, während andere Länder voranschreiten. Zum Haushaltsentwurf 2025 meint der Ökonom in ZDFheute live:

Nachdem der Haushalt 2025 vorerst steht, blieben im Detail viele Fragen offen, so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Dominik Rzepka. Daran könne die Ampel immer noch scheitern.

Investitionen durch den Staat seien notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In der neuesten Rangliste der Standort-Wettbewerbsfähigkeit ist Deutschland in der Tat weiter nach hinten gerutscht - auf Platz 24 von 67.

Ökonomen wie Südekum fordern deshalb mehr Flexibilität in der Schuldenfrage. Bei niedrigen Zinsen und wirtschaftlichen Herausforderungen benötige Deutschland mehr Spielraum. Ohne die blockierende Schuldenbremse könne man in vielen Bereichen Wachstum schaffen, betonen Südekum und andere.

Niklas Potrafke, Leiter des ifo Zentrums für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie, argumentiert in eine ganz andere Richtung. Der Finanzwissenschaftler hat 150 Studien zu den Auswirkungen staatlicher Schuldenregeln untersucht. Solche Regeln existieren weltweit in etwa 100 Ländern. Potrafkes Ergebnis: Länder mit Schuldenbremsen könnten nicht nur wirtschaftlich mithalten, sondern verzeichneten sogar stärkeres Wachstum.

Wie sinnvoll ist die Schuldenbremse?

Der Wissenschaftler interpretiert: Schuldenregeln schaffen Vertrauen bei Unternehmen und Verbrauchern. Sie rechneten nicht mit zukünftigen Steuererhöhungen und investierten und konsumierten daher mehr. Gleichzeitig sendeten diese Regeln ein starkes Signal der finanziellen Stabilität an die Finanzmärkte.

Die Schuldenbremse ist eine kluge Institution. Sie hält die Politiker an, sehr sorgfältig zu prüfen, wofür öffentliche Mittel verwendet werden sollen und wofür nicht.

Die Schuldenbremse verlange von den Politikern, Prioritäten zu setzen, sagt Protafke. Man solle die Schuldenbremse so lassen, wie sie ist.

Mehrere Reformvorschläge zur Schuldenbremse

Doch es gibt mehrere Reformvorschläge zur deutschen Schuldenbremse. Sie sei veraltet, heißt es. Auch der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz schlägt zum Beispiel eine "Goldene Regel Plus" vor. Sie würde schuldenfinanzierte Investitionen erlauben. Investitionen in die Zukunft sollten nicht als Schulden betrachtet werden, so die Argumentation.