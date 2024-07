Ampel: Einigung auf Haushaltsentwurf - das Rumoren bleibt

Was wurde entschieden?

Die Ampel-Regierung hat einen Haushaltentwurf für 2025 vorgelegt. Was bislang bekannt ist, berichtet ZDF-Korrespondent Klaus Brodbeck aus dem Bundestag.

Keine innovative Praxis, aber: im Kern auch eine Umgehung der Schuldenregel. Offiziell wurde die nun eingehalten - so wie Lindner es unnachgiebig gefordert hatte. Es war (und bleibt) der Hauptstreitpunkt der drei beteiligten Parteien. Selbst ein Platzen der Koalition stand bis kurz vor Verkündung der Einigung im Raum.

Wer hat sich durchgesetzt?

Was diesen zentralen Punkt der Schuldenregel angeht: die FDP. Entsprechend ließ es sich deren Fraktionschef Christian Dürr nicht nehmen, folgenden Satz in kleineren Abwandlungen gleich mehrfach innerhalb seines wenige Minuten dauernden Statements aufzusagen: "Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet die Schuldenbremse und wir sind die parlamentarische Vertretung dieser breiten Mehrheit."