Bakterien so groß wie Blauwale - Leben & Größe 3

Ein, aus. Ein, aus. Nur diese ständige Aktivität hält dich am Leben. Genau jetzt reagieren in deinen Zellen Glukose-Moleküle mit Sauerstoff, um Energie bereitzustellen, damit du einen weiteren wertvollen Moment erlebst. Du atmest, um den dafür notwendigen Sauerstoff zu kriegen.Atmen löst ein ziemlich kniffliges Problem: Wie kommt alles, was eine Zelle zum Überleben braucht, von außen in die Zelle rein? Jedes Lebewesen muss dieses Problem irgendwie lösen. Ein Faktor hat dabei erstaunlich viel Einfluss: Die Größe.