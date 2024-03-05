Maulwurf Moley

Maulwurf Moley - Der ungeheuerliche Maulwurf-Yeti

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Der ungeheuerliche Maulwurf-Yeti
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Maulwurf Moley
Der ungeheuerliche Maulwurf-Yeti
  • UT
  • 2020

Ein großes Wesen, in weißes Fell gekleidet, stürmt mit Gebrüll auf Maulwurfhausen zu. Moley und Dotty gehen mutig dem ungeheuerlichen Yeti entgegen.

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Maulwurf Moley
Der ungeheuerliche Maulwurf-Yeti

Ein großes Wesen, in weißes Fell gekleidet, stürmt mit Gebrüll auf Maulwurfhausen zu. Moley und Dotty gehen mutig dem ungeheuerlichen Yeti entgegen.

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In einer Eishöhle sitzt Moley auf einem Schlitten und winkt Dotty zu, die in einiger Entfernung zu ihm steht. Was Moley nicht ahnt, er sitzt Rücken an Rücken mit einem großen, pelzigen Etwas.
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