Afghanistan, Sommer 2001: Mitarbeiter der Hilfsorganisation Shelter Now engagieren sich in einem Land, das von Armut, Krieg und der Herrschaft der Taliban geprägt ist. Doch plötzlich werden acht Entwicklungshelfer aus Deutschland, den USA und Australien sowie 16 Ortskräfte verhaftet. Der Vorwurf: Missionierung. Ohne Anklage, ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne Gewissheit über ihr Schicksal geraten die Helfer in einen Albtraum, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt.

Während die Gefangenen um ihr Leben bangen, laufen hinter den Kulissen die diplomatische Rettungsbemühungen auf Hochtouren. Gleichzeitig verdichten sich in den USA die Warnungen vor einem drohenden Terroranschlag. Zwei Ereignisse, die zunächst nichts miteinander zu tun haben scheinen, bewegen sich unaufhaltsam aufeinander zu.

Mit den Anschlägen vom 11. September verändert sich die Welt von einem Tag auf den anderen. Für die Inhaftierten in Afghanistan hat das dramatische Folgen: Aus Gefangenen werden Geiseln eines internationalen Konflikts, dessen Ausgang völlig ungewiss ist.

Die zweiteilige Dokumentation „9/11 – Die Geiseln des Terrors“ erzählt die wahre Geschichte von Männern und Frauen, die zwischen die Fronten eines Regimes, internationaler Diplomatie und einer Weltkatastrophe geraten. Aus persönlichen Erinnerungen, bislang wenig bekannten Hintergründen und eindrucksvollen Rekonstruktionen entsteht das Porträt einer Geiselkrise, die heute nahezu vergessen ist.