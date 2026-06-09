Mehr Teams, mehr Spiele, mehr Umsatz. Hinter der glitzernden Milliarden-Fassade der FIFA tobt der Streit um Strafzölle, Abschottung und Aufmerksamkeit. US-Präsident Donald Trump setzt seine Nachbarn unter Druck. Ausgerechnet jetzt, da die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam Gastgeber der WM sind.

Euphorie und Leidenschaft in Mexiko

In Mexiko trifft die globale Politik auf den Alltag: Am Rand von Mexiko-Stadt spielen Amateurteams im Krater eines erloschenen Vulkans – auf 2750 Metern Höhe. Kein Glamour, keine Millionen – nur Fußball als Teil der Gemeinschaft. Doch die wirtschaftlichen Folgen von Trumps Zollpolitik sind spürbar.

Perfektion und Professionalisierung in den USA

In den USA geht es um Perfektion: Professor John Charles Sorochan entwickelt den idealen Rasen für die WM – damit der Ball unter allen Bedingungen optimal rollt. Seit Lionel Messi zum Aushängeschild der amerikanischen Profiliga wurde und in Miami spielt, erlebt die Stadt einen Fußball-Boom – besonders in der Latino-Community. Doch die Begeisterung wird begleitet von Angst: vor Razzien und Abschiebungen durch ICE-Behörden.

Kulturelle Vielfalt in Kanada

Auch Kanada nutzt die WM als Bühne. In Vancouver steht das Stadion der Vancouver Whitecaps auf dem Land der indigenen Squamish. Für sie ist Sport mehr als ein Spiel – er wird Teil eines größeren Kampfes um Sichtbarkeit, Rechte und Identität.



Der Film "auslandsjournal – die doku: Foulspiel unter Freunden - USA, Mexiko und Kanda vor der WM" blickt hinter die Kulissen dieses Turniers – und zeigt ein Nordamerika, in dem Sport und Politik enger miteinander verknüpft sind, als es auf den ersten Blick scheint.