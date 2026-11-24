Wo beginnt, wo endet der Staat Israel? Das Land hat seine Grenzen nie festgelegt – und die Regierung Netanjahu weitet ihre Kontrolle seit dem Hamas-Überfall so weit aus wie nie zuvor.

Konflikte entlang der Grenzen

Seit dem 7. Oktober 2023 stärkt Israel die eigene militärische Präsenz in Gaza, im Westjordanland, auf dem Golan, im Südlibanon. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart fährt diese Linien ab, von Eilat bis an die libanesische Grenze.



Entlang von Israels Grenzen trifft er Menschen, deren Leben an einer politisch festgelegten Linie hängt. Er trifft Rückkehrer in einem Kibbuz, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas überfallen wurde. Er besucht palästinensische Familien im Westjordanland und trifft Olivenbauern, die ständigen Übergriffen von israelischen Siedlern ausgesetzt sind.

In Ost-Jerusalem trifft er Palästinenser, die täglich Stunden in langen Warteschlangen vor Check-Points verbringen. Er trifft Drusen in Israel, deren Verwandte hinter dem Grenzzaun in Syrien leben. Eine Familie aus Gaza erzählt, welche alltäglichen Entbehrungen das Leben in der zerstörten Stadt mit sich bringt.

Wohin steuert Israel?

An Israels Grenzpolitik lässt sich ablesen, wohin das Land steuert. Und welche Chancen es nach drei Jahren Krieg noch gibt auf einen Ausgleich zwischen Israelis und den Palästinensern.