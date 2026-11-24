auslandsjournal - die doku - Israels Grenzen
- 24.11.2026
Von Eilat bis zum Golan, durch Gaza und das Westjordanland - ZDF-Korrespondent Thomas Reichart reist entlang Israels Grenzen. Er zeigt die Folgen von Krieg und Vertreibung für die Menschen und wie das Leben normaler Familien an politisch gezogenen Linien hängt.
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- 24.11.2026
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Von Eilat bis zum Golan, durch Gaza und das Westjordanland - ZDF-Korrespondent Thomas Reichart reist entlang Israels Grenzen. Er zeigt die Folgen von Krieg und Vertreibung für die Menschen und wie das Leben normaler Familien an politisch gezogenen Linien hängt.
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