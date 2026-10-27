auslandsjournal - die doku - Trumps Machtprobe - Amerika vor den Midterms
- 27.10.2026
Die Umfragewerte für US-Präsident Trump sind im Keller. Die Demokraten schöpfen Hoffnung. Beide Parteien erklären die Miterms zur Schicksalswahl über die Zukunft der amerikanischen Demokratie.
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- 27.10.2026
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Die Umfragewerte für US-Präsident Trump sind im Keller. Die Demokraten schöpfen Hoffnung. Beide Parteien erklären die Miterms zur Schicksalswahl über die Zukunft der amerikanischen Demokratie.
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Trumps Basis und Trumps Gegner
Aber verliert er wirklich die Mehrheit im Kongress? Und was wären die Folgen? Es ist der entscheidende Test für den Trumpismus, insbesondere in Regionen, die bisher als Hochburgen der republikanischen Partei und ihres Präsidenten galten.
USA-Korrespondenten reisen durch die USA
Die Washington-Korrespondenten des ZDF, Claudia Bates, David Sauer und Elmar Theveßen, reisen vor den so entscheidenden Wahlen durch die USA, um die Stimmung im Land zu erkunden.
Sie sprechen mit Republikanern, die weiter fest zu Donald Trump halten, dokumentieren aber auch die wachsenden Zweifel bei seinen Anhängern angesichts steigender Preise und gebrochener Wahlversprechen.