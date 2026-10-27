Trumps Basis und Trumps Gegner

Während bei den Demokraten überraschend der linke Flügel im Aufschwung ist, schwindet der Rückhalt für Trump in den eigenen Reihen. Ein unbeliebter Krieg und massiv gestiegene Lebenshaltungskosten lassen Trumps Umfragewerte in den Keller rutschen.



Aber verliert er wirklich die Mehrheit im Kongress? Und was wären die Folgen? Es ist der entscheidende Test für den Trumpismus, insbesondere in Regionen, die bisher als Hochburgen der republikanischen Partei und ihres Präsidenten galten.

USA-Korrespondenten reisen durch die USA



Die Washington-Korrespondenten des ZDF, Claudia Bates, David Sauer und Elmar Theveßen, reisen vor den so entscheidenden Wahlen durch die USA, um die Stimmung im Land zu erkunden.



Sie sprechen mit Republikanern, die weiter fest zu Donald Trump halten, dokumentieren aber auch die wachsenden Zweifel bei seinen Anhängern angesichts steigender Preise und gebrochener Wahlversprechen.

Sie fahren zu den Rinderfarmern in Tennessee, treffen treue republikanische Wähler und zeigen welchen Einfluss ehemalige Trump-Lautsprecher wie Tucker Carlson noch auf die MAGA-Bewegung haben.

Bei den Demokraten tobt ein interner Richtungskampf. Der linke Parteiflügel greift den Frust vieler Menschen über die Politik Donald Trumps auf und ist in der Wählergunst mit sozialen Versprechen auf dem Vormarsch. Doch selbst innerhalb der eigenen Partei bestehen Zweifel, ob sehr linke Kandidaten für die breite Masse der Demokraten wählbar sind.

Sorge um freie und faire Wahlen

Über all den inhaltlichen Diskussionen steht die Frage, ob diese Kongresswahlen überhaupt frei und fair stattfinden werden. Donald Trump will die Regeln ändern und setzt Wahlleiter im ganzen Land unter Druck. Kurz vor den entscheidenden Wahlen steht die amerikanische Demokratie vor einer weiteren Zerreißprobe.