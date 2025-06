Dann kommt Unglaubliches ans Licht: In den 60er-Jahren haben sich Sabine und ihr Mann nach Australien abgesetzt und ihre fünf kleinen Kinder in Neuseeland zurückgelassen. Die Ermittler fügen immer mehr Puzzleteile zusammen und stoßen auf ein komplexes Netz aus Lügen.

Vergangenheit in Neuseeland

Im zweiten Teil zeigt die Dokumentation mehr über Leigh Sabines Vergangenheit in Neuseeland und das dunkle Geheimnis, das wie ein Schatten über ihrer Familie liegt. Nachdem sie und ihr damaliger Mann in den 60er-Jahren ihre Kinder in einer Tagesstätte zurücklassen, fahndet die neuseeländische Polizei nach den beiden. Eine Tat, die die fünf Kinder ihr Leben lang prägt und belastet.



Ermittler und Zeugen berichten zudem, wie die Polizei in Großbritannien weiter versucht, der Identität des unbekannten Leichnams auf die Spur zu kommen. Und wie die Tragödie das Leben im ehemaligen Bergarbeiterdorf Beddau komplett auf den Kopf stellt.