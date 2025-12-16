Auf Erkundungstour durch faszinierende Landschaften. Vollkommene Ruhe, in die Natur eintauchen, fernab des Alltags. Inspirationen für aktive, sportliche oder entspannte Reisen – passende Feriendomizile gibt es für jeden Geschmack.

In der Bubble, im Bahnhof oder in der Luft

In Nordirland bietet ein Bubble-Hotel den Blick auf einen See und den freien Sternenhimmel. In Wales befindet sich ein außergewöhnliches Glamping-Resort. Versteckt in einem Waldgebiet stehen drei ganz unterschiedliche Unterkünfte: ein Baumhaus, ein ausgebauter Planwagen und das Highlight für Science-Fiction-Fans - ein Ufo.

Nächster Halt – Bahnhof Canfranc: Hoch oben in den spanischen Pyrenäen finden sich Spuren industrieller Vergangenheit. Die "Titanic der Pyrenäen" – ein ehemaliges Bahnhofsgebäude, das in ein Luxushotel verwandelt wurde.

Mit seinen Fjorden, Seen und Bergen zieht Norwegen jährlich Millionen Besucher an. Ideal für Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer. Diese Unterkunft scheint über dem Lysefjord zu schweben.

Auch der nächste Ort liegt abgeschieden: Im Hochland von Bolivien befindet sich der größte Salzsee der Welt – der "Salar de Uyuni". Am Rande eines Felsvorsprungs thront eine Lodge - drei stählerne Container auf Stelzen. Ideal für Fotografie, Trekking und Sternenhimmel-Nächte.