Es geht um Erlebnisse, die bleiben. Themenhotels prägen seit Jahren den Trend im Gastgewerbe: von der Einrichtung bis zum Wanddesign, alles dreht sich um ein bestimmtes Thema. Jede Unterkunft erzählt eine eigene Geschichte – versteckt an überraschenden Orten.

Ob Baumhaus, Leuchtturm oder Pods

In Australien können Reisende mitten im Daintree-Regenwald in Baumhäusern logieren. Diese feucht-heiße Welt ist die Heimat von zigtausend Pflanzen- und Tierarten.

Noch mehr Abgeschiedenheit bietet ein Leuchtturm auf einer einsamen schwedischen Insel. Früher half sein Leuchtfeuer Schiffen, die gefährlichen Felsen zu meiden. Heute überragt er ein Hotel.

An der Westküste von Wales befinden sich Iglu-ähnliche Holzhütten – sogenannte Pods.

Und an der malerischen Küste von Cornwall verbirgt sich eine Überraschung. Eine ehemalige Haftanstalt wurde in ein "Jail Hotel" verwandelt. Wo einst Strafgefangene hinter Schloss und Riegel saßen, logieren heute Urlauber.

Nördlich von Kapstadt liegen die Zederberge. Mittendrin verborgen: speziell angelegte Höhlenunterkünfte. Auf den Felsen finden sich Malereien, das kulturelle Erbe der Region.