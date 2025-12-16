Ein Blick hinter die Kulissen: Betreiber, Architekten und Mitarbeiter zeigen außergewöhnliche Unterkünfte. Geheimtipps – fernab vom Massentourismus. Orte, die sich neu erfinden inmitten der Natur.

Ob Ruhe, Natur oder Glamping

Ein entlegenes Retreat in Norwegens Fjordlandschaft: Kleine Ferienhäuschen bieten Panoramablick und Ruhe. Denn die Region ist nicht nur abgeschieden, sondern steht dazu noch unter Naturschutz.

Eine besondere Naturerfahrung findet sich auch beim Baumhaushotel im englischen Dorset. Die Betreiber setzen auf Nachhaltigkeit und die Verwendung lokaler Materialien.

Bauernhofurlaub der anderen Art: Im luxuriösen Wohncontainer mit Pool kann man auf einer australischen Farm im Outback leben.

Glamping – Camping mit einem Hauch von Luxus. Das ist in einem ausrangierten Rettungsboot im U-Boot-Look im Herzen Irlands möglich. Endlose Dünen, Sonne und Vogelzwitschern: Mitten in der größten Sandwüste der Welt, Rub al-Chali, befindet sich ein Ferienresort. Dort erleben Reisende beduinische Gastfreundschaft, uralte Traditionen und Fünf-Sterne-Luxus.