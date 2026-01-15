Geschichte, Geheimnisse und eine einzigartige Atmosphäre in ungewöhnlichen Locations, versteckt vor dem Rest der Welt: Hotelinhaber zeigen ihre außergewöhnlichen Unterkünfte und gewähren Einblick hinter die Kulissen.

England, Insel La Palma, Mexico und die Schweiz

Aufregende Fluchten aus dem Alltag: Urlaub auf dem Wasser ist nicht nur auf Hausbooten möglich. In der englischen Grafschaft Devon gibt es futuristische Kuppeln. Die Camping Pods schwimmen auf dem Wasser, am Rande eines Nationalparks.



Zudem: ein Leuchtturm-Hotel auf der kanarischen Insel La Palma. Die meisten Urlauber ahnen nichts von diesem Rückzugsort direkt an der Küste.



Außergewöhnliche Architektur: Wüstenromantik trifft auf minimalistisches Design. Das Resort auf einer mexikanischen Farm besteht aus Betongebäuden, die sich perfekt in die umgebende Landschaft einfügen.



Ein mittelalterliches Bauwerk mit dunkler Vergangenheit: Im englischen Sussex steht ein 600 Jahre altes Spukhaus.



Und wenn es hoch in die Lüfte gehen soll: ein abgeschiedener Berggipfel in den Schweizer Alpen. Das Luxushotel liegt auf über 2000 Metern Höhe und bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Berner Alpen. Direkt an der steilsten Zahnradbahn der Welt – der Pilatusbahn.

Die Doku-Reihe porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte weltweit und blickt hinter die Kulissen von geheimen Urlaubsdomizilen. Nicht einmal Einheimische ahnen von ihrer Existenz.