Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt - Natur trifft Geschichte
- 15.01.2026
Ein mysteriöser Turm in den schottischen Highlands oder ein amerikanischer Wohnmobilpark mit Retroschick. Übernachten im Naturreservat, auf dem Wasser oder an Bord eines Zuges.
Eine Reise zu Orten, die Natur, Geschichte und Nostalgie vereinen. Grüne, verstecke und architektonische Seltenheiten. Einblicke in historische Einflüsse und Unterkünfte mit Vintage-Ästhetik. Hotels, die Naturverbundenheit mit nostalgischem Charme verbinden.
Schottland, Südafrika, Deutschland, England und USA
Eine einzigartige Unterkunft findet sich in den schottischen Highlands. Ein Hotel aus Aluminiumblech mit 360-Grad-Blick aufs Meer. Zudem eine Safari-Lodge mit Wildblumen und Bäumen in Südafrika - unberührte Natur, die bewahrt werden will.
Und ein schwimmender Kran, der in Hamburg zum Mikro-Hotel umfunktioniert wurde.
Großbritanniens Eisenbahnnetz ist das älteste der Welt: Dort kann man in ausrangierten Zugwaggons und in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude übernachten. Eine Auszeit, die an vergangene Zeiten erinnert.
Sogenannte Airstream-Wohnwagen sind in den USA Kult. Im Westen des Landes findet sich ein untypischer Wohnmobilpark neben spektakulären Felsformationen und Schluchten.
Die Doku-Reihe porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte weltweit und blickt hinter die Kulissen von geheimen Urlaubsdomizilen. Nicht einmal Einheimische ahnen von ihrer Existenz.