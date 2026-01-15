Eine Reise zu Orten, die Natur, Geschichte und Nostalgie vereinen. Grüne, verstecke und architektonische Seltenheiten. Einblicke in historische Einflüsse und Unterkünfte mit Vintage-Ästhetik. Hotels, die Naturverbundenheit mit nostalgischem Charme verbinden.

Schottland, Südafrika, Deutschland, England und USA

Eine einzigartige Unterkunft findet sich in den schottischen Highlands. Ein Hotel aus Aluminiumblech mit 360-Grad-Blick aufs Meer. Zudem eine Safari-Lodge mit Wildblumen und Bäumen in Südafrika - unberührte Natur, die bewahrt werden will.



Und ein schwimmender Kran, der in Hamburg zum Mikro-Hotel umfunktioniert wurde.

Großbritanniens Eisenbahnnetz ist das älteste der Welt: Dort kann man in ausrangierten Zugwaggons und in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude übernachten. Eine Auszeit, die an vergangene Zeiten erinnert.

Sogenannte Airstream-Wohnwagen sind in den USA Kult. Im Westen des Landes findet sich ein untypischer Wohnmobilpark neben spektakulären Felsformationen und Schluchten.

Die Doku-Reihe porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte weltweit und blickt hinter die Kulissen von geheimen Urlaubsdomizilen. Nicht einmal Einheimische ahnen von ihrer Existenz.