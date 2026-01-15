Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt - Neue Entdeckungen
15.01.2026
Eine ausrangierte Windmühle im englischen Suffolk oder ein umgebauter Bus mit Luxusausstattung in Schottland. Futuristische Hideaways und Hotels mit historischen Besonderheiten.
Eine Reise zu den ungewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten der Welt. Einblicke in Einrichtungen, Servicekultur und Geschichte der Unterkünfte: Interviews mit Architekten, Gastgebern und Mitarbeitern an Orten abseits des Alltags.
England, USA und Polen
Auf Erkundungstour zu einem historischen Ort – mit einem Geheimnis: An der Ostküste Englands bietet eine fünfstöckige Windmühle aus dem 19. Jahrhundert Platz für bis zu vier Gäste. Original-Flair wird ebenfalls in Schottland geboten. In einem besonderen Quartier: neun ausgebaute Busse für Selbstversorger.
"Aus Alt mach neu" ist auch dort Programm: Im englischen Lincolnshire kann man in einem Mähdrescher, Panzer oder Hubschrauber übernachten.
In der Sonora-Wüste Arizonas findet sich eine besondere Oase: ein Urlaubsresort neben natürlichen, mineralreichen Thermalquellen. Klettertouren, Farmbesichtigung und Wanderungen inklusive.
Die Reise führt außerdem zu einem Ski-Chalet im Süden Polens. Architektonisch ein echter Hingucker: übernachten im "schwebenden Schlafzimmer".
Die Doku-Reihe porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte weltweit und blickt hinter die Kulissen von geheimen Urlaubsdomizilen. Nicht einmal Einheimische ahnen von ihrer Existenz.