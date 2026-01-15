Eine Reise zu den ungewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten der Welt. Einblicke in Einrichtungen, Servicekultur und Geschichte der Unterkünfte: Interviews mit Architekten, Gastgebern und Mitarbeitern an Orten abseits des Alltags.

England, USA und Polen

Auf Erkundungstour zu einem historischen Ort – mit einem Geheimnis: An der Ostküste Englands bietet eine fünfstöckige Windmühle aus dem 19. Jahrhundert Platz für bis zu vier Gäste. Original-Flair wird ebenfalls in Schottland geboten. In einem besonderen Quartier: neun ausgebaute Busse für Selbstversorger.



"Aus Alt mach neu" ist auch dort Programm: Im englischen Lincolnshire kann man in einem Mähdrescher, Panzer oder Hubschrauber übernachten.



In der Sonora-Wüste Arizonas findet sich eine besondere Oase: ein Urlaubsresort neben natürlichen, mineralreichen Thermalquellen. Klettertouren, Farmbesichtigung und Wanderungen inklusive.



Die Reise führt außerdem zu einem Ski-Chalet im Süden Polens. Architektonisch ein echter Hingucker: übernachten im "schwebenden Schlafzimmer".

Die Doku-Reihe porträtiert besondere und überraschende Unterkünfte weltweit und blickt hinter die Kulissen von geheimen Urlaubsdomizilen. Nicht einmal Einheimische ahnen von ihrer Existenz.