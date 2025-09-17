Ein weiß-gelbes Motorboot mit Kajüte liegt im Hafen. Das Boot trägt die dänische Flagge, im Hintergrund liegen weitere Segelboote.
Ermittler!
ZDFinfo

Ermittler! - Auf der Fährte

Ermittler!
Auf der Fährte
  • True Crime
  • Dokumentation
  • packend
Abspielen
ZDFinfo
Ermittler!
Auf der Fährte
  • UT12
  • 17.09.2025

Mordermittler sind Fährtenleser. Um Fälle zu lösen, müssen sie die Spuren, die Täter hinterlassen, entschlüsseln und deuten. Nur so können sie ihnen auf die Schliche kommen.

Abspielen
Ermittler!
Auf der Fährte
  • True Crime
  • Dokumentation
  • packend
  • UT12
  • 17.09.2025
  • ZDFinfo

Mordermittler sind Fährtenleser. Um Fälle zu lösen, müssen sie die Spuren, die Täter hinterlassen, entschlüsseln und deuten. Nur so können sie ihnen auf die Schliche kommen.

Abspielen

In Dänemark verschwindet eine Frau nach einer Betriebsfeier. Die Kollegen von Bent Isager-Nielsen ahnen nicht, dass sie auf einem Boot gefangen gehalten wird. Und in Italien wird ein Ehepaar vermisst. Hat es Capitano Nasta tatsächlich mit einem Doppelmord zu tun?

In Köln wird eine junge Mutter inmitten des Karnevalstrubels ermordet. Der Fall bleibt 30 Jahre ungeklärt. Wie soll Kommissar Weber nach so langer Zeit noch Beweise finden? Drei Fälle, die zeigen, wie schwierig und kompliziert es für die Ermittler ist, die Fährten der Täter aufzuspüren.

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.