In Dänemark verschwindet eine Frau nach einer Betriebsfeier. Die Kollegen von Bent Isager-Nielsen ahnen nicht, dass sie auf einem Boot gefangen gehalten wird. Und in Italien wird ein Ehepaar vermisst. Hat es Capitano Nasta tatsächlich mit einem Doppelmord zu tun?



In Köln wird eine junge Mutter inmitten des Karnevalstrubels ermordet. Der Fall bleibt 30 Jahre ungeklärt. Wie soll Kommissar Weber nach so langer Zeit noch Beweise finden? Drei Fälle, die zeigen, wie schwierig und kompliziert es für die Ermittler ist, die Fährten der Täter aufzuspüren.



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.