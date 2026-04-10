In der Wiener Staatsoper wird 1963 eine zehnjährige Ballettschülerin ermordet. Hofrat Edelbacher ermittelt an diesem ungewöhnlichen Tatort. In Wien-Favoriten werden in kurzer Zeit eine Frau und zwei Mädchen umgebracht. Ermittler Geiger jagt einen Serienmörder.

Außergewöhnliche Mordfälle und besondere Tatorte

Und am Wiener "Russendenkmal" wird die Leiche eines jungen Models im Erdreich gefunden. Ein Fall, der viele Rätsel aufwirft.



Drei außergewöhnliche Mordfälle und besondere Tatorte, welche die Ermittler vor große Herausforderungen stellen.



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.