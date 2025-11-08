Die 28-jährige Maria war auf Mallorca feiern und ist anschließend verschwunden. In Cuxhaven ist die achtjährige Levke wie vom Erdboden verschluckt. Und in Dänemark ist die 17-jährige Emilie nach einem Partyabend allein unterwegs und verschwindet.



Die Kommissare Canedo, Bettels und Isager-Nielsen blicken auf diese drei spektakulären Fälle und die anschließenden Ermittlungen zurück.



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.