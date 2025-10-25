Ein Mann tötet seinen Cousin mit einem Samurai-Schwert und flüchtet danach auf die Philippen. Dort lebt er zunächst scheinbar unbehelligt und außer Reichweite der deutschen Polizei. Bis ihn die Vergangenheit eines Tages einholt.



Nürnberg 2013: Zwei Einbrecher fesseln und knebeln die 85-jährige Anneliese M. Sie erstickt. Jahre später bringt eine DNA-Spur die Wende: Ein Zufallstreffer führt die Ermittler auf die Spur der Täter. Der eine wird in Deutschland gefasst, der andere in Georgien festgenommen und verurteilt.



Auch der Fall der 21-jährigen Kerstin S. gibt jahrelang Rätsel auf: Sie verschwindet spurlos, ihr Auto zeigt Kampfspuren. Wochen später wird ihre Leiche entdeckt. Der Mord bleibt ein Cold Case – bis eine DNA-Analyse nach über 20 Jahren den Täter überführt. Und auch in diesem Fall führt die Spur in die Vergangenheit.



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.