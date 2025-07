Als die Ermittler am Schnellrestaurant eintreffen, entdecken sie die stark unterkühlte Geschäftsführerin. Sie wurde bei minus 23 Grad von den Tätern ins Kühlhaus gesperrt und mit Wasser übergossen. Ein Mordversuch. Dann weisen die Spuren in eine andere Richtung.

Zwei Fälle - Spuren in Frankfurt am Main und Wiesbaden

Olivenförmige Bohrlöcher in Fensterrahmen und Terrassentüren sind um die Jahrtausendwende das Markenzeichen des sogenannten Fensterbohrers, einem Einbrecher, der in halb Europa für Angst und Schrecken sorgt. Er kommt, wenn die Bewohner schlafen, und setzt sich zu ihnen ans Bett. Er isst und trinkt in den Häusern, die er heimsucht, und trägt dabei die Hausschuhe seiner Opfer. Spezialeinheiten jagen ihn jahrelang – erfolglos –, bis es in Wiesbaden zu einer überraschenden Begegnung kommt.



In Frankfurt am Main wird 1994 ein Optiker überfallen und ermordet. Obwohl die Täter zahlreiche Spuren hinterlassen und sogar von Zeugen gesehen werden, können sie nicht gefasst werden. Als der Fall 23 Jahre später auf dem Tisch des DNA-Experten Harald Schneider landet, kommt endlich Bewegung in die Ermittlungen. In der Asservatenkammer liegen noch zwei Schals, mit denen das Opfer geknebelt wurde. Doch diese wurden für eine Fernsehsendung zwischenzeitlich gewaschen. Sind damit alle Spuren der Täter für immer verloren?

Ermittler auf der Spur

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.