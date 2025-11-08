Sie hatte nicht den üblichen Schulweg genommen, sondern einen Heckenpfad. Es gibt einen Verdächtigen, den Kinder in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Aber man kann ihm nichts nachweisen. Erst 25 Jahre später greift Oberstaatsanwalt Feldkamp den Fall wieder auf.

Inzwischen ist der DNA-Einsatz in der Kriminalistik so fortgeschritten, dass die Ermittler sich berechtigt Hoffnung machen können. Ein 45-Jähriger gerät in den Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft. Doch warum wurde Christina vergewaltigt und dann umgebracht? Immer mehr kristallisiert sich heraus, dass das Kind höchstwahrscheinlich rein zufällig zum Opfer wurde.

Ein Mord und ein schwerverletzter Jugendlicher

In einem zweiten Fall ermittelt die Kripo im niedersächsischen Quakenbrück. 2004 wird eine Taxifahrerin erstochen aufgefunden. Zunächst deutet vieles auf einen Raubmord hin. Mysteriös ist allerdings ein Fahrrad, das neben dem Taxi auf der Straße liegt, und ein mit mehreren Messerstichen schwer verletzter Jugendlicher. Staatsanwältin Kathrin Krüger findet heraus, dass das 13- jährige Opfer auf dem Rad zufällig in Tatortnähe gefahren war.

Im September 1976 verschwindet die 15- jährige Petra im osthessischen Bad Hersfeld auf dem Weg zu einer Freundin. Kurz darauf wird ihre Leiche im Gebüsch gefunden. Sie wurde erdrosselt und sexuell missbraucht. Vom Täter keine Spur. 26 Jahre später übernimmt Kommissar Schmidt den Cold Case, spricht mit den Hinterbliebenen und stellt fest, dass er Petra früher sogar gekannt hatte.

Vor allem aus dieser Motivation heraus setzt der Ermittler alles daran, den Fall doch noch zu lösen. Kann er nach so langer Zeit den Täter überführen, und war auch Petra ein Zufallsopfer?

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.