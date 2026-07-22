In Rheinland-Pfalz haben Ermittler einen ungeheuerlichen Verdacht: Haben Pfleger ihre Patienten nicht nur gedemütigt, sondern getötet? In Aurich wird eine Frau offenbar wegen Bargeld ermordet. Doch die Untersuchung bringt für die Ermittler eine unerwartete Wende.

Drei Fälle, drei Schicksale

Und in einem Waldstück bei Nienburg/Schaumburg findet ein Vater die Leiche seiner eigenen Tochter. Kriminalhauptkommissar Christoph Burghardt übernimmt den Fall und stößt auf zahlreiche Wendungen und Hindernisse. Kann er den Täter dennoch überführen? Drei Fälle, die eines gemein haben: hilflose, den Tätern ausgelieferte Opfer, die sterben mussten.

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.