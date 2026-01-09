In Flensburg wird eine Marokkanerin als vermisst gemeldet. Ermittler Hauke Bahnsen glaubt nicht, dass die junge Mutter freiwillig verschwunden ist. An einem See bei München liegt eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche. Ein Fall für Staatsanwalt Lafleur.



Und auf Mallorca wird ein ermordeter Deutscher auf seiner Segeljacht entdeckt. Auch seine Lebensgefährtin ist schwer verletzt. Juan Canedo von der Guardia Civil stehen bei den Ermittlungen einige Überraschungen bevor.



Drei Mordfälle, die für die Ermittler zur Nervenprobe werden.



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.