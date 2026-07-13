Norbert Freier von der Polizei Bielefeld übernimmt den Fall. Gemeinsam mit seinen Kollegen fährt er in den Saatweg 6 nach Höxter, um Angelika und Wilfried W. festzunehmen. Die nun folgenden Ermittlungen führen ihn tief hinab in die Abgründe der menschlichen Psyche.

Eine Vermisste und ein schweigender Verdächtiger

In einem zweiten Fall wird in Kassel die 40-jährige Mehtap Savasci vermisst. Die Türkin, die schon länger in Deutschland lebt, ist wie vom Erdboden verschluckt. Aufgrund von Zeugenaussagen gerät ihr Bruder in den Fokus der Ermittlungen. Der streng muslimisch eingestellten Familie passt der westliche Lebensstil von Mehtap nicht. Kommissar Horst Cäsa vermutet, dass ihr Bruder die Vermisste entführt hat. Die Ortung der Handys beider Geschwister bestätigt seinen Verdacht, dass der Mann das Verschwinden von Mehtap eiskalt geplant hat.

Obwohl der Mann festgenommen wird und sich für ihn die Schlinge aufgrund von Indizien immer weiter zuzieht, schweigt er beharrlich. Werden es die Ermittler schaffen, Methap zu finden und ihren Bruder zu überführen? Die Spur führt schließlich in eine Kleingartenanlage nach Wiesbaden.

Echte Ermittler, echte Fälle

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.