Ermittler! - Finstere Alpen

1986 wird in Wien ein Polizist in eine tödliche Falle gelockt. Es ist nur eine von mehreren grausamen Taten, die demselben Mann zugeschrieben werden. In Graz verschwinden 1974 zwei Geldboten spurlos. Einer von ihnen wurde zuletzt in einer örtlichen Metzgerei gesehen.

1994 entpuppt sich ein vermeintlicher Autounfall als brutaler Mordanschlag durch das organisierte Verbrechen. Die Ermittler des Sicherheitsbüros Wien holen zu einem gezielten Schlag gegen das Rotlicht-Milieu aus.

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos, Polizeivideos und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.