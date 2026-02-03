In Osnabrück wird Marcus K. mitten am Tag in seiner Wohnung erschossen. Schnell gerät seine Freundin ins Visier der Polizei, doch es fehlen Beweise. Erst die Aussage eines Zeugen bringt die Wende. Bei ihm soll die Frau ihre Pläne ausgeplaudert haben.

Tödliche Gier und ein eiskalter Auftrag

In einem zweiten Fall sieht sich die Polizei Mönchengladbach mit einem perfiden Mordplan konfrontiert. Drei Männer stehen im Verdacht, die 89-jährige Gertrud K. getötet zu haben, um an ihr Vermögen zu gelangen. In den Vernehmungen beschuldigen sie sich allerdings gegenseitig. Und von der Leiche fehlt zunächst jede Spur.

In Braunschweig wird Zofia S. in ihrem Büro erschossen. Die Ermittlungen führen Polizeihauptkommissar Holger Kunkel tief ins Schmugglermilieu. Er ist sich sicher: Die Frau wurde Opfer eines professionellen Auftragsmordes.

Der Weg zur Wahrheit

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.