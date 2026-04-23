Düsseldorf 1993: Andrea B. wird in ihrer Videothek ermordet. In Berlin wird Doris K. an ihrem Arbeitsplatz erschossen – vor den Augen ihrer geschockten Kollegen. In Limburg verschwindet Rahel M. plötzlich an Weihnachten 2022. Drei lange ungeklärte Fälle.

Faserspuren und ein abgehörtes Telefonat

Erst Monate und Jahre später bringen Faserspuren, ein Gefängnisinsasse und ein abgehörtes Telefonat die Wende – doch nicht immer endet die Geschichte mit einem Urteil. Was treibt Ermittler an, wenn zunächst alles gegen sie spricht?



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.