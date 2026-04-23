Die Farbfotografie zeigt einen Schreibtisch in einem Büro oder Verwaltungsraum. Im linken Bildbereich liegen mehrere übereinander gestapelte Blätter und Formulare auf dem hellen Tisch – teils weiß, teils blau. Einige der Dokumente sind am unteren Rand deutlich mit blutigen Abdrücken oder Spritzern beschmutzt. Ein schwarzer Kugelschreiber liegt zwischen den Papieren.
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Ermittler! - Tödliche Begegnung

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Tödliche Begegnung

Eine Frau wird erschossen, eine andere erstickt – und eine dritte verschwindet spurlos. Die Ermittler versuchen bei drei Morden, Licht ins Dunkel zu bringen und die Täter zu fassen.

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Eine Frau wird erschossen, eine andere erstickt – und eine dritte verschwindet spurlos. Die Ermittler versuchen bei drei Morden, Licht ins Dunkel zu bringen und die Täter zu fassen.

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Düsseldorf 1993: Andrea B. wird in ihrer Videothek ermordet. In Berlin wird Doris K. an ihrem Arbeitsplatz erschossen – vor den Augen ihrer geschockten Kollegen. In Limburg verschwindet Rahel M. plötzlich an Weihnachten 2022. Drei lange ungeklärte Fälle.

Faserspuren und ein abgehörtes Telefonat

Erst Monate und Jahre später bringen Faserspuren, ein Gefängnisinsasse und ein abgehörtes Telefonat die Wende – doch nicht immer endet die Geschichte mit einem Urteil. Was treibt Ermittler an, wenn zunächst alles gegen sie spricht?

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.

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