Im November 2020 alarmiert ein 37-jähriger Mann im niedersächsischen Helmstedt die Rettungskräfte: Seine Frau liege tot in der Wohnung. Sie sei von einem Einbrecher ermordet worden. Die Ermittler sind skeptisch, ob es den Einbrecher wirklich gab.

Mord aus Habgier

1989 wird ein Anwalt in Braunschweig in seinem Haus überfallen und in eine Truhe gesperrt. Die Täter legen Feuer, der Anwalt stirbt. Und der Haupttäter begeht noch weitere schwere Verbrechen.



Und eine Braunschweiger Altenpflegerin wird 2016 in ihrer Wohnung umgebracht. Ihr in einem Tresor aufbewahrtes Geld ist verschwunden. Können Überwachungsvideos die Polizei auf die Spur des Täters bringen?



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.