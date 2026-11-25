Es gibt Morde ohne ersichtliches Motiv. Die beunruhigende Wahrheit ist oft, dass sich zwischen Opfer und Täter eine toxische Beziehung aufgebaut hat, die sich irgendwann entladen muss.

Ein Mord im Umfeld einer rechtsesoterischen Sekte

So wie in Katlenburg-Lindau, wo 2017 zwei Mitglieder einer rechtsesoterischen Sekte einen Mitbewohner erdrosseln. Oder in Muldestausee bei Bitterfeld, wo ein Ehemann seine Ehefrau ermordet, weil er von seiner Geliebten erpresserisch unter Druck gesetzt wird.

Beide Fälle stellen die Ermittler vor die schwere Aufgabe, ein Verbrechen ohne offensichtliche Beweggründe aufzuklären. In Northeim kann Kommissar Bodo Mathias schließlich die zwei Täter überführen, nachdem die vergrabene Leiche des Opfers entdeckt wird.

Giftmord mit Blauem Eisenhut

Staatsanwalt Gunnar von Wolffersdorff aus Dessau steht mit Ermittler Alexander Uhde vor einer noch größeren Hürde: Neben dem fehlenden Motiv gibt es keine Möglichkeit mehr, den Körper des Opfers zu untersuchen, da die Tote bereits eingeäschert wurde.



Nur mit ungewöhnlich hohem forensischem Aufwand gelingt es schließlich, einen Giftmord durch die Pflanze Blauer Eisenhut nachzuweisen und den Täter zu überführen.

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.