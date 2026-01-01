In Wien geht ein extrem gefährlicher Täter um. Er attackiert obdachlose Menschen, die vollkommen arg- und wehrlos sind. Und in Trier ist ein alleinstehender Mann auf der Suche nach Liebe und Zuneigung. Das nutzen skrupellose Täter für ihre Pläne aus.

Ein scheinbar beschaulicher Abendspaziergang wird für ein dänisches Ehepaar zur mörderischen Falle. Denn auch die beiden Skandinavier werden Opfer einer tragischen Zufallsbegegnung. Für die Ermittler ist es ein nervenaufreibender Wettkampf gegen die Zeit, denn die Täter können jederzeit wieder zuschlagen.

Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.