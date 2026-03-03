Neues Video
frontal - die Doku - AfD: Scheinbeschäftigung und Vetternwirtschaft?
AfD: Scheinbeschäftigung und Vetternwirtschaft?
- 03.03.2026
AfD unter Druck: Politiker sollen Familienangehörige ihrer Parteikollegen und Freunde mit Jobs versorgt haben. "frontal"-Recherchen zeigen ein weitverzweigtes Netzwerk gegenseitiger Anstellungen.