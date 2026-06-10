frontal - die Doku

Ausgeraubt auf dem Heimweg: Wie junge Täter brutal zuschlagen

Gesellschaft

Dokumentation

lebensnah

12 Min.

10.06.2026

ZDF

Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik werden rund um den Alexanderplatz die meisten Straftaten in Berlin registriert. Vor allem Gruppen aus Syrien und Afghanistan halten die Ermittler in Atem.