Drei junge Männer stehen in einem überdachten Bereich eines S- und U-Bahnhofes mit Backsteinwänden und Treppenaufgang. Die Gesichter sind verpixelt. Einer von ihnen trägt eine Tarnkappe und dunkle Kleidung, der Zweite einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze, der Dritte einen dunklen Pullover und blickt auf ein Smartphone. Die Szene ist eine Aufnahme aus einer Überwachungskamera; rote grafische Overlay-Elemente und Rasterlinien sind über das Bild gelegt.
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Ausgeraubt auf dem Heimweg: Wie junge Täter brutal zuschlagen
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Ausgeraubt auf dem Heimweg: Wie junge Täter brutal zuschlagen
  • 10.06.2026

Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik werden rund um den Alexanderplatz die meisten Straftaten in Berlin registriert. Vor allem Gruppen aus Syrien und Afghanistan halten die Ermittler in Atem.

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Ausgeraubt auf dem Heimweg: Wie junge Täter brutal zuschlagen

Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik werden rund um den Alexanderplatz die meisten Straftaten in Berlin registriert. Vor allem Gruppen aus Syrien und Afghanistan halten die Ermittler in Atem.

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Warum nehmen insbesondere Jugendgewalt und Straßenkriminalität zu?

"frontal" spricht mit Polizei und Experten über Täterstrukturen, Hintergründe und die Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden.
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