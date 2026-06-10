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frontal - die Doku - Ausgeraubt auf dem Heimweg: Wie junge Täter brutal zuschlagen
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Ausgeraubt auf dem Heimweg: Wie junge Täter brutal zuschlagen
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Ausgeraubt auf dem Heimweg: Wie junge Täter brutal zuschlagen
- 10.06.2026
frontal
Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik werden rund um den Alexanderplatz die meisten Straftaten in Berlin registriert. Vor allem Gruppen aus Syrien und Afghanistan halten die Ermittler in Atem.
frontal - die Doku
Ausgeraubt auf dem Heimweg: Wie junge Täter brutal zuschlagen
- Gesellschaft
- Dokumentation
- lebensnah
- 10.06.2026
- ZDF
Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik werden rund um den Alexanderplatz die meisten Straftaten in Berlin registriert. Vor allem Gruppen aus Syrien und Afghanistan halten die Ermittler in Atem.
Warum nehmen insbesondere Jugendgewalt und Straßenkriminalität zu?
"frontal" spricht mit Polizei und Experten über Täterstrukturen, Hintergründe und die Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden.
"frontal" spricht mit Polizei und Experten über Täterstrukturen, Hintergründe und die Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden.
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