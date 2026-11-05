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frontal classic: Die Akte Anis Amri – Versagen der Behörden
  • 05.11.2026

Anis Amri war den Sicherheitsbehörden bekannt. Dennoch verübte er 2016 den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Danach werden Vertuschungsversuche und folgenschwere Fehleinschätzungen bekannt.

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Anis Amri war den Sicherheitsbehörden bekannt. Dennoch verübte er 2016 den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Danach werden Vertuschungsversuche und folgenschwere Fehleinschätzungen bekannt.

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Fotocollage mit Fahndungsfoto von Anis Amri im Vordergrund auf der rechten Seite. Im Hintergrund ist die nächtliche Unfallstelle am Berliner Breitscheidplatz mit Gedächtniskirche sowie mehreren beschädigten Fahrzeugen, Einsatzkräften und Trümmern zu sehen. Über die digital bearbeitete Fotomontage sind halbtransparente rote und blaue Grafikelemente sowie ein feines grafisches Raster-Overlay gelegt, wodurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild entsteht.
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