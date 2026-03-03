Neues Video
frontal - die Doku - Proteste im Iran: Wie das Regime seine Bürger überwacht
Proteste im Iran: Wie das Regime seine Bürger überwacht
Proteste im Iran: Wie das Regime seine Bürger überwacht
03.03.2026
Für die brutale Verfolgung seiner Bürger bedient sich Irans Regierung leistungsfähiger Software zur Gesichtserkennung aus Russland. Das offenbart ein Datenleak, auf das ein Rechercheteam gestoßen ist.