Proteste im Iran: Wie das Regime seine Bürger überwacht

03.03.2026

ZDF

Für die brutale Verfolgung seiner Bürger bedient sich Irans Regierung leistungsfähiger Software zur Gesichtserkennung aus Russland. Das offenbart ein Datenleak, auf das ein Rechercheteam gestoßen ist.