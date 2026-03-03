Eine Überwachungssoftware am Drehkreuz einer Metro-Station erfasst die Gesichter von Menschen.
frontal - die Doku - Proteste im Iran: Wie das Regime seine Bürger überwacht

Proteste im Iran: Wie das Regime seine Bürger überwacht
Proteste im Iran: Wie das Regime seine Bürger überwacht
  03.03.2026

Für die brutale Verfolgung seiner Bürger bedient sich Irans Regierung leistungsfähiger Software zur Gesichtserkennung aus Russland. Das offenbart ein Datenleak, auf das ein Rechercheteam gestoßen ist.

Proteste im Iran: Wie das Regime seine Bürger überwacht

