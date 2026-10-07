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F-35-Kampfjets: Knebeldeal für die Bundeswehr
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F-35-Kampfjets: Knebeldeal für die Bundeswehr
  • 07.10.2026

Deutschland bleibt abhängig von den USA: Beim F-35A-Kauf sind die Bedingungen laut Bundesverteidigungsministerium US-seitig vorgegeben und nicht verhandelbar. Kritiker sprechen von Knebelverträgen.

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F-35-Kampfjets: Knebeldeal für die Bundeswehr

Deutschland bleibt abhängig von den USA: Beim F-35A-Kauf sind die Bedingungen laut Bundesverteidigungsministerium US-seitig vorgegeben und nicht verhandelbar. Kritiker sprechen von Knebelverträgen.

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Digital bearbeitete Bildmontage mit US-Präsident Donald Trump im Vordergrund, der lächelnd den Daumen nach oben zeigt. Im Hintergrund ist ein moderner F-35-Kampfjet vor einem dunkelblauen, technisch wirkenden Rasterhintergrund mit roten Lichteffekten zu sehen.Über die digital bearbeitete Bildmontage ist ein feines grafisches Raster-Overlay gelegt, wodurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild entsteht.
Die "Pax Americana" sei vorbei, erklärt Bundeskanzler Friedrich Merz. Doch milliardenschwere Rüstungsprojekte wie die Beschaffung von F-35-Kampfjets, Transporthubschraubern, Seefernaufklärern und Marschflugkörpern zeigen das Gegenteil: Deutschland begibt sich in eine immer stärkere militärische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Hinzu kommen Kaufverträge, die nahezu ausschließlich zugunsten der USA ausgestaltet sind und von deutscher Seite weitgehend akzeptiert werden müssen.
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