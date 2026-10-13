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Der Nord-Stream-Prozess: Helden oder Kriegsverbrecher?
  • 13.10.2026

Der Ukrainer, der in Hamburg vor Gericht steht, soll der Kommandeur bei der Sprengung der Pipelines gewesen sein, bestreitet das jedoch. Angeklagt wegen Kriegsverbrechen, gilt er für manche als Held.

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Der Nord-Stream-Prozess: Helden oder Kriegsverbrecher?

Der Ukrainer, der in Hamburg vor Gericht steht, soll der Kommandeur bei der Sprengung der Pipelines gewesen sein, bestreitet das jedoch. Angeklagt wegen Kriegsverbrechen, gilt er für manche als Held.

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Der Taucher Wolodymyr Schurawlew, einer der Tatverdächtigen bei der Nord-Stream-Sabotage, in roter Taucherausrüstung mit schwarzer Kopfhaube und orangefarbenen Handschuhen zeigt im Schnee zwei Finger als Victory-Zeichen. Über dem digital bearbeiteten Foto liegen rote und halbtransparente Akzente und feines grafisches Raster-Overlay gelegt, wodurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild entsteht.
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