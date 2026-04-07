Neues Video
ZDF
frontal - die Doku - Russlands Atomgeschäfte: Europa in der Falle
frontal - die Doku
Russlands Atomgeschäfte: Europa in der Falle
Neues Video
ZDF
frontal - die Doku
Russlands Atomgeschäfte: Europa in der Falle
- Neues Video
- Politik
- Dokumentation
- erkenntnisreich
- 07.04.2026
- ZDF
Nukleargeschäfte sind für den Kreml mehr als nur Geschäfte – sie sind Instrumente von Macht und Einflussnahme. Die Dokumentation enthüllt, wie Russland sein Monopol und seinen Einfluss auf Europa ausbaut.
Die EU hat bisher keine Sanktionen gegen den russischen Staatskonzern Rosatom verhängt. Denn der beliefert fünf EU-Länder mit Kernbrennstäben. Die sollen künftig auch im niedersächsischen Lingen gefertigt werden, mit russischem Know-how. Dagegen regt sich seit Jahren Protest.
Dass es auch ohne Russland geht, zeigt die Ukraine: Sie bezieht Kernbrennstäbe inzwischen vom amerikanisch-kanadischen Konzern Westinghouse.
Ähnliche Inhalte entdecken