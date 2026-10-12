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Tatort Schule: Missbrauch durch Lehrer
  • 12.10.2026

Junge Frauen brechen ihr Schweigen und berichten von sexuellem Missbrauch durch Lehrer. Doch an vielen Schulen fehlen weiterhin Konzepte, die Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt bewahren.

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Tatort Schule: Missbrauch durch Lehrer

Junge Frauen brechen ihr Schweigen und berichten von sexuellem Missbrauch durch Lehrer. Doch an vielen Schulen fehlen weiterhin Konzepte, die Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt bewahren.

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Porträt einer jungen Frau mit Brille vor einer schemenhaft erkennbaren Schultafel. Das Motiv ist durch digitale Bildbearbeitung und Bildmontage gestaltet, wobei die Schultafel im Hintergrund abgedunkelt und mit einem feinen Raster aus Linien und Punkten überlagert ist. Über die digital bearbeitete Bildmontage sind halbtransparente rote und türkisblaue Grafikelemente sowie ein feines grafisches Raster-Overlay gelegt, wodurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild entsteht.
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