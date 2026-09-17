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Machtkampf FIFA: Infantino unter Druck
  • 17.09.2026

Private Investoren sollten bei zentralen FIFA-Geschäften einsteigen. Doch Infantinos Plan stößt auf wachsenden Widerstand: bei der UEFA – und auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

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Machtkampf FIFA: Infantino unter Druck

Private Investoren sollten bei zentralen FIFA-Geschäften einsteigen. Doch Infantinos Plan stößt auf wachsenden Widerstand: bei der UEFA – und auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

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Fotomontage: FIFA-Präsident Gianni Infantino im dunklen Anzug, eine Hand ans Ohr gelegt, vor einer Collage aus Euro-Banknoten. Im Vordergrund ist teilweise ein Fußball mit FIFA-Aufdruck zu sehen. Das Bild ist mit halbtransparenten weißen, blauen und roten Grafikelementen sowie einem feinen Raster überlagert und erhält dadurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild.
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