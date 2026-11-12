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"Gen Z regelt": Wenn Protest zum viralen Spektakel wird
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"Gen Z regelt": Wenn Protest zum viralen Spektakel wird
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  • 12.11.2026

Zehntausende junge Menschen demonstrieren deutschlandweit unter anderem für mehr Bildung, Klimaschutz und bezahlbares Leben. Was als friedlicher Protest beginnt, schlägt in teils heftige Krawalle um.

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"Gen Z regelt": Wenn Protest zum viralen Spektakel wird

Zehntausende junge Menschen demonstrieren deutschlandweit unter anderem für mehr Bildung, Klimaschutz und bezahlbares Leben. Was als friedlicher Protest beginnt, schlägt in teils heftige Krawalle um.

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In der Innenstadt von Frankfurt am Main kam es am Abend des 31. Oktober 2026 zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei. Vor einer brennenden Mülltonne steht eine als Batman verkleidete Person. Demonstranten schlugen die Schaufensterscheiben mehrerer Geschäfte ein, um diese anschließend zu plündern. Über digital bearbeitete Foto sind halbtransparente und rote Grafikelemente sowie ein feines grafisches Raster-Overlay gelegt, wodurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild entsteht.
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