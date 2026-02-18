Die Propaganda islamistischer Influencer verfängt – auch weil sie in Dauerschleife über TikTok, Instagram und Telegram auf die Smartphones gespült wird. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Jahr 2023 befeuern insbesondere die Bilder aus dem Gaza-Krieg diese Radikalisierung.



Recherchen von "frontal" zeigen: In den vergangenen zwei Jahren wurden in Deutschland mindestens neun islamistische Anschläge von Tatverdächtigen unter 20 Jahren geplant. In einem Fall konnte die Tat nicht verhindert werden: Am Berliner Holocaust-Mahnmal wurde im Februar 2025 ein spanischer Tourist mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Angeklagt ist ein Geflüchteter aus Syrien, der zur Tatzeit 19 Jahre alt war.