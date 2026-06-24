Digital bearbeitete Illustration eines bewaffneten Bodenroboters mit montiertem Gewehr in einer düsteren, rauchigen Landschaft. Über dem Roboter schwebt ein großer Videospiel-Controller mit rot leuchtenden Tasten. Ein digitales Raster-Overlay und rote Lichteffekte verstärken den Eindruck von Fernsteuerung, Technologie und der Verbindung zwischen Gaming und militärischen Drohnensystemen.
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So verändern Kampfroboter den Ukraine-Krieg
  • 24.06.2026

Im Ukraine-Krieg transportieren Kampfroboter und ferngesteuerte Bodenfahrzeuge unter anderem Verwundete, klären feindliche Stellungen auf – und können bewaffnet direkt an der Front eingesetzt werden.

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So verändern Kampfroboter den Ukraine-Krieg

Im Ukraine-Krieg transportieren Kampfroboter und ferngesteuerte Bodenfahrzeuge unter anderem Verwundete, klären feindliche Stellungen auf – und können bewaffnet direkt an der Front eingesetzt werden.

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Westliche Armeen wie die Bundeswehr beobachten diese Entwicklung aufmerksam, denn Experten sehen darin einen tiefgreifenden Wandel militärischer Strategien – sprechen von einer Revolution in der Kriegsführung.

Klar ist: Mit dem wachsenden Einsatz autonomer und KI-gestützter Systeme rücken zugleich zentrale ethische und völkerrechtliche Fragen in den Fokus: Welche Regeln gelten künftig im Krieg – und wer trägt die Verantwortung, wenn Maschinen über Leben und Tod entscheiden?
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