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frontal - die Doku - So verändern Kampfroboter den Ukraine-Krieg
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So verändern Kampfroboter den Ukraine-Krieg
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So verändern Kampfroboter den Ukraine-Krieg
Im Ukraine-Krieg transportieren Kampfroboter und ferngesteuerte Bodenfahrzeuge unter anderem Verwundete, klären feindliche Stellungen auf – und können bewaffnet direkt an der Front eingesetzt werden.
Westliche Armeen wie die Bundeswehr beobachten diese Entwicklung aufmerksam, denn Experten sehen darin einen tiefgreifenden Wandel militärischer Strategien – sprechen von einer Revolution in der Kriegsführung.
Klar ist: Mit dem wachsenden Einsatz autonomer und KI-gestützter Systeme rücken zugleich zentrale ethische und völkerrechtliche Fragen in den Fokus: Welche Regeln gelten künftig im Krieg – und wer trägt die Verantwortung, wenn Maschinen über Leben und Tod entscheiden?
Klar ist: Mit dem wachsenden Einsatz autonomer und KI-gestützter Systeme rücken zugleich zentrale ethische und völkerrechtliche Fragen in den Fokus: Welche Regeln gelten künftig im Krieg – und wer trägt die Verantwortung, wenn Maschinen über Leben und Tod entscheiden?
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