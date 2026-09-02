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frontal - die Doku - Sachsen-Anhalt: CDU im Dilemma zwischen AfD und Linkspartei
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Sachsen-Anhalt: CDU im Dilemma zwischen AfD und Linkspartei
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Sachsen-Anhalt: CDU im Dilemma zwischen AfD und Linkspartei
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht die CDU vor einem Dilemma: Reicht es nicht mehr für die bisherige Koalition, stellt sich die Frage: Wie kann die CDU noch regieren?
Würden die Christdemokraten im Zweifel auf eine Tolerierung durch die Linkspartei setzen, um eine AfD-Regierung zu verhindern? Diese Frage sorgt für Zündstoff – auch über die Landesgrenze hinaus.
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