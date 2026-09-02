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Sachsen-Anhalt: CDU im Dilemma zwischen AfD und Linkspartei
  • 02.09.2026

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht die CDU vor einem Dilemma: Reicht es nicht mehr für die bisherige Koalition, stellt sich die Frage: Wie kann die CDU noch regieren?

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Sachsen-Anhalt: CDU im Dilemma zwischen AfD und Linkspartei

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht die CDU vor einem Dilemma: Reicht es nicht mehr für die bisherige Koalition, stellt sich die Frage: Wie kann die CDU noch regieren?

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, links) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU), zugleich Spitzenkandidat für die Landtagswahl, geben bei einer Wahlkampfveranstaltung am 31. August 2026 mit ernster Miene ein Statement ab. Das Bild ist mit halbtransparenten roten und weißen Grafikelementen sowie einem feinen Raster überlagert und erhält dadurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild.
Würden die Christdemokraten im Zweifel auf eine Tolerierung durch die Linkspartei setzen, um eine AfD-Regierung zu verhindern? Diese Frage sorgt für Zündstoff – auch über die Landesgrenze hinaus.
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