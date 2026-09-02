frontal - die Doku

Sachsen-Anhalt: CDU im Dilemma zwischen AfD und Linkspartei

Gesellschaft

Dokumentation

hintergründig

12 Min.

02.09.2026

ZDF

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht die CDU vor einem Dilemma: Reicht es nicht mehr für die bisherige Koalition, stellt sich die Frage: Wie kann die CDU noch regieren?