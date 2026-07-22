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frontal - die Doku - Siegmund, Simson und die Wahlkampf-Show: Wie die AfD Sachsen-Anhalt verändern will
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Siegmund, Simson und die Wahlkampf-Show: Wie die AfD Sachsen-Anhalt verändern will
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Siegmund, Simson und die Wahlkampf-Show: Wie die AfD Sachsen-Anhalt verändern will
- 22.07.2026
frontal
Ein Lehrer, eine Abmahnung und die Debatte um politische Äußerungen an Schulen: Der Fall von Max Heckel sorgt im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für Diskussionen – auch über die AfD.
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Siegmund, Simson und die Wahlkampf-Show: Wie die AfD Sachsen-Anhalt verändern will
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- Gesellschaft
- Dokumentation
- hintergründig
- 22.07.2026
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Ein Lehrer, eine Abmahnung und die Debatte um politische Äußerungen an Schulen: Der Fall von Max Heckel sorgt im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für Diskussionen – auch über die AfD.