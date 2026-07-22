frontal - die Doku

Siegmund, Simson und die Wahlkampf-Show: Wie die AfD Sachsen-Anhalt verändern will

Neues Video

Gesellschaft

Dokumentation

hintergründig

26 Min.

22.07.2026

ZDF

Ein Lehrer, eine Abmahnung und die Debatte um politische Äußerungen an Schulen: Der Fall von Max Heckel sorgt im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für Diskussionen – auch über die AfD.