Der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund Mann in einem hellgrauen Strickpullover hält lächelnd ein Smartphone ausgestreckt vor sich und macht offenbar ein Selfie vor der ersten gemeinsamen Simson-Ausfahrt in Sachsen Anhalt am 14. Juni 2026. Im Hintergrund Hunderte Simson Fans mit ihren Motorrädern vor historischer Stadtmauer und darüberliegenden Wohnhäusern, bevor die Motorradfahrer gemeinsam mit Siegmund von Tangermünde 40 Kilometer durch die Altmark fahren. Über das digital bearbeitete Bild sind grafische Elemente wie ein feines Overlay-Raster, transparente Rechtecke und rote Farbverläufe gelegt, wodurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild entsteht.
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Siegmund, Simson und die Wahlkampf-Show: Wie die AfD Sachsen-Anhalt verändern will
  • 22.07.2026

Ein Lehrer, eine Abmahnung und die Debatte um politische Äußerungen an Schulen: Der Fall von Max Heckel sorgt im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für Diskussionen – auch über die AfD.

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Ein Lehrer, eine Abmahnung und die Debatte um politische Äußerungen an Schulen: Der Fall von Max Heckel sorgt im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für Diskussionen – auch über die AfD.

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