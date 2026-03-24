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frontal - die Doku - Millionencoup Sparkasse Gelsenkirchen: Wie sicher sind Schließfächer in Deutschland?
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Millionencoup Sparkasse Gelsenkirchen: Wie sicher sind Schließfächer in Deutschland?
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Millionencoup Sparkasse Gelsenkirchen: Wie sicher sind Schließfächer in Deutschland?
- 24.03.2026
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Sie setzen Spezialbohrer ein oder graben sogar Tunnel - schon mehrmals ist es Tätern gelungen, in Tresorräume zu gelangen, Schließfächer auszuräumen und dabei Millionen zu erbeuten.
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Millionencoup Sparkasse Gelsenkirchen: Wie sicher sind Schließfächer in Deutschland?
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- hintergründig
- 24.03.2026
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Sie setzen Spezialbohrer ein oder graben sogar Tunnel - schon mehrmals ist es Tätern gelungen, in Tresorräume zu gelangen, Schließfächer auszuräumen und dabei Millionen zu erbeuten.
"frontal" trifft mehrere Geschädigte, die ihr gesamtes Vermögen verloren haben und bis heute um Entschädigung kämpfen. Wie sicher sind Deutschlands Schließfächer – und hätte der Einbruch von Gelsenkirchen verhindert werden können?
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