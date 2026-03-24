frontal - die Doku

Millionencoup Sparkasse Gelsenkirchen: Wie sicher sind Schließfächer in Deutschland?

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Gesellschaft

Dokumentation

hintergründig



24.03.2026

ZDF

Sie setzen Spezialbohrer ein oder graben sogar Tunnel - schon mehrmals ist es Tätern gelungen, in Tresorräume zu gelangen, Schließfächer auszuräumen und dabei Millionen zu erbeuten.