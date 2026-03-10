Kampf gegen Organisierte Kriminalität: Bandenkrieg in Berlin eskaliert

Dadurch sollen vor allem Geschäftsleute eingeschüchtert werden. Bewaffnete Gruppen tragen ihre Konflikte immer häufiger offen auf der Straße aus – mit Schüssen auf Menschen, Fahrzeuge und Gebäude oder Angriffen auf Lokale. Ermittler sprechen inzwischen von einer neuen Dimension der Bedrohung durch international vernetzte Strukturen der organisierten Kriminalität. "frontal" geht auf Spurensuche.