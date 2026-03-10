Zwei Vermummte Polizisten stehen vor Absperrband auf der Straße
Kampf gegen Organisierte Kriminalität: Bandenkrieg in Berlin eskaliert

Kampf gegen Organisierte Kriminalität: Bandenkrieg in Berlin eskaliert
Kampf gegen Organisierte Kriminalität: Bandenkrieg in Berlin eskaliert
  • 10.03.2026

Auftragsmorde und gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden sorgen in Berlin für Angst. Hintergrund sind Machtkämpfe um Reviere im Drogenhandel und Schutzgelderpressung.

Kampf gegen Organisierte Kriminalität: Bandenkrieg in Berlin eskaliert

Dadurch sollen vor allem Geschäftsleute eingeschüchtert werden. Bewaffnete Gruppen tragen ihre Konflikte immer häufiger offen auf der Straße aus – mit Schüssen auf Menschen, Fahrzeuge und Gebäude oder Angriffen auf Lokale. Ermittler sprechen inzwischen von einer neuen Dimension der Bedrohung durch international vernetzte Strukturen der organisierten Kriminalität. "frontal" geht auf Spurensuche.

