Jagd auf Taschendiebe: Im Visier der Zivilfahnder

Die Zivilfahnder kennen die Tricks der Täter genau und geben Einblick in die Methoden der Taschendiebe. Häufig sind es international agierende Banden, die das Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Märkten oder in Einkaufsstraßen gezielt ausnutzen.



Aufnahmen von Überwachungskameras und dokumentierte Festnahmen zeigen, wie systematisch die Täter vorgehen – und warum jedes Jahr Tausende Diebstähle angezeigt werden, während die Konsequenzen für die Beschuldigten oft überschaubar bleiben.