Neues Video
ZDF
frontal - die Doku - Jagd auf Taschendiebe: Im Visier der Zivilfahnder
frontal - die Doku
Jagd auf Taschendiebe: Im Visier der Zivilfahnder
Neues Video
ZDF
frontal - die Doku
Jagd auf Taschendiebe: Im Visier der Zivilfahnder
- Neues Video
- Gesellschaft
- Dokumentation
- hintergründig
- 09.12.2025
- ZDF
Taschendiebstahl gehört in vielen Großstädten zum Alltag – besonders ältere Menschen geraten dabei immer wieder ins Visier der Diebe. In Berlin begleitet "frontal" Zivilfahnder bei ihrer Arbeit.
Die Zivilfahnder kennen die Tricks der Täter genau und geben Einblick in die Methoden der Taschendiebe. Häufig sind es international agierende Banden, die das Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Märkten oder in Einkaufsstraßen gezielt ausnutzen.
Aufnahmen von Überwachungskameras und dokumentierte Festnahmen zeigen, wie systematisch die Täter vorgehen – und warum jedes Jahr Tausende Diebstähle angezeigt werden, während die Konsequenzen für die Beschuldigten oft überschaubar bleiben.
Ähnliche Inhalte entdecken